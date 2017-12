Despre creşterea şi condiţia nativului – Dorotheus din Sidon (XVI)

Prima carte a lui Dorotheus, de la astre despre judecăţile cu privire la nativităţi: despre creşterea şi condiţia nativului

[Citește aici articolele care tratează primele 20 de capitole]

Capitolul 21. Cum să afli numărul de frați și surori (partea I)

Socotește [distanța] de la gradul în care se află Mercur până la Jupiter și adaug-o la numărul de grade al Ascendentului [ziua] sau scade-o din acesta [noaptea], câte treizeci de grade odată . Când se sfârșește socoteala, vezi câte planete aspectează casa respectivă, iar numărul lor arată câți frați va avea [nativul]. Când Venus și Mercur aspectează această casă aflându-se ei înșiși într-o casă bună, dacă sunt în semn feminin, frații vor fi de sex feminin, iar dacă sunt în semn masculin, de sex masculin. Dacă unul dintre cei doi [Venus ori Mercur] este în semn masculin, iar celălalt în semn feminin, atunci frații sunt atât de sex masculin, cât și feminin.

Dacă planetele care aspectează partea [casa respectivă] se află în case proaste, înseamnă că ceva nu e bine cu frații, că sunt atinși de boală, că se dușmănesc între ei, că părerile sau gândurile lor despre ceilalți [frați] sunt greșite sau haine. Dacă îi găsești pe Saturn și Marte și Soarele și Luna în alte domicilii decât ale lor , asta indică pierderea fraților. Dacă îi găsești pe unii în propriile lor domicilii sau locuri , atunci [nativul] are frați care nu îl iubesc și nu îi sunt prieteni sau care nu îi sunt de folos, fiindcă ceea ce indică maleficele nu este complet.

Pentru chestiunile referitoare la frați, uită-te la al treilea semn de la Ascendent. Dacă acesta este un semn bicorporat sau dacă stăpânul său este într-un semn bicorporat, atunci înseamnă că frații sunt amestecați [în privința părinților]: copii ai concubinelor [tatălui], născuți din același tată și aceeași mamă [ca nativul], sau alții decât aceștia.

Judecă subiectul fraților după cum îți spun: Saturn și Soarele indică frații mai mari, Jupiter și Marte pe cei mijlocii, Mercur pe cei mai mici, Luna surorile mai mari, iar Venus surorile mai mici.

Cu referire la frați, analizează-l pe Marte. Dacă îi găsești pe primul și al doilea stăpân al triplicității lui Marte într-o casă rea, este indiciu de frați puțini. Dacă îl găsești pe unul dintre cei doi în casă bună și pe celălalt în casă rea, atunci [nativul] are frați, dar, în mod inevitabil va asista la moartea lor.

Un exemplu: fie nativitatea unui bărbat, la care Mijlocul Cerului este în Taur și conține Soarele, Luna , pe Saturn, Mercur și Partea Fraților ; iar Marte este în Gemeni și Jupiter este în Vărsător; iar Ascendentul este în Leu. Indicatorii chestiunilor legate de frați sunt Saturn și Mercur, fiindcă sunt stăpânii triplicității lui Marte. Fiindcă amândoi se întâmplă să fie deasupra orizontului, trebuie să socotești de la ei până la Ascendent; dar dacă ar fi fost sub orizont, ar fi trebuit să socotești de la Ascendent până la ei. Prin urmare, prezici că nativul va avea cinci frați, fiindcă de la Taur, în care se află cei doi stăpâni ai triplicității lui Marte, până la Leu, unde se află Ascendentul, sunt trei semne, plus un semn care este bicorporat; asta înseamnă cinci. Dar dacă nu îi găsești pe cei doi [stăpâni ai triplicității] în același semn, va fi necesar să îi separi. Socotește de la acela dintre cei doi care este situat mai la Est și în casă mai puternică; dar dacă amândoi se află în [case de] aceeași putere, atunci primul este de preferat; și tot așa. Și spune pentru cine te mai întreabă despre această nativitate pe care am menționat-o: Partea Fraților este în casa a X-a și, din cauză că semnul este feminin , iar Saturn se află acolo, sora nativului va muri și, din cauză că Soarele se află acolo, fratele care este mai mare va muri și, din cauză că Mercur este acolo, alt frate, care este cel mai mic dintre ei, va muri; dar pe de altă parte, efectul deplin va fi respins, din cauză că Jupiter aspectează această casă .

(urmarea, în numărul viitor)

Traducere din engleză și note de MIHAELA DICU,

Senior editor și președinte de onoare AAR