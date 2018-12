Astrologia cu Age Point (partea I)

Bine v-am găsit! Numele meu este Andrew Bevan și sunt astrolog. De două ori, în ultimii ani, am avut plăcerea să vizitez România și să vă vorbesc, la congresele Asociației Astrologilor din România (AAR). În 2016, am fost primit ca Membru Onorific în AAR, lucru pentru care mă simt îndatorat și foarte recunoscător. Acest gen de recunoaștere reprezintă o mare motivație pentru toți cei care lucrează într-un domeniu căruia i s-au dedicat de mulți ani, în cazul meu, de peste trei decenii. De asemenea, contribuie la formarea unei legături strânse între mine și AAR. Sper ca prietenia noastră, împărtășirea și iubirea pentru astrologie va continua mulți ani de-acum înainte.

Interesul comun pentru astrologie ne oferă ocazia de a împărtăși și de a învăța unii de la alții. Cei care am participat la evenimentele organizate de AAR, ne cunoaștem bine, astfel încât ne putem numi prieteni. Dacă nu ați fost prezenți, ar trebui să vă spunem cât de bine ne-am simțit. Indiferent dacă ați auzit povestea mai demult sau dacă ne știm de puțin timp, aș vrea să vă spun câteva lucruri despre experiența și abordarea mea în practica astrologiei. Mai întâi, câteva cuvinte despre mine, iar apoi despre câteva dintre descoperirile mele și lucrurile pe care le-am învățat în practica mea astrologică, lucruri care ne pot încânta pe toți!

Astrologia este un domeniu practic inepuizabil și este foarte ușor să ne pierdem în detalii și aspecte tehnice, dacă o luăm în direcția greșită. Din fericire, veți vedea cum poate fi ea simplificată, iar cele pe care intenționez să vi le prezint pot fi dezvoltate pe măsură ce înaintăm în discuție. Ideea de bază, pe care nu pot să o repet de suficiente ori, este: păstrați lucrurile cât mai simple! Nu încercați să faceți prea multe odată! Nu vă aventurați dincolo de ceea ce puteți, formula care funcționează pentru voi se află cu siguranță înscrisă în harta voastră personală!

După poziția Soarelui, sunt Leu. M-am născut în Anglia, pe 6 august 1963. Am Ascendentul în Scorpion. În 1969, părinții mei au emigrat, împreună cu fratele meu și cu mine, în Norvegia. La vârsta de 11 ani am devenit interesat de astronomie iar apoi, la 16 ani, mi-am amintit că sunt astrolog. În 1981, am obținut primul meu certificat de calificare în astrologie, la Școala de Astrologie Mayo din Marea Britanie. După aceea, am avansat, obținând o diplomă de calificare QHP de la legendara Olivia Barclay, după parcurgerea cursului său de Astrologie Orară, în 1986. Oliviei Barclay tocmai îi fuseseră recunoscute meritele pentru reînvierea astrologiei medievale și tradiționale, dar asta este o altă poveste. Apoi, m-am întors la Școala Mayo pentru a urma cursul de certificare, în 1989. Nu ai cu adevărat nevoie de aceste bucăți de hârtie sau de diplome pentru a fi astrolog, dar este bine să le ai, dacă te hotărăști să-ți faci o profesie din asta sau să îi înveți pe alții. Se poate spune că îi ești dator profesiei tale. Chiar dacă ești mecanic auto sau coafeză, toate atelierele și saloanele au certificatele lor de merit. Așa încât este o procedură firească. Nimic mai mult.

Următorul lucru pe care doresc să vi-l spun este: să aveți o minte deschisă, să fiți curioși și să investigați, dar mai presus de toate, să fiți structurați. Nu amestecați laolaltă astrologia cu tarotul, cu interpretarea viselor, cu intuiția și altele asemenea, ci țineți lucrurile separat. Altfel nimeni nu va înțelege ce faceți, probabil nici voi înșivă. Așa cum marele învățător William Lilly (1602 – 1681) a spus: „Fii unic în Artă!”. Dacă reușești să fii ordonat, nu vei regreta!

Al H. Morrison și World Trade Center – 11.09.2001

Vreau să vă spun câteva lucruri despre primii mei ani de activitate. Unul dintre cele mai importante evenimente a fost o călătorie la New York, în octombrie 1985, când am avut ocazia să-l cunosc pe reputatul Al H. Morrison (1916 – 1995), editor al CAO TIMES. El m-a condus prin oraș pentru a-mi arăta câteva locuri deosebite: pe Wall Street, la Națiunile Unite să văd mostrele de roci lunare și pe terasa turnurilor gemene de la World Trade Center. De la înălțimea turnurilor gemene, priveam lumea într-o zi în care avea loc o eclipsă de Lună. Mi-a spus tot ce știa despre aceste clădiri: de la atribuirea lucrării, la asigurarea terenului, la hărțile astrologice ale fondării clădirilor și la indienii care le-au construit, și care nu aveau rău de înălțime, până la faptul că erau rezistente la foc și la cutremur, și cum cantitatea de fier încorporată în structura lor distorsiona câmpul magnetic al zonei respective. Apoi, s-a întors spre mine și a spus: „Dar într-o bună zi, cineva va trece prin ele, cu un Boeing. Nu se va întâmpla astăzi și nici în timpul vieții mele”, a mai adăugat, „dar tu îți vei aminti de vorbele mele atunci când se va întâmpla”. Astăzi, ne amintim cu toții cele întâmplate pe 11.09.2001. Pe scurt, asta este astrologia: ceea ce observase Morrison era prezența lui Jupiter alături de mai multe eclipse în hărțile fondării turnurilor. Apoi, mi-a explicat: „Dacă gândești în termenii lui Nostradamus, asta ar însemna că turnul va fi lovit de o pasăre mare. Tradus în limbaj modern, înseamnă un Boeing sau ceva de genul”.

Personal, am realizat câteva predicții uimitoare. Una, de care sunt foarte mândru și despre care consider că nu a primit niciodată, cu adevărat, atenția cuvenită, este o predicție făcută în anul 1985, pe când aveam 22 de ani, cum că următoarea planetă situată după Pluton va fi descoperită pe 3 noiembrie 1995. Pe atunci, toată lumea se aștepta la un nou membru al sistemului nostru solar, iar când descoperirea a fost făcută, planeta nu era în poziția pe care o estimasem și nu fusese descoperită pe data de 3 noiembrie 1995. Dar chiar în această zi, știrea a erupt în presa norvegiană și descoperirea primei exo-planete, dincolo de sistemul nostru solar, era un fapt. Cum am putut nimeri data cu 10 ani în avans? Acest eveniment m-a învățat două lucruri: 1) că orice formă de realitate, într-o anumită măsură, este adevărată în maniera în care îi apare observatorului și 2) chiar dacă oamenii de știință susțin că au descoperit o nouă stea sau poate o nouă galaxie aflată la milioane de ani lumină, nimic nu se schimbă cu adevărat, în exterior. Singura schimbare are loc doar în capul nostru.

Tehnica Age Point

Ceea ce doresc să vă prezint acum a constituit și tema conferințelor mele din România , și anume o tehnică pe care am descoperit-o fragmentar în 1985, în timp ce studiam cursul Oliviei Barclay. Sursele au fost „Astrologia Creștină” a lui William Lilly și „Patru cărți despre astrologie” a lui Manilius. Din aluzii și diverse pasaje, am conceput și apoi am început să practic o tehnică pe care am denumit-o sistemul „Age Point” sau sistemul „Age Point Clasic”, pentru a-l diferenția de alte metode cu denumiri similare. De atunci, această abordare a fost, pentru mine, cel mai important instrument de interpretare a horoscopului și de gestionare a cerințelor clienților.

Tehnica „Age Point” este o metodă de a citi harta natală: trecutul, prezentul și viitorul – fără a fi nevoie să intrăm în calcule adiționale precum Revoluția Solară, Direcții Secundare, tranzite sau altele asemenea. Motivele sunt evidente: clienții sau auditoriul, de orice fel, sunt de obicei oameni foarte nerăbdători. Ei vor să le spui ceva particular despre horoscopul și viețile lor, și se așteaptă să faci asta încă din primele treizeci de secunde ale conversației. Tehnica Age Point ne permite să facem asta fără să ne pierdem în hazardul calculelor adiționale. Totul este la vedere, în fața noastră!

Deși Age Point ne dezvăluie informații valoroase într-o clipită, să nu uităm să fim buni ascultători! Cu toate că astrologia depășește psihologia, în sensul că ne dă informații specifice cu care clientul poate lucra, să nu uităm cât de important este să punem la dispoziția clientului spațiul de care acesta are nevoie. Poate are nevoie să vorbească sau este pe punctul de a-ţi împărtăși ceva important. Am avut cândva o clientă care m-a sunat și m-a rugat să tac. Mi-a spus: ”Plătesc o grămadă de bani ca să vorbesc cu tine!”. Soarele ei era în Gemeni, desigur…

Pentru a folosi tehnica Age Point, imaginați-vă un ceas convențional împărțit în 60 de minute. Mai departe, este împărțit în 12 segmente a câte 5 minute fiecare, la fel cum zodiacul are 12 semne. Într-un alt model, cadranul ceasului poate fi divizat în patru sferturi de oră a câte 15 minute fiecare. Și dacă locuiți lângă o biserică catolică, probabil va bate la fiecare 15 minute.

În tehnica Age Point, cadranul ceasului nu este divizat în 60 de minute, ci în 60 de ani ai unei vieți. Astfel încât, ce aveți de făcut este să dirijați Ascendentul în sensul acelor de ceasornic, prin zodii, ca un deget arătător sau ca o limbă de ceas, pe traiectoria eclipticii și pe sistemul de Case Egale. Puteți folosi și sistemul de domificare preferat, dar mișcați Age Point pe cercul zodiacal. Pe măsură ce înaintați, înseamnă că mișcați Age Point în sens invers succesiunii convenționale a semnelor zodiacale. Indicatorul Age Point va intra în fiecare zodie prin ultimul grad al acesteia și va acționa în zodia respectivă până când o va părăsi pentru a intra în următoarea. De exemplu: dacă Ascendentul este în Gemeni, Age Point se va muta din Gemeni în Taur, Berbec, Pești, Vărsător și așa mai departe. Asta înseamnă mișcarea în sensul acelor de ceasornic. Parcurgerea întregului cerc zodiacal durează 60 de ani, ceea ce înseamnă că Age Point (sau AP) are nevoie de 5 ani pentru a traversa un semn de 30 de grade. În fiecare grad staționează două luni. Asta înseamnă că AP avansează cu 6 grade pe an.

Dacă nu cunoaștem cu exactitate ora nașterii, și prin urmare nici Ascendentul, direcționăm Soarele în locul acestuia. Acest procedeu se numește Solar Age Point (SAP). Întotdeauna lucrăm și direcționăm punctul a cărui poziție este cea mai exactă, dar asta este ca un mic ochelar: dacă nu avem un Ascendent, închidem un ochi și privim printr-o singură lentilă.

Acum urmează frumusețea tehnicii, deoarece puteți aplica toate cunoștințele voastre de astrologie. Dacă AP intră într-un nou semn, acest lucru marchează începutul unei perioade de 5 ani care este descrisă de natura acelei zodii. De exemplu, Berbecul anunță o nouă experiență plină de energie sau o acțiune de pionierat, oameni care lucrează cu obiecte ascuțite, dentiști, coafori; Taurul sugerează un proces de acumulare a resurselor sau investiții pe termen lung; Gemenii, o perioadă de activități comerciale, comunicare, variație, contacte cu tineri și cu tinerețea, media etc. Sau puteți intra în legătură cu persoane născute în aceste zodii – un partener, un soț, unul sau mai mulți copii. Gemenii adesea aduc lucrurile în porții duble dar dacă este vorba de copii și sunt și alți indicatori ce susțin această idee, poate fi vorba de mai mulți descendenți ce apar în acea perioadă de cinci ani, iar dacă sunt gemeni, sunt gemeni monovitelini. Dacă AP este în Pești, atunci pot fi mai mulți copii, foarte diferiți, sau gemeni bivitelini. Peștii întotdeauna vor desemna oameni care se întâlnesc venind din lumi diferite sau care se îndreaptă în direcții diferite, ca și zidurile exterioare ale unei case: pereții susțin același acoperiș dar unul dintre ziduri se îndreaptă spre mare iar celălalt spre munte.

Condiția și amplasarea AP în harta nativului, la momentul nașterii unui copil, descriu circumstanțele acestei nașteri. Cu Saturn în Capricorn, adesea travaliul este lung sau există responsabilități sau circumstanțe care blochează fertilitatea. Dar starea AP din respectivul moment mai descrie și trăsăturile moștenite ale copilului precum și pe cele ce aparțin părinților. Și, adeseori, copilul moștenește și etalează aceste trăsături mai evident decât mama sau tatăl său.

Age Point prin horoscop

Călătoria AP de la o zodie la alta este precum o plimbare printr-o clădire, ne duce dintr-o încăpere în alta. Ești în hol, în pivniță, urci scările, intri în bucătărie, dormitor sau camera de zi. Experiența de a intra în camera de zi sau în oricare altă încăpere poate fi afectată de persoana pe care o găsești acolo: Jupiter, Venus, Saturn sau Marte. Sau poate fi o schimbare a scenografiei și/sau a traseelor, în acel moment, cu toate că nu te întâlnești sau nu interacționezi cu persoanele aflate acolo până nu intri în cameră. Sau poate fi o aventură care începe în clipa când AP întră într-un semn nou, produce rezultate, consecințe și este la apogeu atunci când AP devine conjunct cu planeta. Ultimele 3 grade sau 6 luni înainte de intrarea într-un semn nou sunt neliniștite, deoarece ești într-un proces de reorientare și de pregătire pentru următoarea cameră.

Dacă avem planete malefice amplasate în intervalul de doi ani din perioada de 5 ani, adică la aproximativ 18 grade în zodia respectivă, și dacă această direcție are loc în același timp cu moartea cuiva drag, cu o pierdere sau criză (deși planetele malefice nu indică în mod necesar asemenea rele), atunci pierderea va fi jelită și va fi resimțită până când AP va părăsi semnul, trei ani mai târziu.

Pe măsură ce AP se deplasează prin hartă, precum limba unui ceas, observă starea semnului, a guvernatorului acestuia și a planetelor localizate în semnul respectiv. Mai întâi, natura planetei implicate: maleficele, Marte și Saturn, sunt întotdeauna mai violente sau implică efort. Dacă ele sunt bine situate, vor încerca întotdeauna să slujească și să promoveze interesele nativului, dar prin controverse, strădanie, luptă și ceartă. Maleficele sunt precum uneltele: ciocan, cuie, topor și cazma – utile pentru o zi de muncă dar periculoase în mâinile unui nepriceput. Planetele benefice, Venus și Jupiter, sunt întotdeauna asociate cu confortul și beneficiile sociale ale vieții – prieteni, flori, ciocolată și vin. Dar dacă beneficele sunt în stare proastă, poți intra în bucluc datorită acestor chestiuni. Oamenii pot acționa prea mieros sau cu false pretenții sau materia și resursele sunt gestionate în mod greșit. Dacă AP se intersectează cu guvernatorul Casei a 8-a, veți observa că este o mare diferență între a fi lovit în cap de o cazma sau de o cutie de bomboane în ciocolată. Guvernatorul Casei a 8-a poate indica pericol sau o criză existențială, ceva care te poate împinge la limită. Dar, în esență, este o experiență inițiatică sau transformatoare: ai fost Super Mario la nivelul 4 destul. Acum trebuie să spui la revedere confortului din prezent și să treci la nivelul 5. Guvernatorul Casei 7 de obicei anunță sau se referă la ceva ce are legătură cu un partener, dar poate avea legătură și cu circumstanțele de pe câmpul de luptă, și poți fi confruntat sau persecutat de acțiunile impulsive, lipsite de atenție ale persoanelor din anturajul tău.

Va urma…

AUTOR: ANDREW BEVAN, QHP, DMS Astrol. – ( c ) 1986 – 2018

Traducere și note: TEODORA MUTH, vicepreședinte AAR. Articolul original, în engleză: https://www.astrele.ro/2018/11/23/age-point-astrology-part-i/