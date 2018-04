Planeta dominantă la vechii greci

Când se vorbește despre planeta dominantă a unei hărți natale, trebuie clarificat ce se înțelege prin acest termen și ce rol se presupune că are această planetă. Fiindcă o hartă poate avea mai multe planete cu mare impact asupra destinului, fiecare cu rolul ei…

Cea mai veche metodă de determinare a planetei dominante apare la Antiochus din Atena (probabil secolul I î.e.n.), citat de Porfir din Tyr.

Iată mai jos o scurtă sinteză, desprinsă din cele trei traduceri din greacă ale lui Porfir existente la această dată (Robert Schmidt, James Holden și Andrea Gehrz). Metoda implică trei personaje:

1. Epikratetor – Comandantul, Predominatorul.

În lb. greacă epikratetesis, επικρατησις = superioritate, victorie.

Epikratetor este Luminătorul predominant, adică Soarele în naștere diurnă sau Luna în naștere nocturnă, dar numai dacă se afla în anumite locuri.

În capitolul în care vorbește despre Epikratetor, Antiochus nu detaliază care locuri. Este însă de presupus că se referă la ”chrematizousi topois”, acele locuri (case) din harta natală care, după cum traduce Robert Schmidt, sunt „conducive to business”, adică „favorabile lucrurilor, treburilor, care promovează“ sau, în alt înțeles, „care determină, împlinesc, performează”. James Holden traduce prin “eficiente”. Le-am mai putea spune ”folositoare”, ”productive” sau ”operative”.

Sunt două modalități de abordare, adică două categorii de zodii/case chrematistikos despre care pomenește R. Schmidt, citându-i pe Antiochus, Porfir, Rhetorius și Serapion (a se vedea „Definitions and Foundations”, pg. 279-289):

– metoda lui Timaeus, moștenită de la Hermes, metodă menționată de Antiochus, Rhetorius și Porfir, care desemnează drept chrematistikos zodia Ascendentului și cele aflate în aspecte majore cu aceasta, exceptând „hexagonul inferior“ (casa a III-a). Deci casele I, X, VII, IV, IX, V, XI (unghiurile, trigoanele și hexagonul/sextilul superior)

– metoda lui Nechepso, menționată de Antiochus și Serapion, care desemnează drept chrematistikos casele/zodiile aflate în unghiuri și în epanaphora (casele angulare si succedante).

Notă: Paulus Alexandrinus (sec. al IV-lea), pare să încline către cea de-a doua metodă, cea a lui Nechepso. Totuși, el are o opinie ușor diferită, mai originală, care ține cont și de sectă. Astfel, la Paulus avem:

Case productive în temă diurnă: casa I, casa a X-a, casa a XI-a și, în plus, casa a VII-a și casa a VIII-a, “mai ales dacă sunt în semne diurne” (fără casele a II-a, a IV-a și a V-a, care sunt sub linia orizontului).

Case productive în temă nocturnă: casa I, casa a IV-a, casa a X-a, casa a VII-a, casa a XI-a, casa a V-a, casa a II-a și casa a VIII-a.

Cu referire la casa a VIII-a, putem aminti aici și faptul că Vettius Valens menționează că este un loc în care se simte bine Luna, mai ales dacă e în creștere și în hartă nocturnă.

Mai departe, Antiochus spune că dacă Luminătorul predominant nu se află în poziția cuvenită, nu este eligibil, iar funcția de Epikratetor revine Ascendentului.

Ceea ce Antiochus/Porfir numesc Epikratetor pare a fi totuna cu Afeta/Prorogator de la Ptolemeu, totuna cu Hyleg al arabilor din evul mediu.

2. Oikodespotes – Stăpânul.

Oikodespotes, οικοδεσποτες = „stăpânul casei”, cu referire la zodie (vechii greci numeau zodiile „case” și caselor de azi le ziceau „locuri”). Este planeta care stăpânește zodia în care se afla Epikratetorul.

Exista și un „co-stăpân” sau „stăpân asociat”: planeta care stăpânește termenul în care se afla Epikratetorul.

Oikodespotes trebuie să îndeplinească condiția de a fi în aspect cu AS sau cu Luna (aici, este posibil să avem de-a face cu o eroare de traducere sau transcriere, iar în loc de Lună să fie vorba, de fapt, despre Luminătorul sectei).

Porfir menționează că unii autori consideră că Oikodespotes este planeta care stăpânește termenul în care se află Ascendentul și că stăpânul asociat este planeta care stăpânește zodia în care se află Ascendentul. Aceasta pare însă a se întâmpla doar atunci când Ascendentul devine Epikratetor.

Ceea ce Antiochus/Porfir numesc Oikodespotes este ceea ce mai târziu arabii vor numi Alchocoden.

3. Kurios – Suverana, Stăpâna nașterii, Planeta dominantă.

Kurios, κυριος = persoană (femeie) cu autoritate sau putere; stăpână, suverană.

Sunt mai mulți candidați la această funcție:

– planeta care stăpânește AS

– planeta aflată în casa I (case pe semne întregi), dar numai dacă e în domiciliu sau în termen

– planeta care stăpânește zodia Lunii

– planeta care stăpânește zodia PF

– planeta care stăpânește zodia în care se află casa a X-a (case pe semne întregi), dacă se află într-o casă angulară

– planeta care se găsește în casa a X-a, iar dacă nu sunt planete în casa a X-a, planeta care se găsește în casa a XI-a

– planeta care are răsăritul sau apusul heliacal într-un interval de 7 zile înainte sau după naștere

– planeta aflată în faza de staționare într-un interval de 7 zile înainte sau după naștere (teoretic, ar trebui să se ia în calcul doar staționarea directă)

– planeta care stăpânește termenul în care se produce lunația antenatală (zodia conjuncției Soare-Lună dacă e vorba de Lună Nouă și a Lunii, daca e vorba de Lună Plină).

Robert Schmidt spune că prima alegere la funcția de planetă dominantă ar fi stăpânul Ascendentului. Totuși, dintre toți candidații enumerați mai sus se alege cel mai puternic și mai în armonie cu harta natală:

– în demnitate sau în altă poziție de putere per se ori în relație cu celelalte planete

– în case angulare sau cel mult succedante

– capabil să răsară

– în aspect major de la zodie la zodie cu Ascendentul.

Citându-l pe Antiochus, Porfir mai precizează că aflarea planetei dominante este un demers dificil și că uneori aceeași planetă poate fi și Oikodespotes/Stăpân și Kurios/Suveran.

Nu are importanță cât de aspectată este stăpâna nativității. Este important:

– să stăpânească sectoare importante din hartă (de ex, semnele în care sunt AS, Soarele, Luna sau PF)

– să fie în domiciliu, exaltare, triplicitate, termen, eventual într-o demnitate accidentală, cum ar fi propria-i bucurie

– să fie plasată în case productive, angulare sau cel mult succedante – nu cadente! Excepție poate face casa a IX-a și, foarte rar, a III-a; dar dominanta nu trebuie în niciun caz sa fie în casele cadente VI sau XII, căci de acolo nu poate acționa

– să nu fie sub razele Soarelui.

În fine, pentru a avea un destin bun, este important ca în harta natală stăpânul PF să fie capabil să comunice (să fie în aspect sau, adaug eu, în recepție mutuală) cu stăpânul Ascendentului (cârmaciul) și cu Suverana hărții (Kurios, Planeta dominantă).

Metafora nautică

Conform lui Robert Schmidt, astrologii eleniști foloseau o metaforă nautică pentru a descrie mai bine funcțiile îndeplinite de planetele importante în harta natală. Astfel:

Epikratetor – Comandantul sau Predominatorul = corabia, ambarcațiunea = viața nativului

Primul și al doilea stăpân al triplicității Predominatorului = vânturile care poartă corabia către destinație

Al treilea stăpân al triplicității (cel participant) = vâslele care mișcă ambarcațiunea

Oikodespotes – Stăpânul = proprietarul corabiei = cel care stabilește destinația ambarcațiunii, sub controlul stăpânului termenului în care se află Predominatorul

Kurios – Suverana, Stăpâna nașterii, Planeta dominantă = căpitanul = cel ce este însărcinat să ducă ambarcațiunea la destinația stabilită de către Oikodespotes

Ascendentul = cârma ambarcațiunii = viața fizică

Stăpânul Ascendentului = cârmaciul = primul ofițer al navei

Pars Fortunae (Tyche, Partea Norocului) = ceea i se întâmplă individului fără a depinde de el

Stăpânul domiciliului PF = ofițerul aflat la prora navei = secundul ambarcațiunii, care urmărește evenimentele ce urmează să se întâmple în viață.

MIHAELA DICU,

Senior editor și președinte de onoare al AAR