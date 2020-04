Nodurile Lunare pe axa Gemeni − Săgetător (5 mai 2020 – 18 ianuarie 2022)

Pe măsură ce înaintăm către inima anului 2020, observăm că acesta devine sinonim cu schimbarea. Avem în curs conjuncții mari, retrogradări ale planetelor personale și nu în cele din urmă schimbarea de axă a Nodurilor Lunare. Aceasta se petrece în data de 5 mai și se întâmplă să se suprapună cu tranzitul lui Venus în Gemeni, aflată în ciclul retrogradării (retrogradarea efectivă începe pe 14 mai).

Odată ce Nodurile Lunare vor ocupa axa Gemeni-Săgetător, vom observa că și punctele noastre de interes glisează către alte domenii, având alte abordări și perspective de rezolvare. Să enumerăm câteva dintre aceste schimbări:

1. Evaluarea și revizuirea dogmelor, cutumelor și tradițiilor adânc înfipte în mentalul colectiv. Suntem puși în situația de a testa soluții mai neobișnuite sau abordări la care nu recurgem în mod curent. Nodul Nord în Gemeni ne determină să căutăm, să încercăm, să experimentăm cu o curiozitate asemeni copiilor care descoperă o lume nouă în fața lor.

Ce știm cu adevărat? Ce cunoaștere posedăm? Este informația pe care o primim sigură? Cât durează eternitatea? Ne punem întrebări, ne îndoim, ne decidem ca să ne răzgândim și pare că nu știm unde să punem piciorul pentru următorul pas. Nodul Nord este sensibil la tranzitele lui Mercur care retrogradează de 3 ori pe an, așadar vom observa că devenim mai flexibili în gândire, mai deschiși în comunicarea de zi cu zi. În contrast cu Nodul Sud în Săgetător, guvernat de Jupiter, care caută să ajungă la cunoașterea supremă și de nezdruncinat, Nodul Nord este mai zglobiu, mai agitat din punct de vedere mental, fiindcă își caută vocea peste tot, fără să țină cont de granițe și de bariere sociale. Ne îndepărtăm de ceea ce se cade să facem, de ierarhii stilizate de ordinea socială convențională.

Între 20 și 27 mai 2020, avem o aglomerare de planete în zodia Gemeni (Soare, Venus retrogradă, Mercur și desigur Nodul Nord). Aceste tranzite ne grăbesc ieșirea din zona de ignoranță voită la nivel personal: ceea ce nu vrem să vedem, să acceptăm, să credem, pare să fluture insistent prin fața ochilor noștri. Venus retrogradă și afectată de careul cu Neptun, caută însă subterfugii, scuze pentru a evita conflictul interior, atât de evident. Perioada asta, când tragem linie, observăm că ne cam dă cu virgulă…

2. Nodurile Lunare pe axa Gemeni − Săgetător pun accentul pe timpul prezent, AZI și ACUM, spre deosebire de perioada sejurului pe axa Rac − Capricorn. Cu o mică excepție: pe perioada retrogradării lui Mercur, ne uităm în trecutul apropiat să vedem ce ne-a scăpat, ce am uitat, ce putem revizui/îmbunătăți. Concentrarea pe timpul prezent poate părea superficialitate și lipsă de prevedere, însă luat în contextul actual, când este nevoie de flexibilitate și adaptabilitate în fața schimbărilor majore, aceasta va deveni o calitate. Elementul aer va fi activat în următoarele tranzite importante: Saturn în Vărsător, Venus retrogradă în Gemeni, Nodul Nord și implicit eclipse în Gemeni; în plus, din decembrie 2020 vom avea conjuncția Juipter-Saturn în Vărsător. Se preconizează deci o revoluție la nivelul mentalului colectiv, la nivel de gândire și de seturi de valori morale. Percepțiile și ideile personale se revizuiesc, se pune mai mult accentul pe găsirea unor argumente și explicații logice care să le susțină. Vom observa că o parte din credințele și ideile noastre sunt bazate pe educația primită, pe efectul de val (”dacă așa zic/fac toți, mă conformez”), și vom avea curajul să punem sub semnul îndoielii cunoașterea acumulată până astăzi, pentru a o valida după valori proprii.

3. Nodul Nord în Gemeni va facilita studiile, învățarea, educația pratică. Aceasta din urmă va câștiga teren în detrimentul celei teoretice și generaliste. Suntem interesați de dobândirea de noi cunoștințe, pe care să le punem în practică imediat, să ne îmbunătățim anumite calități și să completăm ceea ce considerăm că ne lipsește.

4. Modul în care călătorim se schimbă. Nu am putut să nu observ cum situația prezentă – restricții ale călătoriilor internaționale – se reflectă în semnificația add literam a Nodului Sud în Săgetător, chiar înainte ca acesta să intre efectiv în această zodie. Săgetătorul reprezintă călătoriile lungi, pe distanțe mari, cu avionul, comerțul internațional, cadrul legislativ, publicațiile mari, de nivel internațional. Nodul Sud este elementul care diminuează, restrânge, retrage, coboară, pentru a lăsa loc celeilalte energii, semnificată de Nodul Nord, să se manifeste evident. Nodul Nord în Gemeni va readuce în interesul public alte metode de comunicare și deplasare, favorizându-le pe cele terestre și rapide. Observăm deja o îmbunătățire a mijloacelor de comunicare care devin rapid un instrument de neînlocuit în viața profesională și particulară. Nodul Nord va accentua dorința de a se conecta cu persoane cu care împărtășim interese, idei comune. Aceste relații vor fi scurte și numeroase – ne conectăm ușor cu alți semeni, dar cu puțini păstrăm legătura. Se poate asocia această mișcare cu superficialitatea, însă se poate pune pe seama faptului că oamenii vor să cerceteze, să se informeze, să schimbe opinii. Nodul Nord în Gemeni favorizează relațiile de proximitate, de vecinătate, cu persoanele care fizic ne sunt aproape, ca mod de gestionare eficientă a timpului.

Un moment foarte important care trebuie menționat este conjuncția Jupiter-Saturn în Vărsător (decembrie 2020), fiindcă Jupiter este regentul Nodului Sud. Avem șansa de a integra conștient experiențe care au avut impact asupra noastră, de a selecta acele elemente care ne-au făcut mai puternici și de a le recunoaște ca făcând parte din fundamentul structurii mentale. Acest pas este important pentru a putea să privim spre viitor, să pășim pe un drum ce pare lung și e clădit din alegeri și conștientizări.

În ianuarie 2021, Nodurile Lunare vor fi în careu cu Neptun, aspect care ne pune în dificultatea de a distinge trecutul de prezent, aduce o confuzie la nivel de percepții, gânduri, senzații. Din acest punct de vedere, Nodurile Lunare ne vor surprinde prin atemporalitate și desprindere de subiectivismul pe care îl purtăm precum lenjeria intimă. Suntem spectatorii unor înșiruiri de secvențe pe care montajul nu le-a pus cap la cap. Aici intervenim fiecare, anesteziați de Neptun, pentru a le aranja exact în ordinea de care avem nevoie, fără a fi influențați de idei preconcepute, de frici și alte trăiri asemenea.

Pe 26 februarie, Nodul Nord va fi în trigon cu Jupiter (deci NS va fi în sextil cu regentul său) și se suprapune cu careul Uranus-Saturn. Schimbările de direcție pe care suntem nevoiți să le facem devin mai evidente, dar nu sunt confortabile, nici compatibile cu structura noastră interioară și cu ceea ce suntem obișnuiți. Aspectul favorabil al Nodurilor Lunare cu Jupiter cultivă o sămânță de încredere care poate înflori atunci când Saturn va fi în trigon cu Nodul Nord (9 aprilie 2021).

Nodul Nord își încheie povestea în Gemeni pe 18 ianuarie 2022, când se va muta pe axa Taur – Scorpion. Până atunci, să ne informăm corect, să ne îmbunătățim abilitățile de comunicare și să explorăm alte opțiuni de manifestare a calităților personale.