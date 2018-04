Gary Oldman – un Berbec britanic la Hollywood

De cel puţin două decenii ne-am obişnuit să vedem în filme un actor care realizează performanţe artistice, atât în roluri pozitive, cât şi negative, indiferent că joacă în filme de acţiune, horror, SF, drame, filme istorice. Un număr impresionat de personaje, de toate genurile, au fost întruchipate de un artist deosebit, iar numele său este Gary Oldman. Să vedem care este istoria personală a acestui actor foarte valoros.

Gary Leonard Oldman s-a născut pe 21 martie 1958 (în preajma echinocţiului de primăvară din acel an), în New Cross (o suburbie a Londrei), din Regatul Marii Britanii, la ora 10:56. Părinţii săi sunt Bertram Leonard Oldman (de profesie marinar, dar care a lucrat şi ca sudor), şi Kathleen Oldman (cu numele de domnişoară Cheriton), care era casnică. Leonard senior era foarte înclinat spre consumul excesiv de alcool şi a abandonat propria familie atunci când micul Gary avea doar 7 ani. Alături de Gary, cuplul Oldman a avut şi o fetiţă – Maureen.

În astrograma viitorului artist descoperim un nativ Berbec şi un Ascendent în Rac. Soarele din Berbec este plasat chiar pe cuspida acestui semn zodiacal, încât are, în mod evident, şi influenţe ale Peştilor. Astfel putem înţelege ocupaţiile tatălui său: cea de marinar (corelată cu semnul Peştilor), precum şi cea de sudor (corelată cu Berbecul, semn de foc), ca şi instabilitatea acestuia în plan familial (din nou sub semnul Peştilor, care prezintă mobilitate). Luna din Berbec, aflată în conjuncţie cu Mercur, ne vorbeşte despre o mamă energică, inteligentă şi îndemânatică. Fundul Cerului din Fecioară ne vorbeşte despre originile modeste, umile ale micului Gary Leonard.

În copilărie, Gary a demonstrat înclinaţii (dacă nu chiar talent) pentru interpretare vocală şi pentru pian. Era pasionat de fotbal, fiind suporter al echipelor Milwall (din Londra) şi Manchester United. A urmat cursurile şcolii primare, gimnaziale şi liceale la West Greenwich School din Deptford. Abilităţile sale artistice, manifestate destul de precoce, păreau să-l conducă treptat spre o carieră muzicală. Totuşi, la vârsta de 16 ani a abandonat cursurile pe care le frecventa, preferând să se angajeze la un magazin de articole sportive.

Punctul de cotitură decisiv pentru evoluţia sa profesională l-a reprezentat vizionarea filmului „The Raging Moon” (Luna furioasă), în care performa actorul Malcolm McDowell, în 1971. Gary a fost atât de puternic impresionat de acest film şi de prestaţia lui McDowell, încât a decis (după propriile declaraţii): „aceasta este ceea ce vreau şi eu să fac”. Interesant cum titlul filmului care l-a marcat rezonează atât de bine cu Luna (guvernatoarea Ascendentului) sa din Berbec, din casa a X-a!

După această revelaţie personală, el a început să frecventeze Young People’s Theatre din Greenwich, pentru a-şi face ucenicia în actorie, dar realizând şi alte activităţi pentru a se întreţine (muncitor în fabrică de automobile, hamal, măcelar la un abator). A fost refuzat la înscriere la Royal Academy of Dramatic Art (Academia Britanică de Teatru), dar a reuşit să obţină o bursă de studii la Rose Bruford College (o şcoală superioară de teatru din Londra), pe care a absolvit-o cu succes în 1979.

Această perioadă de formare a artistului începător, aspirant la afirmare, poate fi regăsită în tema sa natală. Pluton din casa a III-a semnifică acel punct de cotitură sau momentul de decizie radicală, care l-a orientat pe Gary către studii de actorie. Uranus din Leu, Jupiter din Balanţă, latura de Peşti a Soarelui (toate semne artistice) ne explică preocupările sale artistice precoce (pentru muzică). Soarele din Berbec (semn cu înclinaţii sportive, competitive) ne face să înţelegem admiraţia sa pentru fotbal. Totuşi, Marte din Vărsător, dispozitorul Soarelui și guvernatorul casei a V-a, alături de Venus, este cel care a înclinat brusc balanţa înspre arta teatrală şi cinematografică. Mergând pe acest făgaş, descoperim şi casa a IX-a plasată în Vărsător (semnificând studii superioare de teatru şi cinematografie).

Între 1980 şi 1986 Oldman a avut o activitate de actor de teatru, în oraşe precum Colchester, Glasgow şi Londra (între 1985 şi 1986 a fost membru al Royal Shakespeare Company), interpretând o multitudine de roluri. Performanţele sale în teatru au fost deosebite, fiind recompensate cu un Premiu de Debut (Drama Theatre Award) pentru „cel mai bun actor”. Succesul său în teatru i-a deschis porţile şi către lumea cinematografiei. Debutul său în film s-a realizat prin rolul lui Daniel din „Remembrance” (Amintire), din 1982. Regizorul Alex Cox, care îl remarcase în piese de teatru, l-a distribuit în 1986 în rolul Sid Vicious din filmul „Sid and Nancy”. Pentru cel de-al treilea rol al său dintr-un film (Joe Orton în „Prick Up Your Ears”, 1987) Oldman a primit o nominalizare la premiile de film britanice BAFTA.

Astfel cariera de actor de teatru şi film a lui Gary Oldman a început să se contureze. După ce s-a afirmat în teatrul şi cinematografia britanică, a urmat pasul către studiourile de la Hollywood. Din 1991 a început să joace în filme americane, iar palmaresul său este absolut impresionat. Amintim aici doar filmele (în care a jucat) având un impact sau o notorietate mai mare: „Bram Stoker’s Dracula” (1992), „Leon” (1994), „The Scarlet Letter” (Litera stacojie) (1995), „The Fifth Element”, „Air Force One” (ambele din 1997), „Hannibal” (2001), „Harry Potter and the Prisoner of Azkaban” (2004), „Harry Potter and the Goblet of Fire”, „Batman Begins” (ambele din 2005), „Harry Potter and the Order of Phoenix” (2007), ş.a.m.d.

Această evoluţie profesională şi carieră de mare succes pot fi înţelese din punctul de vedere al astrologiei. Saturn din casa a VI-a indică o carieră construită cu multă muncă, atenţie, dedicare, eforturi susţinute şi perseverente. Soarele din Berbec şi din casa a X-a indică strălucire în cariera profesională, dar şi curaj, voinţă, combativitate în a se afirma. Guvernatorii casei a X-a, Jupiter şi Neptun, plasaţi ambii în casa a V-a, semnifică strălucire, glorie artistică, consacrare. Uranus din casa a II-a indică sume semnificative de bani câştigate de artist prin prestaţiile sale din filme. Charisma incontestabilă şi notorietatea mondială sunt corelate cu Ascendentul său din Rac (plasat în decanul al II-lea, de Scorpion din Rac), iar guvernatorul său, Luna, se află în casa a X-a (a carierei), alimentând şi mai mult faima actorului.

Cel mai recent succes al lui Gary Oldman îl reprezintă rolul lui Winston Churchill interpretat în filmul „Darkest Hour” (2017). Pentru această performanţă artistică a fost laureat, chiar în acest an, cu Oscarul pentru „cel mai bun actor în rol principal”. Acesta este doar unul din multiplele premii câştigate de-a lungul timpului (premii britanice BAFTA, diverse premii cinematografice europene etc.). Pe lângă actorie, Oldman interpretează şi la pian, dar şi ca interpret vocal (a colaborat cu artişti şi formaţii rock). De asemenea, actorul şi-a împrumutat vocea multor personaje de desene animate. Luna sa împreună cu Mercur, ambele susținute de Venus prin sextil, l-au înzestrat pe Gary cu talente multiple.

Din viaţa personală a artistului, este cunoscută dependenţa sa de alcool (explicabilă prin infuenţa de Peşti asupra Soarelui său, careul format pe zodii fixe între Marte și Neptun-Jupiter, dar și conjuncția strânsă dintre guvernatoarea Ascendentului, Luna, și guvernatorul casei a XII-a, Mercur), pentru care s-a tratat în anii ”90 şi a frecventat „Alcoolicii Anonimi”. Oldman a fost căsătorit de 5 ori. Între 1987 şi 1989 a fost căsătorit cu Lesley Manville. A urmat mariajul cu Uma Thurman, între 1990 şi 1992, apoi cel cu Donya Fiorentino (1997 – 2001). A patra soţie a lui Oldman a fost Alexandra Edenborough (între 2008 şi 2015). În septembrie 2017 actorul s-a căsătorit cu scriitoarea Gisele Schimdt.

Aceste relaţii succesive pot fi înţelese astrologic. Casa a VII-a plasată în Capricorn indică o nevoie de oficializare a relaţiilor de cuplu. Totuşi, Saturn, guvernatorul casei a VII-a, se află în Săgetător (semn mobil), generând o instabilitate relaţională. Gary este deja şi bunic, fiul său cel mai mare (Alfie) oferindu-i doi nepoţi (Matilda şi Ozzy Oldman).

Cu siguranţă, Gary Oldman ne va mai oferi surprize plăcute, în viitoare filme. Unii critici au afirmat despre el că a strălucit mai mult jucând personaje negative (poliţişti corupţi şi violenţi, psihopaţi, terorişti, vampiri etc.), dar se poate spune că astfel a reuşit să aducă la lumină laturi profunde, întunecate, abisale ale psihicului uman. Astfel şi-a pus în valoare talentul imens şi versatilitatea creativă, cu care ne-a încântat de-a lungul timpului.

MINOLA BRATOVEANU,

Membră AAR, psiholog