Aspecte pe-ndelete: Lună opoziție Marte

Continuăm seria de articole ”Aspecte pe-ndelete”, analizând aspectul de opoziție dintre Lună și Marte.

Opoziția sau unghiul de 180 de grade este un aspect tensionat care pune față în față cele două planete cu scopul de a le aduce la un numitor comun, la un punct de echilibru. Cel mai adesea, acest punct de echilibru este atins după un efort și destul de multe lupte de putere între planetele implicate.

Opoziția într-o hartă natală generează un efect de oglindire în sensul în care nativul își trăiește și experimentează aspectul în relație cu alți oameni. Opoziția înseamnă că cele două planete se află la distanța maximă, sunt cel mai departe una de cealaltă. Astfel, nativul nu se poate identifica simultan decât cu una dintre planete. Într-o opoziție dintre planetele A și B, nativul poate manifesta la un anumit moment fie A , fie B. Atunci când el îmbrățișează una dintre variante, cineva din exterior va ”prelua” rolul celeilalte planete. În realitate, celălalt nu preia acel rol ci nativul i-l atribuie în mod arbitrar și fără a avea legătură cu modul în care se prezintă celălalt.

Din acest motiv, opoziția indică un aspect relațional tensionant, un conflict exteriorizat, manifestat în relație cu ceilalți.

Opoziție. Lună. Marte

Luna simbolizează emoțiile și instinctele noastre. Ea este și un indicator al sensibilității și senzitivității cu care ne-am născut. Poziția în harta natală descrie modul în care noi ne manifestăm trăirile, emoțiile și natura fundamentală a nevoilor noastre.

Marte descrie modul în care noi acționăm, în care punem lucrurile în mișcare. Este un indicator al luptătorului din noi. Poate fi curajos, neînfricat, dar și laș sau agresiv.

Ciclul Lună-Marte are legătură cu capacitatea noastră de a ne exprima emoțiile, trăirile într-un mod curajos, ferm și fără a ne lăsa dominați de exterior. Opoziția indică momentul în care nativul învață să-și exprime emoțiile într-un mod curajos în exterior, în relație cu ceilalți.

Opoziția dintre Lună și Marte în harta unui nativ indică o tensiune puternică care se manifestă în raporturile cu cei din jur. Persoana cu această opoziție nu are capacitatea de a uni și de a manifesta simultan energia Lunii și a lui Marte. Ea le poate exprima doar separat.

Există două situații în cazul opoziției dintre Lună și Marte:

a) Nativul manifestă Luna

În această situație, Marte se activează automat, iar nativul are tendința de a-i privi pe cei din jur ca având un comportament ”marțian” vis-a-vis de propria-i persoană. Practic, el se percepe prin energia lunară (sensibil, vulnerabil etc.) iar pe celălalt îl percepe prin energia marțiană (dur, agresiv). Indiferent de cum se comportă celălalt, nativul îl va percepe ca pe un agresor și va reacționa emoțional și foarte adesea disproporționat.

Frecvent se întâmplă ca celălalt să nu zică sau să nu facă nimic. Dar poate fi nervos, obosit, agitat pe interior iar nativul fiind centrat pe energia Lunii să simtă toate aceste stări și să reacționeze fără a-și da seama ca nu au legătură cu el. E ca și cum mă enervez că tu ești nervos chiar dacă nu e legat de mine și tu te manifești pașnic.

b) Nativul manifestă Marte

În această situație, Luna se activează automat, iar nativul are tendința de a-l privi pe celălalt ca fiind multe prea ”lunar” : sensibil, emotiv, temător, defensiv etc. El se percepe prin energia marțiană (curajos, puternic) și are dificultăți în a-l percepe pe celălalt așa cum este. Fiecare gest și fiecare acțiune a celeilalte persoane sunt taxate imediat ca o slăbiciune sau ca o reacție emoțională.

În ambele situații nu are importanță ce face cealaltă persoană. Nativul proiectează în exterior propriul conflict, propria-i incapacitate de a pune la aceeași masă cele două energii : Luna și Marte.

Adesea se pot întâmpla situații în care celălalt să fie supărat sau într-un punct de dezechilibru emoțional, iar nativul să aibă impresia că persoana respectivă este slabă și neputincioasă. O poate îmbărbăta sau lua la ”șuturi” într-un mod în care nu face bine.

Manifestări

Nativul cu opoziția Lună – Marte va pendula permanent între extreme în relațiile cu cei din jur: fie sensibil și vulnerabil, simțindu-se agresat de ceilalți, fie dur, nerăbdător cu cei din jur, pe care îi percepe ca fiind prea mult sub influența emoțiilor. Acest lucru poate crea probleme pe termen lung în relațiile pe care le stabilește cu ceilalți. În plus, toată această trecere de la o stare la alta îl consumă foarte mult. În timp, se poate dezechilibra energetic, iar corpul să resimtă toată această presiune și lipsă de echilibru.

De cele mai multe ori, această opoziție se activează atunci când în exterior apare o altă persoană care poate fi percepută ca având un comportament lunar sau marțian. Atunci când altcineva e nervos, posesorul opoziției îl percepe prin energia lui Marte, iar pe el se vede ca fiind Luna. Astfel reacția lui este una emoțională și defensivă. Dacă cineva, de exemplu, plânge, atunci opoziția se activează invers, nativul îl vede pe celălalt prin intermediul Lunii, iar el acționează prin intermediul lui Marte.

Situațiile diferă de la un nativ la altul în funcție de cum sunt poziționate în hartă cele două planete. Această opoziție îl va face pe nativ să caute permanent persoane cu care să intre în contact dar poate întâmpina dificultăți în a construi relații durabile.

Atunci când nativul echilibrează opoziția Lună – Marte el poate deveni o persoană empatică și cu o putere extraordinară de a-i ajuta pe ceilalți.

Soluții

Este foarte important ca nativul să înțeleagă cum propria lui percepție este alterată de această luptă dintre Lună și Marte și că foarte rar celălalt este așa cum îl simte în acel moment. Nu ceilalți sunt agresivi și duri cu el atunci când se centrează pe energia Lunară ci perspectiva lui este mult prea emoțională și subiectivă. Nu ceilalți sunt slabi și mult prea plângăcioși atunci când el se centrează pe energia lui Marte, ci atitundea lui este una mult prea dură, lipsită de tact și de răbdare.

În momentul în care nativul percepe și înțelege că totul este de fapt în interiorul său și ceilalți sunt doar o oglindă, lucrurile vor începe să se echilibreze. Starea lui interioară nu va mai pendula între extreme, între Lună și Marte. Oscilațiile vor fi mai rare și cu o amplitudine mult mai mică.

Studiu de caz: Joan Baez

Joan Baez este o foarte cunoscută cântăreață de folk și activistă pe teme socio-politice, cu o activitate muzicală de 60 de ani și peste 30 de albume lansate .

În harta ei găsim o opoziție între Luna în Gemeni în Casa 2 și Marte în Săgetător în Casa 8. Marte fiind și guvernator al Ascendentului face ca acest aspect să fie unul foarte puternic în harta ei. Am putea spune că îi domină și personalitatea și viața în general.

Joan a luptat tot timpul pentru echitate și justiție socială. Săgetătorul este semnul care caută dreptatea, iar Marte ca și guvernator al AS este un indicator foarte puternic al dorinței ei de a se face dreptate în lume.

Opoziția Lună – Marte, cum scriam mai sus, îi creează dificultăți de relaționare pe termen lung. A fost căsătorită o singură dată și a avut mai multe relații tumultoase. ”Am fost făcută să trăiesc singură!” scrie ea în autobiografie. Cea mai zbuciumată relație a fost cu Bob Dylan, în anii 1960. A fost realizat și un film documentar al relației lor. A mai avut o legătură cu Steve Jobs, fondatorul Apple.

La unul dintre concertele din tinerețe, la un moment dat, un fan se apropie și îi cere un autograf pentru bunica sa. Răspunsul ei a fost ”Spune-i bunicii tale să se ducă dracului!”. În secunda următoare, i-a părut rău, și-a cerut scuze și i-a semnat autograful. Acesta este un exemplu al modului de manifestare a opoziției Lună – Marte.

Mai jos am cules o serie de citate ale Joanei Baez, semnificative pentru modul de operare al opoziției Lună- Marte:

”Acțiunea este antidotul la disperare” – acțiunea este Marte, iar disperarea Luna.

”Cea mai ușoară modalitate de a relaționa pentru mine este cu 10.000 de oameni. Cea mai dificilă este cu unul singur”.

În cazul Joanei, această opoziție a avut mai multe efecte pozitive decât negative. Acest lucru s-a datorat lui Pluto, care se află în sextil cu Luna și trigon cu Marte. Practic, el acționează ca mediator al opoziției și îi conferă abilitatea de a găsi ușor o cale de manifestare. Pluto aduce foarte multă putere și forță în casa 5 – creativitate și putere de manifestare și exprimare. Să ai o carieră întinsă pe 60 de ani și să ai peste 30 de albume nu e treabă ușoară. Pluto i-a oferit întreaga sa putere – el fiind și în trigon cu Ascendentul.

Vă invit pe voi să identificați și să studiați alte personalități cu această opoziție și să observați modul în care s-a manifestat în viața lor. Vă pot oferi câteva sugestii: Drew Barrymore, Charles Chaplin, Jane Fonda, Bill Gates sau Louis Armstrong.

Aștept sugestiile voastre la adresa revista@astrele.ro sau pe facebook la https://www.facebook.com/revista.astrele/ referitor la ce alte aspecte să analizăm în episoadele următoare ale serialului.

Toate bune,

DAN CIUBOTARU,

Membru și fost președinte al AAR