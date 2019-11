Un shaman al erei informației: Edward Snowden

Edward Snowden

Mercur in Gemeni (VI)

“Eu, de la biroul meu, puteam să interceptez pe oricine: pe dvs. sau pe contabilul dvs., un judecător federal sau chiar pe președinte, dacă aveam adresa personală de e-mail”.

– Edward Snowden

Lucrul asupra căruia încearcă să atragă atenția Snowden este gradul în care suntem porniți pe drumul către supravegherea totală. – Alan Rusbridger, editor şef The Guardian (1995-2015)

Cuprinsul articolului

Cea mai mare scurgere de informaţii secrete din istorie

Whistleblower

Elemente din harta natală a lui Snowden

Stelele lui Snowden

Tranzitele lui Snowden în timpul evenimentelor din 2013

Relocarea Revoluţiei Solare

Cubul Rubik şi jurnaliştii

Precursorii cazului Snowden: Daniel Elsberg, William Binney

Două cazuri asemănătoare din istoria românească recentă

Câteva precizări

Intimitate?! Nu am nimic de ascuns!

Dosar Permanent

Cea mai mare scurgere de informaţii secrete din istorie

În iunie 2013, atunci când au izbucnit ştirile despre cazul Snowden, mi-am zis: O, Doamne! Până la urmă propaganda rusească are dreptate, poate e adevărat că prostia americanilor nu cunoaşte limite. Parcă nu era de ajuns cât rău au făcut descreieraţii ăia de la WikiLeaks… Aproape că m-am îngrozit citind în The Guardian despre evenimente în timp ce se derulau: după idiotul Aldrich Ames şi psihopatul Robert Hanssen, America mai are încă un trădător de rang înalt! Apoi, un prieten mi-a spus dezgustat că imediat după dezvăluiri marile corporaţii bancare americane i-au blocat conturile lui Snowden … mi s-a părut cumva firesc, dat fiind contextul. Iar atunci când am citit că Snowden a ajuns în aeroport în Moscova, picat practic în mâna KGB-ului (sau urmaşilor lui), l-am compătimit: să zici că lupţi pentru libertate şi să ajungi în slujba Kremlinului, asta da ironie!

Apoi am văzut că cetăţeanul se află în revoluţia lui Saturn şi mi-am zis: vai de capul tău şobolane, o să regreţi toată viaţa ce ai făcut. Mi-am adus aminte de ce spunea Oleg Gordievski în KGB, istoria secretă a operaţiunilor sale despre ceilalţi occidentali care au trădat lumea liberă şi s-au refugiat la Moscova: deşi au primit două-trei decoraţii şi au participat la câte o recepţie oficială, nu au fost de fapt luaţi în seamă şi nu s-au bucurat de vreo apreciere reală, astfel că au sfârşit în depresie şi alcool.

La jobul pe care îl făcea, e clar că Snowden avea pe puţin 10.000$ pe lună, bani în mână (informaţie confirmată ulterior din filmul Snowden şi din interviuri). Îmi amintesc că la vârsta lui eu aveam bani doar de o pâine şi o supă la plic pe zi. Câţiva ani mai târziu, când ajunsesem să fac 150$ pe lună ziceam că l-am prins pe Dumnezeu de picior… Şi, după ce că lua banii ăştia în fiecare lună, omul mai trăia şi în Hawaii: munte, mare, soare, plajă. Ei, în condiţiile astea, oare cât de idiot trebuie să fii ca să îţi trădezi ţara?!! Sau poate că era prost? Ori nebun? Dar atunci cum se face că lucra în “intelligence”?!

Dincolo de toate lucrurile astea inexplicabile, iată cum a comentat cazul o persoană avizată, fostul director al NSA şi CIA, generalul cu patru stele Michael Hayden:

Snowden nu a dezvăluit informaţii, a dezvăluit cum colectăm informaţia. Altfel spus, el n-a dezvăluit o găleată cu apă, ci a dezvăluit instalaţia, a arătat felul în care adunăm, procesăm şi distribuim apa. Prin urmare asta va avea un efect foarte dăunător asupra serviciilor de informaţii americane pentru o perioadă foarte lungă de timp.



Totuşi, ar fi greşit să credem că acţiunea lui Snowden i-a afectat doar pe americani: de exemplu Sir David Omand, fostul șef al GCHQ (Government Communications Headquarters), echivalentul britanic al NSA, a descris dosarul Snowden ca fiind “cea mai catastrofică pierdere din toate timpurile pentru informațiile britanice”.

Whistleblower

Doi ani mai târziu, prin iarna lui 2015, dau peste Citizenfour, un documentar de Oscar (nota 8.1 pe IMDB) care spune povestea lui Snowden folosind chiar filmările făcute în hotelul Mira din Hong Kong la întâlnirea cu ziariştii Laura Poitras şi Glenn Greenwald.

Spre mirarea mea, nici urmă de cretin, chiar dimpotrivă: am descoperit cu mirare un tip foarte articulat, cu o motivaţie şi un discurs care mi-au schimbat perspectiva asupra întregii afaceri. Snowden pare foarte inteligent, coerent, iar dacă îl asculţi mai atent, nu te poţi împiedica să îi admiri curajul de a sacrifica aproape tot ce îi oferise viaţa doar pentru a dezvălui întregii lumi o nedreptate.

Snowden este ceea ce în engleză se numeşte whistleblower, termen care – probabil nu degeaba – nu are un echivalent exact în limba romană dar:

… se aplică unei persoane care a aflat despre anumite încălcări sau abuzuri (ținute în secret) și ale cărei convingeri morale au determinat-o să le facă publice. Noi zicem despre ei că au sunat alarma, sau că au bătut clopotul, iar englezii spun că au suflat fluierul – să facă zgomot ca să-i audă poliția (to blow the whistle). Istoria oferă câteva exemple de astfel de persoane: Julian Assange, Bradley/Chelsea Manning, Edward Snowden. Primele două persoane au dezvăluit (printre altele) informații despre un atac al armatei americane care a dus la moartea unui număr de civili (evident, guvernul SUA nu a dezvăluit aceasta și a încercat să mușamalizeze totul); ultimul a adus la cunoștința întregii lumi dovezi despre un sistem sofisticat de spionare, elaborat de SUA pentru a-și monitoriza cetățenii, inamicii și prietenii. Sursa

Desigur, cei vizaţi nu se simt deloc bine atunci când apar asemenea dezvăluiri. Prin definiţie aceştia se află într-o poziţie de putere şi au totul de pierdut, aşa că joacă tare, şi îl acuză de “trădare“ pe cel care a dezvăluit problemele sau nelegiuirile. Fapt este că restul cetăţenilor şi societatea în ansamblu are de câştigat de pe urma acestor whistlebloweri, mai ales pe termen lung.

În istoria recentă avem un exemplu destul de clar, deşi la o scară mult mai mică, despre unde se poate ajunge în lipsa unui whistleblower: cazul Mengele de România, “doctorul” Burnei. Pentru cine nu cunoaşte cazul, detalii aici. Este clar că cei cu care lucra ştiau de ani de zile ce făcea acest psihopat şi ar fi putut să vorbească despre grozăviile care se petreceau în acel spital. Adevărat, astfel şi-ar fi pus în pericol cariera, ar fi avut de înfruntat legea nescrisă a breslei, omerta, jurământul mafiot al tăcerii, aşa că au preferat să tacă. Pe de altă parte, dacă doctorul Burnei ar fi fost oprit la timp, nu mai nenorocea zeci de copii. Fără doar şi poate, să fii confruntat cu asemenea alegere – a lua atitudine cu preţul disconfortului personal sau chiar al carierei – nu e lucru simplu. Dar, din fericire pentru majoritatea dintre noi, există şi acei rari oameni pentru care atunci când e vorba despre principii şi adevăr, sărăcia, dizgraţia sau chiar moartea sunt preferabile tăcerii. Tocmai de aceea cred că ei merită respectul nostru, al celor care în general preferăm să ducem o viaţă lipsită de probleme.

Prin 2016 am văzut excelentul documentar al lui Alex Gybney, Zero Days. Deşi nu are o legătură directă cu Snowden, are un subiect asemănător, centrat tot pe conştientizarea pericolelor aduse de ascensiunea tehnologiei informaţiei. Zero Days spune povestea virusului Stuxnet (2010), un malware auto-replicant dezvoltat cel mai probabil de SUA şi Israel pentru a distruge o parte esenţială a producţiei nucleare iraniene, centrifugele de îmbogăţire a uraniului din centrala de la Natanz. Se pare că Zero Days a beneficiat de contribuţia unor surse din sistemul de intelligence american, care au dorit să atragă astfel atenţia publicului asupra uriaşelor pericole create de dezvoltarea armelor cibernetice. Trailerul este disponibil mai jos, întregul film poate fi vizionat gratuit aici.

Am avut nevoie de alţi câţiva ani, timp în care am dat peste câte un articol (de exemplu cel din august 2014) şi apoi de filmul artistic făcut de Oliver Stone în 2017, ca să devin curios să mă uit la nişte interviuri de-ale lui Snowden de pe YouTube, prin 2018. Dar astea m-au convins definitiv: cazul pare solid, argumentele imbatabile, iar ce m-a surprins cel mai mult a fost coerenţa lui impresionantă, incomparabil mai bună decât a oricărui politician sau oficial român văzut de mine vreodată la televizor, de exemplu. Astfel că am devenit curios de fundalul astrologic al cazului.

Elemente din harta natală a lui Snowden

În esenţă, harta lui Snowden (n. 21 iunie 1983, 4:42am, Elizabeth City, New Carolina, SUA) are patru conjuncţii importante: Mercur-Asc, Marte-Soare, Jupiter-Uranus şi Saturn-Pluto, aflate în relaţie unele cu altele după cum urmează:

Mercur-ASC (conjuncţie, 1°53′) – Mercur este în Gemeni, propriul domiciliu. Textele astrologice clasice descriu planeta aflată în domiciliu ca pe un om aflat în propria casă: are putere şi poate poate face absolut tot ce doreşte, cu alte cuvinte poate realiza foarte mult pe domeniul ei de competenţă, aşa cum am văzut deja în cazul lui Liiceanu, Shulgin, Bache, Dylan sau Cărtărescu. Forţa acestui Mercur al lui Snowden este însă amplificată de conjuncţia cu Ascendentul: planeta care se află în conjuncţie cu ASC devine definitorie pentru persoana respectivă. În plus, ASC este în Gemeni (guvernat tot de Mercur)… avem aici o adevărată reacţie în lanţ. Nici o mirare că avem de-a face cu o minte sclipitoare şi un vorbitor elocvent.

(conjuncţie, 1°53′) – Mercur este în Gemeni, propriul domiciliu. Textele astrologice clasice descriu planeta aflată în domiciliu ca pe un om aflat în propria casă: are putere şi poate poate face absolut tot ce doreşte, cu alte cuvinte poate realiza foarte mult pe domeniul ei de competenţă, aşa cum am văzut deja în cazul lui Liiceanu, Shulgin, Bache, Dylan sau Cărtărescu. Forţa acestui Mercur al lui Snowden este însă amplificată de conjuncţia cu Ascendentul: planeta care se află în conjuncţie cu ASC devine definitorie pentru persoana respectivă. În plus, ASC este în Gemeni (guvernat tot de Mercur)… avem aici o adevărată reacţie în lanţ. Nici o mirare că avem de-a face cu o minte sclipitoare şi un vorbitor elocvent. Jupiter-Uranus (conjuncţie, 3°01′) – prin definiţie complexul arhetipal al extraordinarului şi spectaculosului, al surprizei, uluirii şi încântării, întrucât combină impulsul jupiterian de expansiune, elevare, onoare, sărbătorire, de a mări orice atinge şi de a asigura succesul, cu elementul prometeic de rebeliune, creativitate şi descoperire, neprevăzut şi neaşteptat. Este arhetipul jucătorului, al pariorului, al celui care riscă și câștigă mai mereu. Rick Tarnas numeşte acest complex arhetipal “Prometeu încoronat rege”.

(conjuncţie, 3°01′) – prin definiţie complexul arhetipal al extraordinarului şi spectaculosului, al surprizei, uluirii şi încântării, întrucât combină impulsul jupiterian de expansiune, elevare, onoare, sărbătorire, de a mări orice atinge şi de a asigura succesul, cu elementul prometeic de rebeliune, creativitate şi descoperire, neprevăzut şi neaşteptat. Este arhetipul jucătorului, al pariorului, al celui care riscă și câștigă mai mereu. Rick Tarnas numeşte acest complex arhetipal “Prometeu încoronat rege”. Mercur-ASC în opoziţie cu Jupiter-Uranus – dă creativitate genială şi abilitatea de a găsi soluţii spectaculoase: să ne amintim doar de felul meşteşugit în care titanul Prometeu a păcălit zeii (încarnaţi acum de establishementul de intelligence american), pentru a fura focul ceresc pe care l-a făcut apoi cadou oamenilor, eliberându-i din robia zeilor. Ne amintim de asemenea, cumplita pedeapsă care i-a fost hărăzită lui Prometeu, de a fi ţintuit de o stâncă, undeva în munţii Caucaz (orice asemănare cu realitatea relocării lui Snowden în Rusia este întâmplătoare, ca de obicei), pradă zilnică unui vultur care îi sfâşia ficatul. Cum Prometeu era titan, prin urmare nemuritor, ficatul îi creștea la loc în frigul nopţii, doar pentru ca a doua zi vulturul să-l chinuie din nou, într-un supliciu fără sfârşit. Dacă e să facem un pronostic despre cum se va sfârși toată afacerea Snowden, nu trebuie decât să urmăm mitul până la capăt: Prometeu a fost eliberat într-un final de Heracle (el știa că va fi eliberat pentru că avea acest dar al pre-vederii) şi celebrat pentru totdeauna ca binefăcător de către omenire.

Pe urmă Snowden are în hartă un aspect Saturn-Pluto (conjuncţie, 1°01′). Acest complex arhetipal dificil domină acum spiritul timpului nostru (2019-2020) şi deci psihicul colectiv al umanităţii, aşa că merită o descriere mai detaliată. Puţini astrologi au reuşit să înţeleagă atât de profund şi să descrie cu atâta măiestrie lumea lui Saturn-Pluto precum a făcut Richard Tarnas pe 90 de pagini din Cosmos and Psyche (traducerea în româneşte a patru dintre cele nouă capitole despre Saturn-Pluto aici: Ascensiunea conservatorismului, Determinism istoric, Realpolitik și apocalipsă, Curaj moral, înfruntarea Umbrei și tensiunea contrariilor și Opere de artă paradigmatice), aşa că să urmărim cuvintele lui, păstrând în minte circumstanţele vieţii lui Snowden:

În manifestările întunecate:

Evenimente stresante și provocatoare, a te simți prins în strânsoarea forțelor impersonale mai mari care îți controlează viața, a circumstanțelor opresive, sentimentului de a fi victimă, ducând uneori la o nevoie compensatorie de a dovedi puterea; puterea și invulnerabilitatea cuiva; evenimente grele care au un efect transformator durabil asupra vieții, atât traumatice, cât și de forjare a caracterului; muncă grea, intenție intensă, voință de neclintit, determinare sumbră, intensitatea extremă a contracțiilor nașterii; tendinţa excesivă de control, simptome obsesiv-compulsive, impulsuri punitive și auto-punitive intense, frică de dezordine, pericol de suprasolicitare; experimentarea sau exprimarea conservatorismului rigid, a autorității reacționare, a granițelor defensive și a blindării, severitate neobosită, cruzime, dominație, tendințe spre judecată aspră, vinovăție și auto-vinovăție, eforturi spre constrângere și constrângere nemiloasă, senzația de a fi încarcerat intern sau extern; confruntare cu forțele întunecate, interioare sau exterioare, confruntare cu umbra, lumea interlopă, violența și pericolul, lupte pentru putere; nevoia de a îndura și de a presa înainte cu resurse minime, de a reface din dărâmături, de a munci din greu și în profunzime pentru a făuri structuri durabile, nevoia de a purta sarcini grele și responsabilități grave, sentimentul de a purta o sarcină de importanță generațională; provocări de viață care aduc rezistență personală extraordinară și curaj moral.



În manifestările luminoase:

Capacitate de efort și determinare susținută, concentrare intensă și disciplină, capacitatea de a-și direcționa voința și de a mobiliza energiile personale în numele unui scop pentru perioade lungi de timp, ca în travaliul dificil al nașterii; construirea fundaţiilor puternice, excelent autocontrol, activitate intensă tăcută, concentrare intensă, cercetare laborioasă şi dificilă, capacitate crescută de eficiență și organizare, chibzuinţă și conservare a resurselor; extraordinară capacitate de disciplină atletică, body-building, făurirea caracterului, forjarea structurilor și a obiceiurilor care vor dura; discernământul moral și înțelepciunea care se bazează pe experiență, sentiment profund de autoritate și maturitate, curajul neîncetat în fața pericolului sau altor circumstanțe provocatoare, capacitatea de a angaja cele mai grave aspecte ale vieții, de a purta mari responsabilități.



Mercur-ASC cu Saturn-Pluto (sesquicareu) – pe lângă probleme evidente cum ar fi încăpățânare, melancolie, pesimism, lipsa încrederii în sine, dificultatea exprimării libere, rigiditate etc, acest aspect tensionat (de natura careului) dă un deosebit simţ practic, o colosală putere de pătrundere a minţii şi îl înzestrează cu toată forţa şi determinarea morală necesare pentru a înfrunta cele mai grave probleme ale lumii. Pluto-Mercur reprezintă de asemenea eliberarea vocii (Mercur) din adâncuri (Pluto), foarte semnificativ pentru cineva care a dezvăluit lumii întregi malversaţiunile serviciilor de informaţii, desfășurate la scară globală. Am găsit informaţia că Snowden ar avea un IQ de 144, dar nu am nici o certitudine. Chiar dacă nu este adevărat, cu atâtea aspecte tensionate pe Mercur inteligenţa sa trebuie să fie mult peste medie, fără nici o îndoială.

(sesquicareu) – pe lângă probleme evidente cum ar fi încăpățânare, melancolie, pesimism, lipsa încrederii în sine, dificultatea exprimării libere, rigiditate etc, acest aspect tensionat (de natura careului) dă un deosebit simţ practic, o colosală putere de pătrundere a minţii şi îl înzestrează cu toată forţa şi determinarea morală necesare pentru a înfrunta cele mai grave probleme ale lumii. Pluto-Mercur reprezintă de asemenea eliberarea vocii (Mercur) din adâncuri (Pluto), foarte semnificativ pentru cineva care a dezvăluit lumii întregi malversaţiunile serviciilor de informaţii, desfășurate la scară globală. Am găsit informaţia că Snowden ar avea un IQ de 144, dar nu am nici o certitudine. Chiar dacă nu este adevărat, cu atâtea aspecte tensionate pe Mercur inteligenţa sa trebuie să fie mult peste medie, fără nici o îndoială. Marte-Soare (conjuncţie, 4°47′) – identificare puternică cu arhetipul Războinicului, Atletul, puterea și curajul ca parte centrală a identității cuiva, cel care are curajul de a spune clar și răspicat ceea ce gândeşte atunci când nimeni altcineva nu o face, cel căruia nu îi este teamă să se expună, arhetipul cowboy-ului, capacitatea de a desfășura voința și puterea în slujba obiectivelor.

(conjuncţie, 4°47′) – identificare puternică cu arhetipul Războinicului, Atletul, puterea și curajul ca parte centrală a identității cuiva, cel care are curajul de a spune clar și răspicat ceea ce gândeşte atunci când nimeni altcineva nu o face, cel căruia nu îi este teamă să se expună, arhetipul cowboy-ului, capacitatea de a desfășura voința și puterea în slujba obiectivelor. Marte-Soare cu Saturn-Pluto (trigon) – având în vedere descrierile de la Marte-Soare și Saturn-Pluto de mai sus, pur și simplu nu ştiu ce aş putea să spun despre forţa şi determinarea acestei combinaţii. Poate doar să amintesc că legendarul boxer Muhammad Ali (Cassius Clay) s-a născut și el cu Pluto-Marte-Soare? (Interesant, Snowden și Ali mai au în comun și Neptun-Soare și Saturn-Soare.) Diferența evidentă dintre ei este dată de natura interacțiunii dintre aceste arhetipuri, careul în T al lui Clay caută confruntarea cu orice preț, caută durerea (Marte) și încasează pentru a-și trezi furia primordială (Pluto), apoi se dezlănțuie și își zdrobește pur și simplu adversarul, în timp ce trigoanele lui Snowden acționează corectiv, doar atunci când e nevoie. Deși din punct de vedere fizic Snowden este mai curând neînsemnat, iar dacă l-am întâlni pe stradă cei mai mulți dintre noi am considera că nu merită nici o atenție, interior el e tare ca stânca: pus în fața unor provocări pe măsura acestor formidabile complexe arhetipale el a înfruntat de unul singur, fără ezitare, toată mașinăria celui mai puternic stat din lume.

Snowden în 2013 – Puer Aeternus

Mai departe, diferențele dintre Clay si Snowden și chiar aparența adolescentină a lui Snowden, care arată de ca și cum abia ar fi început să îi crească părul pe față, pot fi ușor înțelese astrologic dacă vedem că Mercur – zeul cel tânăr – este cel mai puternic dispozitor din harta sa. În astfel de situații avem adesea configurat arhetipul puer aeternus, chiar și la nivel fizic, pentru că energia este canalizată automat către cel mai încărcat punct din hartă. Un alt detaliu interesant care devine transparent în această cheie, este faptul că Snowden a dat documentele secrete furate de la NSA tot unor copii ai lui Mercur: jurnaliștii. La fel, foarte tânăra Sarah Harrison care l-a scos pe Snowden din Hong Kong și i-a fost apoi alături în cele 39 de zile petrecute în no man’s landul aeroportului din Moscova, amintește de Hermes (Mercur) care, în calitate de vizitiu, l-a condus pe Priam în expediția foarte periculoasă în tabăra aheilor și l-a adus înapoi teafăr, folosind o vrajă care îi adormea pe loc pe toți cei cu care se intersectau. În aeroportul din Moscova, Harrison l-a asistat pe Snowden cu aplicațiile pentru azil în 21 de țări (actele sunt domeniul lui Mercur), iar după ce a primit azil în Rusia a rămas alături de el următoarele 3 luni, “până când au fost siguri că s-a pus pe picioare și că e liber de amestecul oricărui guvern”.

Pe lângă cele menţionate mai sus, mai consider relevante următoarele:

Luna în Scorpion – oamenii secretelor şi ai frământărilor sufleteşti. Natură pasionată şi intens emoţională, mai mult decât orice poziţie a Lunii, aceasta are provocarea de a transmuta emoţiile negative (resentiment, răzbunare, ură) în ceva pozitiv (iertare, dragoste altruistă, compasiune). (Priscilla Costello – Practical Astrology).

– oamenii secretelor şi ai frământărilor sufleteşti. Natură pasionată şi intens emoţională, mai mult decât orice poziţie a Lunii, aceasta are provocarea de a transmuta emoţiile negative (resentiment, răzbunare, ură) în ceva pozitiv (iertare, dragoste altruistă, compasiune). (Priscilla Costello – Practical Astrology). Marte-Soare cu Neptun – Marte-Neptun (opoziţie, 3°11′): ultrapotentul impuls marţian al lui Marte-Soare este moderat de idealismul lui Neptun: luptătorul (Marte) liniştit (Neptun), maestrul aikido, surferul; Soare-Neptun (opoziţie, 1°36′): sensibilitate, compasiune, devotament, blândețe. Dorința de a te lăsa în voia marelui curent al vieții, capacitate de sacrificiu pentru binele întregului, altruism, sensibilitate ridicată la emoțiile celorlalți. Predispoziție pentru comportamente escapiste, de exemplu evadarea în lumea fanteziei sau a băuturii și drogurilor pentru a evita confruntarea cu aspectele mai dure ale vieții. Vizionarul şi misticul.

– Marte-Neptun (opoziţie, 3°11′): ultrapotentul impuls marţian al lui Marte-Soare este moderat de idealismul lui Neptun: luptătorul (Marte) liniştit (Neptun), maestrul aikido, surferul; Soare-Neptun (opoziţie, 1°36′): sensibilitate, compasiune, devotament, blândețe. Dorința de a te lăsa în voia marelui curent al vieții, capacitate de sacrificiu pentru binele întregului, altruism, sensibilitate ridicată la emoțiile celorlalți. Predispoziție pentru comportamente escapiste, de exemplu evadarea în lumea fanteziei sau a băuturii și drogurilor pentru a evita confruntarea cu aspectele mai dure ale vieții. Vizionarul şi misticul. Marte-Neptun – Axa Nodurilor Lunare – De unul singur, Marte conjunct NN este un aspect puternic ce dă forță fizică, rezistență și abilitate, motivație, ambiție și implicare intensă în viață. Este genul care își creează singur oportunitățile, iese întotdeauna în față, pionierul, primul care deschide calea pe care o vor urma ulterior și alții, cel care are renumele că e primul care realizează un lucru. Dată fiind natura lui Marte, acțiunea este curajoasă și dură, genul care întâi trage și apoi întreabă, se aventurează, acționează hotărâtor și rapid, adesea reacționand la situații. Imaginea asta destul de macho se potrivește mai bine cu Snowden dacă observăm că Marte se află în Gemeni, deci se va manifesta mai degrabă pe tărâmul ideilor, informațiilor și al cunoașterii, în dispute legate de idei mai degrabă decât direct, fizic. Astrologul american Laurence Hillman spune că planeta aflată în conjuncţie cu Nodul Nord este pentru noi un fel de ambasador, aflat deja în locul pe care trebuie să îl explorăm pentru a ne împlini menirea, şi orice exprimare a ei ne duce direct către ceea ce ne-am asumat să facem în această viaţă. În cazul lui Snowden, a vorbit lumii întregi: oare este posibil ceva mai Marte în Gemeni de atât? Neptun conjunct NS: intuiție, imaginație, idealism, impuls de sacrificiu, abilități spirituale și vindecătoare și dorință de a-i vindeca pe alții. Bineînțeles, nu toți cei născuți sub această conjunctură îmbrățișează o cale spirituală, dedicându-se contemplării, meditației sau religiei, unii se vor sacrifica pe altarul unor cauze generoase, alții vor fi posedați de imaginație, alții vor căuta transcendența în alcool sau se vor abandona acelei anestezii confortabile obținute pe calea analgezicelor sau opiaceelor. “Substanța” lui Neptun este cea a viselor, astfel că vrăjiți de această lume materială putem fi înclinați să o disprețuim, în favoarea altor manifestări mai palpabile. Dar, așa cum observă astrologul Stephen Forrest, odată ce sămânța lui Neptun este plantată într-o generație, ea are nevoie doar de câteva decenii pentru a schimba lumea: întotdeauna vor exista printre ei câteva ființe prețioase pentru întreaga umanitate. Neptun conjunct NS echilibrează astfel asertivitatea lui Marte conjunct NN, iar plasamentul acestei opoziții Marte-Neptun (arhetipul războinicului spiritual) peste Axa Nodurilor Lunare, a drumului în viață, clarifică destul de bine motivația și acțiunea lui Snowden.

Stelele lui Snowden

Am descoperit multe combinaţii stelare interesante în harta lui dar am să citez aici doar interpretarea despre Aldebaran, care joacă pentru Snowden rolul de Stea de Răsărit Heliacal, deci este foarte relevantă pentru viața lui:

Steaua de răsărit heliacal este […] steaua sub care te-ai născut și aduce cu sine înzestrări de pe tărâmul trecutului tău, al familiei și geneticii tale, este darul tău, nestemata sau comoara cea mai de preț, pe care strămoșii tăi ți-au încredințat-o la naștere. Această stea este un laitmotiv al vieții tale, te ajută să-ți clădești sistemul de gândire și câteodată imprimă o predispoziție vocațională.



Steaua de răsărit heliacal este Aldebaran – a te ghida după principii şi integritate. Aldebaran este una dintre stelele cele mai importante de pe cer. Este una dintre stelele regale ale Persiei, Veghetorul de la Răsărit, o mare piatră de temelie care marchează Echinocțiul de Primăvară. În această calitate, Aldebaran era zeul Mithra sau Ahura Mazda, ucigașul Taurului Cosmic. Mithra a fost un mare zeu militar care a dat multe victorii urmașilor săi, dar numai dacă au urmat cea mai strictă procedură în adorarea sa.



Legătura cu Mithra și credințele și obiceiurile legate de Dumnezeu ne permit să deducem o semnificație mai tridimensională pentru Aldebaran, și anume că succesul vine numai prin integritate morală și obiective constructive. Mithra a fost un rege războinic, care purta și titlul de “stăpân al contractelor”. El considera toate schimburile ca fiind sacre și, prin urmare, supraveghea afacerile adepților săi, insistând pe onestitatea și puritatea lor. Dacă eșuau, erau condamnați la încercarea focului. Aceasta constă în a forța persoana suspectată să treacă printr-un tunel de foc. Supraviețuirea lor era judecata de nevinovăție a lui Mithra.





Fiind una dintre cele patru Stele Regale ale Persiei, Aldebaran este o stea foarte puternică și oferă posibilitatea gloriei, a succesului sau a fericirii, dar numai dacă este depășit un anumit nemesis. Provocarea lui Aldebaran este integritatea și onoarea. Măreția poate fi atinsă, dar veți fi testat cu privire la integritatea și puritatea gândurilor și acțiunilor voastre. Prezența lui Aldebaran într-o hartă arată că va trebui să vă confruntați cu dileme morale care vă vor testa integritatea. Succesul vă va fi oferit dar, de-a lungul călătoriei veți fi tentați să compromiteţi poziția dvs., pentru a vă împotrivi integrității. Fiți conștient de faptul că atunci când este implicată această stea, orice compromis al integrității va avea rezultate negative, și tot ce este deja câștigat ar putea fi pierdut foarte rapid. Cu Aldebaran într-o atât de importantă poziție în ziua nașterii, veți fi inundat cu principii puternice, etică, în legătură cu care nutriţi sentimente intense. Aceste principii sunt o parte vitală a succesului dvs., dar veți fi provocat de ele. Va trebui să luptați pentru a menține puritatea a ceea ce credeți și orice oscilație în ce priveşte integritatea ar putea duce la pierderea rapidă a terenului. Veți fi ghidat de principiile dvs.



(Bernadette Brady)

Iarăși, pare că nu mai este nevoie de vreun comentariu, nu?

Tranzitele lui Snowden în timpul evenimentelor din 2013

finalul revoluţiei lui Saturn – în lucrarea clasică Planets in Transit: Life Cycles for Living, Rob Hand spune despre această perioadă critică: Saturn Conjunct Saturn Aceasta este una dintre cele mai importante perioade din viața dvs. Un ciclu major de experiență se termină și mari schimbări sunt pe cale să se producă. Cât de mari vor fi aceste schimbări depinde în mare măsură de ceea ce ați făcut cu viața dvs. în ultimii câțiva ani. Ați trăit așa cum ați simțit că trebuie sau așa cum ați crezut că vor ceilalți? Dacă ați făcut al doilea lucru, Saturn va avea un impact mai mare asupra dvs. Tranzitul lui Saturn în conjuncție cu Saturn natal are loc la fiecare douăzeci și nouă de ani. Primul astfel de tranzit are loc la aproximativ douăzeci și nouă de ani, iar cel de-al doilea între cincizeci și opt și șaizeci de ani. În anul precedent acestui tranzit, multe aspecte din viața dvs. au început să se schimbe. Relațiile s-au schimbat ori s-au încheiat și este posibil să vă fi schimbat reședința sau locul de muncă; ați fost dominat de un sentiment urgent că, dacă nu faceți tot ce ați dorit întotdeauna să faceți sau ați simțit că ar trebui, nu veți mai avea niciodată altă șansă. Fie că aveți douăzeci și nouă de ani sau cincizeci și opt, veți simți că o parte substanțială din viața dvs. a trecut și că ar fi bine să faceți totul funcțional. Dacă căsătoria dvs. nu este satisfăcătoare, dar ați încercat să scoateți tot ce e mai bun din ea, acum veți examina această relație și mai amănunțit și puteți decide să o încheiați. Cu siguranță, va trebui să o schimbați substanțial. Același lucru este valabil pentru orice alt aspect al vieții dvs. pe care l-ați tolerat, dar nu l-ați găsit foarte mulțumitor. Conștient sau inconștient, în această perioadă “tăiați” din viața dvs. tot ceea ce nu este relevant pentru ceea ce sunteți cu adevărat ca ființă umană. Dacă acest proces nu se petrece conștient, este posibil să trăiți un sentiment de pierdere față de elementele vieții dvs. care se încheie acum. Cu toate acestea, nu insistați pe aceste pierderi, deoarece ele sunt necesare pentru a curăța puntea pentru perioada principală de acțiune din viața dvs. În special dacă aceasta este prima revoluție a lui Saturn din viața dvs., ar trebui să vă dați după evenimente și să eliberați voluntar aceste elemente. Dacă încercați să vă cramponați, este posibil să aveți un oarecare succes, dar douăzeci și nouă de ani de acum înainte, a doua revenire a lui Saturn va fi mult mai dificilă. Atunci veți fi mai ferm stabilit pe căi care nu sunt potrivite pentru dvs. Dacă aceasta este a doua revoluție a lui Saturn, vă confruntați cu nevoia de a face schimbări radicale. Oricât de dificil ar fi acest lucru, faceți modificările. Anii de pe urmă vor fi mult mai buni dacă o faceți. Este o perioadă de sfârșituri și de noi începuturi. Dacă până acum v-ați construit viața în jurul unor activități care nu sunt adecvate pentru dvs., va fi o perioadă de criză. Dacă ați făcut ceea ce ar fi trebuit în anii precedenți, acest tranzit va marca pur și simplu o perioadă de solidificare și începutul unei faze noi de activitate. Acesta este tranzitul care face ca oamenii de peste treizeci de ani să fie diferiți de cei sub treizeci de ani, deoarece revoluția lui Saturn este unul dintre cele mai maturizante tranzite. Pare că descrierea acestui tranzit se potrivește destul de bine cu evenimentele vieții lui Snowden din perioada respectivă.

– în lucrarea clasică Planets in Transit: Life Cycles for Living, Rob Hand spune despre această perioadă critică: Aceasta este una dintre cele mai importante perioade din viața dvs. Un ciclu major de experiență se termină și mari schimbări sunt pe cale să se producă. Cât de mari vor fi aceste schimbări depinde în mare măsură de ceea ce ați făcut cu viața dvs. în ultimii câțiva ani. Ați trăit așa cum ați simțit că trebuie sau așa cum ați crezut că vor ceilalți? Dacă ați făcut al doilea lucru, Saturn va avea un impact mai mare asupra dvs. Tranzitul lui Saturn în conjuncție cu Saturn natal are loc la fiecare douăzeci și nouă de ani. Primul astfel de tranzit are loc la aproximativ douăzeci și nouă de ani, iar cel de-al doilea între cincizeci și opt și șaizeci de ani. În anul precedent acestui tranzit, multe aspecte din viața dvs. au început să se schimbe. Relațiile s-au schimbat ori s-au încheiat și este posibil să vă fi schimbat reședința sau locul de muncă; ați fost dominat de un sentiment urgent că, dacă nu faceți tot ce ați dorit întotdeauna să faceți sau ați simțit că ar trebui, nu veți mai avea niciodată altă șansă. Fie că aveți douăzeci și nouă de ani sau cincizeci și opt, veți simți că o parte substanțială din viața dvs. a trecut și că ar fi bine să faceți totul funcțional. Dacă căsătoria dvs. nu este satisfăcătoare, dar ați încercat să scoateți tot ce e mai bun din ea, acum veți examina această relație și mai amănunțit și puteți decide să o încheiați. Cu siguranță, va trebui să o schimbați substanțial. Același lucru este valabil pentru orice alt aspect al vieții dvs. pe care l-ați tolerat, dar nu l-ați găsit foarte mulțumitor. Conștient sau inconștient, în această perioadă “tăiați” din viața dvs. tot ceea ce nu este relevant pentru ceea ce sunteți cu adevărat ca ființă umană. Dacă acest proces nu se petrece conștient, este posibil să trăiți un sentiment de pierdere față de elementele vieții dvs. care se încheie acum. Cu toate acestea, nu insistați pe aceste pierderi, deoarece ele sunt necesare pentru a curăța puntea pentru perioada principală de acțiune din viața dvs. În special dacă aceasta este prima revoluție a lui Saturn din viața dvs., ar trebui să vă dați după evenimente și să eliberați voluntar aceste elemente. Dacă încercați să vă cramponați, este posibil să aveți un oarecare succes, dar douăzeci și nouă de ani de acum înainte, a doua revenire a lui Saturn va fi mult mai dificilă. Atunci veți fi mai ferm stabilit pe căi care nu sunt potrivite pentru dvs. Dacă aceasta este a doua revoluție a lui Saturn, vă confruntați cu nevoia de a face schimbări radicale. Oricât de dificil ar fi acest lucru, faceți modificările. Anii de pe urmă vor fi mult mai buni dacă o faceți. Este o perioadă de sfârșituri și de noi începuturi. Dacă până acum v-ați construit viața în jurul unor activități care nu sunt adecvate pentru dvs., va fi o perioadă de criză. Dacă ați făcut ceea ce ar fi trebuit în anii precedenți, acest tranzit va marca pur și simplu o perioadă de solidificare și începutul unei faze noi de activitate. Acesta este tranzitul care face ca oamenii de peste treizeci de ani să fie diferiți de cei sub treizeci de ani, deoarece revoluția lui Saturn este unul dintre cele mai maturizante tranzite. Pare că descrierea acestui tranzit se potrivește destul de bine cu evenimentele vieții lui Snowden din perioada respectivă. Uranus sextil Mercur-ASC și trigon cu Uranus-Jupiter – tranzit armonic complex care trezește la viață, electrizează, eliberează, actualizează și revoluționează opoziția natală Mercur-ASC – Uranus-Jupiter a lui Snowden discutată mai sus. Iată “traducerea” în limba română doar pentru unul dintre aceste patru tranzite, sextilul format de Uranus cu ASC lui Snowden: crește libertatea și capacitatea de exprimare în acord cu propriul adevăr. Pe măsură ce îți exprimi mai mult individualitatea, observi că asta are un efect eliberator și pentru cei din jur. Decizii care exprimă mai mult sau mai plenar liberul arbitru; asumare curajoasă de noi provocări; noi oportunități de extindere a orizonturilor. Percepție mai clară a limitărilor proprii și soluții pentru depășirea lor, soluții neașteptate la probleme dificil de rezolvat în mod obișnuit. Confruntarea cu situații și oameni care restrâng libertatea împreună cu evadarea reușită din aceste situații. Situații de viață care contestă modurile în care ai trăit anterior. Mărește viteza de reacție și de decizie. Orientare umanitară și impersonală. A acționa cu rapiditate, a ieși cu ușurință din situații dificile.

– tranzit armonic complex care trezește la viață, electrizează, eliberează, actualizează și revoluționează opoziția natală Mercur-ASC – Uranus-Jupiter a lui Snowden discutată mai sus. Iată “traducerea” în limba română doar pentru unul dintre aceste patru tranzite, sextilul format de Uranus cu ASC lui Snowden: crește libertatea și capacitatea de exprimare în acord cu propriul adevăr. Pe măsură ce îți exprimi mai mult individualitatea, observi că asta are un efect eliberator și pentru cei din jur. Decizii care exprimă mai mult sau mai plenar liberul arbitru; asumare curajoasă de noi provocări; noi oportunități de extindere a orizonturilor. Percepție mai clară a limitărilor proprii și soluții pentru depășirea lor, soluții neașteptate la probleme dificil de rezolvat în mod obișnuit. Confruntarea cu situații și oameni care restrâng libertatea împreună cu evadarea reușită din aceste situații. Situații de viață care contestă modurile în care ai trăit anterior. Mărește viteza de reacție și de decizie. Orientare umanitară și impersonală. A acționa cu rapiditate, a ieși cu ușurință din situații dificile. Neptun – Soare|Marte , Neptun – Saturn|Pluto . De fapt, Neptun în tranzit închide o configurație de mare trigon cu trigonul natal Soare|Marte – Saturn|Pluto al lui Snowden. Din nou, un tranzit armonic foarte complex care are ca efect spiritualizarea acestui trigon natal extrem de potent, punerea lui în slujba unui ideal, a inspirației divine, încredințarea în mâna Providenței.

, . De fapt, Neptun în tranzit închide o configurație de mare trigon cu trigonul natal Soare|Marte – Saturn|Pluto al lui Snowden. Din nou, un tranzit armonic foarte complex care are ca efect spiritualizarea acestui trigon natal extrem de potent, punerea lui în slujba unui ideal, a inspirației divine, încredințarea în mâna Providenței. Jupiter în tranzit peste ASC și prin casa I. Cele două faze ale acestui tranzit deosebit de norocos sunt: a.) Jupiter în conjuncţie cu Mercur-ASC (care în cazul lui Snowden înseamnă automat Jupiter în opoziţie cu Jupiter-Uranus) – activ în decembrie 2012, adică momentul în care Snowden încearcă să îl contacteze prima dată pe Greenwald. Deși acestuia i-a fost lene să folosească criptarea și l-a ignorat, Snowden a reușit să o contacteze pe Laura Poitras care l-a convins în cele din urmă pe Greenwald să învețe criptarea comunicațiilor. b.) Jupiter în conjuncţie cu Marte-Soare (care în cazul lui Snowden înseamnă automat pe de o parte Jupiter în opoziţie cu Neptun, arhetipul visului împlinit, iar pe de altă parte Jupiter trigon cu Saturn-Pluto) – activ în momentul întâlnirii cu ziariştii şi al predării documentelor din Hong Kong. Iarăși, deși el ajunsese la Hong Kong și îi aștepta acolo, ziariștii se tot codeau să vină la întâlnire. Totuși, în doar câteva zile, Snowden a reușit să îi facă să apară de peste ocean. Am tot repetat că viața este cea mai bună carte de astrologie… în caz că mai există vreo îndoială despre Jupiter și puterile lui sau despre ce știe să facă Jupiter-Uranus, să ne amintim doar că pe fondul acestor tranzite Snowden a reușit să facă ce și-a propus, adică să aducă la cunoștința opiniei publice mondiale odiosul sistem de supraveghere electronică al întregului glob pus la cale de SUA și partenerii lor și să dea o grea lovitură acestui sistem. Da, sigur, exilul în Rusia nu se compară cu viaţa din Hawaii, dar a scăpat nevătămat și nu pare că se va opri din drum în viitorul previzibil.

Cele două faze ale acestui tranzit deosebit de norocos sunt: a.) (care în cazul lui Snowden înseamnă automat Jupiter în opoziţie cu Jupiter-Uranus) – activ în decembrie 2012, adică momentul în care Snowden încearcă să îl contacteze prima dată pe Greenwald. Deși acestuia i-a fost lene să folosească criptarea și l-a ignorat, Snowden a reușit să o contacteze pe Laura Poitras care l-a convins în cele din urmă pe Greenwald să învețe criptarea comunicațiilor. b.) (care în cazul lui Snowden înseamnă automat pe de o parte Jupiter în opoziţie cu Neptun, arhetipul visului împlinit, iar pe de altă parte Jupiter trigon cu Saturn-Pluto) – activ în momentul întâlnirii cu ziariştii şi al predării documentelor din Hong Kong. Iarăși, deși el ajunsese la Hong Kong și îi aștepta acolo, ziariștii se tot codeau să vină la întâlnire. Totuși, în doar câteva zile, Snowden a reușit să îi facă să apară de peste ocean. Am tot repetat că viața este cea mai bună carte de astrologie… în caz că mai există vreo îndoială despre Jupiter și puterile lui sau despre ce știe să facă Jupiter-Uranus, să ne amintim doar că pe fondul acestor tranzite Snowden a reușit să facă ce și-a propus, adică să aducă la cunoștința opiniei publice mondiale odiosul sistem de supraveghere electronică al întregului glob pus la cale de SUA și partenerii lor și să dea o grea lovitură acestui sistem. Da, sigur, exilul în Rusia nu se compară cu viaţa din Hawaii, dar a scăpat nevătămat și nu pare că se va opri din drum în viitorul previzibil. Sade Sati – în astrologia vedică este perioada care începe atunci când Saturn intră în semnul zodiacal precedent semnului Lunii natale și durează până când Saturn tranzitează acest semn și următoarele două (semnul nașterii și semnul imediat după el). Sade Sati înseamnă literalmente șapte ani și jumătate, adică durata întregii perioade, pentru că Saturn petrece în jur de doi ani şi jumătate în fiecare semn. Conform astrologiei vedice, aceasta este o perioadă grea, cu multe provocări. Cu toate acestea, deși recunosc că Sade Sati este dificilă, unii astrologi afirmă nu este atât de dăunătoare precum îşi imaginează lumea și arată că de fapt mulți oameni obțin succese în această perioadă. Ei spun că Saturn, planeta responsabilă de munca grea, disciplină, bătrânețe și autoritate, va produce rezultate în acord cu modul în care individul și-a trăit viața până în acel moment. Dacă persoana a fost disciplinată și a muncit din greu, acesta este momentul în care Saturn își arată recompensele. Cele mai grele provocări ale lui Sade Sati și modul în care individul se ocupă de ele, stabilesc tonul pentru următorii 22 de ani şi jumătate, până la următoarea Sade Sati. Sursa.

Relocarea Revoluţiei Solare

Este bine să spunem că și în astrologie, ca în multe alte domenii, faptele sunt fapte, dar interpretarea care li se da poate varia destul de mult, funcție de sistemul de referință în care ne situăm. Deși întotdeauna faptele au loc într-un singur fel, ulterior specialiștii interpretează aceste fapte diferit, ajungând chiar să adopte poziții contradictorii. Întâlnim acest fenomen și în astrologie, spre exemplu în nesfârșita dezbatere asupra sistemului sideral vs. cel tropical, metodelor de domificare (împărțirea în case) sau în cazul Revoluției Solare și a relocării acesteia: există astrologi care demonstrează de ce relocarea Revoluției Solare NU poate funcționa iar alții care jură că relocarea Revoluției Solare este o cale de acțiune validă și eficientă.

Ciro Discepolo este unul dintre astrologii care au testat vreme îndelungată, atât personal cât și pe sute de clienți, metoda relocării Revoluției Solare. El a elaborat chiar un set de reguli, deduse empiric, pentru relocarea Revoluției Solare (traducerea în limba română a regulilor aici).

Cum viața este cea mai bună și mai precisă carte de astrologie, cazul Snowden face parte dintre acele situații ideale al căror studiu poate verifica ipoteza relocării RS, adică dacă relocarea RS funcționează sau nu. Pentru aceasta ar fi suficient ca un specialist să analizeze în paralel cele două variante de RS din 2013: RS pentru locul nașterii lui Snowden vs. RS relocată din Hong Kong și ar trebui să se reiasă destul de clar cu care dintre ele se potrivesc evenimentele. Nu e locul aici pentru o analiză detaliată a Revoluției Solare din 2013 a lui Snowden dar o să remarc că Ascendentul RS relocate din Hong Kong cade în casa a X-a natală a lui Snowden, una dintre cele mai bune poziții posibile. De asemenea, cel puțin primele două dintre regulile lui Discepolo se potrivesc foarte bine cu situația lui Snowden (pe 20 mai a zburat la Hong Kong, pe 3 iunie s-a întâlnit cu jurnaliștii la Mira Hotel, pe 21 iunie, de ziua lui, Departmentul de Justiție al SUA l-a pus sub acuzare pe Snowden pentru violarea Espionage Act din 1917, două zile mai târziu Snowden a zburat spre Moscova):

1.

Cele douăzeci de zile dinaintea aniversării cuiva, precum și cele douăzeci de zile de după sunt foarte importante atât pozitiv, cât și negativ. Cele mai semnificative evenimente dintr-un an se întâmplă adesea exact în acest interval de patruzeci de zile.

2.

Ziua de naștere a cuiva este o zi foarte specială în care, de-a lungul vieții, pot avea loc evenimente extraordinare. În memoriile sale, Giacomo Casanova (care și-a relatat peripețiile cu scrupulozitate) scrie că a trăit întâmplări ieșite din comun de aniversarea sa, nu doar o singură dată, ci de șapte ori. Este vorba despre evenimente pozitive și negative deopotrivă, care au influențat dramatic destinul lui Casanova. De pildă, un astfel de eveniment este evadarea sa din închisoare (Casanova și-a făcut veacul prin majoritatea temnițelor europene), sau faptul că a devenit milionar (i s-a întâmplat de mai multe ori în timpul vieții, dar de foarte multe ori a ajuns falit).

Nu știu de ce ziua de naștere este atât de importantă; chiar dacă am o idee despre acest fapt, prefer să nu o menționez pentru că nu sunt foarte sigur pe ea. În orice caz, chiar dacă nu pot oferi o explicație teoretică pentru această regulă, eu doar constat empiric că funcționează.

De acum înainte ascultați cu atenție știrile de la TV și citiți ziarele ținând minte această regulă; veți auzi de multe ori știri care relatează, de pildă, despre un mafiot rus arestat într-un hotel de lux exact de ziua lui; sau despre magistratul italian Giovanni Falcone specializat în urmărirea mafioților, al cărui ucigaș este arestat exact de aniversarea – postumă – a victimei sale; sau despre jucătorul de fotbal care înscrie un gol decisiv de ziua sa, și așa mai departe. Acestea sunt doar câteva exemple dintre alte mii posibile.

Cubul Rubik şi jurnaliştii

Semnul de recunoaştere propus de către Snowden la întâlnirea din Hong Kong cu ziariştii Laura Poitras şi Glenn Greenwald a fost un cub Rubik. Cubul este un puzzle mecanic, un întreg spart în bucăţi iar provocarea constă în a-l re-constitui, re-face. Astrologic vorbind, aici ne regăsim pe domeniul lui Saturn (spargerea în bucăţi) iar dacă privim lucrurile simbolic avem de-a face cu un proces de “readucere la viaţă” din starea de “moarte/dezmembrare” cu ajutorul inteligenţei: Pluto-Mercur. Nu e de mirare deci că, atât în harta lui Snowden cât şi a inventatorului cubului, profesorul maghiar Erno Rubik, găsim relaţii:

Saturn-Mercur (Snowden: sesquicareu, 2°29′, Rubik: semisextil, 1°00′) şi

Pluto-Mercur (Snowden: sesquicareu, 1°28′, Rubik: conjuncţie, 3°49′).

Nu este lipsit de interes să observăm că cubul Rubik în sine a fost inventat pe un tranzit de la Pluto la Mercur (Pluto în tranzit sextil la conjuncţia Pluto-Mercur).

Deja lucrurile arată foarte interesant dar de acum înainte intrăm pe domeniul excepţionalului: ziariştii cu care s-a întâlnit Snowden au şi ei Pluto-Mercur!

Laura Poitras – trigon, 5°21′

Glenn Greenwald – opoziţie, 8°34′

Aceste detalii astrologice legate de cubul Rubik, semnul de recunoaştere folosit pentru întâlnirea conspirativă, devin cu adevărat incredibile și își capătă întreaga semnificaţie dacă ne gândim că motivul pentru care a avut loc această întâlnire ţine tot de domeniul lui Pluto-Mercur: dezvăluirea unei conspiraţii gigantice prin care guvernul Statelor Unite, în parteneriat cu majoritatea celorlalte guverne occidentale, spionează fiecare cetăţean din lume şi îi încalcă viaţa privată şi intimitatea, drept fundamental al fiecărui om, inclus în Constituţia oricărui stat modern.

De fapt, dincolo de componenta de înaltă tehnologie implicată, spionajul în sine ţine tot de domeniul lui Pluto-Mercur: scopul ultim al acestei activităţi este asigurarea puterii (Pluto) prin pătrunderea secretă (Pluto) la o scară uriaşă (Pluto) în comunicaţiile (Mercur) şi în ultimă instanţă în mintea (Mercur) cetăţenilor. Iată cum sumarizează Snowden, el însuşi un Mercur-Pluto această situaţie:

Punerea la punct a acestui sistem prin care statul se poate întoarce în trecutul fiecărui om pentru a examina fiecare decizie pe care a luat-o, fiecare prieten cu care a discutat ceva, pentru a găsi motive de suspiciune în viața oricărui om nevinovat și pentru transforma astfel pe oricine într-un răufăcător, este pur şi simplu o enormă ticăloşie iar faptul că se face la scară globală este monstruos.



Absolut remarcabil, cardurile SD pe care Snowden a copiat documentele secrete au fost trecute prin controlul de securitate din sediul NSA ascunse tot într-un cub Rubik!

Înclin să cred că nici unul dintre cei implicaţi nu are habar de astrologie dar, după cum se vede, Universul și-a urmat legile fără să se împiedice de problema asta. Cum observa Jung, alături de cei vechi: “VOCATUS ATQUE NON VOCATUS DEUS ADERIT” (Chemat sau nechemat, Zeul [arhetipul] este prezent).

Precursorii cazului Snowden: Daniel Elsberg, William Binney

După interviurile de pe YouTube (de exemplu The Deep State & Revolution – 2017), și după ce am văzut detaliile astrologice mi s-a trezit curiozitatea să desluşesc mai multe despre contextul afacerii Snowden. Mi-a atras atenţia precizarea lui că a luat decizia de a dezvălui totul presei, adică lumii întregi, după ce a studiat cazurile celorlalţi whistlebloweri dinaintea lui, Daniel Elsberg, William Binney şi Tom Drake, care au ales calea oficială pentru a raporta problemele şi felul în care le-au răspuns autorităţile acestora. Snowden a înţeles că într-o asemenea situaţie se încearcă intimidarea şi discreditarea whistleblowerului pentru ca în final publicul să nu mai ştie ce să mai creadă. De aceea el a decis să îşi probeze dezvăluirile cu documente şi, pentru a fi crezut, a furnizat multe documente, foarte multe… mai exact cel mai mare număr de documente secrete din istorie.

Ca român, desigur că nu auzisem mai nimic despre aceste cazuri, aşa că m-am documentat puţin…

O parte din afacerea Elsberg, cunoscută sub numele de Pentagon Papers, este înfăţişată în filmul artistic The Post (2018), cu Meryl Streep şi Tom Hanks în rolurile principale. Spielberg prezintă modul curajos în care jurnaliştii cotidianului The Washington Post au publicat (1971) o serie de articole bazate pe dosare oficiale ale Pentagonului, puse la dispoziţie tocmai de Elsberg, care descriau cum liderii politici îşi minţiseră alegătorii în repetate rânduri cu privire la războiul din Vietnam. Povestea completă a lui Elsberg, străbunicul whistleblowerilor americani este prezentată în documentarul nominalizat la Oscar în 2009, The Most Dangerous Man in America.

William Binney este considerat bunicul whistleblowerilor americani. Veteran al comunităţii de intelligence americane, cu 36 de ani de serviciu, demisionează în 2001 din poziţia de Director COMINT la NSA (Global Communications Intelligence) după ce descoperă că eforturile sale de a proteja intimitatea şi siguranţa cetăţenilor americani erau subminate chiar de către şefii săi. Astfel, Binney a descoperit în primul rând că programul NSA de monitorizare dezvoltat de el şi echipa sa, cu nume de cod Thin Thread, era modificat şi direcţionat nu asupra ţintelor străine pentru care fusese dezvoltat, ci împotriva propriilor cetăţeni (cu nume de cod Stellar Wind), ducând la distrugerea intimităţii atât pe pământ american cât şi în toată lumea. În al doilea rând, conducerea NSA a înlăturat din program filtrele pentru protejarea intimității. Bill Binney vorbeşte deschis despre aceste subiecte şi despre tratamentul pe care i l-a aplicat guvernul în interviul cu Richard Grove, disponibil gratuit pe YouTube (NSA Whistleblower William Binney: The Future of FREEDOM).

Din nou, vorbim despre un must-see: dacă ar fi să comparăm fie şi doar acest unic interviu cu orice alt interviu ori declaraţie publică făcută de demnitari de rang înalt din intelligence-ul românesc (foşti sau actuali), orice criteriu de comparaţie am folosi (nivel de inteligenţă, decenţă în atitudine şi exprimare, fluenţă, substanţa discursului, coerenţă, principii morale demonstrate prin fapte nu doar prin vorbe)… te cuprinde ruşinea. A Good American, (2015, nota 7,3 pe IMDB) disponibil gratuit pe YouTube aici este un documentar excelent, mai scurt şi mai antrenant decat interviul de mai sus, care acoperă toată viaţa lui Binney. Din păcate William Binney nu a vrut să îmi dea datele de naştere aşa că nu putem investiga substratul astrologic al cazului lui.

Dar iată cum explică el importanţa cazului Snowden:

Declaraţiile NSA precum că colectarea tuturor metadatelor din lume nu constituie o violare a intimităţii sunt o minciună, una fără echivoc. Metadatele dezvăluie multe despre ce faci acum şi chiar de-a lungul timpului: dacă mă uit la tiparele tale de comportament destul de mult timp… pot începe să înţeleg tot felul de lucruri despre viaţa ta, numai prin metadate. […] Datele dezvăluite de Snowden sunt o dovadă irefutabilă că guvernul încalcă legile sub Constituţia SUA, le încalcă fără echivoc şi pe scară largă. Şi, dacă vreţi să gândim global, tratează la fel oameni nevinovaţi din toată lumea şi are parteneri de crimă [celelalte guverne], care fac acelaşi lucru. Deci avem o serie întreagă de oameni din serviciile de intelligence care gândesc că e în regulă să facă asta. Avem o reală problemă, pentru că acum intimitatea gândirii şi acţiunii ca individ a dispărut.



Din nou, nu pot să nu reflectez la situaţia din România. Oare peste câte generaţii se vor ridica şi la noi asemenea oameni cu conştiinţă, care să rişte totul doar pentru a dezvălui publicului un abuz al statului?

Două cazuri asemănătoare din istoria românească recentă

O scurtă referire la două cazuri de la noi poate face un pic mai inteligibil complicatul caz Snowden.

Primul caz: în iulie 1977, şeful spionajului extern românesc, generalul-locotenent de Securitate Ion Mihai Pacepa (n. 28 octombrie 1928, Bucureşti), fuge în Statele Unite, pe fundalul astrologic al unor tranzite puternice de la Uranus la: Soare (conjuncţie, 2°59′), Marte (trigon, 0°06′) şi Jupiter (opoziţie, 2°17′). Dincolo de nuanţele specifice, o astfel de serie de tranzite concomitente ale lui Uranus reprezintă în esenţă separarea agresivă de trecut şi alegerea unui nou drum în viață, lucru care s-a și întâmplat. Nouă ani mai târziu, în 1987, apogeul nopţii comuniste din România, Pacepa publică Orizonturi Roşii, carte care:

A demascat natura criminală a partidului comunist şi a Securităţii, aducând prejudicii ireparabile regimului de la Bucureşti. Cartea sa a dat în vileag un sistem al crimei organizate la nivel de stat care funcţiona în virtutea unei autentice tradiţii leniniste. Dar aici nu este vorba de ideologia omniprezentă în materialele de propagandă, ci de faptul că Ceauşescu, ca şi Lenin odinioară, îşi finanţa proiectul politic personal din acţiuni profund ilegale: trafic de persoane şi de armament, spionaj industrial, extorcare de bani, acţiuni de influenţă, mită şi corupţie. Dacă în Rusia pre-sovietică gangsterul însărcinat să facă bani pentru partid era Stalin, în România lui Ceauşescu, cei ieşiţi pur şi simplu la furat bani şi secrete de prin toată lumea erau miile de ofiţeri acoperiţi ai DIE. O asemenea depoziţie a deranjat afacerile colosale ale unei veritabile mafii. De aceea, aşa cum subliniază Raportul final al Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, “Securitatea şi moştenitorii săi nu i-au iertat vreodată lui I.M. Pacepa ceea ce ei consideră o trădare “. (Humanitas)



Serializată şi citită seară de seară la Europa Liberă, Orizonturi Roşii era a doua zi la serviciu subiect de discuţii delicioase pentru oamenii muncii din toată ţara. O ţară întreagă a putut astfel să afle cum este condusă de o familie de satrapi nenorociţi, apăraţi de enormul aparat represiv al Securităţii. Măştile “genialului şi mult iubitului conducător” erau smulse una câte una şi toată lumea a înţeles ca “marele fiu al ţării” nu era decât un ţărănuş viclean şi ranchiunos, înzestrat cu inteligenţă dar beat de putere şi cu mintea întunecată de orgoliu satanic.

“Cinci foşti şefi ai CIA au apreciat că Pacepa a jucat un rol foarte important în căderea comunismului “, spune celebrul jurnalist belgiano-american Arnaud de Borchgrave. La noi, demonstrând faptul că tradiţia Securităţii nu piere niciodată, mulţi consideră şi astăzi cartea neimportantă iar pe Pacepa trădător. Alţii, printre care aliaţii actuali ai României din NATO şi Uniunea Europeană, îl consideră erou, pentru că a dezvăluit faţa hidoasă a României comuniste, ascunsă în spatele sulemenelilor meşteşugite cu care se prezenta în lume.

Nu vorbim chiar despre acelaşi lucru, dar parcă există unele asemănări între cazul Pacepa şi afacerea Snowden, nu?!

Al doilea caz care ne poate ajuta să înţelegem mai bine afacerea Snowden, se petrece în 23 august 1944, când tânărul rege Mihai al României îl arestează pe conducătorul statului, mareşalul Ion Antonescu şi întoarce armele împotriva aliatului german, în încercarea disperată de a salva ţara de iminenta ofensivă rusească. O mişcare îndelung comentată, pro dar mai mult contra… însă nu putem ignora faptul că Mihai avea atunci 19 ani… cred că întrebarea corectă aici este: ce aş fi reuşit să fac eu la 19 ani?! Hai să nu luăm în discuţie împrejurări similare, cu totul în jur devastat de patru ani de război, ci doar un cumul de situaţii personale mai dificile, nişte ani de necazuri peste care se adaugă iminenţa morţii unei persoane apropiate, de exemplu. După ce petreci măcar jumătate de oră pe gânduri, cumpănind cât de cât situaţia, poţi ridica piatra, eu cam aşa văd lucrurile.

Ce s-a întâmplat de fapt? În anii ’70-’80 comuniştii şi apoi urmaşii lor din anii ’90, şi-au arogat meritele pentru mişcarea tânărului suveran, numind-o “revoluţia antifascistă şi antiimperialistă” – inexistentă, desigur. Partidul a dat ordine, iar diferiţi “specialişti” au produs, contra cost, interpretări despre “importanţa istorică” a actului înfăptuit de Rege la 23 August, dar confiscat de propaganda comunistă şi atribuit integral celor aproximativ 2.000 de membri şi simpatizanţi comunişti existenţi în România în 1944, aşa-zişii “ilegalişti”, nişte blue-collars cum am spune azi. Este de menţionat că Partidul Comunist Român fusese scos în afara legii în 1924, la doar trei ani după înfiinţare, întrucât după incidentul de la Tatarbunar devenise clar că era total subordonat Rusiei bolşevice şi îndeplinea planurile ei. Şi realitatea este că până prin anii ’50, conducătorii PCR au fost fie recrutaţi de serviciile secrete sovietice, fie s-au pus ei singuri la dispoziţia lor. După treizeci de ani, prin anii ’80, istoria fusese rescrisă total, cei 2.000 de membri ai PCR din 1944 erau asemuiţi unor vizionari care citiseră Capitalul lui Marx (alt personaj cu Mercur în Gemeni!), astfel că au priceput Adevărul şi încotro merge istoria aşa că au pus mâna pe arme ca să elibereze pe “oamenii muncii” de sub jugul asupritorilor. Pentru copiii născuţi şi crescuţi în comunism, cărora le era interzisă orice altă referinţă, asta era o minciună bună de înghiţit, păcat că pica la cea mai elementară cercetare.

Deci, după cum se vede, poveşti sunt multe… dar în legătură cu Snowden întrebarea ar fi: oare ce aş fi reuşit să fac eu dacă aş fi fost în locul lui?!

Concluzii după paralela asta Snowden-Romania? Nu spun că la noi nu sunt oameni inteligenţi şi verticali, care se pot exprima convingător şi care pot săvârşi la o adică acte de sacrificiu şi eroism. Sunt convins că există pe undeva, doar că acum sunt bine ascunşi, iar cea mai mare parte a compatrioţilor noştri nu au avut ocazia să îi vadă niciodată. Dar mulţi dintre noi au dat zi de zi exact peste opusul acestei tipologii şi, confruntaţi cu urmările omniprezenţei ei, au fugit în lume cu milioanele, care unde au văzut cu ochii.

Fapt este că până acum nu s-a văzut nici un mare patriot român să renunţe la pensia specială obţinută înainte de 50 de ani şi la toate privilegiile aferente doar ca să dezvăluie nereguli în funcţionarea instituţiilor statului. Ar fi şi greu să facă aşa ceva, din moment ce tradiţia faptelor de vitejie ale aparatului de forţă românesc cuprinde mai întâi încarcerarea şi exterminarea elitei propriei ţări, iar apoi susţinerea, timp de zeci de ani, a unui dictator idiot şi dement, împreună cu care au nenorocit o ţară întreagă. Sigur, greşeli au făcut şi alţii, excese şi drame au fost mai peste tot… Diferenţa e că alte ţări le-au recunoscut şi s-au rupt de ele, în vreme ce la noi, în loc de reparaţii pentru victime şi scuze publice pentru toţi românii, mitul securităţii “bune”, “patriotice”, încă mai este promovat şi înghiţit pe nemestecate.

În apărarea românilor trebuie spus că unul dintre motivele pentru care noi nu avem cazuri Snowden este şi faptul că generaţiile care au ocupat până acum poziţia dominantă în societatea noastră au fost crescute în opresiune şi formate în frică.

Câteva precizări

În primul rând sunt convins că vom mai auzi de Snowden. Mi se pare că Snowden este asemenea “mâncătorilor de păcate” din vechime care preluau asupra lor faptele rele ale celor care urmau să moară pentru ca aceștia să poată pleca ușurați din această lume. “Trădarea” lui este de fapt un act expiator, pe de o parte o ispășire a păcatelor celor care au construit un sistem ticălos care înrobește chiar pe cei pe care ar fi trebuit să îi protejeze, iar pe de altă parte o preluare și spălare a ignoranței celor mulți, direct afectați dar prea ocupați sau prea indiferenți pentru a reacționa și cere socoteală. Shaman al erei informației, bătăile tobei lui Snowden exorcizează răul cuibărit în corpul societății umane căzute sub vraja tehnologiei, ca să putem evita un viitor sumbru care aduce mai mult cu o combinație de Matrix cu 1984. Câteodată, atunci când shamanul se roagă intens pentru purificare, spiritele aliate forțează toxinele afară din sufletul și din corpul pacientului iar acesta se simte rău și începe să vomite. Chiar dacă pe moment procesul este neplăcut, după ce se face bine, clientul este copleșit de recunoștință, motiv pentru care cred că Snowden va rămâne în atenția publicului.

Acum interviurile lui de pe YouTube au foarte puţine vizualizări dar în timp, pe măsură ce oamenii obişnuiţi vor începe să înţeleagă toate implicaţiile cazului, odată ce ne vom confrunta din ce în ce mai serios cu consecinţele încălcării intimităţii şi a dreptului la viaţă privată, menţionat expres în Constituţia celor mai multe state moderne așa cum am subliniat, sunt aproape sigur că Snowden va ajunge să fie privit ca un pionier, cu un rol asemănător celui jucat de fraţii Wright în dezvoltarea aviaţiei. Singura întrebare este cât de mult timp va trece până să apară Premiul Snowden.

Iată primele două paragrafe ale articolului din Wired despre ultima lui ispravă publică, din decembrie 2018:

Securitatea ta digitală, orice persoană suficient de paranoică ţi-o va reaminti, este pe atât de bună pe cât este securitatea ta fizică. Cei mai sensibili utilizatori ai tehnologiei din lume, cum ar fi dizidenţii, activiştii, sau jurnaliştii care lucrează în regimuri opresive, trebuie să se teamă nu numai de hacking şi supravegherea online, ci şi de faptul că poliţia, agenţii secreţi, sau alţi intruşi pot pur şi simplu să le intre în casă, în birou sau în camera de hotel. Ei îţi pot “meşteri” calculatoarele, le pot fura sau te pot reţine cu tupeu până când le verşi parolele sau alte secrete.



Pentru a ajuta la înlăturarea acestei ameninţări, unul dintre cei mai cunoscuţi activişti împotriva supravegherii digitale din lume a scos ceva ce intenţionează a fi o versiune ieftină, mobilă şi flexibilă a unui sistem de asigurare a securităţii fizice. Vineri, Fundaţia pentru Libertatea Presei şi preşedintele ei, cunoscutul leaker NSA Edward Snowden, au lansat Haven, o aplicaţie concepută pentru a transforma orice telefon Android într-un senzor multifuncţional pentru detectarea intruziunilor.

Există și o motivație astrologică pentru care cred că Snowden va rămâne în atenție. Aşa cum am spus, el este născut în timpul precedentei conjuncţii Saturn-Pluto (1981-1983). De aceea ne putem aştepta ca conjuncţia Saturn-Pluto actuală (2019-2021) să aducă desfăşurări interesante în acest caz. Desigur, asta nu este valabil doar pentru Snowden: perioada 2019-2020 va fi importantă pentru toată generația precedentei conjuncții Saturn-Pluto din 1981-1983 și mulți dintre cei născuți atunci vor juca un rol important în 2019-2020.

În al doilea rând, să ne ferim de concluzii pripite la episodul ăsta cu Snowden în care America iese şifonată rău de tot… Să nu ne îmbătăm cu apă rece: Rusia, China şi alte state se ocupă cu exact aceleaşi lucruri. Mai mult, să nu ne facem iluzii: dacă ar fi avut capacitatea, ar fi făcut-o chiar şi România ori Bulgaria, ca să nu mai vorbesc de o serie întreagă de ţări asiatice sau chiar şi din Europa. Şi, având în vedere tradiţia noastră, nu este exclus ca dacă ar fi pusă la cale de români, supravegherea să fi fost şi mai primitivă şi mai odioasă.

Aşa încât aş sublinia că nu America este de blamat aici, ci mentalitatea de Ev Mediu a lumii contemporane în care forţa primează. Ironic, de data asta tocmai America, ţara libertăţii, este agentul care a împlinit visul Uniunii Sovietice, “Imperiul Răului”, arhi-duşmanul din Războiul Rece. Lenin, Stalin, Mao sau Ceauşescu, şi alături de ei toţi marii ticăloşi ai istoriei ar privi cu încântare şi admiraţie la “măreţele realizări” ale Statelor Unite în ce priveşte supravegherea cetăţenilor. Si, dacă e să fim corecţi, nu să urmăm linia struţului sau a propagandei ruseşti – “toţi sunt la fel aşa că oricum nu contează” – America este probabil printre puţinele ţări în care încă poţi să vorbeşti despre ce ştii sau ai văzut şi să mai rămâi în viaţă. În multe alte ţări, dacă vezi ceva incorect şi ridici glasul împotriva guvernului… dispari repejor: ai un accident de maşină, cazi cu liftul în gol, nişte prieteni vechi vin în vizită şi îţi toarnă poloniu în ceai, o maşină care trece pe strada ta îţi pulverizează gaz neurotoxic pe clanţa uşii, ţi se recoltează organele pe viu sau – cazul cel mai fericit! – înfunzi puşcăria vreme îndelungată.

În al treilea rând (şi cel mai important), oricât de contraintuitiv ar suna, indiferent de banii şi resursele investite în apărare, intelligence, securitate şamd, mentalitatea care domină acum în psihicul colectiv ne va duce mai devreme sau mai târziu la distrugere. Fără îndoială, toate astea pot fi eficiente pe termen scurt, dar cred că adevărata soluție pentru a evita viitoare dezastre și tragedii este vindecarea acelor răni profunde din sufletele noastre despre care vorbea Stan Grof (cele care nasc lăcomia insațiabilă și agresivitatea necontrolată). Și educația.

Intimitate? Nu am nimic de ascuns!

În ultimele 16 luni, după ce am dezbătut această problemă în întreaga lume, absolut de fiecare dată cineva mi-a spus “nu mă îngrijorează cu adevărat invazia vieții private, pentru că nu am nimic de ascuns”. Răspund mereu la fel. Scot un pix, îmi scriu adresa de e-mail si spun: “Iată adresa mea de e-mail: Ceea ce vreau să faceți când ajungeți acasă este să-mi trimiteți parola tuturor conturilor dvs. de e-mail, nu doar cel drăguț și respectabil pe numele dvs., ci de la toate conturile, pentru că vreau să fiu capabil sa cutreier prin ceea ce faceți online, să citesc tot ce vreau să citesc și să public orice găsesc interesant… La urma urmei, dacă nu sunteți o persoană rea, dacă nu faceți nimic rău, nu trebuie să aveți nimic de ascuns. Nici o singură persoană nu mi-a acceptat oferta.

Glenn Greenwald în Why privacy matters – TED Talk

Motivul principal pentru care avem perdele la ferestre în casă este de a împiedica oamenii să vadă înăuntru. Nu vrem să vadă pentru că considerăm că multe dintre cele pe care le facem în casele noastre sunt private. Fie că luăm cina la masă, vizionăm un film cu copiii, sau suntem chiar angajați în acte intime sau sexuale cu partenerul nostru. Niciunul dintre aceste lucruri nu este ilegal dar, chiar dacă știm asta, ținem totuși perdelele și jaluzelele trase. Atunci când vine vorba de viața noastră personală și de public avem evident această dorință puternică de intimitate.

Joshua în The Crypto Paper

Argumentând că nu-ți pasă de dreptul la intimitate pentru că nu ai nimic de ascuns nu e altceva decât a spune că nu-ți pasă de [dreptul la] libera exprimare pentru că nu ai nimic de spus.

Edward Snowden în Reddit

“Nu vreau să trăiesc într-o lume în care tot ceea ce spun, tot ceea ce fac, toată lumea cu care vorbesc, orice manifestare a creativității, iubirii sau prieteniei este înregistrată”.

Edward Snowden

Dosar Permanent

19 septembrie 2019

Așa cum spuneam mai sus, având în vedere că Snowden s-a născut cu Saturn-Pluto, ne putem aştepta la desfăşurări interesante în acest caz în perioada conjuncţiei Saturn-Pluto pe care o traversăm în 2019-2020.

De aceea nu am fost deloc surprins când, pe 16 septembrie 2019, am citit în Wired

After 6 Years in Exile, Edward Snowden Explains Himself, articolul care anunță Permanent Record, carte manifest publicată simultan în 20 de țări, inclusiv în România (sub numele de Dosar Permanent).

Din punct de vedere astrologic mi-a atras atenția faptul că apariția cărții a avut loc exact pe când Saturn se afla în a doua stație, trecând din mers retrograd în mers direct și începând astfel apropierea inexorabilă de Pluto pentru conjuncția din 12 ianuarie 2020. Destul de interesant, momentul în care o planetă iese din retrogradație este asemuit de astrologii din vechime cu un bolnav care se ridică din patul de suferință. …

Cartea spune povestea vieții și carierei lui Snowden în aparatul de intelligence american, dă detaliii despre sistemul la construcția căruia a contribuit și explică ce anume l-a motivat să încerce să distrugă acest sistem de spionare a întregii populații a globului.

Răspunsul SUA? Statul american umilit îl dă în judecată pe Snowden pentru această carte, încercând să îi confiște veniturile câștigate de pe urma cărții. SUA susțin că Snowden a încălcat acordurile de confidențialitate încheiate anterior și citează în cadrul procesului intentat drept inculpaţi nominali “entităţi corporative”‘ aflate în spatele publicării cărții. Mai pe românește, statul american vrea să îi termine pe cei care l-au ajutat pe Snowden să publice cartea. Departamentul de Justiție al SUA a declarat că Snowden a publicat cartea fără a o transmite agențiilor de informații pentru revizuire, adăugând că discursurile susținute de Snowden au încălcat, de asemenea, acordurile de confidențialitate pe care le-a semnat. Ewen MacAskill, fost reporter la The Guardian și unul dintre ziariștii care l-au intervievat pe Snowden în Hong Kong, a spus că intentarea acțiunii de către statul american este o “uriașă greșeală”, amintind că “acum 30 de ani interzicerea Spycatcher în Anglia a creat un uriaș interes pentru acea carte” (Spycatcher s-a vândut în peste 2 milioane de exemplare iar autorul ei a murit milionar). Cu acest ajutor de la statul american cartea lui Snowden a ajuns pe primul loc pe lista bestseller-urilor de la Amazon chiar din ziua lansării. Până la acest moment interviurile lui Snowden de pe YouTube aveau câteva mii de vizualizări dar interviul de la Joe Rogan a adunat peste 10.000.000:

Cumva e clar că bătălia asta împotriva lui Snowden este deja pierdută. Știm deja de câteva mii de ani că David îl înfrânge pe Goliath… Hai să spunem că SUA ar pune mâna pe Snowden și l-ar executa pe scaunul electric (lucru care totuși nu s-a întâmplat cu mizerabili ca Ames sau Hanssen). Rezultatul ar fi că l-ar propulsa pe Snowden direct în legendă. Cu un om te mai bați, dar ce șanse de câștig poți avea în fața unei figuri mitologice?!