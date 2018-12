John Malkovich – măiestrie artistică sub semnul Săgetătorului

Cinematografia americană a oferit lumii mulţi actori foarte talentaţi și ne referim la artişti precum Michael Keaton, Tom Cruise, Cuba Gooding Jr., Dustin Hoffman, Robert Downey Jr., Robert Redford, unele dintre aceste nume fiind de-acum legendare. În această galerie de mari actori îl putem înscrie, în mod îndreptăţit, pe John Malkovich. Să vedem în continuare care este povestea vieţii lui.

John Gavin Malkovich s-a născut pe 9 decembrie 1953, la ora 23:39, în localitatea Christopher, din statul Illinois, USA. El este fiul lui Daniel Leon Malkovich şi al Joe Annei Malkovich, născută Choisser, alături de trei surori mai mici şi un frate mai mare. Tatăl lui John era regizor şi ziarist, scriind la publicaţia „Outdoor Illinois”, iar mama sa se ocupa de afaceri, fiind proprietara unor ziare locale de orientare conservatoare. Strămoşii lui Daniel Malkovich proveneau din Croaţia şi Muntenegru, iar cei ai soţiei sale aveau origini franceze, scoţiene, germane şi engleze.



Din punct de vedere astrologic, John este nativ Săgetător cu Ascendent în Fecioară. Tatăl său poate fi regăsit în Soarele din Săgetător, iar opoziția cu dispozitorul său, Jupiter, plasat în Gemeni, semnifică activitatea acestuia în domeniul gazetăriei. Mama lui John este indicată de Luna din Vărsător, dispozitată de Saturn din casa a II-a, cu care este în relație de cuadratură, semnificând preocupările acesteia pentru afaceri. Mercur şi Venus din casa a III-a (a rudelor colaterale) îi semnifică pe fratele şi surorile lui John. Plasarea casei a IV-a (a originilor) în Săgetător, indică provenienţa strămoşilor săi din multiple zone ale lumii.

John a crescut în localitatea Benton, din statul Illinois, având o copilărie obișnuită. Şi-a realizat studiile primare şi gimnaziale la Logan Grade School, iar studiile liceale le-a urmat la Webster Junior High School şi Benton Consolidated High School. În perioada adolescenţei, John a făcut parte dintr-un grup muzical, cu care interpreta melodii folk şi gospel, fie prin biserici locale, fie la diverse evenimente sociale.

Pe lângă abilităţile vocale, John a demonstrat că are şi aptitudini actoriceşti, în cadrul unei organizaţii teatrale de amatori, din Benton. În cadrul acestui grup de teatru, John a debutat, în anul 1972, în piesa „America Hurrah”. După încheierea studiilor liceale, John a început studiile de artă teatrală, inițial în cadrul Eastern Illinois University iar apoi la Illinois State University.

Această perioadă de formare poate fi regăsită în tema natală a lui John. Conjuncţia Mercur – Venus semnifică abilităţile sale artistice, printre care se numără și cele vocale. Mercur din casa a III-a indică acele două licee prin care a trecut în perioada adolescenţei. Prezenţa Gemenilor, semn dual, în casa a IX-a, a studiilor superioare, ne indică în mod precis cele două universităţi la care a studiat.

Luna din casa a V-a (a preocupărilor creative) semnifică o sensibilitate artistică deosebită. Faptul că este guvernatoarea casei a XI-a (a grupurilor la care aderă nativul) și se află în recepţie mutuală cu dispozitorul său modern, Uranus, indică acea nevoie a lui John de a se alătura unor grupări artistice, asociaţii sau organizaţii, unde să-şi poată manifesta mai uşor talentul.

Peste drum, în Leu, Pluton în relație cu semnificatori importanți ai hărții (guvernatorul Ascendentului, Mercur, și Soarele) indică și el aptitudini actoriceşti.

Conjuncţia Marte – Neptun din Balanţă, în casa a doua, este semnificativă pentru activitatea de interpret vocal a lui John, în acea trupă de adolescenţi.

În anul 1976, după finalizarea studiilor universitare, John a fondat, împreună cu actorii Gary Sinise, Joan Allen şi Glenne Headly, Compania de Teatru Steppenwolf („Steppenwolf Theatre Company”), în Chicago. Compania s-a mutat din Chicago în New York, pentru a putea beneficia de mai multe oportunităţi.

John a apărut în mai multe roluri în teatru, inclusiv pe celebrul Broadway, dar şi în producţii de televiziune, care i-au adus, în 1985, un Premiu Emmy.

Malkovich s-a manifestat şi ca regizor, coordonând din această postură mai multe producţii teatrale.

Prima apariţie a lui John într-un film s-a produs în 1978, în producţia „A Wedding”/„O căsătorie”, sub regia lui Robert Altman. Dar primul film în care prestaţia sa a fost cu adevărat remarcată a fost „Places in the Heart”, din 1984, în care a jucat alături de Sally Field, acest rol aducându-i şi o nominalizare la Oscar, pentru rol secundar.

În acest fel s-a conturat remarcabila carieră a lui John Malkovich, ca actor de teatru, televiziune şi film. Această carieră a continuat, până în prezent, cu o listă foarte lungă de apariţii TV, roluri în filme, dar şi apariţii pe scenele mai multor teatre. Dintre filmele în care a realizat roluri memorabile putem aminti: „Eleni” (1985), „Empire of the Sun” (1987), „Dangerous Liaisons” (1988), „The Sheltering Sky” (1990), „The Object of Beauty” (1991), „Shadows and Fog” (1992), „In The Line of Fire” (1993), „Mary Reilly”, „The Portrait of a Lady” (ambele din 1996), „Con Air” (1997), „The Man in the Iron Mask” (1998), „Being John Malkovich”, „The Messenger: The Story of Joan of Arc” (ambele din 1999), „I`m Going Home” (2001), „Johnny English” (2003), „Eragon” (2006), „Burn After Reading” (2008), „Transformers: Dark of the Moon” (2011), „Casanova Variations” (2014), ş.a.m.d. Toate aceste apariţii în filme de succes i-au creat un statut de vedetă cinematografică internaţională.

Din punct de vedere astrologic, notorietatea ca actor de cinema poate fi înţeleasă prin prisma Lunii din Vărsător: astrul notorietăţii în semnul cinematografiei, plasată în casa a V-a, casă de foc, care aduce strălucirea, fiind în analogie cu Leul. Mai mult, Jupiter, Marele Benefic, plasat în casa a X-a, a carierei, i-a adus multiple şanse, o imagine publică extrem de benefică; fiind dispozitorul Soarelui natal, Jupiter a manifestat în mod excepţional potenţialul de strălucire solară. Deşi acest Jupiter este slab poziţionat în Gemeni, semnul său de exil, el este totuşi angular, chiar conjunct cu Mijlocul Cerului, tot din Gemeni, şi susţinut de aspecte benefice – sextil cu Pluton din Leu, dublu trigon cu Marte şi Neptun din Balanţă.

O planetă foarte importantă în harta actorului este Mercur, care guvernează atât Ascendentul din Fecioară, cât şi Mijlocul Cerului din Gemeni. Plasat în casa a III-a, alături de Venus din Săgetător, acesta semnifică o carieră şi o afirmare personală construite prin inteligenţă, versatilitate, excelente capacităţi de exprimare verbală; vorbeşte fluent, pe lângă engleză, şi alte limbi având şi o fluiditate extraordinară a discursului.

Ascendentul din Fecioară semnifică o edificare progresivă a carierei artistice, prin multă muncă, seriozitate, rigoare, atenţie, precizie, o anumită perfecţiune a prestaţiei profesionale.

Pe lângă talentul actoricesc, John Malkovich s-a afirmat şi în domeniul creaţiei vestimentare. În anul 2002 el şi-a creat o firmă de profil numită „Mrs. Mudd”. Această casă de creaţie vestimentară a lansat colecţia „Uncle Kimono” în 2003, precum şi colecţia „Technobohemian” în anul 2010. De menţionat este şi faptul că Malkovich este cel care desenează personal matriţele costumelor respective.

John Malkovich a trecut şi în spatele camerei de filmat, asumându-şi frecvent şi poziţia de regizor de film. Pe lângă rolurile interpretate în engleză, John a regizat filme în limba franceză, precum şi în limba spaniolă, acestea din urmă turnate în Mexic.

În plus, actorul a devenit şi personaj în jocuri video; unul dintre acestea se numeşte „Call of the Duty: Advanced Warfare”.

Aceste laturi ale omului John Malkovich pot fi înţelese astrologic. Astfel, Ascendentul din Fecioară îi conferă precizie, acurateţe, fineţe în a lucra cu materiale textile şi în a elabora design-ul vestimentar. Marte şi Neptun din Balanţă îi aduc bunul-gust, rafinamentul, inspiraţia necesară alegerii formelor şi culorilor adecvate. Luna din casa a V-a l-a făcut receptiv faţă de lumea copilăriei, permiţându-i să se implice în realizarea jocurilor video. Jupiter din casa a X-a i-a permis să joace un rol de ghid sau îndrumător în plan cinematografic, care este exact rolul regizorului în realizarea unui film.

Despre viaţa personală a lui John Malkovich se cunosc multe detalii. A fost căsătorit cu actriţa Glenne Headly, între anii 1982 şi 1988. Cei doi au divorţat, după ce John a avut o relaţie extraconjugală, cu colega sa Michelle Pfeiffer. Ulterior, Malkovich a început o nouă relaţie cu actriţa Nicoletta Peyran. Din această ultimă relaţie au rezultat şi copiii Amandine şi Loewy. Astrologic vorbind, observăm casa a VII-a (a relaţiilor de cuplu) plasată în Peşti (semn dual), ceea ce explică relaţiile multiple ale actorului. Luna din casa a V-a, a copiilor, semnifică posibilitatea (concretizată, de altfel) de a avea copii de sex feminin.

Şarmant, versatil, plin de ingeniozitate şi carismă, omul John Malkovich inspiră, creează, dăruieşte momente de bucurie şi satisfacţie cinefililor.

MINOLA BRATOVEANU,

Membră AAR, psiholog