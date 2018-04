Astrele și moda feminină în prezent

Suntem la finalul serialului „Evoluția modei feminine”. Acest articol este dedicat tendințelor vestimentare actuale, observate din prisma tranzitelor planetare din prezent, pe care le cunoaștem prea bine. Și totuși, atunci când suntem live, ne este greu să avem o privire obiectivă cu privire la ceea ce se întâmplă și încotro mergem.

Din 2013, semnele cardinale au înregistrat o activitate extrem de sporită, ceea ce s-a tradus pe plan mondial în evenimente șocante, neașteptate și aproape imposibil de dirijat către o direcție coerentă. Nu e de mirare, fiindcă vorbim despre careul dintre Uranus în Berbec și Pluton în Capricorn, două planete grele care s-au întrecut în a ne demonstra că esența vieții este schimbarea. Nu a scăpat aproape nimeni de schimbări în plan personal, careul ne-a afectat fie direct, fie prin cunoscuți, am simțit din plin atmosfera tensionată. Deși aceste tranzite au fost resimțite într-o manieră puțin dezirabilă, au cauzat transformări profunde și radicale la nivel de concepții, de viziune, percepții și au spulberat limitele de netrecut din conștiința colectivă.

Începând cu anii ’90, cei mai câștigați jucători pe piața modei au fost marile branduri de retail și nu casele de modă celebre. Chiar și acestea din urmă s-au adaptat pieței de larg consum pentru a putea rezista noilor condiții economice. Acest fapt nu înseamnă că piața de lux a dispărut, ci doar că s-a schimbat paradigma de funcționare a acesteia – un brand are, pe lângă colecția de haute couture prezentată pe podiumuri, și un segment care se adresează clasei medii, ai căror reprezentați sunt din ce în ce mai numeroși și disponibili să achiziționeze produse de clasă într-un buget rezonabil.

Cum s-a manifestat influența planetelor în ultimii 8 ani, și mai ales a careului Uranus-Pluton? De data aceasta nu vom mai vorbi despre materialele folosite ori despre tipare, ci despre revoluția de gândire.

1. Hainele sunt un bun perisabil, însă se pot recicla. Mai multe branduri rezervă un loc special în magazinele lor pentru clienții care vor să reintroducă în circuit hainele vechi, pe care nu le mai poartă. Ideea de reciclare și reutilizare a prins un contur foarte clar în acești 8 ani. Grija pentru natură și dorința de a fi cât mai aproape de aceasta se datorează lui Neptun în Pești, care înțelege că nimic nu ar trebui să se irosească, și nu din zgârcenie, ci tocmai pentru a fi în armonie cu mediul înconjurător. Careul pe semne cardinale a deschis efectiv calea către o nouă abordare care nu a rămas doar la nivel teoretic, ci a fost implementată surprinzător de repede (semnele cardinale sunt recunoscute pentru rapiditate și inițiativă).

2. Hainele se adresează tuturor categoriilor de vârstă și tuturor mărimilor. Motto-ul actual: One size does not fit all. Un segment de piață important a fost deliberat exclus din marile colecții, designerii concentrându-se pe tineri cu măsuri mici. De ce? Pentru că, pe lângă haine, se vând și concepte, modele de viață care sunt considerate valide. În mod eronat, a fi slab însemna a fi sănătos, frumos și sexy. Opusul duce la excluziune, frustrare, agresivitate în comportament.

Uranus în Berbec vorbește despre identitate și individualitate, dincolo de impuneri sociale și idei preconcepute. Acceptarea sinelui deschide calea către acele schimbări radicale pe care le dorim cu adevărat și care sunt necesare pentru evoluția personală, nu pentru conformism. Idealurile vechi conturate începând cu anii ’60 – femeia slabă și înaltă, încep să pălească simțitor, fiindcă în sfârșit se poate accepta diversitatea în adevăratul sens al cuvântului, așa cum se prezintă ea de fapt.

La sfârșitul lui 2013 și în 2014, atmosfera astrală a fost încinsă de crucea cosmică pe semne cardinale – Uranus în Berbec, Marte retrograd în Balanță, Jupiter în Rac, Pluton în Capricorn și Venus retrogradă în Berbec. Așa cum ne aducem aminte, au izbucnit conflicte armate, s-au deteriorat relații diplomatice și economice internaționale, au fost accidente aviatice care au rămas în istorie etc.

În această etapă nu mai putem rămâne indiferenți la schimbările majore care ne afectează planul cotidian. Suntem puși să constatăm și să acceptăm ceea ce este evident, pentru că această cruce cosmică pe semne cardinale nu ne mai permite să ne mințim, să ne prefacem. Cine suntem cu adevărat, care este de fapt imaginea femeii moderne? Ce așteptări avem de la ea? Ce roluri îndeplinește astăzi?

Acestea sunt întrebări puse tot mai insistent, iar în ultimii 8 ani răspunsurile încep să se contureze. Identitatea sa se construiește dincolo de idei preconcepute și de standarde – este de fapt un membru activ al societății, care pune umărul la construcția acesteia.

Formatorii de opinie încep să promoveze acceptarea femeii cu forme, a femeii supraponderale care are dreptul să se îmbrace elegant. Designerii deja se înghesuie să prezinte colecții plus size, odată ce tabuul s-a spart. Ar fi un adevărat șoc pentru oamenii de modă de acum 15 ani să vadă astăzi pe podium femei și haine cu măsuri peste medie (46-48-50 mărimi europene, 14-16 mărimi britanice și americane, XL și XXL mărimi universale).

Un alt aspect – ținute fără vârstă. Revistele de femei, emisiunile TV și canalele online (ex. YouTube) încurajează depășirea barierei. Hainele actuale, în marea majoritate, sunt dedicate tuturor vârstelor și formelor. Este o victorie nesperată pentru femeile începutului de mileniu.

Un fenomen social dezbătut de numeroși experți a influențat aparițiile pe podiumurile de modă și creațiile designerilor – globalizarea. Granițele culturale se risipesc în bătaia vântului de schimbare care presupune adaptare la noile cerințe dictate de piață. În Europa și America se numără din ce în ce mai multe femei musulmane practicante a căror garderobă este restricționată de cerințe religioase. Casele de modă și retailerii au constatat că această piață este în plină expasiune și că este o nișă care produce bani, de aceea au început să le dedice colecții – sport, office, casual, etc. Cum a fost posibilă o astfel de deschidere? Careul Saturn-Neptun a accelerat procesul de acceptare și integrare a ceea ce este diferit de cutumă și de extindere a ariilor de interes. Acest careu ține de asemenea și de schimbarea mentalităților și a viziunilor legate de subiecte tabu, precum homosexualitatea, diversitatea culturală, relația angajator-angajat etc. Acest aspect merită dezbătut separat, deoarece a produs viraje interesante în foarte multe domenii.

3. Deși există o grijă deosebită pentru mediu și trendul eco este foarte puternic, piața este invadată de produse vestimentare din materiale sintetice și de foarte proastă calitate. Motivul? Marile companii vor să obțină profituri mari cu costuri cât mai mici și într-un timp foarte scurt. Criticii de modă au inventat termenul „fast fashion” – colecții care se schimbă săptămânal cu scopul de a impulsiona vânzările. Careurile pe semne cardinale imprimă o rapiditate în derularea oricărei activități, însă nu echivalează cu calitatea. Odată ce acestea încep să se desfacă, oamenii caută să fie mai prudenți și mai calculați, aleg un ritm mai domol pentru a balansa perioada precedentă de goană și lipsă de predictibilitate.

4. Comerțul online devine un instrument obligatoriu pentru cei ce se adresează maselor și nu numai. În zilele noastre, o afacere care nu este lansată și online are slabe șanse de supraviețuire. Societatea s-a mutat în mare parte în mediul virtual, deoarece permite ceea ce fizicul nu: ubicuitatea. Puterea imaginii este cea care vinde, mai mult decât instrumentele clasice (magazinele fizice), din cauza faptului că timpul este un bun scump. Imaginea (de cele mai multe ori prelucrată) este sub patronajul lui Neptun, care se află în zilele noastre în Pești. Să nu ne mirăm că fotografiile (în special cele artistice) vând bine produsele, însă există și reversul – acestea se depărtează de realitate și creează așteptări și imagini false.

Neptun în Pești și Uranus în Berbec au permis dezvoltarea unor platfome online bazate pe imagini care îndeplinesc roluri diferite: Instagram, Pintrest, Etsy, Snapchat. Amazon și Ebay sunt site-uri consacrate de vânzări online, însă în ultimii ani au avut creșteri colosale. Uranus în Berbec, cuadratat de celelalte planete în semne cardinale, a împins rapid dezvoltarea tehnologică și i-a dat o utilitate și individuală, nu doar socială. Să nu uităm de importanța pe care o au bloggerii, deoarece aceștia sunt cei care mai nou dau tonul, nu doar în modă, ci și în alte domenii. Internațional, îi numim trendsetteri. Noi, în România, formatori de opinie. Uranus în Berbec a permis fiecăruia să-și exprime opiniile pe platfome online – că vorbim de bloguri, vloguri, conturi pe site-uri de socializare și promovare precum Twitter, Facebook, Instagram etc.

5. Careurile pe semne cardinale au impulsionat spiritul antreprenorial și au deschis calea afacerilor mici, dezvoltate pe hobby-uri sau abilități personale. Creativitatea este un răspuns la uniformizarea pe care o impun marile branduri și dau posibilitatea de personalizare a ținutelor. Așadar, reapar în toate colțurile lumii afaceri care se dezvoltă datorită mediului online – haine făcute la scară mică și nu în serie, bijuterii pe comandă, genți și alte asemenea accesorii.

Încotro? Anii ’90 revin în atenția publicului, și nu e de mirare, pentru că, din nou, ne pregătim de o aglomerare de planete în semnul Capricornului. Până acum, tendințele au fost extrem de permisive, înglobând elemente din perioade diferite. Am avut oportunitatea de a amesteca stilurile, de a împrumuta unele de la altele (jeanșii casual asortați cu sacouri erau des întâlniți în ținutele office, bluzele stil rustic au fost purtate în diverse ocazii etc).

Odată cu intrarea lui Uranus în Taur, cred că vom asista la triumful formelor asimetrice, la combinații de culori îndrăznețe și la folosirea unor materiale de mai bună calitate. Așa cum am menționat, vom avea o aglomerare de planete în Capricorn, ceea ce ne duce cu gândul că vor predomina culorile tari și închise, imprimeurile mici și croielile elegante.

Moda este un fenomen social, care devine din ce în ce mai integrat în procesul de evoluție. Este și o formă de comunicare non-verbală, fiindcă spune cine suntem într-un moment anume și încotro ne ducem.

IOANA ISPAS,

Vicepreședinte AAR