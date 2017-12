Înstrăinarea în harta natală (partea a II-a)

În prima parte a acestei expuneri am prezentat acele teritorii ale unei hărți natale (case și zodii) care ne pot oferi informații despre o eventuală înstrăinare a nativului de locurile sale de baștină și/sau de cei dragi. Am vorbit despre toate cele patru case cadente (C3-C9, C6-C12), despre cele două case succedante străine de zodia Ascendentului (C2-C8) și despre casa opusă acesteia (C7). De asemenea, am trecut în revistă zodiile care predispun nativul la hoinăreală și am observat că în special cele de Apă și cele de Foc facilitează deplasările în străinătate.

În tot acest demers ne-au îndrumat scrierile astrologilor eleniști pe această temă (vezi bibliografia). Așadar, discutăm subiectul în cadrul sistemului de case pe zodii întregi (Whole), dintre planete le folosim doar pe cele vizibile cu ochiul liber (planetele până la Saturn) și considerăm Loturile (sau părțile) ca fiind foarte importante. De asemenea, urmărim interacțiunea planetelor prin prisma relațiilor dintre zodiile în care acestea se află (așa-zisul ”aspect de la zodie la zodie”) și considerăm legăturile cu atât mai puternice cu cât formează un aspect mai strâns.

Vom vedea în continuare ce elemente specifice înstrăinării trebuie să urmărim într-o hartă natală, după care vom face câteva studii de caz.

***

Din scrierile lui Claudius Ptolemeu și Vettius Valens (sec. II e.n.) am tras concluzia că elementele specifice care trebuie urmărite într-o hartă natală, atunci când studiem tema înstrăinării, sunt:

luminătorii: Luna, Soarele

Dintre cei doi luminători, aici ne interesează mai ales Luna, ale cărei conotații sunt mai lumești și a cărei viteză de deplasare este mai mare.

Dacă luminătorul apune (C7) sau este în casa a 4-a sau într-o casă cadentă (C3-C9, C6-C12) și are o relație tensionată (opoziție, cuadratură) cu cel puțin una dintre malefice (în special cu Marte), atunci avem un prim indiciu în favoarea înstrăinării. La fel de relevant este dacă luminătorul se află împreună cu o malefică, în sensul că împarte aceeași zodie cu aceasta. Și cu atât mai mult dacă zodia în discuție este de Apă sau găzduiește una dintre casele menționate.

maleficele: Marte, Saturn

Dintre cele două malefice ne interesează mai ales Marte, al cărei rol este acela de a separa și a cărei viteză de deplasare este mai mare.

Căutăm să vedem dacă malefica apune (C7) sau este cadentă (autorii menționează în special Marte în C9) și formează, așa cum spuneam mai sus, o relație tensionată cu cel puțin unul dintre luminători sau se află împreună cu acesta în aceeași zodie (mai ales zodie de Apă). E de notat și dacă malefica stăpânește zodia în care se află luminătorul. Se urmăresc aproximativ aceleași indicii și în relația dintre malefică și loturile semnificative (vezi mai jos).

loturile (părțile):

Fortuna = AS + Lună – Soare (nocturn invers)

și

Lotul Înstrăinării = AS + Marte – Saturn (nocturn invers)

Fortuna a fost deosebit de importantă în astrologia antică. Era tratată ca un al doilea Ascendent și avea o natură preponderent lunară, cu conotații mai degrabă materiale decât spirituale. În acest context, este primul lot pe care îl analizăm, însă nu trebuie să scăpăm din vedere și contrapartea sa, Spiritul (AS + Soare – Lună; nocturn procedăm invers), a cărui natură este preponderent solară.

Un alt lot important în acest context este Lotul Înstrăinării, pe care îl voi prescurta prin termenul ”Înstrăinarea” scris cu majusculă. L-am calculat după formula propusă de Vettius Valens în cartea a doua a Antologiei sale. În hartă diurnă, măsurăm distanța de la Saturn la Marte și o proiectăm apoi de la Ascendent, în sens zodiacal, pentru a descoperi poziția acestui lot (în hartă nocturnă realizăm măsurătoarea de la Marte la Saturn în sens zodiacal). Diverși autori foloseau aceeași formulă pentru a studia chestiuni legate de boală, durere, dușmani sau exil. Pentru că formula implică ambele malefice, conotațiile lotului sunt, evident, negative.

În hartă, vom urmări dacă aceste loturi se află în case cadente (C3-C9, C6-C12) sau în C2-C8 și relaționează cu malefice (mai ales cu Marte) și/sau cu luminători (mai ales cu Luna). De asemenea, luăm în calcul dacă Înstrăinarea este în aceeași zodie cu Fortuna sau cu Spiritul, fie efectiv, fie prin intermediul planetelor care le stăpânesc.

Dacă loturile sunt în zodia Ascendentului (C1), în a 10-a zodie de la aceasta (C10) sau în C5-C11 și relaționează cu beneficele atunci înstrăinarea este puțin probabilă. Cu alte cuvinte, dacă aceste loturi ocupă o poziție de putere, nativul va rămâne aproape de cele familiare lui. Asta înseamnă că Lotul Înstrăinării într-o poziție de putere (mai ales în C1 și C10) nu va sugera înstrăinarea, ci contrariul, ceea ce este destul de interesant! Dacă în acest context apar însă alte indicii de înstrăinare, e posibil ca nativul să se îndepărteze pentru o vreme, dar sunt șanse foarte mari să se întoarcă. În practică am observat că, atunci când Fortuna este angulară în hartă, de obicei nativul se întoarce.

Observație: pe lângă aceste elemente specifice, este de la sine înțeles că vom urmări cu atenție planeta care stăpânește Ascendentul, ea fiind cea care îl reprezintă cel mai fidel pe nativ. Și de asemenea îi vom urmări pe stăpânii caselor despre care am vorbit aici (în special C3 și C9), dar și pe stăpânul casei a 4-a, care reprezintă pământul natal. Iar Jupiter, în general, reflectă legătura cu străinătatea, deci îl vom avea în vedere.

***

Să vedem acum câteva exemple care surprind înstrăinarea în diversele sale forme, nu doar cea fizică. Nu voi face o analiză detaliată a hărților, ci voi puncta doar elementele despre care am discutat pe întreg parcursul acestui material (vezi și partea I).

1. American dream

Ceea ce ar fi trebuit să fie o ședere de doar 3 luni în străinătate, a devenit una de 12 ani. Nativa a plecat în SUA printr-un program de muncă destinat studenților. Necesitățile materiale au împins-o să ia această cale, nu neapărat dorința de a vizita un continent străin. Spera să câștige banii necesari pentru a-și putea continua studiile în țară, dar n-a fost așa. Suma câștigată în vacanța de vară abia acoperea împrumutul pe care îl luase pentru a ajunge acolo. Ca să nu se întoarcă acasă cu mâna goală, nativa a decis să caute un loc de muncă mai bine plătit și a pierdut în acest fel viza. De atunci muncește în SUA și trimite bani acasă. Nu a obținut viza, dar și-a făcut un rost acolo, iar o întoarcere în țară ar însemna să nu-și mai poată sprijini financiar familia. Depărtarea fizică de ai ei este resimțită ca fiind extrem de dureroasă, ea fiind foarte atașată emoțional de familie.

În harta nativei observăm:

– în case cadente, Luna (în C12) în relație tensionată cu Fortuna (în C3) și Înstrăinarea (în C9).

– în casă succedantă străină de Ascendent (C8) o găsim pe stăpâna Ascendentului, Venus, în opoziție cu o malefică (Saturn) aflată în zodie de Apă (Scorpion); iar opoziția pare a fi întărită de prezența Nodurilor Lunare

– tot în zodie de Apă (Rac) se află și cealaltă malefică (Marte) împreună cu Soarele și cu stăpânul C9 & C12 (Mercur); aceste elemente sunt angulare în C10, deci cu atât mai vizibile în viața nativei (de notat și că Marte este stăpânul unei case financiare, C2).

Și apoi, în prima parte a materialului aminteam că Firmicus Matternus scria în Mathesis, cartea a III-a, că Luna singură, în hartă diurnă, în casa a douăsprezecea și fără nicio planetă în Ascendent, denotă ”pierderea proprietății personale, accidente groaznice și călătorii.”

2. The slower we move, the faster we die

Pare că, pur și simplu, nu poate sta locului! Perioadele pe care nativul le-a petrecut în străinătate au alternat cu cele petrecute în țară (vorbim de ani). Și-a găsit de muncă în țări care diferă foarte mult între ele, inclusiv din punct de vedere al reliefului și climei. Și când credeai că s-a stabilit într-un loc, o pornea din nou la drum, într-o neobosită căutare și realizare de sine.

În harta nativului, observăm:

– Ascendentul în zodie de Apă (Rac) și Luna în zodie de Foc (Berbec). Ne amintim (partea I) că Rhetorius nota în Compendiumul său că cei cu AS în decanul 3 din Rac se înstrăinează de familiile lor, iar cei cu Luna în decanul 3 din Berbec pleacă de tineri, se întorc târziu și apoi pleacă din nou.

– Lotul Înstrăinării împreună cu Soarele (stăpân de casă financiară, C2, și în zodia unei malefice) în casă succedantă străină de AS (C8) și în careu cu Saturn (care-i este dispozitor) și cu un alt lot important (Spiritul); configurație întărită și de prezența Nodurilor Lunare

– în casa a 6-a, cadentă, este Jupiter (stăpân de C9 & C6) împreună cu o malefică (Marte) și Venus (stăpână de C4, și a Fortunei și Spiritului)

– stăpânul casei a 3-a și a 12-a (Mercur) angular (în C7).

Faptul că Fortuna ocupă cel de-al patrulea pivot (C4) și Spiritul este și el într-o casă bună (C11) îmi spun că nativul va avea tendința de a se întoarce periodic la vatră.

3. Little Girl Lost

Actrița Drew Barrymore a avut o relație zbuciumată cu părinții săi, de care a căutat să se îndepărteze cât mai devreme. La 17 ani a ieșit legal de sub tutela lor și de atunci a vorbit rar cu aceștia. Părinții săi au divorțat când ea era foarte mică. Pe tatăl său l-a iertat doar cu puțin timp înainte ca el să moară, iar cu mama sa nu a făcut încă pace… Cu mama a avut cea mai dificilă relație. Ea a introdus-o pe Drew în showbiz, dar totodată și în cluburile de noapte. La 13 ani fetița era deja dependentă de alcool și droguri, după ce, la 9 ani, încercase să se sinucidă. Tot la această vârstă, într-un acces de furie, încearcă s-o dea pe mamă afară din propria lor casă. În urma acestui episod, este trimisă la un centru de reabilitare și ulterior scrie despre această experiență și despre întreaga sa adolescență singuratică în autobiografia ”Little Girl Lost”. Și, desigur, dată fiind natura muncii sale, a călătorit în diverse colțuri ale lumii.

Urmărind elementele specifice înstrăinării, în harta actriței remarcăm:

– în case cadente, stăpânul Ascendentului și al casei a 4-a (Mercur) împreună cu Spiritul în C9, și Fortuna în C6

– în case succedante străine de Ascendent, găsim Luna conjunctă cu o malefică (Saturn, care e și stăpân de C9) în zodie de Apă (Rac) în C2 în opoziție cu Marte (stăpânul Fortunei) și Înstrăinarea din C8.

Și apoi, în prima parte a materialului aminteam că Firmicus Matternus scria în Mathesis, cartea a III-a, că Luna în casa a doua, în hartă diurnă, ”fie îi ucide [nativului] părinții, fie îl separă de părinți sau îi separă pe părinți printr-un divorț (…); alții care au Luna poziționată astfel sunt prinși în călătorii continue și eforturile lor sunt împărțite între mai multe locuri”…

4. Lady-Lama

Alexandra David-Neel, numită și Lady-Lama, este prima femeie care a reuşit să pătrundă în oraşul interzis al tibetanilor, Lhassa, de două ori! A avut una dintre cele mai aventuroase şi spirituale existenţe din secolul trecut. A călătorit nu doar în Europa, ci de mai multe ori în Tibet, a ajuns în Africa de Nord, India, Sri Lanka (Ceilon), Japonia, Coreea și China și s-a confruntat cu numeroase pericole în peregrinările sale.

A plecat de acasă la 15 ani, iar ca tânără a fost feministă și anarhistă. În Tunisia l-a cunoscut pe viitorul soț, un bogat director de la căi ferate, care i-a finanţat, timp de treizeci de ani, călătoriile şi cercetările de orientalistică. În cei 14 ani, cât au durat peregrinările ei, nu s-au văzut însă nici măcar o dată. Alexandra a înfiat un copil străin, pe tânărul lama Arthur Yongden, care a însoțit-o în toate peregrinările ei. Nu a avut copii ai săi.

Într-un final s-a întors acasă, în Franța, iar la vârsta de peste o sută de ani, cu puţin timp înainte de a muri, Alexandra cerea să i se reînnoiască paşaportul…

În harta acestei aventuroase Lady remarcăm:

– în case cadente, stăpâna Ascendentului (Venus) în C12 și Saturn (stăpânul C4) în C3

– în case succedante străine de AS, găsim Soarele și stăpânul C9 (Mercur) în zodie de Apă (Scorpion), iar cei doi sunt în relație tensionată cu

– opoziția formată de perechea Lună-Înstrăinare cu Marte. Tensiune accentuată de prezența Nodurilor Lunare.

Chiar dacă Luna și Înstrăinarea ocupă aici o casă bună, opoziția cu Marte și faptul că dispozitorul celor două (Saturn) se află în C3 sugerează înstrăinarea. Iar prezența acestui lot în casa copiilor pare a fi sugestivă pentru adoptarea unui copil străin.

De asemenea, ne amintim (vezi partea I) că Rhetorius nota în Compendiumul său că cei cu Luna în decanul întâi din Vărsător pot avea o căsnicie fericită peste hotare. Nu știm cât de fericită a fost căsătoria acestei native, dar a fost peste hotare și cu siguranță i-a adus susținerea financiară de care a avut nevoie.

Fortuna este aici angulară (C10) și Înstrăinarea ocupă o casă bună (C5), și știm că, într-un final, nativa s-a întors acasă.

5. Different

Temple Grandin s-a născut, aşa cum o afirmă, „diferită, dar nu inferioară”. O femeie cu autism, care a devenit unul dintre oamenii de știință de top în domeniul zootehniei. În cazul său, am văzut o altfel de înstrăinare, impusă biologic:

”Faptul că nu puteam vorbi era extrem de frustrant. Când adulţii mi se adresau direct, înţelegeam tot ce îmi spuneau, dar nu puteam să scot niciun cuvânt. (…) Ţipetele erau singurul mod în care puteam comunica. (…) Eu aud ca printr-un aparat auditiv cu volumul dat la maximum. Este ca şi cum aş avea un microfon deschis care preia toate sunetele. Am două opţiuni: să ţin microfonul deschis şi să mă las asaltată de sunete sau să îl opresc. Mama spunea că, uneori, mă comportam ca şi cum aş fi fost surdă. (…) Chiar şi acum am probleme de adaptare. Ascult una din piesele mele favorite la radio, apoi îmi dau seama că am ratat jumătate. Auzul mi se „dezactivează” pur şi simplu. La facultate, trebuia să iau notiţe continuu pentru a evita să se întâmple acest lucru. Vocea vorbitorului se pierdea şi revenea ca şi cum aş fi ascultat un post de radio îndepărtat. (…) Eu sunt un exemplu de conflict apropiere-evitare. Doream să simt senzaţia plăcută asociată cu o îmbrăţişare, dar când mă îmbrăţişa cineva, stimularea era de dimensiunile unui tsunami. (…) Când cineva mă îmbrăţişa, înţepeneam şi mă trăgeam să scap pentru a evita valul de stimulare care mă sufoca. Rigiditatea şi retragerea erau asemănătoare comportamentului unui animal sălbatic care se zbate să scape. (…) Mi-a luat mult timp să învăţ să accept senzaţia unei îmbrăţişări şi să nu mă smulg. Conform literaturii de specialitate, autiştii nu cunosc empatia. Cred că lipsa empatiei poate fi parţial cauzată de lipsa stimulilor tactili asociaţi cu o senzaţie de calm.”

Temple Grandin: Autismul văzut din interior

În harta remarcabilei Temple Grandin observăm:

– opoziția aplicantă Lună – Saturn (stăpân de C3) formată pe axa caselor cadente C3-C9 în tensiune cu

– opoziția de pe axa medicală a caselor cadente C6-C12 dintre Fortuna (din C6) și perechea Jupiter – Înstrăinarea (din C12), aflată în zodie de Apă (Scorpion), unde Jupiter funcționează ca stăpân al Ascendentului și al casei a 4-a. Configurație este și de această dată subliniată de prezența Nodurilor Lunare

– în casă succedantă străină de AS (C8) îl găsim pe maleficul Marte, ca stăpân al Înstrăinării, în zodie de Apă (Rac).

***

Aventura noastră în teritoriile străine ale hărților natale se oprește aici. Îi invit pe cei interesați de subiect să-l aprofundeze și să studieze bibliografia. O direcție interesantă de cercetare pentru cei studioși ar fi dimensiunea previzională a acestei teme: depistarea momentului sau momentelor când nativul va pleca și când se va întoarce.

Succes!

DIANA SPINEAN,

