Ghidul începătorului în astrologia practică, de Vivian E. Robson. Cum să interpretezi un horoscop. Ocupația

Extras din ”A beginner’s Guide to Practical Astrology” de Vivian E. Robson, publicată pentru prima dată în 1931 și republicată în 2010 de Astrology Classics, The Astrology Center of America

Partea a III-a – Cum să interpretezi un horoscop

Capitolul XIX – Ocupația

Ocupația este determinată în primul rând de planeta cea mai apropiată de Soare, de planetele din casa a 10-a sau de stăpânul acestei case, de majoritatea pozițiilor planetare şi de Ascendent. Sunt destul de multe de luat în calcul, astfel că determinarea ocupației este, pe bună dreptate, una dintre cele mai dificile ramuri ale Astrologiei, în special în zilele noastre, când există atât de multe profesii.

Pentru început, cel mai bine ar fi să examinăm configurarea generală a horoscopului. Trebuie avută în vedere și distribuția planetelor în funcție de triplicitate şi vibrație. Dacă majoritatea planetelor se află în semne de Foc, apare tendința de a urma o profesie ce implică focul şi metalele, iar nativul poate fi soldat, chirurg, mecanic, inginer etc. Dacă semnele de Pământ dețin majoritatea, tendința este spre ocupații manuale, creșterea animalelor, agricultură, minerit etc; dacă Aerul este dominant, înclinația este către muncă intelectuală sau artistică; dacă este Apa, tendința este către profesii legate de fluide, precum navigator, chimist, pictor, berar, cârciumar etc. sau către o muncă ce aduce nativul în fața publicului sau către ocupații de rând. Dacă majoritatea planetelor sunt în semne Cardinale, va avea tendința de se ocupa de administrare şi conducere, de politică, va avea o carieră activă sau de pionierat; dacă sunt în semne Fixe, va face munci grele, de rutină, va lucra în producție, va fabrica obiecte de manufactură sau va avea ocupații guvernamentale sau în domeniul financiar; dacă sunt în semne Mutabile, către munca intelectuală sau de birou, călătorii etc., va trece prin câteva schimbări profesionale sau va avea mai multe ocupații în același timp.

Trebuie, de asemenea, luată în considerare natura semnelor în care se află casa a 10-a şi casa 1 şi adăugată la cea a majorității pozițiilor.

După ce s-a stabilit tipul general de ocupație la care ne putem aștepta, ne întoarcem la Soare, notând poziția în semn şi casă, şi la planetele care ar putea fi lângă Soare. Dacă cea mai apropriată planetă este Marte, munca va prelua din natura lui Marte, va fi activă şi probabil conectată cu focul, uneltele etc. Judecați în aceeași manieră şi restul planetelor. Poziția Soarelui în casă oferă deseori indicii suplimentare cu privire la natura ocupației, în concordanță cu chestiunile guvernate de casa şi de semnul cu care este în relație. Astfel, casa a 3-a, care corespunde în mod natural Gemenilor, sugerează o muncă de birou sau legată de călătorii; casa a 6-a implică o muncă în sfera serviciilor, o activitate medicală şi tot așa. În final, observați planetele din casa a 10-a sau guvernatorul acestei case. Aspectele acestor planete vor indica succesul afacerii. Proeminența şi poziția pe care le atinge nativul sunt indicate de puterea planetelor. Multe planete în unghiuri sau în semne cardinale dau faimă şi notorietate; semnele fixe şi casele succedante oferă o notorietate obținută mai lent, dar mai trainică; în timp ce planetele în semne mutabile sau în case cadente tind spre obscuritate. Multe planete deasupra liniei orizontului sau în partea stângă a hărții indică, de asemenea, tendința spre proeminență.

Există patru planete în semne de aer şi patru în semne cardinale, în timp ce, dacă includem cuspidele caselor a 1-a şi a 10-a, avem cinci în semne de aer, patru în semne cardinale şi patru în semne fixe. Astfel, tipul general de horoscop înclină către munca intelectuală sau artistică datorită semnelor de aer; către administrare şi conducere sau către originalitate prin intermediul semnelor cardinale; şi către munca de rutină datorită semnelor fixe. Cea mai apropriată planetă de Soare este Venus, care înclină spre o muncă artistică, în timp ce faptul că guvernează casa a 3-a sugerează, de asemenea, o muncă de o natură mentală, mai degrabă decât una de natură fizică.

Semnul Săgetătorului pe cuspida casei a 10-a, un semn înfocat şi motivant, iar stăpânul său, Jupiter este în semnul legat de intelect și munca de birou al Gemenilor, care se află pe cuspida casei a 4-a, care guvernează clădirile, casele etc. Trebuie să ne gândim la o ocupație care implică cât mai multe dintre aceste detalii. Desenator, designer şi arhitect sunt printre primele care se pot sugera şi trebuie să vedem cum se potrivesc cu restul hărții. Îl avem pe Saturn, stăpânul hărții, în Capricorn, semnul planificării şi organizării, cel care stăpânește clădirile, Mercur este şi el acolo, oferind înclinația mentală potrivită pentru o muncă de acest fel.

Uranus în casa a 2-a, în sextil cu guvernatorul casei a 10-a, sugerează bani care vin din originalitate şi se potrivește chiar foarte bine cu astfel de ocupații. Trigonul dintre stăpânul hărții şi Neptun în Fecioară este, de asemenea, benefic, deoarece va crește intuiția şi va ajuta mult în privința muncii de detaliu (Fecioara). Astfel, în final, ar trebui să judecăm arhitectura, ca profesie probabilă, cu abilitați pentru proiectare. Acestea, totuși, nu sunt, sub nici o formă, singurele ocupații posibile. Astfel, munca în serviciul statului este sugerată de planetele din Vărsător, un semn politic sau guvernamental, iar Jupiter în Gemeni poate fi un indiciu pentru munca de birou. La o scară mai mică, nativul poate deveni un fel de agent de vânzări. În acest sens, este esențial să se cunoască mediul general şi statutul social al nativului sau al părinților săi, pentru a ne putea restrânge alegerea ocupației, potrivit condițiilor de viață.