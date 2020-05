Oameni și yod-uri

Interesul meu pentru configurația planetară numită yod a apărut cu mulți ani în urmă, când am analizat harta natală a unei cunoștințe și am descoperit acolo o situație foarte interesantă, pe care nu o mai întâlnisem până atunci și nici nu am mai întâlnit-o de atunci încoace: persoana avea două yod-uri întrețesute, respectiv două triunghiuri isoscele, ale căror vîrfuri erau în opoziție, în timp ce bazele lor, cele două sextile, se aflau și ele față în față. Primul yod se crea între Neptun (23 gr 48 min Scorpion, casa a 11-a) și Uranus (21 gr și 11 min Fecioară, casa a 9-a) în sextil și amândouă în inconjuncție cu Soarele (21 gr și 17 min Berbec, casa a 4-a). Cel de-al doilea yod se stabilea între Mercur (26 gr și 04 min Pești, casa a 3-a) și Venus (27 gr și 00 min în Taur, casa a 6-a), aflate în sextil și ambele în inconjuncție cu Marte (26 gr și 09 min în Balanță, casa a 10-a). Marte, planeta apex (vârf) a celui de-al doilea yod, cădea la mijlocul sextilului opus, Neptun- Uranus, iar Soarele, apexul primului yod, cădea la mijlocul sextilului Mercur-Venus. Chiar și fără a avea nici cele mai elementare cunoștințe de astrologie, doar observând desenul, se evidenția o polaritate ireconciliabilă, două tendințe indicând spre direcții opuse. La nivel psihic, părea a se manifesta o splitare, o scindare care putea deveni periculoasă, fiind o sursă de tensiune și conflict interior, dacă omul nu găsea o linie mediană, cât de fragilă, pe care să se poziționeze. Nu intru în detaliile acestui horoscop, sar direct la deznodământul din păcate nefericit – persoana în cauză a dezvoltat o boală fatală și a murit în floarea vârstei. Sigur că relatarea de mai sus nu are scopul de a trimite spre idei fataliste și nici de a amplifica importanța configurației despre care mi-am propus să scriu astăzi. Nu am făcut decât să împărtășesc momentul care a deschis interesul meu pentru yod și pentru persoanele care au o astfel de relație între planete, în horoscopul lor natal.

În rândul astrologilor, părerile despre yod sunt împărțite. Unii susțin că se acordă prea mare importanță acestei configurații care, în fond, conține două aspecte minore, două inconjuncții sau quincunx-uri (relație unghiulară la 150 de grade, între două planete sau elemente ale hărții). Alții, în special cei pasionați de astrologia karmică și de cea ezoterică, îi acordă mai multă atenție, susținând chiar că inconjuncția ar putea fi inclusă în rândul aspectelor majore, deoarece semnificația sa este foarte complexă, după cum vom vedea mai jos. În unele cărți de astrologie găsim și o a doua denumire a configurației, ”degetul lui Dumnezeu”, care sugerează presupusa încărcătură ocultă și fatidică pe care yod-ul ar deține-o.

Să intrăm ceva mai profund în simbolistica și interpretarea yod-ului, pornind de la însăși cuvântul yod, care vine de la cea de-a zecea literă a alfabetului ebraic, considerată de erudiții Cabalei ca fiind sursa tuturor literelor. Simbolul ei grafic derivă, se pare, din hieroglifa egipteană ce desemna brațul și mâna. Așadar, glifa reprezintă mâna care creează, mâna care dăruiește. Ea devine și un simbol al puterii divine, Y fiind prima literă a numelui sacru al divinității biblice, Yhwh. Nu este de mirare că în Cabala se spune despre litera yod că este sămânța tuturor revelațiilor.

În mistica creștină dar și în masonerie, yodul, triunghiul care are înscris în centrul său un ochi sau simbolul Tetragrammaton, numele ocult al lui Dumnezeu, are valoarea Ochiului Atoatevăzător, cel ce este conectat la prezentul etern și la cunoașterea completă. Imaginea redă puterea de a proteja dar și pe aceea de anihila posibilele pericole, prin forța spiritului.

În astrologie, yod-ul a fost introdus de celebrul matematician, astronom și astrolog Johannes Kepler, în secolul 17. Kepler era preocupat de geometrie, de aceea a definit relațiile între planete pe baza distanțelor unghiulare dintre acestea, deci pur matematic, plecând de la ideea că toate aspectele majore (conjuncția – 0 grade, sextilul – 60 de grade, cuadratura – 90 de grade, trigonul – 120 de grade și opoziția – 180 de grade) sunt divizibile cu 30, numărul de grade ale unei zodii. După Kepler, lipsesc din această listă semi-sextilul – 30 de grade și inconjuncția – 150 de grade. Acestea au fost acceptate ca aspecte așa numite minore. În cartea sa The Yod Book, including a complete discussion of unaspected planets, Karen Hamaker-Zontag scrie despre Kepler că vedea inconjuncția ca pe un aspect care ”taie adânc”, în timp ce Koch, care a analizat studiul lui Kepler asupra aspectelor, descrie inconjuncția ca pe ”o tendință separatoare, care așază cele două posibilități într-o vădită opoziție”. După Koch, acest lucru generează dezamagire și limitare, deoarece situația cere luarea unei hotărâri și cel care trebuie sa aleagă va suferi mereu, gândindu-se doar la ceea ce pierde, în loc să aprecieze ceea ce câștigă.

Într-adevăr, inconjuncția unește două planete având calități diferite, situate în elemente incompatibile, așadar aflate într-o relație tensionată și greu de conciliat în mod natural, pentru că planetele respective produc efecte și se exprimă ”în limbi diferite”. Prin asta, inconjuncția are ceva în comun cu aspectul de cuadratură, cu diferența că persoana care deține o inconjuncție în harta natală conștientizează mai greu această tensiune interioară, care însă este percepută și simțită mult mai adesea și mult mai ușor de către cei din jur. Cu cât mai strâns este orbul (este acceptat un orb de maxim 3 – 3.5 grade), cu atât aspectul se manifestă mai evident. Inconjuncția poate fi privită și ca un impuls ce vine din subconștient, de aceea este atât de greu de schimbat și ajustat.

Așa cum deja am spus, în configurația yod sunt implicate trei planete, care alcătuiesc un triunghi isoscel foarte alungit. Două planete, cele de la baza triunghiului, sunt legate printr-un sextil, și ambele formează inconjuncții cu o a treia planetă, vîrful, apexul sau planeta fulcrum. Karen Hamaker – Zontag afirmă: ”avem aici trei elemente, două polarități și trei moduri. Trei plus doi plus trei fac opt. De fapt, cele trei planete implicate în yod sunt locate în opt «lumi» diferite!” Este ca și cum am încerca să combinăm aer cu apă și pietre, așteptându-ne să obținem ceva omogen. Nu avem cum. Putem însă constata faptul că planetele de la baza triunghiului, cele aflate în sextil, cooperează pentru a crea un substrat fertil pentru creșterea interioară. Dar pentru ca acest proces să aibă loc, este nevoie să sacrificăm ceva, un lucru sau o atitudine sau o credință care se pune de-a curmezișul înaintării noastre. Este dificil să ne racordăm la energia yodului prin rațiune, deoarece el exprimă paradoxuri ce sfidează logica. Intuiția este o cale mai eficientă, în acest caz. Dar cei mai mulți dintre noi ne îndoim de mesajele ei, ceea ce îngreunează lucrurile.

De multe ori, persoanele care au un yod în horoscop au sentimentul că trebuie să găsească răspunsuri la întrebări care nu le aparțin. Și tot de multe ori, partea a doua a vieții lor este foarte diferită de prima, existând chiar o experiență care marchează trecerea de la o etapă la alta, ca un prag. În lucrarea sa Soul Centered Astrology, Alan Oken scrie ”Yodul conține energie ascunsă și informație care nu este relevată persoanei până când ea nu-și învață lecția, până nu-și activează energia yodului.” Schimbarea semnificativă care apare în viața persoanei, poate fi legată de învățarea lecției și de deschiderea spre folosirea energiei yodului.

Ca să simplificăm, dau un exemplu la îndemâna tuturor: fiecare am primit cândva o ustensilă care la început părea foarte complicată, motiv pentru care în prima fază am așezat-o pe un raft și am uitat-o acolo. Mai mult încurca locul, aduna praf și ne enerva decât să ne ajute. Dar într-o bună zi, ne-am hotărât să vedem ce-o fi și ce știe să facă, descoperind, după câteva rateuri, că este foarte utilă și poate contribui la creșterea calității vieții noastre. Am putea spune că yodul poate fi trăit ca un dar, o dată ce energia lui a fost integrată, sau ca o stare de maxim disconfort, greu de redat în cuvinte, în caz contrar. Yodul ne propune, ca să nu spun că ne impune!, o aventură. Dacă o acceptăm într-o manieră deschisă, fără să ne opunem, ne putem aștepta la rezultate benefice. Dacă, însă, ne îndârjim să-i rezistăm, există riscul de a ne pomeni într-un dezechilibru major.

Configurația poate apărea într-un horoscop fie între trei planete, fie între planete și Ascendent sau Mijlocul Cerului. În funcție de planeta apex sau fulcrum, un yod poate să ne indice o anumită sarcină pe care o avem de îndeplinit, o misiune, o direcție spre care suntem chemați. Soarele indică necesitatea de a ne asuma o poziție de lider; Luna indică misiunea de a ocroti sau de a hrăni și a ne asculta visele, intuiția; Mercur indică tema comunicării și a creativității ingenioase; Venus sugerează sarcina de a realiza legături între diverse elemente și de a găsi noi forme ale artei sau ale iubirii; Marte indică acțiunea și lupta, hotărârea, iar Jupiter, nevoia de expansiune și înțelegere a lumii; Saturn arată că avem nevoie să preluăm responsabilități și să construim proiecte durabile; Uranus indică misiunea de a declanșa o revoluție, Neptun pe aceea de a fermeca, de a vrăji prin calitățile personale și de a inspira pe ceilalți, pe când Pluto indică faptul că am fost aleși pentru a transforma radical un domeniu sau o stare de fapt.

Karen Hamaker – Zondag dă, în cartea ei, o ”schemă” de interpretare a yod-urilor, în zece pași, pe care o aplică în cadrul întâlnirilor cu clienții săi. Redau succint pașii propuși de autoare:

Luăm fiecare planetă separat și observăm că fiecare reprezintă o formă de energie mereu însoțită de neliniște și căutări. Suntem atenți la cadrul în care se manifestă planeta, zodia, pentru a realiza acordul fin al efectului acțiunii planetei. Ținem cont de faptul că planetele implicate într-un yod se influențează reciproc, în permanență, generând multă frământare interioară. Înțelegem că toate cele menționate mai sus conduc fiecare planetă implicată la o stare de nesiguranță și ne reprezentăm felul cum se manifestă aceasta. Amintim de felul în care oamenii ajung la disperare, atunci când sunt puși în situații ce țin de soartă, de fatalitate. Dăm exemple despre felul cum unii oameni trec exemplar peste astfel de provocări în timp ce pentru alții yod-ul dă naștere la neînțelegeri și complicații. Subliniem riscurile pe care le prezintă planetele implicate. Sesizăm dacă avem Asc și/sau MC cu alte două planete, în configurație. Analizăm posibila abilitate sau posibilul talent descris de yod. Descriem felul în care sunt interconectate casele afectate de yod, prin guvernatorii lor.

În continuare voi da câteva exemple de hărți natale în care se evidențiază configurația yod, însoțite de câteva comentarii minimale.

Leonardo da Vinci, născut pe 14 aprilie 1452, ora 21:40, la Vinci, în Italia; Soarele este în zodia Taurului, casa a cincea, Luna în Pești și în casa a doua, iar Ascendentul în Săgetător. Se conturează o personalitate vizionară și creativă, sensibilă dar și deschisă spre nou, spre inedit.

În horoscopul său apare un yod care unește planetele Neptun, situat în Balanță, casa a zecea și Pluto, situat în Leu, casa a opta, în sextil, ambele în inconjuncție cu Luna din Pești, casa a treia. Traducând, putem spune că misiunea lui Leonardo da Vinci era să-și asculte visele, intuiția, sprijinindu-se pe inspirație și putere de trasformare, pentru ca apoi să comunice și celorlalți ceea ce descoperea. Oare acest yod nu surprinde întocmai esența operei lui Leonardo, în toată vasta ei diversitate? Spiritul său unic, dăruit cu talent artistic dar și cu un intelect de inginer reușește imposibilul – descătușarea potențialului pozitiv al yod-ului din harta sa natală. Și mi se pare foarte important să amintesc felul în care el încredința jurnalului său ceea ce afla – scriind de la dreapta la stânga și în oglindă. Dacă această soluție nu exemplifică Luna în Pești, în vîrf de yod, oare care alta ar fi reușit să o facă?

Carl Gustav Jung, născut pe 26 iulie 1875, ora 19:34, la Kesswill, în Elveția. Soarele său este în zodia Leului și casa a șaptea, Luna în Taur și casa a treia, iar Ascendentul în Vărsător. Avem în față un caracter destul de inflexibil dar și nonconformist, un om a cărui relație de cuplu a fost cât se poate de ieșită din tiparele vremii, dacă ne gândim că mulți ani a trăit într-un triunghi amoros, fără a se feri de ochii lumii.

Yod-ul din harta lui Jung se formează între Marte din Săgetător și casa a unsprezecea în sextil cu Jupiter din Balanță și casa a opta, ambele în inconjuncție cu Pluto din Taur și casa a treia. Decodificarea acestei combinații planetare ne trimite la misiunea lui Jung, aceea de a-i transforma pe cei cu care venea în contact, prin comunicarea mesajelor primite de la Bătrânul Înțelept interior, pe care l-a întâlnit adeseori pe parcursul imersiunii sale în apele întunecate ale subconștientului personal și colectiv, și a scopurilor sale vizionare, mereu reînnoite. Jung a avut curajul uriaș de a coborî în propriile tenebre și de a-și întâlni Umbra, conștient că abia după ce încheie acest parcurs inițiatic devine întreg, prin recuperarea părților renegate ale sinelui.

Meryl Streep, născută pe 22 iunie 1949, ora 8:05, în Summit, New Jersey, SUA. Cu Soarele la primul grad din zodia Racului și în casa a unsprezecea, Luna în Taur și în casa a zecea și Ascendentul în Leu, descriu o femeie sensibilă, senzuală, talentată, familistă dar și romantică și de neînvins. Armele sale sunt devotamentul, loialitatea și iubirea. Aș mai adăuga, asumarea propriei vulnerabilități și calitatea de a intui perfect stările celorlalți. Toate acestea au ajutat-o să devină marea și excepționala actriță care este.

Yod-ul pe care îl descoperim în harta sa este creat de conjuncția Soare-Uranus din Rac, casa a unsprezecea, în sextil cu Saturn din Fecioară și casa a doua, și Jupiter aflat în primul grad din Vărsător și casa a șasea. Așadar, ea are misiunea de a-și amplifica înțelegerea (Jupiter) despre viața cotidiană și profesie (casa a șasea), prin integrarea multiplelor fațete ale Soarelui și a responsabilității, Saturn. Acest yod reușește să surprindă versatilitatea extraordinară demonstrată de Meryl Streep în arta sa actoricească și măiestria sa de neegalat în a da viață unor personaje foarte diverse. Să nu uităm că ea a fost cea care a interpretat și rolul lui Margaret Thatcher, a cărei hartă o veți vedea mai jos.

Marlon Brando, născut pe 3 aprilie 1924, ora 23, în Omaha, Nebraska. Născut pe Lună Nouă în Berbec, Soarele și Luna în casa a patra și Ascendentul în Săgetător, cu Jupiter, guvernatorul Ascendentului în domiciliu și în casa întîia, Venus în Taur, Marte în Capricorn, horoscopul lui Marlon Brando are planete ce emană multă energie și forță. Pe bună dreptate, este considerat cel mai important actor al tuturor timpurilor, charisma și tehnica sa, impecabil pusă în practică, justificând acest titlu.

De data aceasta, ne aflăm în fața unui yod ce are la bază planetele Marte, din Capricorn și casa a doua, și Uranus din Pești și casa a treia. Această combinație energetică ce descrie masculinitatea sa exprimată uneori subtil și surprinzător, alteori dur și neașteptat, hrănește nevoia sa de a fermeca și de a inspira, exemplificată de planeta fulcrum, Neptun în Leu și casa a noua.

După ce am văzut hărțile a doi actori de excepție, să vedem și hărțile a doi politicieni care au schimbat cursul istoriei: Winston Churchill și Margaret Thatcher.

Winston Churchill, născut la 30 noiembrie 1874, ora 1:30, la Woodstock, U.K. Săgetător, cu Soarele în casa a treia, cu Luna în Leu și casa a unsprezecea și Ascendentul pe cuspida Fecioară/Balanță, Churchill a fost de două ori prim ministru al Marii Britanii, primul său mandat acoperind chiar perioada celui de-al doilea război mondial 1940 – 1945. Rolul politicianului englez în elaborarea strategiei trupelor aliate și în victoria acestora asupra naziștilor a fost unul crucial, la fel cum a fost și cel jucat la Yalta, în februarie 1945, unde a avut loc întâlnirea dintre liderii Statelor Unite, Angliei și Uniunii Sovietice, la care s-a decis viitorul statelor europene, după încheierea conflagrației.

În yod-ul din horoscopul lui Churchill, stabilit între Jupiter, în Balanță și casa întîia, Venus în Săgetător și casa a treia, ambele în inconjuncție cu Pluto din Taur și casa a opta, putem distinge misiunea radicală a lui Churchill, derivată de calitățile sale de negociator și de justițiar. Lui îi revenea sarcina de a contribui la anihilarea anumitor structuri perimate sau nefuncționale, în favoarea unor noi oportunități.

Margaret Thatcher, născută la 13 octombrie 1925, ora 9, Gantham, U.K. Un alt om politic remarcabil al Regatului Unit, Margaret Thatcher, a fost prima femeie prim ministru al acestei țări, desemnată în funcție în 1975. A deținut această responsabilitate timp de 11 ani și 209 zile, având cel mai lung mandat continuu din istoria statului. Numelui său i-a fost asociat supranumele Doamna de Fier, datorită modului în care știa să se impună în politică, pe plan intern și internațional.

Cu Soarele în Balanță și casa a unsprezecea, Luna în Leu și casa a noua și Ascendentul în Scorpion, cu un Saturn aflat în conjuncție cu Ascendentul și Venus în casa întîia, horoscopul doamnei Thatcher creionează profilul unui abil și dârz negociator. Yod-ul implică planetele Mercur conjunct cu Soarele, din Balanță și casa a unsprezecea, aflate în sextil cu conjuncția Lună-Neptun, din Leu și casa a noua, ambele în inconjuncție cu Uranus din Pești și casa a patra. Misiunea Margaretei Thatcher a fost, așadar, să producă o schimbare revoluționară în patrie, folosindu-se de resursele sale intelectuale și intuitive.

Ultimele două exemple sunt și ele interesante – unul evidențiind felul în care se poate manifesta un yod neintegrat, în cazul Sylviei Plath, al doilea aducându-ne în atenție un personaj controversat și bizar, al cărui horoscop are două yoduri, pe misticul Grigori Efimovici Rasputin.

Poeta Sylvia Plath, născută la 27 octombrie 1932, ora 14:10, în Boston, SUA, are Soarele în Scorpion, casa a opta, Luna în Balanță, casa a șaptea și Ascendentul în ultimul grad, anaretic, al zodiei Vărsătorului. Profilul ei depresiv poate fi deja bănuit. Foarte talentată, provenind dintr-o familie de profesori universitari, care i-a asigurat o educație bună, a avut neșansa ca tatăl ei să moară pe când ea avea doar opt ani, lăsându-i un gol în suflet. A studiat literatura și a făcut eforturi să se impună pe scena literară dar fără prea mult succes, la acel moment. Depresia o însoțea. În cele din urmă, la numai 31 de ani, rămasă singură, cu doi copii de crescut, își pune capăt zilelor, otrăvindu-se cu monoxid de carbon. Un critic afirma că sinuciderea ei a fost, pentru ea, un act pozitiv, un “refuz de a colabora” cu o lume pe care nu o putea accepta. Ori, exact acest lucru pare că indică yod-ul prezent în harta sa natală: că Sylvia Plath avea o misiune centrată pe revoluționarea valorilor individuale (Uranus, în Berbec și casa a doua), folosind afectivitatea, energia lui Venus din Fecioară, casa a șaptea, și intelectul, Mercur, în Scorpion și casa a noua. Dar ea nu putea aduce în viața sa atitudinea necesară, nu putea manifesta energia acestui yod.

Redau un scurt paragraf din romanul său Clopotul de sticlă, care a reprezentat pentru generația anilor ‘70 o scriere manifest, despre rătăcire, disperare și regăsire de sine. În cele câteva rânduri, Sylvia Plath pare că descrie chiar relația sa difuncțională cu yod-ul din harta natală.

“Îmi vedeam viața ramificându-se înaintea mea, ca smochinul cel verde din poveste. Din vârful fiecărei ramuri, ca o smochină grasă și movulie, îmi zâmbea și-mi făcea cu ochiul un viitor minunat… Mă vedeam stând în crăcana acestui smochin, moartă de foame, numai pentru că nu mă puteam hotărî pe care dintre smochine să o aleg. O voiam pe fiecare dintre ele, dar dacă alegeam una, însemna să le pierd pe toate celelalte, și, cum stăteam acolo, nefiind în stare să mă hotărăsc, smochinele începeau să se zbârcească și se înnegreau și, una câte una, cădeau la pământ, buf, lângă picioarele mele.”

Grigori Efimovici Rasputin, născut în 21 ianuarie 1869, oră necunoscută, la Pokrovskoie, Rusia. Misticul cu statură de uriaș (avea aproape doi metri înălțime) a jucat un rol foarte important în familia ultimului țar rus, Nicolae al II-lea, al cărui unic fiu, țareviciul Alexei, suferea de hemofilie. Nemaiștiind la ce remedii să apeleze pentru a-l vindeca pe copil, în noiembrie 1906, familia țarului apelează la serviciile acestui individ straniu, care se autoproclama vindecător, sfânt și profet. În cele din urmă, zece ani mai târziu, un grup de nobili îl asasinează, conștienți de influența nefastă și tot mai puternică pe care Rasputin o avea asupra membrilor familiei lui Nicolae.

Cu Soarele în Vărsător, Luna conjunctă cu Pluto, în Taur, Jupiter conjunct cu Neptun, în Berbec, Rasputin pare să fi fost un spirit rebel și foarte bun manipulator.

Extrem de interesantă este configurația care apare în harta sa natală, unde vedem două yod-uri, care au o inconjuncție comună, cea dintre Uranus din Rac și Saturn din Săgetător, fiecare din cele două planete fiind apexuri ale unui yod. Putem intui că Rasputin, conștient de propria putere, trăia la o intensitate extremă, oscilând între misiunea de a construi și cea de a porni revoluții. Știm, din ceea ce a rămas consemnat, că putea hipnotiza cu privirea și că avea o rezistență fizică inexplicabilă, inclusiv la otrăvuri. Nu este în intenția mea să stăruim acum mai mult asupra horoscopului său, care însă merită toată atenția.

Încercând să formulez o concluzie personală despre modul în care lucrează un yod într-un horoscop, aș îndrăzni să afirm că și dacă ”dezbrăcăm” configurația de toate paietele ezoterice care i-au fost adăugate, rămâne prezentă o chemare sau un îndemn spre ceva măreț, care depășește cotidianul. Dacă persoana în cauză reușește să integreze și să activeze yod-ul, probabil va avea parte de experiențe speciale, greu de înțeles la nivelul existenței comune. Este de așteptat ca respectivul să capete un înalt simț al valorii personale, să-și structureze un sistem personal de repere, care de obicei vor veni în conflict cu cele tradiționale. Nu ne vom mira dacă individul va lua cu totul alte decizii decât marea majoritate, pentru că vede lucrurile diferit.

Să nu uităm că și dacă nu avem acestă configurație în horoscopul natal, putem avea un yod activ într-un anumit interval de viață, prin tranzitele care formează aspecte cu planetele natale. Ar fi interesant de observat dacă și ce schimbări intervin în perioada respectivă.

Karen Hamaker – Zondag subliniază rolul pe care îl au yod-urile în studiile astrologice transgeneraționale sau familiale. Această idee poate face obiectul unui alt articol, dat fiind complexitatea ei.

Mă opresc aici, sperând că am reușit să trezesc curiozitatea pentru această configurație care, în opinia mea, are foarte multe să ne spună.