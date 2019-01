Solstiţiul de iarnă 2018

Anul calendaristic are, după cum ştim, patru anotimpuri: primăvară, vară, toamnă şi iarnă. Anul astrologic are aceleaşi patru sezoane dar acestea încep cu aproximativ trei săptămâni mai târziu faţă de cele calendaristice. Anotimpurile astrale sunt delimitate între ele prin patru momente de discontinuitate în parcursul Soarelui pe cercul zodiacal, numite echinocţii şi solstiţii.

În 2018, iarna astrală începe în data de 22 decembrie, la ora 0:22 (vezi mai jos harta). Acesta este momentul exact al solstiţiului de iarnă din acest an, când Soarele părăseşte Săgetătorul şi pătrunde în semnul Capricornului. Soarele are, în acel moment, un foarte scurt moment de discontinuitate sau „oprire” (semnificaţia termenului solstiţiu sau „sol statium”), iar astrograma acestui moment rămâne definitorie pentru evenimentele din următoarele trei luni, deci pentru întreaga iarnă astrală.

Particularitatea acestui solstiţiu de iarnă este coincidenţa aproximativă cu momentul de Lună Plină. Mai exact, la ora producerii solstiţiului, Luna se află în Gemeni şi se află în faza aplicantă, de pregătire a opoziţiei cu Soarele, care se realizează exact la ora 19:49, în aceeaşi zi. Ori, după cum ştim, în perioada de Lună Plină energia lunară este vulnerabilă, inconsistentă, fluctuantă. Aşadar, în momentul solstiţiului de iarnă ambele luminarii sunt într-o condiţie delicată, fragilă.

Ascendentul momentului de solstiţiu este plasat în Balanţă, semnificând o capacitate de iniţiativă şi acţiune destul de echilibrată. Oamenii vor încerca să procedeze într-o manieră elegantă, rafinată, pacifistă, legală, corectă, dar efortul de a face lucrurile în acest mod poate întârzia mai mult sau mai puţin demararea activităţilor necesare. Se vor produce, prin urmare, mai multe amânări: ale unor termene în justiţie, ale adoptării bugetelor pentru anul următor, ale îndeplinirii unor promisiuni făcute cu ocazia sărbătorilor de iarnă, ale realizării unor proiecte importante, fie ele financiare, de construcţii, de renovare etc. Guvernatoarea Ascendentului, Venus, se află într-o poziţie nefavorabilă, în Scorpion, în exil, în casa a II-a, semnificând o condiţionare financiară importantă în vederea începerii proiectelor iar banii vor veni mai ales din surse bancare.

Al doilea guvernator al Ascendentului este Saturn, exaltat în Balanţă, care este plasat în Capricorn, în casa a IV-a. Putem spune că anumite proiecte, mai ales imobiliare dar şi de construcţii şi amenajări – şosele, autostrăzi, spitale etc. – se vor desfăşura cu multă lentoare din cauza unui adevărat hăţiş birocratic al aprobărilor, semnăturilor, deciziilor, ştampilelor etc. Anumite întârzieri pot deveni adevărate blocaje, în condiţiile în care Saturn realizează o cuadratură largă la Ascendent. Totuşi, soluţii se vor găsi pentru remedierea situaţiilor diverse, în condiţiile în care ambii guvernatori ai Ascendentului realizează între ei un aspect favorabil (Venus sextil Saturn). În plus, Venus realizează şi un trigon cu Neptun, în contextul unui trigon minor Venus-Saturn-Neptun, ceea ce arată o susţinere financiară suplimentară, care se va obţine.

Mijlocul Cerului din momentul solstiţiului este plasat în Rac. Se poate spune că politicile publice, în următoarele trei luni, vor căpăta o accentuată nuanţă populistă, naţionalistă, spre satisfacerea cerinţelor maselor. Pot apare revendicări de natură locativă, alimentară etc., în multe zone din ţară. Plasarea Lunii, guvernatoarea MC, în Gemeni, arată că politicienii vor veni cu discursuri inconsistente, soluţii de moment, propuneri abile, ingenioase, dar care este posibil să nu funcţioneze pe termen lung. Opoziţia dintre Soare (deja în Capricorn, plasat pe Fundul Cerului) şi Mijlocul Cerului indică poziţii opuse, dificil de conciliat, între politicieni (Capricorn) şi mase (Rac), de natură a genera proteste, demonstraţii, tensiuni.

O poziţie de intermediere şi negociere eficientă, în contextul acestor posibile conflicte, o pot juca anumite organizaţii, asociaţii, grupuri. Intermediarii sunt simbolizaţi de Uranus, situat în ultimele grade ale zodiei Berbec, care joacă rolul de planetă conciliantă, realizând trigon cu Soarele şi sextil cu Mijlocul Cerului. Pot fi încheiate astfel anumite acorduri care să aducă pacea socială, dar este discutabil angajamentul pe termen lung al politicienilor în respectarea acordurilor, Luna din Gemeni predispunând la versatilitate, dublu standard, înşelăciune. Sub aspect negativ, spiritele vor putea fi încinse şi încordate mai mult, în direcția unei confruntări, din cauza dublei cuadraturi realizate de Marte din Peşti, atât la Soare, cât şi la Lună, acest aspect indicând şi probleme serioase de comunicare.

Mercur şi Jupiter, aflate în Săgetător, în casa a III-a, vor genera tendinţe semnificative de a călători în străinătate, mai ales pe calea aerului (fiind vorba de o casă de aer), dar şi pe şosele. Pot creşte anumite schimburi comerciale, atât interne, cât şi internaţionale.

Poate creşte interesul colectiv pentru studiu, literatură, pentru acumularea şi înţelegerea cât mai corectă a informaţiilor, deşi multe preocupări pot rămâne la un nivel superficial. Anumite trusturi de presă pot înregistra creşterea volumului de activitate, ca şi unele edituri, firme de transport, servicii poştale sau de curierat, companii aviatice.

Poate apărea un interes sporit pentru cabaline (herghelii, curse de cai, comercializarea cailor, îmbunătăţirea raselor, reamenajarea hipodroamelor, redescoperirea deplasărilor cu trăsura cu tracţiune hipică etc.). Totuşi, cuadratura dintre conjuncţia Mercur-Jupiter din Săgetător şi Neptun din Peşti poate crea variate dificultăţi în manifestarea acestor tendinţe, cum ar fi sistemul de drumuri inadecvat, condiţii de igienă precare, infrastructură turistică neperformantă etc.

Marte şi Neptun din Peşti şi casa a VI-a vor produce un anumit dinamism pe piaţa muncii. Totuşi, iniţiativele în acest sens vor fi relativ confuze, duplicitare, iar curajul demarării unor proiecte îndrăzneţe va fi fluctuant. Marte se află într-o conjuncţie largă cu Neptun, care poate conduce la unele greve, proteste spontane, demonstraţii motivate de anumite condiţii dificile de muncă. Suplimentar, sunt posibile accidente sau alte dificultăţi legate de transportul pe apă, mai ales pe mări şi oceane. Nu sunt excluse nici anumite accidente de muncă sau intoxicaţii accidentale, care pot fi generate de manipularea inadecvată a unor lichide periculoase.

Pluton din Capricorn şi casa a IV-a poate susţine un proces, relativ lent, de transformare a unor comunităţi locale, prin diverse proiecte zonale, agricole, de construcţie, de amenajare hidrotehnică etc. Sextilul dintre Pluton şi Marte permite derularea favorabilă a unor astfel de activităţi, care se pot desfăşura eficient printr-o muncă perseverentă, susţinută de convingeri optimiste şi o anumită capacitate de sacrificiu personal. În plus, Soarele din casa a IV-a poate da şi el o impulsionare puternică în această direcţie, dar care se va realiza după intrarea în anul 2019.

Din punct de vedere karmic, Nodul Nord din Rac ne indică o direcţie de evoluţie către manifestarea imaginaţiei, intuiţiei, sensibilităţii, către orientarea spre interior, spre viaţa personală, familie, valori naţionale şi tradiţionale. Guvernatoarea NN din Rac, Luna, aflată în Gemeni şi în casa a IX-a, ne recomandă să fim receptivi faţă de spiritualitate, religie, metafizică, să căutăm să înţelegem, în mod intuitiv, rostul profund al propriei existenţe.

Nodul Sud din Capricorn ne indică aspecte ale vieţii care sunt regresive în acest moment: politica, conservatorismul, dogmatismul, rigiditatea, materialismul, utilitarismul exacerbat, ambiţia devoratoare, setea profundă de putere. Saturn, regentul NS din Capricorn, ne recomandă o atitudine de detaşare, mai ales faţă de orgoliile generate de situaţia materială avantajoasă şi poziţia importantă în plan social, politic sau administrativ.

Iată, prin urmare, câteva dintre tendinţele cu care ne vom confrunta în această iarnă, până la echinocţiul de primăvară din anul 2019.

SORIN BRATOVEANU,

Membru AAR