Despre anul 2019 la Cercul Phoenix

La cumpăna dintre ani, ediţiile din decembrie şi din ianuarie ale Cercului de Astrologie Phoenix au fost dedicate discuţiilor despre noul an. Ioana Ispas, coordonatoarea Cercului Phoenix, alături de Andromeda Stanciu, o prezenţă bine-cunoscută printre noi, au iniţiat schimbul de idei pe marginea evenimentelor astrale mai importante. Au fost luate în considerare ingresurile în semn ale planetelor lente, ingresul Soarelui în semnele cardinale (echinocţii şi solistiţii), eclipsele, retrogradările şi aspectele planetare mai importante. Am început discuţiile exprimându-ne părerile despre climatul general al anului, care se anunţă a fi un pic mai prietenos decât precedentul. Totuşi, aglomerarea de planete din Capricorn nu ne va scuti de tensiuni, încordare, lupte de putere, schimbări radicale, în sensul renunţării la ceea ce nu ne mai este necesar.

Am deschis apoi analiza punctuală, pe hărți, cu cele ale eclipselor din 6 respectiv 21 ianuarie, care au descris momente de bilanț, în special la nivelul resurselor de care dispunem, și importante transformări interioare. Am remarcat că eclipsa totală de Lună din 21 ianuarie a încheiat seria eclipselor pe axa Leu-Vărsător din ultimii doi ani și a adus anumite concluzii sau finalizări ale evenimentelor din vara trecută.

Mai departe, discuția a alunecat firesc către cel mai remarcabil eveniment astrologic al primăverii: intrarea lui Uranus în Taur pe 6 martie. Am fost cu toții de acord că pot apărea schimbări neaşteptate pe plan financiar, o redefinire bruscă a conceptului de prosperitate. În momentul ingresului, Uranus va forma o cuadratură de semn cu dispozitoarea sa, Venus în Vărsător, ceea ce poate sugera faptul că schimbările care se vor petrece vor fi contrare naturii Taurului (zona de confort mai redusă, lux accesibil doar anumitor categorii de oameni, crize în sfera bancară sau monetară).

Analizând împreună harta echinocţiului de primăvară, am descoperit că promite concretizarea unor acţiuni, aceasta având Ascendentul în Săgetător, cu Jupiter în domiciliu şi o frumoasă piramidă pe semnele de pământ. În acest context, putem obţine ceea ce ne dorim, mai ales dacă ne concentrăm pe ceea ce este cu adevărat important şi ne înarmăm cu o doză suficientă de răbdare şi perseverenţă. Mercur este retrograd în Peşti, în conjuncţie cu Neptun şi în careu cu Jupiter. Putem observa, în această perioadă, mult idealism, confuzie, un ataşament crescut faţă de anumite convingeri pe care le avem. Ce ne dorim pe termen lung? Vom putea oare să renunţăm la acele convingeri care nu ne mai sunt utile? Este un puternic efort de voinţă, dar conjuncţia Nodul Sud – Pluto, care se va perfecta pe data de 4 aprilie, ne arată că timpul compromisurilor se încheie.

Eclipsele din vară au fost apoi cele care ne-au captat atenția.

Despre eclipsa de Soare în Rac din 2 iulie, cu Ascendentul în Vărsător şi Saturn retrograd în casa a XII-a, în conjuncţie cu Nodul Sud în Capricorn, am fost de acord că va descrie un moment deosebit de puternic, în care lupta de a ne desprinde de tiparele învechite ia amploare. Careul Marte-Uranus ne vorbeşte despre impulsuri de moment, despre posibile acţiuni imprudente, care vor fi de evitat în acea perioadă.

Credem că atmosfera tensionată a verii va continua cu eclipsa parţială de Lună, pe axele Rac-Capricorn, din 16 iulie. Ascendendentul este în gradul 29 Berbec, cu Uranus în apropiere, care tensionează foarte mult situaţia cu ale sale cuadraturi. Eclipsa se petrece pe casele X-IV, Pluto retrograd este în conjuncţie cu Luna iar Saturn retrograd este în conjuncţie cu Nodul Sud şi cu Mijlocul Cerului. În plus, Luna Neagră se apropie de Neptun, aducând frici şi obsesii inconştiente, pe un teren sensibil şi înceţoşat. Ce se va întâmpla când vom deschide ,,cutia Pandorei”?, ne-am întrebat. Se pare că vor ieşi la suprafaţă anumite traume bine îngropate, pentru a fi vindecate. Vor ieşi de asemenea la suprafaţă neregulile, vom înţelege cum suntem condiţionaţi de tipare mentale inconştiente, de ce anumite lucruri nu mai funcţionează şi trebuiesc lăsate în urmă. Vor fi, de asemenea, ameninţate poziţiile celor ce se consideră invincibili. Marte, stăpânul Ascendentului, este puternic în Leu şi formează o conjuncţie cu Mercur, ceea ce ne arată faptul că discuţiile din acestă perioadă vor fi destul de aprinse, mentalul va fi agitat dar vom avea curajul de a pune degetul pe rană.

Ajunși cu dezbaterea la sfârșit de 2019, nu putea să ne scape ingresul lui Jupiter în Capricorn, din 2 decembrie. Prezența lui Pluto, Saturn, Venus, Nodul Sud și apoi și a lui Jupiter în Capricorn reprezintă o concentrare mare a energiilor în acest sector al zodiacului și ne-a făcut să ne întrebăm dacă Jupiter vine aici pentru a clarifica lucrurile sau pentru a accentua situaţiile problematice deja existente? Vom începe oare să simţim binecuvântările schimbărilor şi renunţărilor pe care le-am iniţiat? Susţinut prin trigon de Uranus în Taur, Jupiter va acţiona aici într-o manieră pragmatică. Atât responsabilitatea cât şi simţul practic, ambiţia, capacitatea de a concretiza anumite proiecte, toate vor fi acum la cote maxime.

Discuţiile deosebit de interesante au reuşit să ne introducă în atmosfera noului an, pe care îl putem considera un ,,an al încheierilor”, un an ce pregăteşte terenul pentru schimbări importante. Să fim aşadar pregătiţi şi să trăim cât mai conştient, pentru a ne crea o realitate mai bună, în acord cu idealurile noastre cele mai înalte!

Vă aşteptăm la următoarele ediţii ale Cercului de Astrologie Phoenix pentru a discuta împreună teme astrologice dintre cele mai interesante!