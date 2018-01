Saturn în Capricorn. Ceea ce-i bun nu se pierde

Nu tot ce-i nou e şi bun. Postmodernismul a supraevaluat noutatea. Prea ne arătăm imediat disponibili faţă de orice apare nou pe piaţă, de la ultima fiţă de chiloţi tanga până la ultimul răcnet de telefon mobil, chit că ne trebuie, chit că nu. Dar universul nu-i prost, e o inteligență vie ce se autoreglează. Se înregistrează undeva, cumva, un consum accelerat de energie nejustificat? Sunt scoase din uz, înainte de vreme, lucruri ce-ar mai fi fost bune încă? Nu-i bai, Saturn e activat imediat pentru a încetini, temporiza, stabiliza sistemul.

O astfel de manevră planetară taman ce-a avut loc pe cer. Saturn a intrat în Capricorn, urmat rapid de Soare și, nu la mult timp după, şi de Venus (între noi fie vorba, în harta ingresului, și Luna e în Capricorn ) – adevărată mană cerească acest boost de energie sustenabilă, saturniană! De zis e însă şi faptul că tranzitul actual de domiciliu al lui Saturn nu-i tocmai un tranzit domestic și liniștit, ca la mama acasă – Saturn are a se exprima în vecinătatea lui Pluton, activ de ani buni tot aici . Se pune problema să înveți deci valorile saturniene mai mult strâns cu ușa, pus într-o situație de criză, in a must situation. Îl pricepi pe Saturn doar când Pluton te va fi adus într-o situație obligatorie, te va fi împins în groapa de unde să te arăți dispus să faci tot ce-ți stă în putință să schimbi ceva la tine numai să poţi să ieşi. Una peste alta, Saturn în Capricorn se străduieşte să producă ceva coagulare în timp ce, pe fundal, Neptun în Peşti accentuează tendinţa de disoluţie… Cert e că vor avea loc, la nivel de setup mental, modificări esențiale. Îmi vin în minte doar câteva (dintre multe altele) nevoi psihologice care acum se intensifică în mod vizibil:

1. Nevoia de predictibilitate. Cu siguranţă va fi mai puţin loc de noutate şi improvizaţie. Scade coeficientul de imprevizibil din reacţiile noastre, cu atât mai mult după ce Uranus iese din Berbec şi intră în Taur . Şi dacă până acum, sub Saturn în Săgetător (semn mutabil de foc, flexibil, oportunist), aşteptai să vezi cum merg lucrurile, ca-n funcţie de asta să te orientezi şi tu în teren, sub Saturn în Capricorn totul ţine de cum ştii, de dinainte, să pui ţara la cale, de cum îţi stabileşti un plan de bătaie şi te ţii de el. Ţi se întâmplă să vrei prea mult şi prea repede? Ghinion! Nimic hotărâtor nu se mai poate întâmpla peste noapte, în lipsa unei strategii coerente de reuşită. Nimic bun nu-i posibil dacă-i făcut pe genunchi, în regim de urgenţă. Ceea ce urmează trebuie pregătit etapă cu etapă, prin efort neobosit şi practică neîntreruptă. A pregăti răbdător rezultatul devine la fel de important cu a-l obţine. Alege şi fii consecvent cu alegerea ta, indiferent ce costuri implică! Când acţionezi, zi de zi, mereu orientat spre ţintă, lucrurile se împlinesc așa cum le-ai programat.

2. Nevoia de validare socială. Să nu ne îmbătăm cu apă rece, Saturn nu-i o planetă uşor de integrat pentru că ea nu-i despre tine, ci despre modul în care voinţa ta personală reflectă voinţa altora, a societăţii. Dacă ai acum prea multă personalitate, s-ar putea să nu prea te potriveşti în puzzle-ul social (un nativ cu Berbecul, spre exemplu, în harta natală în casa 10 – corespondentă Capricornului -, pus într-o funcţie de conducere fiind, va tinde să se reprezinte pe el, nu instituţia ori pe cei pe care-i conduce). Saturn însă ţine de cald pentru că-ţi dă haina socială, o identitate ades îmbrăcată mai mult de dragul lumii (tu, Fănel, ca Fănel, nu eşti mare lucru; ca director de bancă însă devii cineva şi speri să fii tolerat ori iubit măcar așa cum apari de la înălțimea funcției tale, de la distanță). Se înțelege așadar de ce, atunci când Saturn cuplează la Pluton în Capricorn, crește enorm presiunea pentru a-ți adjudeca un anume statut socio-profesional. Ai tot interesul să-ți consolidezi nivelul de imagine publică, devine vital ce anume se știe și se gândește, la nivel global, despre tine.

3. Nevoia de limitare. Poți constata, în perioada asta, că există împrejurări în care-i nevoie mai mult de limitele decât de pornirile tale libere. E mai important să știi unde să te oprești decât să-ți dai drumul, s-o iei vesel pe arătură. Îți permiți mai puțin risipă, mai puţin consum inutil de energie. Dacă te comporți de parcă timpul e infinit, posibilitățile-s nelimitate și resursele inepuizabile, s-ar putea s-o încurci. Ți-e la fel de util să-ți setezi și niște bariere psihologice. Să-ți fie clar ce poți suporta (și ce nu). Să stabilești ce accepți (și ce nu), cum permiți (şi cum nu) să fii tratat de ceilalți. Asta, când nu se întâmplă să te calci în picioare și singur (spui da când e nu, te simți vinovat când refuzi, acționezi împotriva valorilor tale doar ca să-i mulţumești pe alții, nu vorbești când ai ceva de zis, nu spui când cineva se poartă urât cu tine, etc). Cu Pluton în zonă sunt posibile frecvent situații în care simți că s-a atins o limită de rezistență. Ceva trebuie făcut, așa nu se mai poate, s-a ajuns la un prag de suportabilitate.

În ciuda isteriei generale însă, în următorii trei ani se poate vorbi de ceva bun, nu se dărâmă de tot șandramaua. Saturn în Capricorn are grijă taman de valorile ce trebuie salvate, ce sunt demne de a fi conservate. Există destule lucruri ce merită a fi păstrate. Ceea ce-i în structura lui sănătos, funcțional, ceea ce-i bun, nu se pierde.

NICOLETA EȘANU,

Redactor-șef adjunct și vicepreședinte AAR