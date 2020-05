Influenţe astro-medicale în luna iunie 2020

Iunie este prima lună a verii, interval în care temperaturile cresc din ce în ce mai mult. Ca urmare, organismul uman poate avea nevoie de cantităţi crescute de lichide, pentru a compensa căldura în creştere a mediului ambiant. Vara este un interval în care sunt mai frecvente bolile digestive, mai ales cele de cauză infecţioasă (enterocolite, diarei infecţioase etc.).

Soarele va tranzita prin Gemeni, între 1 şi 20 iunie, iar din 21 iunie îşi va începe tranzitul prin Rac. Tranzitul solar prin Gemeni poate genera apariţia unor probleme de natură respiratorie (gen tuse, dispnee sau dificultăţi respiratorii), sau chiar a unor boli la acest nivel (bronşite, pneumonii, viroze respiratorii). Cei care suferă de anumite boli respiratorii cronice, cum ar fi astmul bronşic, ar putea suferi din cauza unor decompensări nedorite.

Desigur, focalizarea colectivă, în ceea ce ţine de probleme de sănătate, este orientată acum asupra epidemiei de SARS-CoV2, produsă de virusul Covid-19. Totuşi, este necesar să înţelegem că există şi oameni care nu au fost deloc afectaţi de acest virus, dar suferă din cauza altor boli (cardiace, digestive, neurologice etc.). Fiind vorba despre un tranzit solar prin Gemeni, putem vorbi despre un dinamism mai mare al elementului aer, care poate facilita, pe de o parte, răspândirea mai facilă a microorganismelor prin curenţi aerieni (deci inclusiv a mult mediatizatului Covid-19); pe de altă parte, datorită temperaturilor crescute, specifice verii, declinul pandemiei SARS-CoV2, care deja a apărut în mai multe ţări, va continua.

Soarele din Gemeni va avea o influenţă semnificativă şi asupra sistemului nervos, producând o stimulare oarecum excesivă a minţii, ceea ce poate accentua sau decompensa unele boli neurologice sau psihice. Există şi riscul unor afectări ale braţelor (nevralgii brahiale, întinderi musculare, luxaţii de umăr, entorse sau chiar fracturi), care pot apărea acolo unde Soarele tranzitoriu realizează aspecte nefavorabile cu planete natale din semne mobile (Fecioară, Săgetător, Peşti).

Tranzitul Soarelui prin Rac poate declanşa sau reacutiza boli ale stomacului (ulcer, gastrită, boală de reflux gastro-esofagian), ale sânilor (mastite, dureri locale), ale aparatului genital feminin (salpingite, anexite etc.), ale toracelui (nevralgii intercostale, herpes zoster, traumatisme costale etc.). Aceste riscuri de boală generate de tranzitul solar sunt mai mari dacă Soarele face aspecte nefavorabile la planete din primul decan al semnelor cardinale (Berbec, Balanţă, Capricorn).

Luna va avea, în iunie, cea mai semnificativă influenţă cu ocazia momentului de Lună Plină (și eclipsă), care se va produce pe 5 iunie. Soarele din Gemeni în opoziţie cu Luna din Săgetător vor putea genera nervozitate, logoree, agitaţie mentală excesivă (care poate deveni, în cazul unora, anxietate, atac de panică, agitaţie psihomotorie etc.), tendinţe bulimice (alimentaţie excesivă), nevoia de a fugi, de a pleca, de a părăsi un anumit loc (tendinţă numită dromomanie).

Mercur se va afla în Rac pe tot parcursul lunii iunie. Între 1 şi 17 iunie Mercur va avea mers direct, iar din 18 iunie va intra în mers retrograd. Această deplasare prin Rac a planetei Mercur va genera o abordare relativ iraţională a situaţiilor de viaţă, a realităţii înconjurătoare, a evenimentelor personale, sub influenţa unor stări emoţionale de moment. Perioada de retrogradare a lui Mercur poate face procesul de comunicare inter-umană ceva mai dificil, facilitând unele stări de interiorizare, de reverie, de imaginaţie debordantă. În acest context, anumite boli psihice sau neurologice se pot declanşa sau reacutiza, mai ales dacă unii oameni pierd legătura cu realitatea concretă şi încep să aibă halucinaţii.

Mercur din Rac face şi aparatul respirator mai vulnerabil, putând întreţine continuarea epidemiei cu SARS-CoV2 în anumite zone ale lumii. Se pot decompensa, de asemenea, anumite boli cronice respiratorii (astm bronşic, bronşită cronică etc.), sau pot apărea boli respiratorii acute (pneumonie, traheită, pahipleurită etc.).

Venus va tranzita semnul Gemenilor pe întreaga durată a lunii iunie, având doar un mers retrograd. Acest Venus tranzitoriu poate genera o exprimare mai dificilă a sentimentelor, a stărilor interioare, a afecţiunii, sub efectul retrogradării. Riscurile de boli generate de acest tranzit sunt ceva mai reduse, Venus fiind susţinută, în anumite perioade ale lunii, de un sextil primit de la Marte din Berbec şi de un trigon primit de la Saturn din Vărsător. Pot apărea anumite afecţiuni la nivelul gâtului (faringite, laringite, amigdalite), sub efectul unor curenţi de aer persistenţi şi nefavorabili (fiind un Venus în semn de aer).

Marte va tranzita semnul Peştilor în cea mai mare parte a lunii, iar pe 28 iunie va pătrunde în Berbec. Acest Marte din Peşti întreţine o anumită isterie, dar şi o teamă colectivă generată de pandemia de SARS-CoV2. Aceste stări de nervozitate, anxietate, frustrare, generate şi de izolarea prelungită, pot induce nevroze sau alte tulburări psihice nou apărute, sau le pot decompensa pe cele care sunt deja cronice. Acelaşi Marte poate induce afecţiuni ale picioarelor (infecţii locale, traumatisme însoţite de sângerări, arsuri) şi ale sistemului limfatic (limfadenite, limfangite etc.). Riscurile de boli nu sunt atât de mari, Marte realizând trigoane cu planetele din Rac şi sextile cu planetele din Capricorn.

Marte din Berbec poate induce boli febrile, dureri de cap persistente, afectări ale dinţilor superiori. Sextilul dintre Marte tranzitoriu din Berbec şi Saturn tranzitoriu din Vărsător va genera un efect protectiv. Aflat în domiciliu şi în semn de foc, acest Marte poate stimula imunitatea organismelor umane, permiţând scăderea numărului de cazuri de SARS-CoV2.

Jupiter şi Pluton tranzitează ambele al treilea decan din Capricorn, în mişcare retrogradă, pe toată durata lunii iunie. Jupiter poate induce unele afecţiuni ale ficatului (steatoză hepatică, variate disfuncţii hepatice etc.), ale vezicii biliare (litiază sau „piatră” biliară), ale sistemului circulator (hipertensiune arterială, arteriopatii, insuficienţe venoase etc.). Conjuncţia Jupiter – Pluton poate facilita realizarea unor intervenţii chirurgicale la nivelul ficatului, vezicii biliare sau sistemului osos, dar poate avea şi un efect de creştere a apetitului sexual. Pluton favorizează afecţiuni ale pielii şi ale oaselor (dermatită, alergodermie, urticarie, variate reumatisme, artroze, spondiloze etc.).

Saturn va tranzita prin Vărsător, pe toată durata lunii, având mers retrograd aproape tot intervalul. Fiind un Saturn în domiciliu, riscurile de boli ce pot apărea sunt scăzute. Totuşi, cuadratura dintre Saturn din Vărsător şi Uranus din Taur poate genera accidente, traumatisme osoase, afecţiuni neurologice, afectări la nivelul gambelor (tromboflebite, boală varicoasă etc.).

Uranus va tranzita Taurul pe toată durata lunii, în mers direct. Riscurile de afecţiuni sunt relativ scăzute sub influenţa acestui tranzit, mai ales că Uranus va primi sextile de la planetele ce vor tranzita Racul. Există deci nişte riscuri mici de afecţiuni la nivelul gâtului (faringite, amigdalite, laringite) şi la nivelul urechilor (otite externe sau medii).

Neptun va tranzita Peştii, în sens direct (între 1 şi 22 iunie) şi retrograd (între 23 şi 30 iunie). Acest Neptun va întreţine focalizarea marelui public asupra pandemiei, spitalelor, statisticilor, ceea ce pune în continuare presiune pe corpul medical. Acest Neptun favorizează bolile psihice, consumul de droguri, abuzurile de medicamente, dar facilitează şi o mai mare deschidere către credinţă şi spiritualitate.

În concluzie, luna iunie poate fi una dificilă (cu majoritatea planetelor în mers retrograd), dar putem să mergem mai departe având curaj şi o voinţă fermă (sub influenţa lui Marte, care nu retrogradează), având deschidere faţă de Divin (sub influenţa lui Neptun), ca şi un dinamism armonios (sub influenţa Soarelui).