Ce cred astrologii despre liberul-arbitru. 15 răspunsuri care te vor pune pe gânduri

Care este viziunea ta asupra liberului-arbitru și cum se împacă ea cu practica astrologică? (Sau cum a influențat practica astrologică viziunea ta asupra liberului-arbitru?)

Aceasta e întrebarea pe care am adresat-o unora dintre cei mai cunoscuți și apreciați astrologi, membri ai AAR sau simpatizanți, reprezentanți ai diverselor curente astrologice. Rezultatul? 15 eseuri savuroase pe tema liberului-arbitru.

În acest material găsiți lista astrologilor intervievați și primul paragraf din fiecare răspuns. Pentru a citi răspunsurile în întregime, urmați calea indicată prin ”Citește mai departe”.

Cred că fiecare om are atâta liber-arbitru cât îi permite harta natală. În esență, astrologia este fondată pe determinism, soartă, destin, predeterminare. Dacă ar exista liber-arbitru, dacă fiecare dintre noi am putea alege cu adevărat cum să fim sau ce cale să urmăm, astrologia și-ar pierde obiectul. Cum am mai putea descrie un om privindu-i harta natală, dacă acesta și-ar schimba în timp personalitatea, după dorință? Cum am mai putea să facem vreo predicție bazată pe harta natală, dacă (…)

