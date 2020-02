Anul Şobolanului de Metal – influenţe şi tendinţe în 2020

Influenţa Şobolanului de Metal se va face resimţită între 4 februarie 2020 şi 3 februarie 2021. Între 24 şi 26 ianuarie 2020 (pe 24 ianuarie va fi Luna Nouă în Vărsător) se va sărbători intrarea în Anul Şobolanului de Metal, prin urmare Revelionul chinezesc; în aceste zile vom vedea mulţi chinezi revenind temporar în patria natală, focuri de artificii, mese în familie cu preparate tradiţionale (gen „pacheţele de primăvară” şi „pui Shanghai”), „dansurile dragonilor” şi celelalte obiceiuri specifice chinezilor.

Şobolanul este primul animal din cercul zodiacal chinezesc, deci este vorba despre începerea unui nou ciclu zodiacal. Aşadar, anul 2020 (începând din 4 februarie) se află sub semnul reînnoirii, noutăţii, inovaţiei. Să vedem care sunt caracteristicile acestui semn zodiacal chinezesc.

Despre cei născuți sub semnul Șobolanului

Şobolanul este axat pe acţiune şi competitivitate, având o latură de încăpăţânare şi o latură de nesiguranţă. Este inteligent, răbdător, atent, capricios, adesea rezervat.

Şobolanul caută împlinirea în toate domeniile vieţii, manifestând ambiţie în direcţia atingerii unor scopuri, dar această focalizare a sa asupra realizărilor concrete se poate transforma în perfecţionism. Uneori se poate concentra pe detalii sau aspecte mai puţin importante, ceea ce îl poate abate de la calea sa principală, pe care este necesar să o urmeze, dar acestea pot fi doar mici abateri de la parcurgerea propriului drum, de la parcurgerea traseului său existenţial. În contextul perfecţionismului amintit, Şobolanul este tentat să muncească foarte mult, fără a-şi respecta limitele, doar pentru a atinge succesul. Prin urmare, el se dedică propriului ideal.

Şobolanul ştie să se impună în faţa celorlalţi, dar are şi capacitatea de a se face iubit şi de a fi politicos, deşi poate deveni uneori linguşitor. Manifestă bun gust, eleganţă, expresivitate şi rafinament, prin urmare simţul său estetic este bine dezvoltat. Este, de asemenea, ingenios, calitate care îi permite să îşi urmeze în mod consecvent calea. Cel mai semnificativ aspect al vieţii lui este găsirea drumului său în viaţă, totul fiind apoi mult mai simplu.

În plan sentimental, Şobolanul este, desigur, la fel de perfecţionist, dar îşi pune întrebarea „Ce om este perfect?”. Sunt posibile explozii de furie şi gelozie, dacă nu-şi găseşte idealul sau dacă alesul/aleasa se află deja angajat/angajată într-o altă relaţie, mai ales la Şobolanul tânăr. Şobolanul matur, cu suficientă experienţă de viaţă, depăşeşte iluzia perfecţiunii umane, dar are o anumită reţinere în a-şi manifesta sentimentele, din teama de a nu fi rănit.

În plan profesional, Şobolanul are mari şanse de succes, fiind orientat către reuşită. Şi aici se manifestă perfecţionismul şi ambiţia, iar cariera poate deveni principalul obiectiv al vieţii sale. Are vocaţie pentru activitaţi legate de implicarea socială, de domeniul artistic, dar şi capacitatea de a deveni lider în sfera dreptului şi economiei. Este competent profesional, dar poate avea o anumită lipsă de charismă şi de intuiţie, fiind totodată un bun manager. Independenţa îl poate avantaja în plan profesional.

Din punct de vedere financiar, Şobolanul ştie să lucreze eficient cu banii, dar poate trece cu uşurinţă de la economie la zgârcenie. Din acest motiv, este posibil să se priveze de micile plăceri ale vieţii, care au costul lor. Totuşi, Şobolanul poate evolua la extrema opusă, manifestând generozitate exagerată atunci când este îndrăgostit. Poate realiza uneori scheme ingenioase de economisire, dar poate aluneca facil spre avariţie.

Anul Șobolanului de Metal

Aşadar, extrapolând toate aceste tendinţe specifice Şobolanului, putem spune că acest an al Şobolanului de Metal va sta sub semnul înnoirii, competiţiei, perfecţionismului, ambiţiei, economisirii şi ingineriilor financiare, eleganţei, frumuseţii, independenţei profesionale şi, nu în cele din urmă, al căutării idealului uman, afectiv, profesional şi spiritual.

Avem de a face cu un an yang (masculin), prin urmare un an al dinamismului, acţiunii, al preocupărilor pentru realizare, pentru concretizare. Pot apărea manifestări de îndârjire sau agresivitate, datorită nerăbdării în atingerea scopurilor. Fiind un an al Şobolanului, pot apărea probleme, în diverse zone ale lumii, legate de proliferarea rozătoarelor (şobolani şi şoareci, în special, dar şi diverse specii de popândăi, şoricei de câmp şi chiţcani), care pot crea diverse pagube, sau probleme legate de igienă, sau de vehiculare a unor agenţi patogeni periculoşi, gen bacterii, paraziţi sau virusuri (în spitale, în unităţi alimentare, în unităţi de învăţământ etc.). Sub aspect pozitiv, mulţi oameni îşi pot alege ca animale de companie diverse specii de şoricei, deşi unii dintre ei, pe de altă parte, vor fi folosiţi cu succes în experimente ştiinţifice.

Tulpina celestă: Metal yang

Ramura terestră: Apă yang (Şobolan)

În sistemul astrologic chinezesc al Stâlpilor Destinului (Ba Tze), anul Şobolanului de Metal corespunde combinaţiei „metal peste apă”. Este o combinaţie favorabilă (metalul generează apa), ceea ce înseamnă că inspiraţia, intuiţia, gândirea creativă, influenţele forţelor superioare, care ar corespunde sectorului „celest”, vor putea fi concretizate armonios prin realizări, acţiuni eficiente, succese practice, acestea din urmă reprezentând sectorul „terestru”.

Fiind un an de Metal, poate să apară o revigorare a industriei metalurgice, o creştere a eficienţei în colectarea metalelor uzate („fier vechi”), o amplificare a extragerii minereurilor metalifere. Un suflu nou poate primi şi navigaţia maritimă, atât cea comercială, cât şi cea militară, precum şi cea de agrement (un vas care navighează este exact „metal peste apă”). În anumite luni ale anului Şobolanului, elementul metal va putea fi manipulat într-un mod destul de periculos.

Şobolanul este o zodie de apă, ceea ce poate genera diverse probleme legate de extremele elementului apă: secetă, uscăciune (deficit de apă) în anumite zone ale lumii, sau inundaţii, ploi abundente (exces de apă) în alte zone ale lumii. Pot apărea preocupări legate de îndiguiri, calitatea apelor (apă potabilă versus apă nepotabilă), aprovizionarea cu apă a unor unităţi de interes public, reamenajarea reţelelor de apă potabilă şi canalizare, ca şi riscuri de poluare a apelor cu diverse metale (metale grele, metale radioactive, epave ale unor vase sau avioane etc.); astfel, apare din nou combinaţia „metal peste apă”.

Din punct de vedere al sănătăţii, există, în acest an al Şobolanului de Metal, riscuri de afecţiuni ale stomacului (indigestii, ulcere gastrice, gastrite, boli de reflux gastro-esofagian, dificultăţi digestive, lipsa poftei de mâncare sau, dimpotrivă, bulimie), care pot determina, la unii, intervenţii chirurgicale pentru micşorarea stomacului sau pentru alte scopuri medicale (instrumentele chirurgicale reprezintă tot elementul metal). Există şi riscuri de afecţiuni psihice, neurologice, pulmonare (boli respiratorii, infecţii), ale intestinului gros (infecţii, hemoragii, balonări), afecţiuni ale rinichilor şi vezicii urinare, afecţiuni reumatice.

Anul Şobolanului de Metal este favorabil, în primul rând, celor născuţi în ani de Şobolan (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008), dar şi celor născuţi în anul Bivolului (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009), perioadele fiind valabile cu începere de la 4 februarie. În schimb, acest an din calendarul chinezesc, 2020, este nefavorabil celor născuţi în ani de Cal (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014). Dar şi pentru aceştia din urmă există o soluţie: purtarea unui talisman cu un Bivol, care să distragă atenţia Şobolanului.

Iată, prin urmare, care sunt cele mai semnificative perspective pe care ni le oferă anul Şobolanului de Metal.