Luna Nouă și eclipsa de Soare din 10 iunie sau tendințele perioadei 10 iunie – 10 iulie 2021

Luna Nouă din 10 iunie 2021 este însoțită de o eclipsă de Soare care, din unele puncte de pe Pământ, poate fi văzută ca fiind inelară, iar din altele, parțială.

Eclipse inelare se produc atunci când, pentru un observator aflat pe Pământ, Luna acoperă în întregime zona centrală a discului Solar, din care se mai vede doar marginea, sub forma unui inel strălucitor care înconjoară Luna. Eclipsele parțiale au loc atunci când discul Lunii acoperă parțial pe cel al Soarelui.

Eclipsa din 10 iunie, care face parte din familia de eclipse Saros 5 Nord sau Saros 147, este vizibilă din Nordul Canadei, Rusiei și Groenlanda, sub formă inelară, și din Nordul Americii, Europei și Asiei, ca eclipsă parțială.

Fiecare serie Saros are o “eclipsă mamă” de la care pornesc toate celelalte. Cea de acum a început în data de 12 octombrie 1624 și se va încheia pe 24 februarie 3049.

Bernadette Brady, astrolog de prestigiu, afirmă în lucrarea Predictive Astrology: The Eagle and the Lark că specificul fiecărei serii Saros stă în simbolistica eclipsei mamă.

Autoarea subliniază că eclipsa din 1624 este specială datorită puternicelor influențe venusiano-neptuniene care pot aduce la suprafață idei, intuiții, viziuni profetice, percepții subtile, revelații, premoniții izvorâte din subconștientului colectiv sau individual.

Eclipsa mamă din 12 octombrie 1624

Configurația favorizează activitățile artistice și posibilitatea de manifestare într-un domeniu care presupune sensibilitate, inspirație, creativitate.

Părerea autoarei este că în urma trăirilor și experiențelor insuflate de eclipsele acestei familii, oamenii ar trebui să fie mai înțelepți, mai buni, mai sensibili.

Eclipsa precedentă celei de acum, din 10 iunie 2021, aparținând aceleiași serii Saros, a avut loc în urmă cu 18 ani, în data de 31 mai 2003. În zilele imediat următoare acelei eclipse, Cehia și Polonia au confirmat prin referendum aderarea la Uniunea Europeană, iar cu trei zile înainte , la data de 28 mai 2003, se năștea în Cremona – Italia, primul cal clonat din lume.

Pentru România, eclipsa de acum are loc la ora 13h:52, la 19gr47 în Gemeni, tot într-un semn de aer și formând aspecte cu planetele Neptun și Saturn, aspecte prezente și în eclipsa mamă.

Amplasată în Gemeni, în conjuncție strânsă cu Mercur, Lunația creează un câmp favorabil de desfășurare pentru elemente care țin de comunicare, dialog, transmitere de informații.

Mercur fiind retrograd, pune într-o situație complicată pe toată lumea. Afectează performanța intelectuală, alterează obiectivitatea, comunicarea, negocierile, tranzacțiile, circulația și transmiterea informațiilor. Generează superficialitate, subiectivitate, exprimare verbală neadecvată sau pripită, lipsă de îndemânare.

Careul cu Neptun aduce un plus de confuzie, ambiguitate, derută, erori în luarea unor decizii și poate deforma realitatea.

Pot surveni situații dezagreabile, nedemne, gesturi lipsite de caracter ale unor oameni de calitate îndoielnică, de tipul trădării, minciunii, înșelăciunii.

Jupiter este și el în careu superior cu planetele din Gemeni, dar în astrologia tradițională, aspectele sale sunt considerate benefice, fie ele careuri sau opoziții. Jupiter în careu superior cu alte planete, le bonifică, împrumutându-le calitățile lui de Mare Benefic.

Cu alte cuvinte, în situațiile menționate se întrevede posibilitatea de contracarare a neajunsurilor, print-un dram de noroc.

În același context, Saturn realizează un binevenit trigon cu planetele din Gemeni, care accentuează responsabilitatea socială, îndeamnă la prudență, pragmatism, logică, temperanță. Este adevărat, aspectul este în destrămare, deci mai greu de valorificat, dar Mercur în mers retrograd se apropie de aspectul cu Saturn, în jurul datei de 22 iunie.

Pentru țara noastră, Lunația are loc în casa a X-a, cu Mercur stăpân al Ascendentului și al Mijlocului Cerului. Deși este retrograd, Mercur se află într-o casă bună și în termenul lui Marte, deci influențele sale sunt puternice.

În astrologia mundană, Ascendentul reprezintă țara și oamenii care o locuiesc, prosperitatea, starea de sănătate, atașamentulfață de valorile fundamentale. Mijlocul Cerului îi vizează pe cei aflați la putere, pe oamenii care dețin un rang, o demnitate sau funcții importante.

Se alcătuiește astfel o combinație care aduce în prim plan gradul de încredere a cetățenilor în instituțiile statului, și eficiența actului de guvernare. Totodată guvernanții, oamenii care dețin un statut public sau se bucură de notorietate, vor avea un mesaj important de transmis și vor fi prezenți în contexte în care au loc activități de prim rang.

Din cauza retrogradării mercuriene, pot surveni situații în care intențiile bune să ducă la finaluri nedorite sau promisiunile și obligațiile asumate să nu poată fi onorate. Să sperăm, totuși, că el fiind în domiciliu, semn în care se simte cel mai bine, manifestările negative vor fi diminuate și Mercur își va demonstra calitățile de bun sfătuitor.

Bine susținute și avantajoase sunt relațiile cu țările prietene, pot fi stabilite înțelegeri, cooperări și parteneriate utile, de bun augur și pe termen lung.

Venus, planeta relațiilor sociale în Casa a XI-a, a prietenilor liber aleși, în relație bună cu Jupiter, Neptun și Uranus încurajează întâlnirile între oameni care împărtășesc interese și idealuri comune.

Sunt favorizate și bine venite acțiunile de grup, în care oameni cu o ținută morală demnă se solidarizează în scopuri nobile, organizează acțiuni caritabile, fac gesturi de altruism și generozitate, ajutându-i pe cei aflați în situații dificile.

În plan personal există posibilitatea unor întâlniri plăcute între persoane care au interese, gusturi, valori artistice comune, sau care se regăsesc în cadrul unor cluburi, fundații sau în alte tipuri de asocieri.

Pentru o zi, mai este activă opoziția Marte-Pluto, care activează orgoliul exagerat, atitudinile pătimașe sau ostile, încrâncenarea, dorința de revanșă.

Atenționare:

Începând cu 11 iunie, Marte intră în Leu și formează un careu în T cu Uranus și Saturn.

Combinația dintre Saturn, planeta prudenței, și Uranus, planeta surprizelor și turbulențelor, nu este nouă, ea planează în fundal de la sfârșitul anului trecut, dar Marte, planeta acțiunii și agresivității, vine și pune paie pe foc.

Consecințe ale aspectelor tensionate între Marte/Uranus/Saturn am trăit cu toții anul acesta, în jurul datei de 20 ianuarie, cu Marte conjunct cu Uranus și ambele în careu cu Saturn. Evenimentele nu au întârziat să apară:

În 23 ianuarie, în Rusia, au fost reținute peste 3.000 de persoane în timpul manifestațiilor fără precedent, din peste 100 de orașe, în favoarea eliberării opozantului rus Alexei Navalnîi, iar pe 31 ianuarie au fost arestate alte 5000 de persoane.

Pe 29 ianuarie a izbucnit un incendiu la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, din București, 102 de pacienți cu COVID-19 fiind evacuați, iar alți 11 pierzându-și viața.

Ne vom confrunta cu o perioadă de șase săptămâni în care pericolul turbulențelor de pe cer nu trebuie subestimat sau ignorat. Intervalul în care efectele nocive pot atinge un maxim este cuprins între 29 iunie și 5 iulie, la care trebuie adăugat cel între 11-23 iunie, când Mercur va fi încă retrograd. Întreaga perioadă 11 iunie – 30 iulie, cât timp Marte traversează semnul Leului, va trebui tratată cu atenție mărită și multă prudență.

Sunt posibile evenimente și situații greu de controlat, marcate de turbulențe sociale, de amplificarea unor conflicte armate, accidente de orice fel, explozii, incendii, prăbușiri și chiar catastrofe naturale.

Pot să apară situații în care utilaje să se defecteze sau să fie greșit manevrate și să se producă vătămări grave, mai ales când se va suprapune retrogradarea mercuriană și gradul de neatenție este crescut.

Sunt de evitat activitățile care implică un risc, cât de mic, nemaivorbind de sporturile extreme, alpinismul, motociclismul, parașutismul, întrecerile automobilistice și, în general, orice formă de exces.

Tulburările și tensiunile pot să afecteze structuri instituționale, zona politică și cea financiar-bancară.

Luna noua oferă însă și compensații, aspectul armonios dintre Venus din Rac și perechea Jupiter/Neptun din Pești aduce noroc, înțelegere, stări bune la nivelul trăirilor interioare. Sunt bine susținute relațiile sociale în întregul lor, exprimarea artistică, creativitatea, performanțele scenice și, nu în ultimul rând, industria modei.

Latura afectivă este bine aspectată și creează disponibilitate pentru concilieri, întâlniri amoroase, gesturi de tandrețe.

Combinația planetară în care este implicată Venus este favorabilă abordării unor tehnici care fac posibile vindecări prin terapii neconvenționale sau practicării unor exerciții cum ar fi meditația, care permit detașarea de cotidian sau de o realitate supărătoare.

În final, ziua de 23 iunie vine cu o veste bună: Mercur își reia mersul direct și va începe să clarifice situațiile și să diminueze neplăcerile legate de comunicare, exprimare, dialog, performanță intelectuală, îndemânare, drumuri și călătorii.