Astro-WhatsApp: despre Marissa Mayer & family, cu Mihaela Dicu și Răzvan Iacob

Cum vorbesc astrologii între ei în particular, ce comentarii fac pe marginea unor hărți, cum se contrazic sau se completează, puteți vedea urmărind o discuție purtată de Mihaela Dicu și Răzvan Iacob pe WhatsApp, pe parcursul mai multor săptămâni, în care fiecare a scris câte ceva când i-a permis timpul, în scurtele pauze luate de la multele lor îndatoriri zilnice.

Mihaela Dicu este bine cunoscută cititorilor revistei ”Astrele”, pentru care scrie constant de aproape 20 de ani. Este o fostă ingineră, pasionată de astrologie din adolescență, care în urmă tot cam cu 20 de ani a renunțat la inginerie și a devenit astrolog full time.

Răzvan Iacob este medic, un medic gastroenterolog apreciat și respectat, cu multe stagii de perfecționare în străinătate, numeroase lucrări de specialitate publicate, cu un doctorat în medicină, care își împarte timpul între Spitalul Fundeni, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”, din București, unde este Șef de Lucrări, și familie. În foarte puținul timp liber care-i mai rămâne, Răzvan se relaxează făcând astrologie, un hobby vechi, care se încăpățânează să își păstreze un locșor în viața lui.

Mihaela și Răzvan s-au cunoscut în 2003, când Răzvan, pe atunci tânăr medic stagiar, s-a înscris pe grupul de discuții astrologice Acubens, creat de Mihaela în 2000. În timp, cei doi au devenit prieteni și din când în când mai stau la câte o tacla despre lume, viață, medicină (Mihaela, care până în ultimul an de liceu a fost convinsă că va urma medicina, a rămas cu un interes marcat pentru domeniu) și, mai ales, despre astrologie, la care Răzvan a devenit la fel de priceput ca un astrolog profesionist de elită.

Discuția a pornit de la o postare a Mihaelei pe FB, în care era prezentată harta Marissei Mayer, însoțită de un comentariu laconic. A doua zi, Răzvan i-a scris Mihaelei pe WhatsApp câteva comentarii la hartă și… vedeți mai jos ce a ieșit.

Începutul – Mihaela, pe Facebook:

Marissa Mayer, femeia care a îngropat Yahoo printr-un management dezastruos, fiindcă nu a înțeles ce sunt angajații și ce vor ei. Și-a dat demisia după ce Yahoo a fost vândut către Verizon, prin ceea ce Forbes a numit «Cea mai tristă tranzacție de 5 miliarde de dolari din istoria industriei tehnologice».

Gemeni cu Ascendent Gemeni, cu Mercur în Gemeni și Luna în Vărsător. Plus conjuncția Venus-Saturn. Plus stăpânul casei a VII-a conjunct cu Marte, în opoziție cu Uranus și Pluto din Balanță. De unde să scoți empatie, relaționare armonioasă, colaborare, cum să îți motivezi și entuziasmezi angajații? Istețime cu lopata, inteligență emoțională zero. Prea mult Aer, detașat și rece, bunul simț natural și practic al Pământului este inexistent, iar emoționala Apa, blocată!

A doua zi, pe WhatsApp:

Răzvan: La Marissa, Mercur, Stăpânul Stăpânilor, este la stație retrogradă și conjunct cu nodul lui – foarte important, nu? Fiind în casa I – este ea cu mintea ei, și numai pentru ea…

Harta este puternică. Soarele și Luna sunt bine plasați, în casa I si, respectiv, în casa a IX-a, fără aspecte dure de la malefici. Stăpânii triplicității Soarelui și ai Lunii sunt Mercur (care este angular, în casa I) și Saturn (care stă prost, în casa a II-a), dar nu este cadent. Este conjunct cu mica benefică (Venus) și bonificat de Jupiter. Fortuna, în semnul lui Venus, cu aceiași stăpâni ai triplicității. Este posibil ca a doua parte a vieții să fie mai grea…

Jupiter conjunct cu Marte în casa a XI-a cred ca este ok, pentru ca Marte e în demnitate și e maleficul sectei, deci nu chiar atât de dăunător. Conjuncția cred ca funcționează bine și pentru Jupiter și pentru Marte și dă succes în ceea ce ține de grupuri, asocieri, planuri proiecte etc…

Mie fata asta mi se pare ca este omul Google plantat la Yahoo ca să îi scoată din lista… 😈

Deocamdată are o căsnicie stabilă și 3 copii (Jupiter, semnificatorul copiilor, în triplicitate în propria bucurie, în casa a XI-a).

Saturn este maleficul contrar sectei, deci cel mai dăunător, și foarte prost plasat: este în exil în casa a II-a și o traumatizează pe Venus. Face însă recepție mutuală cu Luna de la MC, luminatorul sectei – poate asta l-a mai îmblânzit? Altfel, în contextul hărții, poate indica divorț și probleme de viață relațională. Conjuncția Saturn-Venus este gestionată de Luna de la MC.

Harta de la Fortuna îi plasează conjuncția Saturn-Venus în casa a X-a și conjuncția Jupiter-Marte în casa a VII-a, deci în unghiuri, iar pe Soare-Mercur în casa a IX-a.

Mihaela: Maleficele în unghiuri în harta de la Fortuna nu prea sunt semn bun. Iar dacă întindem coarda, iar în această tehnică antică luăm în considerare transsaturnienele, îi avem și pe Uranus și Pluto în casa I. Cam prea dur.

Răzvan: Mie harta mi se pare tare. Chiar sunt curios cum va evolua.

Mihaela: Pai chiar este o hartă foarte tare. Dar este lipsita de empatie.

Răzvan: Da.

Răzvan: Și este ciudat cum poate să construiască lucruri durabile fără elementul pământ în hartă… Poate din cauza asta se tot mută din job în job si din companie în companie. Treaba aceea cu evaluarea rece a angajaților este elocventă pentru ce spui tu legat de lipsa de empatie.

Mihaela: De-asta spun specialiștii ca a îngropat Yahoo. Fiindcă nu i-a înțeles spiritul și a demotivat angajații.

Răzvan: Și pentru ca a plantat-o acolo Google 😁😁

Mihaela: Altminteri, ea a câștigat de la Yahoo foarte mulți bani.

Răzvan: Și banii ei tot de la conjuncția Saturn-Venus din casa a II-a vin. Îi vrea și îi obține.

Mihaela: Nu cred ca a fost mâna lui Google. Yahoo nu mai prezenta un pericol pentru Google.

Răzvan: Știu, dar îmi place ideea… 😁😁

Mihaela: Scorpionule! 😁

Răzvan: Nu mai zic nimic …😁🤓

Răzvan: Saturn stăpânește și casa a VIII-a, a banilor de la ceilalți, fiind plasat în casa a II-a, a achiziției materiale, deci susține acumularea materială venită prin alții…

Mihaela: Uite:

Răzvan: Da, textul susține tot ce spuneai despre ea. De unde e?

Mihaela: Este dintr-o carte faină despre lidership. Conținutul se poate aplica însă și în alte domenii decât cel profesional.

Răzvan: Cum se cheamă cartea?

Mihaela: ”Revoluția sensului”, de Fred Kofman. Editura Spandugino.

Mihaela: Excelentă analiza ta, Răzvan! Felicitări!

Răzvan: 🤗. Mulțumesc! Am învățat de la cei mai buni!

Peste 9 zile

Mihaela: La Marissa nu am comentat remarca ta că e măritată și are copii.

Răzvan: Viața de familie și succesul ei ar trebui să aibă legătură cu natura ei emoțională. Avem cumva harta soțului ei?

Mihaela: Fără oră. 5 dec 1975, San Francisco. Uite harta, în sistem de case solar:

Răzvan: Nici soțul nu prea îi „drege busuiocul”. Nu îi aduce elementele apă sau pământ de care ar avea ea nevoie. Are exces de foc în hartă, deci probabil că îi stimulează partea impulsivă și incisivă. Dar îi susține foarte bine conjuncția Jupiter-Marte din casa a XI-a.

Vine cu Marte retrograd în Ascendentul ei și peste Mercur, care este stăpânul Ascendentului ei. Probabil că au destule momente de comunicare aprinsă, în care cred ca ea îl domina, că la el Marte este retrograd, iar ea îl are pe Mercur (intelectul si comunicarea), foarte puternic, fiind si stăpânul hărții.

Soarele și Mercur ai lui sunt în casa a VII-a a ei, iar Venus a lui, din Balanță, în casa a V-a a ei, fix peste Uranus și prin preajma lui Pluto. Deci flacără exista intre ei…

Luna lui, în careu cu Marte-Jupiter și în opoziție cu Venus-Saturn din harta ei. Venus a lui, în careu cu conjuncția Saturn-Venus a ei și în opoziție Marte-Jupiter din harta ei. Saturn din harta lui face opoziție la Luna ei. Pare destul de incisiv…

Mihaela: Da, atacurile alea încrucișate, reciproce, ale lui Saturn la Venus și la Lună sunt dure.

Răzvan: Aspectele dure intre cele doua planete relaționale Venus si Luna ale lui cu maleficele Saturn si Marte ale ei pot induce tensiuni care să prăbușească relația, având în vedere faptul că cei doi nu se completează foarte bine. Totuși, Jupiter, stăpânul casei a VII-a (a căsătoriei) din harta ei este bine susținut de harta lui, de Jupiter, Soare, Mercur, Marte si Saturn. În plus el vine cu tripleta Soare-Mercur-Uranus în casa ei a VII-a.

Mihaela: Păi trebuie să fie și niște motive pentru care sunt încă împreună… Deși Uranus acela al lui în casa ei a VII-a nu dă nicidecum o relație liniștită, iar uneori poate aduce surprize-surprize 😊

Răzvan: Să aibă oare chiar Ascendentul în Săgetător, cu Neptun în casa I? Deci Săgetător cu Săgetător? Daca ar fi așa, cu Marte retrograd în casa a VII-a și axa Ascendent-Descendent în semne mutabile, cu stăpânul casei a VII-a debilitat în Săgetător, în semn mutabil ar trebui să aibă mai multe căsătorii… Ți se pare ca ar putea avea Ascendent Săgetător?

Mihaela: Ar putea…

Răzvan: Dacă are Ascendentul în Săgetător se strică treaba între ei din cauza lui, aș zice.

Mihaela: Stai așa. Ascendent Săgetător, cu stăpânul hărții în Berbec, în casa a V-a? Cam periculos 😊 Adrenalina cât cuprinde, pasiune și sexualitate cât cuprinde + reprimare din cauza lui Marte retrograd… Foarte nașpa – ca o oală sub presiune, care poate să explodeze.

Răzvan: Mulți copii are… o fi și iubăreț rău. 😁

Mihaela: Păi asta zic. Și e și cam frumușel. Nu știi ce iese de aici. Numai să-l țină balamalele pe Marte retro…

Răzvan: La ea, anii cei mai grei cred că sunt atunci când Saturn devine chronocrator. Spre exemplu, profecție 7. Așa a avut în 2017, când a demisionat de la Yahoo și a fost audiată de Congres. Tot pe profecție 7, Jupiter devine și el chronocrator, pentru că Ascendentul și Soarele trec în casa a VII-a. Iar Jupiter drept chronocrator ar trebui să o susțină. Deși nu putem face abstracție de conjuncția cu un malefic din natal – Marte.

Mihaela: Când cu demisia, era și Saturn în tranzit în casa a VII-a, în opoziție cu Soarele și cu stăpânul hărții. A propos, nu știu cât de moale îi este anii ăștia de-acum, cu Saturn în Vărsător, în tranzit peste Luna natală.

Și anul acesta AS profectat e în Berbec, peste conjuncția Marte-Jupiter natală. Iar Marte, stăpânul anului, conjunct cu Jupiter, ajunge în Vărsător, peste Luna natală. Luna profectată ajunge în casa a VII-a natală, iar conjuncția Venus-Saturn ajunge în casa a XII-a. Nu pare să fie un an prea fericit în plan intim, emoțional. La finalul finalurilor, nu știu dacă va rămâne cu Zachary. Poate doar dacă au foarte mari interese în comun, sau dacă pur și simplu coabitează și atât. Că la ea, după cum remarcam amândoi, stăpânul casei a VII-a este, totuși, conjunct cu Marte.

Gemenele făcute la 40 ani și jumătate… Tipa vrea să se securizeze. Cred că acesta este motivul principal pentru care s-a măritat și a făcut 3 copii. Mai întâi unul, apoi a ținut neapărat să mai facă alții la 40 de ani trecuți. Conjuncția aceea prăpădită Venus-Saturn în Rac vrea să se securizeze.

Răzvan: Posibil. Oricum, ea tot ce face, face calculat. Daca așa stau lucrurile, subliniază o dată în plus problema ei cu lipsa de empatie și este posibil să îi afecteze pe termen lung atât relația cu copiii, cât și cu soțul.

Mihaela: Da, nu știu cum va fi în viitor relația cu copiii. Nu o văd foarte roz.

Soțul, Zachary… Nu cred, totuși, că e Săgetător cu Ascendent Săgetător și cu stăpânul hărții în Berbec, în casa a V-a. Ar avea Luna în casa a II-a, a banilor. Nu prea faci bani cu Luna în casa a II-a. Luna e instabilă, fluctuantă.

Cred că este un venusian. Păr ondulat, privire galeșă, gropițe în obraji… Un Ascendent în Balanță sau în Taur, cu stăpâna hărții în domiciliu, în Balanță?…

Răzvan: Taur…

Mihaela: Mai e băgat și în chestia asta: ”Zachary is a board member of the Fine Arts Museum.”

Răzvan: Nu prea se leagă cu Taur. Cu Scorpionul în casa a VII-a a căsătoriei și Marte retrograd, în casa a II-a? Cu Venus, stăpâna hărții, în casa a VI-a?

Mihaela: Da, ai dreptate… Se leagă mai bine cu Ascendent în Balanță.

Răzvan: Ia să vedem cu Balanță.

Mihaela: Stai să fac o hartă cu Ascendent în Balanță.

Uite casa a III-a! Băiatul e avocat, trebuie să aibă „papagal”. Este avocat și investitor.

Răzvan: Da, „papagal” ar avea cu toate cele în casa a III-a; în plus ar trebui să aibă și un stil de comunicare amețitor, ca să nu spun „aburitor”, cu conjuncția Neptun-Mercur în semnul solar.

Mihaela: Da, și ca investitor investește cu stăpâna casei a VIII-a în Ascendent și Luna în casa a IV-a. El mai mult cu casa a VIII-a cred că face banii. Investiții, conexiuni în mediul de afaceri, nevastă cu bani…

Răzvan: Marte stăpânește casele a II-a și a VII-a: bani + parteneriate, asocieri, soție.

Mihaela: Are Jupiter în casa a VII-a și stăpânul casei a VII-a în Gemeni. Și și-a luat nevastă bogată și născută în Gemeni. Ar merge Ascendentul în Balanță…

Răzvan: Da, la Ascendentul Balanță, faptul ca Jupiter din casa a VII-a (a proceselor), stăpânește casa a VI-a (a muncii) și ca îl are pe Marte (stăpânul casei a VII-a) în casa a IX-a, a justiției, toate susțin profesia lui de avocat.

Mihaela: Dar vezi, Ascendentul ăla nu e pur și simplu în Balanță și atât. Este cu Pluto în Balanță. Având în vedere în câte e implicat și că Marte retro nu-l prea ține, e musai să aibă un motor, o tărie de undeva. Asta-i vine de la Pluto.

Răzvan: Oare a avut prin copilărie vreo greutate? Pluto face un careu superior la Luna (în exil) din casa a IV-a. Ceva cu mama ?

Mihaela: Nu este exclus.N-am găsit nimic pe net despre copilăria lui, despre părinți, mamă, tată… Parcă ar fi apărut din neant. Zice doar că are o soră. Și mai zice că s-a născut în San Francisco, dar a absolvit Wheat Ridge High School Colorado. Deci s-a născut în SF, un ditamai orașul din California, dar a absolvit liceul din Wheat Ridge, un orășel din Colorado cam cât Roșiorii de Vede. Hm, curioasă migrație a părinților lui… Luna aceea din casa a IV-a poate să dea și un cămin parental instabil, cu mutări frecvente. Altminteri, stăpânul casei a IV-a, Saturn, stă bine, în casa a XI-a și în aspect bun cu Venus, cu Jupiter și cu planetele din Săgetător. Face careu cu Uranus, iar asta poate aduce schimbări de peisaj, o lipsă de continuitate.

Răzvan: Oricum nativitatea este de succes. Luna, luminatorul sectei are stăpânele triplicității, Luna și Venus, angulare. La fel și Fortuna, care e tot în semn de pământ. Apoi Jupiter îl bonifica pe Marte…

Mihaela: Da, iar Venus bonifică prin aspect superior luminătorii: Soarele și Luna.

Răzvan: Saturn este și el bonificat de Jupiter și e în casa bună, nu ataca luminătorii.

La Ascendent Balanță, el ar veni cu Ascendentul și Venus în casa a V-a a ei (casa iubirii).

Mihaela: Și ea ar veni cu Luna în casa a V-a a lui.

Răzvan: Stăpânul casei a VII-a ei, Jupiter, vine în casa lui a VII-a, împreună cu Marte (din păcate) peste Jupiter al lui. Marte al lui, stăpânul casei a VII-a, vine la Ascendentul ei. Aspectele astea pot indica o relație de căsătorie, atracție fizică (vezi și Marte la ASC) dar și conflicte, prin poziția lui Marte al ei în casa lui a VII-a.

Mihaela: Da, unde apare Marte, e rost de incitare erotică, dar este și risc de competiție în cuplu și de conflicte.

Deci e destul de mare probabilitatea ca Zachary să aibă AS Balanță. S-au căsătorit în decembrie 2017. Adică l-a apucat pe băiat însurătoarea cu Saturn în tranzit în Balanță. În Ascendent, cum ar veni. Adică venise timpul să se fixeze 🙂 Iar pe ea, cu Jupiter peste Lună 🙂 Și cu Marte peste stăpânul casei a VII-a… Știi, la tranzitele astea este cumva de parcă ea ar fi câștigat lozul cel mare, iar el ar fi făcut ce îi era dat să facă.

Răzvan: Întrebarea este dacă rămân împreună… Cu Ascendentul în Balanță, Venus în Ascendent, Jupiter în casa a VII-a și Luna în Capricorn în casa a IV-a, el nu ar prea vrea să se despartă… Marte retrograd și cadent, stăpânul casei a VII-a poate însă să ii strice planurile… În plus ea vine cu un Marte foarte activ și impetuos, in Berbec, în casa lui a VII-a. Dacă ei nu prea îi pasă decât de ea, aspectul ăsta nu prea duce la nimic bun.

Mihaela: A propos de Marte, stăpânul casei a VII-a, retrograd și cadent în Gemeni. Mi se pare tare intrigantă situația lui. Fiindcă mai este și în opoziție cu Soarele, Neptun și Mercur din Săgetător, iar opoziția cu Mercur e chiar gravă, fiindcă Mercur este dispozitorul lui, stăpânul Gemenilor prin domiciliu și prin triplicitate. Dar vin cele două benefice, Venus și Jupiter, care îl susțin și mediază opoziția. Foarte interesant! Interesant chiar și indiferent de Ascendent (triplicitatea se menține doar dacă e hartă nocturnă).

Răzvan: Să judecăm cu Ascendent Balanță. Având în vedere că este avocat, că Marte stăpânește casa a VII-a a proceselor și că, în harta lui, Mercur stăpânește casele IX (justiție, procese) și XII (dușmani ascunși), este posibil ca, la un moment dat, să se confrunte cu o situație juridică coaptă de cineva la care nu se așteaptă și că poate avea de suferit din cauza asta? Dar că îl ajută să iasă din situație faptul că este un jupiterian norocos, cu Venus în domiciliu, în Ascendent și cu Jupiter angular în casa a VII-a.

Sau poate faptul că, la un moment dat, se va confrunta cu o situație nefericită în cursul unei călătorii în străinătate, pentru vreo problemă în care el nu prea are de ales (nu are liber arbitru), având în vedere aceiași semnificatori (Mercur stăpân peste casele a IX-a si a XII-a), dar care să fi putut să iasă mult mai rău dacă nu avea susținerea de la Venus și de la Jupiter. Observam că îl are și pe stăpânul casei a VIII-a angular, în casa I și conjunct cu intransigentul Pluto.

În ambele situații, faptul ca Marte îi stăpânește casa a VII-a poate indica ideea ca partenerul/soția are legătură cu ambele scenarii. Natura ei emoțională lipsită de empatie s-ar putea să își pună amprenta asupra deznodământului situației și asupra relației dintre ei.

Mihaela: Mie tot îmi dă cu rest Marte ăla retrograd din harta lui. Oricât ar fi de bine susținut, il ya quelque chose qui cloche. Încerc să îmi imaginez cum o fi să ai un bărbat care vine cu Marte retrograd în Ascendentul tău. Că asta se întâmplă oricum, indiferent de Ascendentul lui. Cred că undeva sunt niște frustrări. Iar Marte retrograd mai are și stilul acela de agresivitate pasivă. Probabil că ei îi trebuia un tip care să i-l arate pe Marte, dacă tot are stăpânul casei a VII-a conjunct cu Marte 😊 Dar să i-l arate pe Marte retrograd?…

Peste alte câteva zile:

Mihaela: Uite ce am găsit: https://www.businessinsider.com/marissa-mayer-had-a-baby-boy-2012-10

<<Oct 1, 2012, 5:45 PM

Yahoo CEO Marissa Mayer had a baby boy last night, her husband Zachary Bogue just tweeted.

,,Baby boy Bogue born last night. Mom (@marissamayer) and baby are doing great–we couldn’t be more excited!”>>

Pe 30 sept 2012, Soarele apunea la 18:49. Întunericul se lasă chiar ceva mai târziu. Copilul trebuie să se fi născut cândva între 19h30 și 23h59. Ascendent posibil: Berbec, Taur, Gemeni, Rac.

Am pus o hartă ipotetică, pentru ora 22. Care, culmea, are AS în Gemeni, semnul mamei, și pe Jupiter, stăpânul Săgetătorului în AS, în condițiile în care tatăl e Săgetător. Deci ar putea fi pe-aproape…

Băiatul e Balanță, deci tatăl ar putea avea AS Balanță… E născut pe Lună Plină, iar Luna este atacată rău de Saturn, Uranus și Pluto. Este susținută de benefice, dar prin aspecte inferioare. Pluto, în schimb, îi trântește un careu superior drept în moalele capului. Deci nu știu dacă relația copilului cu mama e chiar fericită. Se poate ca aspectele de la benefice să arate suportul financiar. Dar aspectele de la Saturn și Pluto sunt cam funeste, iar ultimul e opoziția cu Saturn…

Am mai găsit și asta: https://www.businessinsider.com/yahoo-ceo-marissa-mayer-just-had-baby-twin-girls-2015-12

Gemenele, născute pe 10 decembrie 2015, dis de dimineață. ”In a tweet Thursday morning, Mayer wrote: „Zack and I are excited to announce that our identical twin girls were born early this morning. Our whole family is doing great!”

Off topic: Marissa s-a dus la Yahoo să facă copii, nu să dreagă firma. A luat vreo 350 milioane de dolari de la Yahoo cât a fost angajată, dar mințile ei erau în altă parte.

Gemenele, Săgetătoare, ca daddy 😊

Dimineața devreme, însemnă cam pe la răsărit sau puțin după. Ascendent tot Săgetător. Ia să vedem cam ce hartă au:

Au clar AS în Săgetător, dar nu știm dacă Soarele e deasupra sau sub Ascendent, deci dacă e hartă diurnă sau nocturnă. Dar și astea mici, cu conjuncție partilă Lună-Saturn…

Răzvan: Cam dură harta gemenelor. Luna stăpâna casei a VIII-a, a problemelor psihologice și a morții, în casa I, cu Saturn care, dacă e naștere nocturnă, este maleficul șef. Nu este foarte ajutată de benefice. Deși Jupiter, stăpânul hărții, este în casa a X-a, la naștere nocturnă ar fi contrar sectei, deci nu știu cât poate bonifica ce stă în casa I. Iar Venus, benefica sectei, este în hayz, dar stă foarte prost în casa a XII-a și stăpânește casa a VI-a (ambele case nefaste). Mercur, dispozitorul lui Jupiter, este făcut praf în casa a II-a de careul superior de la Marte, de conjuncția cu Pluto și de razele lui Uranus (vârf de careu în T).

Saturn stăpânește casa a III-a a mentalului, călătoriilor și a comunicării: deci stăpânii caselor a III-a (Saturn) și a VIII-a (Luna) sunt conjuncți în casa I. Cu Mercur așa distonant, aspectul poate sugera o gamă variată de probleme, de la probleme de natura emoțională, psihologică și până la un posibil accident într-o călătorie… 😳

În simbolistica tradițională Luna=Mama, deci de la mamă sau de la relația cu mama pleacă probleme…

Daca ar fi născute după 7.30, deci naștere diurna, Jupiter devine beneficul sectei și este mai bine dar Marte devine mult mai „nesuferit” fiind maleficul contrar sectei …

Mihaela: Da… Măcar Marte nu atacă chestii esențiale, cum ar fi Luminătorii, Ascendentul, sau stăpânul Ascendentului. Să sperăm că e hartă diurnă, totuși..

Dar este clar că acești copilași nu prea par fericiți în relațiile cu părinții sau de relațiile dintre părinți.

Pe de altă parte, eu m-am uitat lung la indicatorii copiilor din harta Marissei și nu prea mi-a plăcut ce am văzut. Pluto și Uranus în casa a V-a, stăpâna casei a V-a, Venus, conjunctă cu Saturn, Jupiter, semnificatorul natural al copiilor, conjunct cu Marte… Adică două malefice în casa a V-a, altă malefică împreună cu stăpâna casei a V-a și alta conjunctă cu semnificatorul copiilor. Hm… Ceva nu e bine cu copiii. Sau în relația ei cu copiii. Iar aici vorbim pe harta Marissei, care este cu oră precisă, rating AA.

Dar prefer să presupun că toți copiii îl au pe Jupiter angular (adică sper că băiatul are AS în Gemeni) și că vor fi protejați de necazuri mari, chiar dacă viața nu le va fi prea lină.

Să vedem ce o mai așteaptă pe Marissa în următorii ani. Aparent, deocamdată e în creștere pe parte de carieră și de vizibilitate, fiindcă Jupiter va face du-te vino în Pești și Berbec, deci prin casa a X-a și casa a XI-a, dar să nu uităm că Saturn mai rămâne încă vreo 2 ani peste Lună, în Vărsător, după care e rândul lui să treacă prin casa a X-a, de unde îi va face careu la AS, Soare și Mercur, stăpânul hărții, iar apoi prin casa a XI-a, unde va da peste conjuncția Marte-Jupiter și de unde va face careu superior la conjuncția Venus-Saturn natală. Vremuri nu tocmai lejere…

Răzvan: Deci subiectul rămâne în atenție.

MIHAELA DICU,

