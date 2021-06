Cu Mercur retrograd la shopping – păcăleală ca la carte!

Îl știm cu toții de șugubăț pe Mercur retrograd dar, când e și la el acasă cuadratat de Neptun, se transformă în farsor cu acte-n regulă. Se presupune că cineva care practică astrologia este conștient de pericolele lui Mercur retrograd, dar asta nu înseamnă că și reușește să scape nepăcălit!

În cele ce urmează vă voi povesti o întâmplare cu Mercur retrograd trăită de mine. Menționez că Mercur este guvernator al casei a II-a, plasat în casa a XII-a în careu cu Saturn și Jupiter (sistemul de case pe semne întregi).

De multă vreme căutam să cumpăr un aparat de masaj care să fie rezonabil la preț și să aibă funcțiile dorite de mine, ca să înlocuiască deplasarea la un salon profesional. Am găsit ce mi-a plăcut și am plasat comanda. Nu am primit nicio veste timp de două săptămâni așa că am decis să contactez departamentul de relații cu clienții. Răspunsul lor a fost plin de scuze și că se vor ocupa de situație ASAP. A doua zi, banii s-au întors în cont, comanda nu mai era prezentă în contul meu. Concluzia: au anulat comanda, mai ales că produsul nu mai apărea pe stoc. Îmi părea tare rău să pierd ocazia și am zis că nu mai aștept, de teamă să nu cheltuiesc banii. În dimineața zilei de 4 iunie mă grăbesc să comand un aparat de masaj aproape identic (aceleași funcții, același preț, alt producător). O voce mă sfătuiește timid să aștept, dar degetele mele se grăbesc să dea Place Order. Primesc rapid mail de confirmare cu dată estimată de livrare între 15 iunie și 2 iulie. A doua zi dimineață mai primesc un mail care mă anunță că se va livra comanda între 10 și 15 iunie. Eh, s-au grăbit oamenii să livreze, nu mă supăr. Ies cu familia la cumpărăturile de sâmbătă și, în momentul în care verfic contul, simt că pământul de sub picioare fuge: e aproape gol. Mi s-au înregistrat ambele comenzi și, evident, am plătit ambele produse, deși eu doream unul singur. Așa că m-am pus să contactez nervoasă, pe chat și pe mail, departamentul de relații cu clienții ca să cer lămuriri și să se oprească una dintre comenzi. Evident că nu se mai putea face nimic, fiindcă produsele fuseseră deja trimise la curieri. Unul dintre agenți mi-a promis că anunță UPS (firma de curierat) să întoarcă produsul. Rezultatul de azi: am primit la timp primul aparat de masaj comandat, iar celălalt e pe drum. Nici vorbă de anunțat UPS. Deși am posibilitatea (teoretică) de returnare, nu vreau să mă mai aventurez în treburi mercuriene până nu-și revine Mercur. Mai jos aveți harta momentului în care am plasat comanda:

Mercur e plasat în casa a XI-a, în careu PERFECT cu Neptun din casa a VIII-a. Ascendentul în Leu semnifică dorința mea puternică de a avea ceea ce mi-am propus, de a ajunge la rezultatul scontat indiferent de contextul exterior, iar Luna în Berbec semnifică impulsivitatea de care am dat dovadă. Menționez că Ascendentul natal e în Leu, Luna natală în Berbec și Marte în Rac. Această întâmplare a fost pentru mine o oglindă foarte fidelă a modului meu de acțiune, de abordare a provocărilor și o ocazie de a mă privi dintr-o perspectivă familiară. Mercur retrograd clar mi-a adus încurcături și nervi cu duiumul, dar mi-a dat și ocazia de a mă (re)cunoaște și a mă (re)evalua.