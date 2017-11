Luna în harta unei națiuni

Acest subiect s-a născut la ultima întâlnire a Cercului Phoenix din luna septembrie a acestui an, când am discutat despre eclipsele din anul 2017. Punctul de pornire a fost generalizarea – cât de mult ne influențează tendințele maselor și de unde începem să ne construim pe noi înșine. Din acest motiv am început să fiu interesată de modul în care Luna din harta unei țări acționează și cum putem lega această informație de înțelegerea trecutului și pregătirea viitorului.

O altă dilemă a apărut pe parcursul scrierii acestui articol, şi anume aceea legată de diferența dintre popor, națiune, cetățeni. Cele mai multe informații despre astrologie mondială le avem din Evul Mediu – Renaștere, și sunt încă neadaptate la curentele actuale. Pentru mine acest subiect rămâne deschis și invit pe cei interesați să ne împărtășească ideile lor. La finalul articolului am inclus părerea colegului nostru, Alexandru Păunescu, exprimată de asemenea și la Congresul Asociației Astrologilor din România, ediția 2017.

Luna și mulțimile

În primul rând, Luna a fost asociată cu mulțimile, cu grupurile sau cu orice formă de organizare în care se adună mai mulți oameni. De asemenea, ne arată și subiectele de interes general ale acestora și unde își concentrează ei atenția. În harta de ingres a Soarelui, poziția Lunii de la acel moment ne arată subiectele fierbinți ale anului în curs.

Ex. Luna a fost în Săgetător (27°) în harta de ingres a anului 2017, în conjuncție cu Saturn și în casa a VI-a. Subiectele dezbătute în acest an: justiția și problemele acesteia, reformarea ei prin impunerea unor controale suplimentare, schimbarea taxării muncii, plafonarea indemnizației de creștere copil, prelungirea perioadei concediului de creștere copil. Suprapunând peste harta României, observăm un trigon cu Saturn din Leu (28 grade).

Pentru Franța, Luna de asemenea se află în Săgetător, cu Saturn, în casa a VI-a. Dorința de reformare a lui E. Macron în ceea ce privește legislația muncii a scos oamenii în stradă săptămânile trecute. Conjuncția Lună – Saturn este aproape de MC din harta Franței, ceea ce ne spune că acest demers va slăbi foarte mult puterea președintelui în exercițiu (Franța este o republică semiprezidențială, deci MC îl va reprezenta pe președinte. MC este oricum în casa a X-a).

Luna și natalitatea

Tradiția (mai ales astrologia medievală) îi atribuie Lunii în harta unei țări natalitatea (la concurență cu Venus), maternitatea și femeile, dar numai cele de condiție medie și joasă, fără ranguri sau poziții sociale (acestea din urmă fiind reprezentate de Venus). În zilele noastre nu mai facem astfel de diferențe, pentru că multe ranguri nobiliare au dispărut. În plus, există doctrina politically correct, care refuză oficial discriminarea socială bazată pe condiția moștenită a individului. Personal, cred că Luna reprezintă populația feminină în general a unei țări, atitudinea față de aceasta și rolurile pe care și le asumă. Mai concret, femeile pot fi încurajate să se implice, să se evidențieze, să fie susținute sau, din contră, să fie constrânse de reguli și dogme.

Ex. În harta Arabiei Saudite, Luna se află în Rac. Am putea spune că este o poziție de demnitate, însă realitatea ne infirmă această informație. Nu este de neglijat că se află în casa a VIII-a, alături de Pluton. Putem observa că pe harta de ingres, Ascendentul momentului este chiar în Rac, deci ne putem aștepta ca un subiect de interes al țării pentru 2017 să fie condiția femeii. Recent, li s-a acordat permisiunea de a conduce o mașină.

Luna, moștenirea ancestrală și schimbarea

Moștenirea ancestrală a unui popor este foarte importantă în definirea sa ca entitate de sine stătătoare. Atunci când vorbim despre poporul X, îi atribuim anumite trăsături: ex. – punctualitatea germană, eleganța italiană, bucătăria franceză, etc. Luna este cea care adună ceea ce primim de la predecesorii noștri, înglobându-le în identitatea actuală.

Cât de tradiționalist ori receptiv la noutăți este un popor ne spune tot Luna. Capacitatea de transformare, schimbarea viziunii, atitudinea în fața acestora se văd în harta unei țări prin relația pe care Luna le stabilește cu dispozitorul său, cu Soarele și cu dispozitorul acestuia. Din relația cu guvernatorul său vedem cât de bine integrează Luna calitățile semnului în care se află, punctele forte și vulnerabile. În relația cu Soarele vedem cât de conștientă este o națiune de caracteristicile sale și cât de mult își cunoaște identitatea.

Ex. Harta Germaniei de la 3 octombrie 1990, ora 12:00, Berlin.

Luna este în Pești, Jupiter în Leu. Între cele două semne nu este o relație de vizibilitate – de asemenea nici cu Soarele din Balanță, nici cu Venus ( care are exaltarea în Pești). Din 1990 se încearcă o reformare a spiritului național, o împăcare a unor tendințe divergente. Au fost acceptați și integrați imigranți, au început să fie mai deschiși d.p.d.v cultural. Aceasta este o opinie subiectivă, însă ne putem uita și la politicile naționale care au fost implementate în această perioadă, desigur influențați și de curentul multiculturalismului cultivat în Europa.

Pe harta proclamării Imperiului German de la 1871, (1 ianuarie, 00:00, Berlin). Luna se află în Taur, în trigon cu Soarele și Venus, dispozitoarea sa. În plus este și în exaltare. Germanii au fost foarte încrezători la acel moment și foarte conștienți de calitățile pe care le pot folosi pentru dezvoltare din toate punctele de vedere, mai ales economică.

Luna și relația dintre state

Conexiunile culturale și sociale între două state se pot observa și din pozițiile pe care le ocupă Luna în harta astrologică și aspectele sale cu celelalte planete.

Ex. Luna din harta României se află în Scorpion, Marte în Capricorn, Jupiter în Rac. În harta Spaniei, Luna și Marte se află în Rac, acolo unde noi îl avem pe Jupiter, guvernatorul semnului solar. Ca fapt divers, cea mai mare comunitate de români care locuiește în afara granițelor este în Spania. Una dintre cele mai căutate destinații de vacanță – Spania.

Națiune, popor, etnie, locuitori, cetățeni? Pe cine reprezintă de fapt Luna?

Națiunea este o denumire politică pentru a denumi un grup de oameni care locuiesc în cadrul acelorași granițe. Definiția DEX este următoarea:

Comunitate umană caracterizată prin unitatea de teritoriu, conștiința identității istorice și culturale și, în general, prin unitate de limbă și religie. Formă de comunitate etnică-socială a oamenilor, produs al dezvoltării societății pe o treaptă superioară, având ca trăsături definitorii comunitatea de teritoriu, a intereselor economice, a originii limbii și culturii, o anumită factură psihică

Națiunea a înglobat denumirea de popor, deoarece presupune conștiința apartenenței la un tip de organizare statală. Există o viziune destul de difuză cu privire la definirea acestei noțiuni, pentru că și politicile statale diferă. Astăzi teoria ne spune că într-o națiune sunt înglobate și etniile minoritare, însă realitatea ne duce pe un alt drum. Curentele naționaliste în general își doresc excluderea influențelor străine și consideră că accentuarea calităților native duce către o națiune mai solidă și sigură.

Cetățenii sunt de fapt locuitorii care, din punct de vedere legal, se bucură pe deplin de drepturile și obligațiile constituționale ale unui stat. Adică nu se ține cont de etnie.

Așadar, când ne uităm la poziția Lunii din harta unei țări ce vedem de fapt? Națiunea, etnia dominantă, cetățenii?

Așa cum am menționat mai sus, inserez paragraful pe care Alexandru Păunescu a fost de acord să-l includ în acest articol:

În harta unei națiuni, Luna arată abilitățile de îngrijire, nutriție și menținere a homeostaziei pruncului. Aspecte foarte importante pentru dezvoltarea unui popor, deoarece raportarea maternă prin afecte (ci nu prin sentimente, acestea fiind reprezentate de Venus) își pun amprenta asupra inconștientului colectiv. De aceea Luna reprezintă persoanele născute într-un anumit teritoriu care au ca bază comună tocmai acest set primar de interacțiune afectivă, acestă moștenire care îi particularizează. Modul în care mamele noastre au fost educate să își crească copiii se reflectă în conturarea unor principii inconștiente comune.

(Alexandru Păunescu, membru AAR)

IOANA ISPAS,

Vicepreședinte AAR