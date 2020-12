21 decembrie 2020: atelier online cu Mihaela Dicu – ”Ce ne așteaptă în 2021?”

Anul trecut, îmi trece prin cap să merg în Sicilia. Și, dacă tot nu mai fusesem niciodată acolo, am zis

„Dezinstalați și reinstalați 2020 că are viruși”. Acest îndemn a circulat mult timp în feed-urile noastre pentru a face haz

Naomi C. Bennett, astrolog din Austin, Texas, a surprins momentul în care media a anunțat pentru prima dată câștigătorul alegerilor

“Nu sunt vremile sub cârma omului, ci bietul om sub cârma vremii”, spunea Miron Costin, și bine spunea, căci orice fel de oameni am fi