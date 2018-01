Vărsătorul în 2018

Una dintre cele mai încercate zodii ale acestui an va fi, fără îndoială, Vărsătorul. Patru din cele cinci eclipse care se vor forma pe cerul anului 2018 vor implica Drept Curgătorul, iar Marte va executa o întoarcere cu frâna de mână, stârnind praful și lăsând urme vizibile prin ograda acestuia. Să fie 2018 un an de probă pentru Vărsătorul care se pregătește să găzduiască Marea Conjuncție din 2020?

Nu mai puțin șifonată ar putea ieși, din acest an, și perechea sa, Leul. Și cum axa Vărsător – Leu intersectează axa Scorpion – Taur, e limpede că nici aceste zodii nu vor vegeta.

Patru din cinci eclipse implică Vărsătorul

Evenimentele cu impact la nivel macrosocial pot fi deduse, în linii mari, din hărțile eclipselor formate în acel an sau, grosso modo, privind pur și simplu la zodiile în care aceste lunații speciale se formează. Încă din cele mai vechi timpuri, eclipsele erau utilizate de astrologi pentru a anunța nașterea sau moartea regilor, ridicarea sau căderea unui imperiu, războaiele, accidentele colective, calamitățile naturale, ș.a.m.d. Și, desigur, evenimentele care zguduie o societate afectează în cele din urmă viața fiecărui individ, parte dintr-însa.

Patru dintre cele cinci eclipse ale lui 2018 se formează pe axa Vărsător – Leu. Două dintre acestea, cele de lună, vor fi vizibile de pe teritoriul țării noastre, ceea ce le conferă mai multă greutate decât celor de soare, pe care nu le vom vedea.

31 ianuarie – eclipsă totală de lună la gr. 12 Leu;

15 februarie – eclipsă parțială de soare la gr. 28 Vărsător;

13 iulie – eclipsă parțială de soare la gr. 21 Rac;

27 iulie – eclipsă totală de lună la gr. 5 Vărsător;

11 august – eclipsă parțială de soare la gr. 19 Leu.

Orice entitate (zonă a globului, stat, oraș, individ) în harta căreia zodiile Vărsător sau Leu sunt ocupate ar putea fi gazda sau promotoarea unor evenimente deosebite în acest an, într-unul dintre domeniile indicate de axa caselor pe care Vărsătorul și Leul se află. Desigur, evenimentele se stârnesc unele pe altele ca piesele de domino, astfel că acel domeniu va fi doar primul vizat (sau cel mai evident afectat), nu și singurul!

Obs: Nimic de speriat! Doar să nu așteptați să fiți forțați de împrejurări să faceți în sfârșit ce trebuia, adică ce era necesar și corect să faceți în sectorul de viață reprezentat de Vărsător/Leu! Fiți prevăzători și anticipați ce ar putea claca acolo, care este veriga voastră slabă, verificați ce nu funcționează! Începeți să consolidați acel aspect, dacă vă este încă util, sau să-i dați o altă întrebuințare! Cauzele evenimentelor care au loc în acel sector al vieții le puteți deduce din felul în care stau Saturn (stăpânul tradițional al Vărsătorului) și Soarele (stăpânul Leului) în hărțile voastre natale, iar evoluția lor o puteți urmări în tranzitul lui Saturn prin Capricorn, dacă acesta este relevant pentru voi.

Sărbătorim în acest an Centenarul Marii Uniri. Harta momentului de la 1 decembrie 1918, care este cea mai populară temă astrologică a României, prezintă Ascendentul în Vărsător, pe când harta momentului declarării independenței (21 mai 1877) are Ascendentul în Leu , cu Marte în opoziție. Oricum le-am lua, axa Vărsător-Leu are un cuvânt de spus în privința noastră, ca popor. Iar poziționarea eclipselor fie în Ascendentul, fie în Descendentul unor hărți importante pentru România, indică faptul că și acest an are potențialul de a fi istoric semnificativ pentru țara noastră (unde mai punem că eclipsele se formează peste tripleta Marte-Venus-Uranus din tema celui mai important om din stat, președintele Klaus Iohannis!).

La 100 de ani de la Marea Unire, putem asista la evenimente marțiene în reluare, la dezbinări și lupte aprige pentru putere, cu efecte durabile și foarte probabil ireversibile asupra societății noastre . Coloratura marțiană este dată de prezența lui Marte în Vărsător, ca parte activă în formarea eclipselor din 27 iulie și 11 august, dar nu numai (într-o altă hartă importantă pentru țara noastră, și anume harta ingresului Soarelui în Berbec, ridicată pentru București, Marte este angular, în casa a 4-a, a rădăcinilor, și conjunct cu Saturn, în Capricorn – un an numai bun pentru a ne confrunta cu propria istorie!).

Fără a intra acum într-o analiză riguroasă sau completă, menționăm doar că dintre aceste două eclipse în care Marte este implicat, cea din 27 iulie (totală, de lună), din Vărsător, ar trebui să ne atragă atenția prin simplul fapt că va fi vizibilă în întregime de pe teritoriul României. În harta acesteia, Marte este stăpânul Ascendentului (Berbec) și este surprins în mișcare retrogradă, în primele grade din Vărsător (de remarcat că și Mercur retrogradează atunci în Leu). Dispozitorul său, Saturn din Capricorn, tronează peste întreaga hartă. Prezența lui Saturn pe Mijlocul Cerului poate provoca disensiuni – harta se află sub conducerea unei planete puternice din opoziție (planetă diurnă într-o hartă nocturnă), care primește acces la resurse importante.

Cu siguranță vom mai deschide această hartă pentru a o privi în lumina evenimentelor care se vor derula pe parcursul anului. Eclipsa rămâne în vigoare, astrologic vorbind, de la formarea ei și până în ianuarie 2019, când au loc noi eclipse .

Marte în Vărsător: 16 mai – 15 octombrie, cu pauză

Marte intră pe teritoriul Vărsătorului la jumătatea lunii mai a acestui an, la doar o zi diferență de ingresul lui Uranus în Taur. Imediat ce dau ochii unul cu celălalt, cei doi adoptă o postură încordată (careu), tensiune care nu se va dezamorsa fără bubuituri. Dacă ceva trebuie să se rupă, e foarte probabil să se rupă acum. Dacă nu acum, atunci în toamnă, când cei doi vor recrea careul.

Obs: Să nu disperăm! ”Ceea ce-i bun nu se pierde”, spunea Nicoleta Eșanu în editorialul din decembrie al revistei . Să nu uităm că Saturn din Capricorn, dispozitorul lui Marte, este capabil de reconstrucție! Un os rupt, odată sudat, nu se mai rupe în același loc. Dar, cum afirmam și mai sus, să nu așteptăm să clacheze verigile noastre slabe ca să aflăm care sunt cele tari! Și apoi, din experiența acestui tranzit ar fi bine să învățăm să ne dozăm mai bine agresivitatea .

Din 27 iunie, Marte bate în retragere și chiar părăsește Vărsătorul pentru o bucată de vreme (13 august – 10 septembrie). Se mișcă aparent îndărăt prin Vărsător de la sfârșitul lui iunie, întreaga lună iulie și în prima parte a lui august. Este o perioadă în care Vărsătorul poate pierde bătălii importante sau poate fi scos temporar din joc, accidental. Timpul ar putea fi folosit cu înțelepciune pentru regruparea propriilor forțe și reevaluarea acestora în cadrul unei strategii mai bune de acțiune. De luat în calcul faptul că războinicul Marte nu va avea susținerea beneficelor. Jupiter și Venus vor adopta posturi ostile (careu), atât față de el, cât și față de Uranus, astfel că protectorii sau alianțele ies din discuție. Marte trebuie să se bazeze pe propriile-i forțe, iar fără o strategie bine pusă la punct (cu plan A, plan B și plan C) nu are ce căuta pe câmpul de luptă.

După ce s-a recuperat în Capricorn, zodia sa de exaltare, Marte revine în Vărsător, din 11 septembrie, cu forțe proaspete și, în mers direct, țintește din nou spre Uranus, aflat de data asta în retragere prin Taur. Și înaintează prin Vărsător până în 16 noiembrie, când trece granița în Pești. Zeul Războiului trebuie să știe că nu o poate scoate la capăt cu Uranus cel născut din Haos. Acesta reprezintă necunoscuta din orice strategie, factorul care nu poate fi controlat, adică exact ingredientul care scoate din minți orice întrupare a unei zodii fixe. Ori se împacă cu asta și-și canalizează surplusul de agresivitate înspre o luptă, poate la fel de nebunească, dar care merită purtată, ori își risipește energia încercând să anticipeze și să învingă Imprevizibilul.

Acestea fiind spuse, nu-mi rămâne decât să-l parafrazez pe Reinhold Niebuhr (posesor de Marte în Vărsător) și să le doresc nativilor acestei zodii, dar și celor care îl au pe Marte stăpân al anului , curaj în a schimba lucrurile pe care le pot schimba, putere în a accepta lucrurile pe care nu le pot schimba și înțelepciune în a face diferența între acestea.

DIANA SPINEAN,

Redactor-șef & Președintă AAR