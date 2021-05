23 mai 2021: TRANZITELE – curs de astrologie cu Mihaela Dicu

Mihaela Dicu, președinta de onoare a AAR, invită pasionații de astrologie la un nou curs online, pe platforma Zoom, pe tema Tranzitelor. Cursul se desfășoară pe parcursul zilei de 23 mai 2021 (duminica) și este urmat de un atelier, în seara zilei de 27 mai (joia). Detalii, în cele ce urmează:

Deși par foarte simple, puțini astrologi știu cu adevărat să lucreze cu tranzitele. Majoritatea se așteaptă ca lucrurile să se producă în anumite intervale de timp și sunt intrigați și dezamăgiți când văd că nu se întâmplă. Tranzitele sunt un subiect care m-a pasionat nespus, încă de la începuturile mele astrologice si pe care am ajuns, în urma acumulării de informatie si de experienta, sa il stapanesc foarte bine. Atât de bine, încât, de multe ori, nici nu aș mai nevoie de alte mijloace de predicție, care nu fac decât să îmi confirme ceea ce deja mi-au spus tranzitele Un rol important în experiența mea cu tranzitele l-au jucat, între altele, voluminosul tom al lui Robert Hand și, mai ales, intalnirea cu cartea lui Catherine Aubier (Franta), ”Prevoir par l’Astrologie”, carte pe care am tradus-o în limba română și care a apărut în 2006 la Editura Polirom, sub numele ”Astrologie previzionala pentru începători”.

– Mihaela Dicu