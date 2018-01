Aspecte pe-ndelete: Soare cuadratură Marte

Începând cu acest număr dăm startul unei noi serii de articole care vor avea ca subiect principal aspectele din harta natală. Intenția mea cu această serie este ca, la fiecare articol, să analizăm în detaliu semnificația unui aspect astral.

Aspectele astrologice reprezintă motorul unei hărți. Ele pun în mișcare energiile planetare și generează întreaga complexitate a ființei noastre. Prin urmare, în studiul astrologic, aspectele joacă un rol foarte important.

Înainte de a intra în subiect aș dori să subliniez o serie de elemente generale după care mă voi ghida în aceste analize. În primul rând, sistemul de case folosit este Placidus, case inegale, iar prin aspect mă refer la distanța specifică în grade dintre două planete (la care adaugă orbul) și nu la aspectele de la semn la semn.

Vom deschide această serie de articole cu analiza cuadraturii dintre Soare și Marte.

Cuadratură. Soare. Marte

Cuadratura sau unghiul de 90 de grade dintre două planete este un aspect care induce tensiune, conflict și degajă foarte multă energie. Practic cele două planete se luptă una cu alta pentru manifestare. Atunci când planeta A se manifestă planeta B va riposta și va căuta să o blocheze. Și viceversa.

Soarele, în harta natală, semnifică arhetipul energiei masculine, Yang, și indică natura conștientă a personalității noastre, precum și a tiparelor comportamentale. Orice planetă în cuadratură cu Soarele indică un blocaj interior pe care îl avem în a ne manifesta personalitatea pe deplin și în a relaționa cu energia masculină, Yang, din exteriorul nostru.

Marte, în harta natală, reprezintă capacitatea și modul prin care noi acționăm, ne punem în mișcare. Indică și capacitatea noastră de a lupta, de a fi curajoși (sau lași) în viața de zi cu zi. Atunci când noi decidem să facem ceva Marte va prelua acest impuls și va căuta să-l manifeste în exterior.

Soarele și Marte au o caracteristică comună. Ambele sunt semnificatori ai voinței de care dispune un om. Dar fiecare planetă dintre cele două manifestă un aspect diferit al voinței.

Însuși dicționarul ne oferă foarte clar cele două valențe ale voinței: ”Funcție psihică caracterizată prin orientarea conștientă a omului spre realizarea unor scopuri și prin efortul depus pentru atingerea lor. Trăsătură de caracter definită prin decizie fermă și perseverență în învingerea obstacolelor.”

Prima parte a definiției vorbește de stabilirea unui obiectiv și efortul depus pentru a-l atinge. Acest aspect la voinței este reprezentat de Marte. Marte ca indicator al voinței reprezintă puterea de a acționa în anumite circumstanțe. Expresia ”efort depus” înseamnă că Marte semnifică aspectul dinamic, activ al voinței.

A doua parte a definiției prezintă voința ca fiind o ”trăsătură de caracter definită prin decizie fermă și perseverență în învingerea obstacolelor”. Acesta este aspectul pasiv al voinței și este semnificat de Soare.

Diferența dintre cele două valențe ale voinței este foarte mare. Aspectul dinamic, prin Marte, te va împinge tot timpul la efort, la acțiune, la luptă. Voința ta este măsurată prin efortul pe care îl depui pentru a-ți atinge obiectivele. Aspectul pasiv, prin Soare, aduce non-acțiunea ca și opțiune. Scopul rămâne în continuare activ, dar asta nu înseamnă că trebuie să lupți constant.

Voința solară îți conferă răbdare și o abordare mult mai calmă a situației. Concesiile pe care le faci, non-acțiunea, pasul înapoi nu te fac să uiți de obiectiv. Voința marțiană este cea care te face să lupți până la capăt în respectiva situație și nu te lasă să spui stop. Ambele valențe sunt la fel de importante. Principiul activ al voinței (Marte) se subordonează principiului pasiv al voinței (Soare).

Manifestări

Atunci când Soarele și Marte se află în conflict (cuadratură), persoana respectivă are dificultăți în a găsi un echilibru interior și apar o serie de stări contradictorii: pe de o parte, se percepe ca pe o persoană cu voință puternică și hotărâtă, dar pe de altă parte simte că nu ar fi atât de puternică pe cât se crede, încât să acționeze. În această cuadratură, atunci când una dintre planete se activează, cealaltă îi opune rezistență.

Atunci când Soarele devine activ și persoana ia decizia de a fi fermă într-o anumită situație, Marte reacționează și cere acțiune imediată. El incită la luptă și de multe ori o poate face pe respectiva persoană să acționeze imediat, chiar dacă decizia ei fusese de a observa și aștepta momentul prielnic. Atunci când Marte se activează și persoana dorește să acționeze imediat pentru a rezolva o situație, Soarele se va opune și îi va spune să nu se grăbească. Practic Soarele îi poate lua din energie lui Marte, iar persoana să aibă un start furtunos, dar să bată în retragere foarte rapid.

Ceea ce este și mai interesant este faptul că cele două planete se activează succesiv și cu viteză foarte mare și practic persoana poate deveni o prizonieră a acestui conflict interior. Este ca și cum în interior pendulează la infinit între Soare și Marte fără a găsi o soluție. În această situație, cuadratura Soare – Marte devine un dinam care generează o imensă cantitate de energie și care poate duce la agresivitate și violență care îmbracă multe forme. E de consultat restul hărţii pentru a determina ce face persoana respectivă cu această energie degajată de Soare-Marte.

Tot cuadratura Soare – Marte mai indică și un conflict interior în ce privește arhetipul masculin sub toate formele sale: bărbat, șef(ă), autoritate, tată etc. Persoana are o dificultate interioară, un blocaj în a accepta natura energiei Yang, masculină, și, la fel, generează o întreagă gamă de tensiuni și agitații interioare.

Din această perspectivă, cuadratura Soare -Marte se manifestă diferit la bărbați și femei. Nativii bărbați au capacitatea de a gestiona mai ușor această energie și de a obține rezultate constructive. În același timp, ei au capacitatea de a activa forța distrugătoare a acestui aspect și de a deveni extremi de duri și agresivi. La persoanele de sex feminin, această cuadratură se manifestă în principal printr-o dificultate în a gestiona relațiile cu bărbații, de la tată și până la soț. Pentru a manifesta în exterior toată această energie, femeia cu această cuadratură poate atrage bărbați cu o natură mai violentă sau care au parte de tot felul de probleme și dificultăți.

Per total, această cuadratură alterează echilibrul interior al persoanei (indiferent de sex) și o poate face să perceapă lumea exterioară ca fiind un câmp de luptă. Astfel, reacțiile ei pot fi mult mai agresive, mai dure, mai radicale.

În mod normal, această cuadratură este mult mai puternică în primii 30 de ani ai existenței persoanei respective. După această vârstă energiile încep să se echilibreze și persoana are posibilitatea de a identifica mai ușor punctul de echilibru.

Pozitiv, această cuadratură poate oferi persoanei foarte multă energie, vitalitate și dinamism. Poate fi o sursă extraordinară de ambiție, determinare și curaj.

În același timp, trebuie să subliniem faptul că o cuadratură indică de fapt lupta care se dă între cele două semne aflate în cuadratură. Practic, Soarele și Marte devin doar soldații pe câmpul de luptă determinat de semnele în care se află.

Soluții

Ce este de făcut cu o cuadratură Soare – Marte?

În primul rând, persoana are nevoie să-și creeze supape prin care să detensioneze acest aspect. Sportul, orice activitate ce implică mișcare sau un act creativ ce presupune consum de energie ajută. Dar cel mai important este ca individul să înțeleagă resorturile interioare și modul de funcționare al celor două planete și să evite capcanele ei. Trebuie să înțeleagă că toată această energie interioară, acel impuls de a acționa se amplifică pe sine. Cu cât va menține mai mult focusul pe starea respectivă, cu atât îi va fi mai dificil să iasă de acolo. Ideal ar fi să-și mute atenția imediat către ceva care nu are legătură cu situația respectivă. În același timp, este nevoie ca persoana să-și exerseze autocontrolul și să dobândească o capacitate mai mare de a se detașa de propriile reacții, de propria persoană.

În creștere sau în scădere

Există mai multe lucruri de care trebuie să ținem cont când analizăm un aspect.

În primul rând contează dacă aspectul este în creștere sau în scădere. În cazul nostru, cuadratura în creștere este cea care se realizează după conjuncția Soare – Marte și înainte de opoziție. Cuadratura în scădere este cea realizată după momentul de opoziție și înainte de o nouă conjuncție.

Cuadratura Soare-Marte în creștere indică faptul că persoana respectivă nu are o experiență prea bogată în a utiliza corect energia combinată Soare-Marte. Indică faptul că ea este încă la început de drum în a învăța să-și gestioneze voința. Prin urmare, ea poate face mai multe greșeli și ar putea avea nevoie de mai mult timp pentru a învăța să o gestioneze. Dar, în același timp, natura distructivă a cuadraturii nu este atât de puternică. Persoana se confruntă în viață cu tot felul de situații în care este obligată să devină mai puternică, mai determinată și hotărâtă în ceea ce vrea să obțină.

Cuadratura Soare – Marte în scădere indică faptul că persoana se află la finalul unui ciclu de integrare a energiei Soare – Marte și acum ea trebuie să facă dovada a tot ceea ce a asimilat. Orice greșeală și eroare îi este imediat taxată. Puterea de care dispune persoana este mult mai mare. Acest lucru înseamnă că și natura distructivă este mult mai puternică. Persoana respectivă se va confrunta cu situații în care va trebuie să dea dovadă de răbdare și autocontrol. Vor apărea tot felul de provocări în care îi va fi testată voința și determinarea.

Aplicant sau separant

La un aspect mai contează și dacă este aplicant sau separant. Un aspect aplicant înseamnă că el urmează să se perfecteze în viitor. Aspectul separant indică faptul că acesta s-a perfectat la un moment anterior.

Cuadratura aplicantă Soare – Marte este mult mai puternică decât cea separantă și indică faptul că energia se acumulează treptat din momentul nașterii. Este ca și cum persoana este supusă unui bombardament constant, care îi testează limitele voinței și autocontrolului. Persoana se poate naște într-un mediu în care nivelul de agresivitate este mult mai ridicat sau crește treptat.

Cuadratura separantă Soare – Marte ar indica faptul că acest conflict interior este mai degrabă o amintire veche care poate lua forma unei frici mai greu de înțeles. Este ca și cum persoanei îi este frică de ceea ce ar putea face în anumite situații, de faptul că și-ar putea pierde autocontrolul și ar deveni agresivă. Persoana poate reacționa disproporționat în anumite situații – cel puțin la interior, ca stare. Un aspect separant este cam de 10 ori mai slab decât un aspect aplicant și, prin urmare, scad șansele unei reacții exterioare. În același timp, cuadratura separantă scade capacitatea persoanei de a se apăra sau de a reacționa spontan în anumite situații.

Alte considerente

Mai contează și semnele în care se produc cuadraturile. Aici contează triplicitățile semnelor: cardinal, fix și mutabil. Acest subiect l-am dezbătut pe parcursul a 3 ateliere online de astrologie.

De asemenea, sunt importante și casele pe care le ocupă precum și casele pe care le guvernează. Dacă Soare sau Marte sunt guvernatori de AS, DS, FC sau MC, atunci balanța forțelor se poate înclina către planeta respectivă.

Studiu de caz: Agatha Christie

Să luăm un exemplu și să vedem cum se poate interpreta cuadratura Soare – Marte: Agatha Christie 15 Septembrie 1890, 4:00am Torquay, UK

În harta natală a Agathei Christie găsim o cuadratură între Soare la 22 Fecioară în C2 și Marte la 24 Săgetător în C4. Aspectul este în scădere (urmează conjuncția) și aplicant.

În esență conflictul apare între energia Fecioarei, unde este Soarele, și între energia Săgetătorului, manifestată prin intermediul lui Marte. Este un conflict între micro (Fecioara) și macro (Săgetătorul), între atenția la detalii și imaginea de ansamblu. Această cuadratură, așa cum spuneam mai sus, aduce pentru o femeie și o dificultate în a integra armonios energia masculină.

Este fantastic cum energia acestei cuadraturi s-a regăsit atât în viața ei, cât mai ales în tot ceea ce a scris și a creat. Majoritatea cărților sale au la bază rezolvarea unei crime – un act violent caracterizat pe deplin de această cuadratură Soare – Marte.

Dar cel mai interesant este personajul principal creat de ea, Hercule Poirot, un detectiv excentric. Prin activitatea și personalitatea sa, Hercule Poirot întrupează foarte bine mesajul acestei cuadraturi și conflictul dintre Fecioară și Săgetător prin intermediul Soarelui și a planetei Marte.

Părerea ei despre acest personaj era următoarea: ”Hercule Poirot, un egoist total, nu i-ar plăcea să fie învățat meserie sau să primescă sugestii de la o femeie în vârstă și singură. Hercule Poirot – un detectiv profesionist – nu s-ar simți deloc confortabil în lumea domnișoarei Marple” / „Hercule Poirot, a complete egoist, would not like being taught his business or having suggestions made to him by an elderly spinster lady. Hercule Poirot – a professional sleuth – would not be at home at all in Miss Marple’s world.” – Domnișoara Marple este un alt personaj creat de Agatha Christie în romanele sale.

Dacă analizăm câteva dintre experiențele de viață ale Agathei Christie vom regăsi energia cuadraturii ca fiind foarte prezentă:

– la început a fost o scriitoare lipsită de succes, fiind respinsă de 6 ori de către editori. Dar cuadratura Soare – Marte, fiind în scădere și aplicantă, i-a conferit rezistență și perseverență.

– în copilărie a fost înconjurată de către femei independente și impunătoare care i-au oferit o anumită educație și i-au construit caracterul puternic.

– tatăl ei a fost foarte bolnav (probleme cu inima) și a murit pe când ea avea vârsta de 11 ani. Moartea lui a lăsat familia într-un stadiu financiar incert – cuadratura se află pe casele 2 – 4. Astfel, apare tensiunea și în aceste case – C2 (situația financiară), iar C4, familia.

– primul soț a fost ofițer în armată și a luptat în primul război mondial. Ea s-a implicat personal în eforturile pentru război, înrolându-se ca soră medicală.

– prima căsătorie se încheie în momentul în care soțul ei cere divorțul, motivând că este îndrăgostit de o altă femeie. Infidelitatea soțului a devenit publică – la acea vreme Agatha era deja extrem de populară în Marea Britanie.

– a doua căsătorie a fost una fericită și a durat până la decesul ei.

Agatha Christie este un exemplu de gestionare eficientă a cuadraturii Soare – Marte. A avut parte de experiențele ei dure, dar fiind un aspect în scădere toate aceste întâmplări au reprezentat doar teste și validări ale modului în care a învățat să gestioneze energia Marte – Soare. Este ca și cum experiențele respective au avut doar scopul de a o testa și vedea că într-adevăr are voința puternică.

Dar elementul care, de fap,t a ajutat-o să redirecționeze această energie către scris a fost Venus în Scorpion în casa 3. Întrebarea ar fi: de ce? Care este legătura dintre Venus și cuadratura Soare-Marte. Legătura este una foarte directă: Venus se află exact peste punctul median dintre Soare – Marte și practic a captat întreaga energie a cuadraturii. Venus în casa 3 și guvernatoare a casei 10 este un indicator care descrie perfect abilitățile scriitoricești ale Agathei și tot succesul pe care l-a obținut.

Tot interesant este și faptul că Soarele este guvernator de C12 (misterul, tot ceea ce este ascuns), iar Marte, guvernator de C9 (străinătatea, călătoriile). Personajul pe care l-a creat, Hercule Poirot, a fost de naționalitate belgiană – casa 9 – și misiunea lui era să elucideze mistere – casa 12.

Acestea ar fi câteva dintre detaliile vieții Agathei Christie care rezonează cu această cuadratură. Cei interesați pot citi mai multe despre viața ei și să facă multe alte corelații. A avut o viață fascinantă, similară romanelor ei.

În acest mod se poate analiza un exemplu de cuadratură Soare – Marte. Cu siguranță nu am epuizat subiectul și ar mai fi câteva lucruri de acoperit. Dar vă las pe voi să le identificați singuri 🙂

Aștept sugestiile voastre la adresa revista@astrele.ro pentru ce alte aspecte să analizăm în episoadele următoare ale serialului.

Toate bune,

DAN CIUBOTARU,

Membru și fost președinte al AAR