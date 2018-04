15 mai 2018: Uranus apucă Taurul de coarne

După ce l-a călărit timp de șapte ani, Uranus îi îngăduie în sfârșit Berbecului să respire! De la jumătatea lunii mai și până la începutul lunii noiembrie a acestui an, Uranus va fi ocupat să ia Taurul de coarne și să deranjeze, cu acest prilej, și celelalte zodii fixe. Lunile care urmează nu vor fi decât un teaser pentru spectacolul de rodeo care începe în martie 2019 .

Să sari gardul în ograda vecină nu-i ușor când fosta ta gazdă aruncă cu pietre după tine… Prima provocare pe care Uranus o întâlnește odată ajuns în Taur este cuadratura de la Marte, aflat în Vărsător. Întâlnirea celor doi s-ar putea dovedi explozivă pentru noi. Când un geniu excentric întâlnește un războinic, pricepem că începutul experimentului uranian în Taur nu este de bun augur.

Deși nu se amestecă direct în gâlceavă, Jupiter din Scorpion afișează o atitudine ostilă față de cei doi, ceea ce iarăși nu ne priește…

În linii mari însă, contextul astral îi este favorabil lui Uranus. Dacă pe tot parcursul șederii sale în Berbec s-a aflat în conflict deschis cu Pluton (au executat nu mai puțin de 7 cuadraturi!), cât va fi în Taur va beneficia de o oarecare susținere oferită de acesta din Capricorn, chiar dacă este una slabă (nu vor perfecta trigonul). La fel în ceea ce privește sprijinul (diluat) oferit de Neptun din Pești. Asta înseamnă că orice experiment va conduce zeul Cerului în această zodie, va fi în mod tacit încurajat de zeul lumii subpământene, Hades/Pluton, și de zeul mărilor și al cutremurelor, Poseidon/Neptun. Nici nu știi dacă să te temi sau să-ți pui vreo speranță în acest Trio Grigoriu, așa că haideți să rămânem cu ochii doar pe Uranus și să vedem de ce e-n stare pe teren venusian.

Înzestrat de astrologia modernă cu atribute ca independent, original, inovator, rebel și excentric , nu-i greu de dedus că Uranus poate zdruncina ceea ce primul semn stabil al zodiacului tinde să construiască: o zonă sigură, confortabilă, armonioasă, fertilă, trainică. De ce ar amenința Uranus tot acest bine? Îmi imaginez că un personaj curajos, genial și optimist, cum este el, dar nemulțumit de societatea în care trăiește, încearcă să-i redefinească valorile și să găsească noi expresii ale acestora. Dar prețul pe care Uranus ni-l cere nouă pentru asta, poate fi de-a dreptul covârșitor!

Dovada faptului că Uranus poate fi un pericol pentru securitatea și confortul nostru atunci când se află în Taur – și când celelalte două planete, Pluton și Neptun, îi țin isonul – o găsim cercetând cel mai recent tranzit de acest fel, și anume perioada 1934 – 1941 (plus câteva luni din 1942). Sunt anii în care setea de putere, lăcomia pentru teritorii și obsesia pentru o rasă pură l-au determinat pe un nativ Taur să răstoarne ordinea mondială, în cel mai mare război din istorie.

Adolf Hitler devine conducător absolut (Führer) al Germaniei în august 1934, când Uranus era deja instalat în primele grade din Taur, taman peste Soarele său natal. Hitler începe să încalce rând pe rând prevederile Tratatului de pace de la Versailles, până la a-l sfida cu totul. În 1 septembrie 1939, Germania invadează Polonia, acesta fiind considerat momentul izbucnirii celui de Al Doilea Război Mondial în Europa. De menționat însă că războaiele antebelice au început încă din 1935, când Italia a atacat Etiopia. Cu toate că Războiul s-a sfârșit abia în 1945, când Uranus trecuse deja în Gemeni, e de reținut faptul că înaintarea Germaniei și a aliaților săi a fost oprită în 1942, când Uranus era la granița dintre Taur și Gemeni.

În ce ne privește, istoricul Neagu Djuvara scria despre pierderile teritoriale suferite de România în vara anului 1940, astfel:

”Există un principiu de la care n-aveam voie să ne abatem: nu cedezi un petic de pământ fără să tragi un foc de armă. Aceasta a fost, după părerea mea, marea eroare politică pe care am făcut-o în ultimii cincizeci de ani. Noi trebuia să ne batem în 1940 împotriva rușilor, chiar de n-ar fi durat decât opt zile. Căci, după ce am cedat Basarabia și nordul Bucovinei rușilor, a trebuit să cedăm și nordul Transilvaniei. Au bătut cu pumnul în masă germanii, iar noi am cedat ungurilor jumătate din Transilvania (Diktat-ul de la Viena) și Cadriletarul bulgarilor, prin urmare am pierdut în câteva luni o treime din țară fără să tragem un foc de armă! (…) Din clipa cedării noastre la 27 iunie 1940, s-ar zice că toate ne-au ieșit rău și că am dat tuturor prilej de a ne judeca rău (…)”

– Neagu Djuvara, „O scurtă istorie ilustrată a românilor”, Ed. Humanitas, pag. 325-327.