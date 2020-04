Echinocţiul de primăvară 2020 – perspective şi predispoziţii în noul an astral

Echinocţiul de primăvară reprezintă momentul de intrare a Soarelui în semnul Berbecului, reluându-se astfel un nou ciclu zodiacal complet. Se marchează astfel două începuturi: debutul primăverii astrale şi startul unui nou an astrologic. Harta astrală calculată pentru acest moment va avea o influenţă semnificativă pentru un întreg an, până la 20 martie 2021.

Ascendentul acestei hărţi este plasat în Peşti, indicând o situaţie de relativă confuzie, instabilitate, nesiguranţă în plan emoţional. Putem vorbi despre o anumită instabilitate politică, guvernamentală, o nesiguranţă decizională, o atmosferă de panică şi relativă nelinişte la nivelul maselor umane. Acest Ascendent descrie destul de bine actuala situaţie naţională, în condiţiile pandemiei de infecţie cu Covid-19 (boală numită SARS Cov2). Apar unele stări gen anxietate, teama de îmbolnăvire prin contaminarea nedorită cu noul virus şi de criză economică/socială/alimentară, aceste tendinţe emoţionale împingând oamenii spre crearea de stocuri alimentare şi de medicamente, în exces.

20.03.2020, 05:49, București

Fiind un Ascendent în Peşti, aflat în conjuncţie cu propriul regent, Neptun din Peşti, înţelegem importanţa, dar şi presiunea care se pune asupra corpului medical, mai ales din spitale, pentru tratarea cazurilor de infecţie cu Covid-19 (SARS Cov2). Cum Peştii sunt numiţi şi „închisoarea zodiacului”, descoperim aici şi toate acele măsuri de prevenţie a răspândirii infecţiei pandemice (prin izolare la domiciliu, reţinere în carantină, internare), care au un caracter restrictiv, coercitiv, limitativ. Această tendinţă către „închidere în casă”/izolare/carantină este, în mod interesant, indicată şi de distribuţia de pe cercul zodiacal, toate planetele fiind „înghesuite” între jumătatea semnului Capricorn şi jumătatea semnului Taur (doar în 5 zodii consecutive), un număr de 7 semne, de la Gemeni la Săgetător, inclusiv, fiind nepopulate de planete. Iată deci cum această „restrângere” planetară produce o „restrângere” a maselor umane în anumite locuri/locaţii/locuinţe, indiferent de cauzele care au generat-o.

Putem vorbi aici despre o configuraţie planetară numită, în astrologia holistică, „Ciorchine”, care generează o focalizare într-o anumită direcţie. Direcţia va fi, în acest an, evident cea medicală (infecţia, pandemia, limitarea şi tratarea acestora), aşa cum este indicată de focar, Ascendentul din Peşti, şi de punctul opus acestuia, Descendentul din Fecioară, semnul sănătăţii şi bolii. „Planeta lider” a configuraţiei este Marte, aflat în conjuncţie cu Jupiter şi Pluton din Capricorn, semnificând infecţia virală febrilă (Marte indică focul sau febra), provenită din străinătate (Italia, în cazul nostru, semnificată, ca şi ţară străină, de Jupiter), având şi efecte mortale, deci generând victime (Pluton, semnificator al morţii). „Planeta remorcă” este Venus din Taur, din casa a II-a, indicând un anumit control avut asupra situaţiei critice prin investiţii financiare bine direcţionate, aprovizionări eficiente, atitudine calmă, pragmatică, realistă.

Sub aspect nefavorabil, această configuraţie poate aduce o anumită limitare, închistare şi tendinţa de a-i critica şi dezaproba pe cei care nu împărtăşesc tema colectivă preferată (pandemia), căutându-şi alte preocupări mai practice, mai elevate, mai interesante.

Soarele din casa I îl semnifică pe şeful statului, care decide măsuri ferme, relativ dure, pentru protejarea sănătăţii populaţiei.

Cuadratura relativ largă dintre Ascendentul din Peşti şi Mijlocul Cerului din Săgetător indică un conflict, la nivelul puterii politice, între componenta decizională, guvernamentală, pe de o parte, şi componenta legislativă, parlamentară, pe de altă parte, această situaţie întreţinând o anumită instabilitate politică. Acest echilibru politic fragil este întreţinut şi de poziţionarea lui Saturn, planeta autorităţii, politicii şi liderilor, pe ultimul grad din Capricorn (grad anaretic), ceea ce poate alimenta semnificativ starea de melancolie, anxietate, panică şi instabilitate emoţională, prin raportarea la evenimentele exterioare.

Ascendentul şi Neptun din Peşti se află în vârful unui trigon minor, care este completat de sextile cu Uranus şi Venus din Taur, pe de o parte, şi de sextile cu o parte dintre planetele aflate în Capricorn (Marte, Jupiter, Pluton), pe de altă parte. Această configuraţie ne arată că o mare parte a resurselor materiale şi umane, în decursul acestui an astral, vor fi direcţionate prioritar pentru limitarea extinderii infecţiei pandemice, dar şi pentru tratarea celor contaminaţi şi îmbolnăviţi, existând o largă susţinere a populaţiei în această direcţie.

Jupiter, celălalt regent al Ascendentului, aflat în Capricorn, trimite şi el un sextil lui Neptun, semnificând o bună coordonare a componentei medicale (spital, medici, asistente, igienişti, materiale sanitare etc.) cu componenta politică, administrativă şi economică (aprovizionare, măsuri poliţieneşti, directive guvernamentale, organizarea planului de acţiune împotriva infecţiei, controale vamale, limitarea deplasărilor etc.), care poate asigura succesul acestor măsuri.

Casa a II-a este plasată în Taur şi conţine planetele Uranus şi Venus. Acest Uranus, destul de bine aspectat, poate aduce câştiguri importante de bani, în acest an astral, din activităţile IT (programare, vânzări de computere şi echipamente adiacente, lansare de diverse articole sau programe conexe), de telefonie mobilă, radio şi televiziune, din reţele sociale şi alte activităţi informatice, din lansarea de noi filme cinematografice sau seriale de televiziune. Pot creşte vânzările de televizoare, precum şi diverse alte gadget-uri, device-uri etc. În condiţiile unei anumite izolări impuse de pandemie, activităţile „in-door” dobândesc mai multă importanţă. Totuşi, această tendinţă nu se va menţine pe termen lung, având în vedere cuadratura imperfectă dintre Saturn, situat la final de Capricorn, şi Uranus din Taur.

Venus din casa a II-a, plasată în domiciliu (Taur), anunţă un an cu o anumită stabilitate financiară. Totuşi, apetitul de a cheltui al publicului nu va fi foarte mare, oamenii având tendinţa fie de a „ţine de bani”, fie de a investi în obiecte valoroase şi mai durabile. Totuşi, în momente de panică generală va reapărea tendinţa „cumpăratului compulsiv”, adică achiziţii iraţionale, excesive, de produse alimentare, de igienă şi farmaceutice, sub influenţa cuadraturii dintre Luna din Vărsător şi Venus din Taur.

Casa a III-a, a comunicării şi deplasărilor, este plasată în Gemeni, având regentul, Mercur, plasat în Peşti (în exil). Aşadar, vom auzi multe zvonuri, ştiri alarmiste, informaţii parţial sau total false. Călătoriile scurte vor fi mult reduse, Mercur fiind plasat în casa a XII-a (semnificând izolarea), deşi transporturile sau deplasările strict necesare vor fi realizate. În privinţa infrastructurii rutiere şi feroviare nu se vor produce schimbări benefice semnificative, în acest an.

Casa a VI-a, a muncii, este plasată în Leu şi Fecioară. Putem vorbi despre o scădere a migraţiei forţei de muncă în străinătate din cauze medicale (actuala pandemie). Regentul casei a VI-a, Mercur, aflat în Peşti şi casa a XII-a, indică dificultăţi de circulaţie a forţei de muncă din cauza restricţiilor generate de pandemie (aplicarea stării de urgenţă, în unele ţări, suspendarea transportului aerian în alte ţări etc.).

Casa a IX-a, a studiilor superioare şi călătoriilor în străinătate, este plasată în Săgetător, având regentul, Jupiter, plasat în cădere, în Capricorn, încadrat de Marte şi Pluton; se va produce, prin urmare, un regres al turismului extern, generat de aceleaşi constrângeri (semnificate de încadrare) ale pandemiei. Aşadar, veniturile agenţilor economici din turism vor avea o „cădere”, precum cea a lui Jupiter, în acest an astral.

Cele patru planete din Capricorn şi casa a XI-a, Marte, Jupiter, Pluton, Saturn, pot genera un sentiment de solidaritate în faţa ameninţărilor infecţiei cu noul virus, care se va manifesta mai ales în plan virtual (pe diverse reţele informatice), dar şi în plan practic (măsurile guvernamentale restrictive).

Luna şi Mercur din casa a XII-a indică o anumită teamă ce va persista la nivel mental şi emoţional faţă de riscul contaminării şi infectării cu Covid-19, ca şi activitatea febrilă din spitale, eforturile de a face faţă unui anumit număr de cazuri. Putem descoperi aici şi eforturile de a menţine cazurile confirmate de infecţie virală în izolare, internare sau carantină, ca şi încercările unora de a „evada” de sub supravegherea medicală.

În concluzie, vom traversa un an astral relativ dificil, dar vom putea face faţă solicitărilor la care vom fi supuşi cu curaj, cu optimism, cu credinţă şi realism.