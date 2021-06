10 iunie – 1 iulie 2021: noi ateliere Ascella, cu Dan Ciubotaru. Ofertă specială de ”Mercur retrograd”!

Luna iunie aduce o nouă serie de ateliere online de astrologie la Cabinetul Ascella. Dan Ciubotaru a pregătit un pachet de 4 ateliere, după cum urmează:

Asteroizii sunt o temă interesantă de studiat pentru că ei pot puncta foarte precis anumite tipare ale vieții noastre. În acest atelier vom studia asteroizii care au conexiune cu iubirea, dragostea. Am ales Amor, Cupido și Eros. Dan C.

Partea Norocului încă din antichitate a jucat un rol foarte important în interpretarea unei hărți. Ea are puterea unei planete și reflectă lucruri importante ale vieții noastre. Despre acest subiect am scris și o serie de articole în Astrele https://www.astrele.ro/2016/11/23/partile-arabe-partea-i/ . Acum, vom aborda Partea Norocului atât în harta natală dar și în previzional și relațional.

Dan C.