Părțile arabe – partea a VIII-a (Partea Regilor)

Continuăm serialul dedicat părților arabe și vom studia Partea Regilor și a Sultanilor.

Am ales să analizez acest subiect ca un gest de respect pentru viața Regelui Mihai, plecat dintre noi în decembrie 2017. Nu vom aborda și discuta harta natală a Regelui Mihai, ci doar vom analiza o serie de momente importante din viața Casei Regale folosindu-mă de hărțile ingresului Soarelui în Berbec și de harta României.

Partea Regilor și a Sultanilor, așa cum a fost denumită de Al Biruni, se calculează în modul următor:

Guido Bonatti în ”Book of Astronomy” denumește această parte ca fiind Partea Regatului (”Part of Kingdom”) și ne oferă următoarea descriere:

”…if this Part and its Lord were of good condition, and they were mixed with the Lord of the 10th and that of the Ascendant, the native will be a king or duke, and will be with wealthy people who will receive his words and will listen to them”