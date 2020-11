26 noiembrie 2020 – DAN CIUBOTARU: Sisif sau prețul aroganței

Vă invităm la un nou seminar STAAR online, joi, 26 noiembrie 2020, de la ora 19:30, pe platforma Zoom. Împreună cu Dan Ciubotaru vom discuta despre simbolistica asteroidului Sisif în astrologie.

”Vom explora simbolistica asteroidului Sisif în harta natală dar și în analiza previzională. Sisif, atunci când este activat în harta natală, poate oferi informații extrem de importante privind anumite experiențe pe care un individ le are de parcurs și despre prețul pe care acestea i-l cer. Cu toții am avut momente în care ne-am întrebat de ce ni se întâmplă anumite lucruri, într-un anume fel. Participând la acest seminar, veți primi câteva răspunsuri!” – Dan C.

Dan Ciubotaru a fost președinte al AAR între 2008-2016 și coordonator al Cercului Phoenix între anii 2010 și 2013; este redactor-plin la Revista Astrele, din 2013; este profesor de astrologie și conferențiar; conduce Cabinetul de astrologie Ascella, care oferă cursuri, seminarii și ateliere de astrologie. Articolele sale pot fi citite în Astrele.ro și în site-urile sale, https://www.ascella.ro/ și http://danc.ro/. Pe Facebook îl găsiți la https://www.facebook.com/ciuboda.

Detalii și înscrieri la https://www.aar.org.ro/