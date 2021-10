16 -17 octombrie 2021: Astrologie relațională, curs cu Mihaela Dicu (modulul I)

Mihaela Dicu, președinta de onoare a AAR și autoarea volumului ”Astrologia relațională. Dragoste și sexualitate”, vă invită la primul modul al cursului de astrologie relațională – HARTA NATALĂ: TOTUL DESPRE DRAGOSTE, CĂSĂTORIE ȘI SEXUALITATE, pe care îl va susține în weekendul 16-17 octombrie 2021, online, pe platforma Zoom.

***

CUPRINS

# DRAGOSTE #

Semnificatorii iubirii în harta natală

Iubirea are multe fețe: cum iubim, în ce situații relaționale ne putem regăsi, cât suntem de fericiți în dragoste

* Stabil și fidel

* Întâlnind iubirea la orice pas

* Singur și nefericit

* Liber și independent

* Când ești vioara a doua

* Sedus și abandonat

* Iubiri dramatice, iubiri obsesive

* Partea lui Eros

* Chiar și Chiron…

# SEXUALITATE #

Semnificatorii sexualității în harta natală

Ce tip de sexualitate avem, cum se manifestă, cât suntem de împliniți sexual

* Hipersexualitatea

* Obsesia sexuala

* Senzațiile tari – kinky sex

* Impotența si frigiditatea

* Asexualitatea

* Homosexualitatea, bisexualitatea, transsexualitatea

* Sexul ca vehicul spiritual

* Sexul ca business

* Eros, asteroidul dorinței

* Câteva cuvinte despre Vesta…

# CĂSĂTORIE #

Semnificatorii căsătoriei în harta natală

Cât de ”căsătoribili” suntem, ce fel de căsnicii avem

* Căsătorii timpurii

* Împreună până la nunta de aur

* Cu nevastă + amantă de cursă lungă

* Divorțul

* Două sau… mult mai multe căsătorii!

* Celibatul

* Văduvia

* Alegerea datei căsătoriei – astrologie electivă

Modulul II al cursului de Astrologie Relațională va avea loc în weekendul 4-5 decembrie și va avea ca subiect central Astrologia cuplului, cu studiul diverselor tehnici de compatibilitate (comparare, sinastrie, hartă compusă), dar și o secțiune de astrologie predictivă cu caracter relațional

—————-

Cursul de Astrologie Relațională a fost primul curs pe care l-am susținut la sală, live. Se întâmpla în noiembrie 2010, la București.

Este un curs care s-a bucurat de un succes ieșit din comun. Între 2010 și 2014 l-am ținut de șase ori în București și încă o dată, a șaptea oară, la Cluj. Iar la Congresul internațional “Astrology Days” de la Istanbul, din primăvara lui 2013, am participat cu un workshop bazat tot pe acest curs…

Pe scheletul acestui curs s-a născut și cartea mea: ”Astrologia relațională”, apărută în 2015 la Editura Polirom.

Din 2014 nu am mai susținut cursul de relațională. 2014 a fost un an foarte greu pentru mine și au urmat alți câțiva ani grei, în care am mai ținut câteva cursuri pe alte teme, sporadic, dar din ce în ce mai rar, până când am încetat să mai țin. Anii dificili s-au dus, iar în iarna trecută m-am ”reactivat” revenind cu forte noi la… catedră 😊

Acum, iată, am decis să reiau cursul de Astrologie Relațională, într-o formulă revizuită, up-datată fiindcă, nu-i așa, în decursul anilor am mai adunat date, informațiile s-au mai structurat…

Așadar, vă aștept la curs. Cine nu l-a urmat deja, trebuie neapărat sa-l urmeze! Este un “must”! 🙂 Doar dacă vă gândiți că cel puțin trei sferturi dintre clienții unui astrolog sunt interesați de analize relaționale, vă veți da seama cât de importantă este această ramură a astrologiei.