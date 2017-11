Ediția a XIII-a a Congresului AAR

În weekendul 6-8 octombrie s-a desfăşurat, în Bucureşti, cea de-a XIII-a ediţie a Congresului Asociaţiei Astrologilor din România. Invitată specială a acestui eveniment a fost LUCIA BELLIZIA, fondatoarea şi preşedinta Asociaţiei Culturale Apotélesma din Italia, astrolog cu o experienţă de peste 30 de ani, traducător, filolog, o doamnă încântătoare, amuzantă, plină de caldură, de dedicaţie şi pasiune pentru cercetarea astrologică.

Sâmbătă, 7 octombrie

Ne-am întălnit într-o sală a Hotelului Cişmigiu, sală ce s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru noi, pasionaţii de astrologie. Asistată de ADRIAN COTORA, Lucia ne-a vorbit despre Stelele Fixe în astrologia antică şi medievală, susţinând un workshop complex, bogat în informaţii şi bine sistematizat. Subiectul prezentat, deşi neglijat în astrologia modernă, este unul deosebit de important în astrologia antică.

Ne-am alăturat Luciei în călătoria de-a lungul timpului pe care ne-a propus-o, pentru a afla teoriile lui Aristotel şi ale lui Ptolemeu asupra lumii. Am ajuns să discutăm despre caracteristicile stelelor fixe, cum ar fi magnitudinea aparentă și culoarea. Apoi am aflat că studiul stelelor fixe era important atât în astrologia mundană, cât şi în cea natală. În astrologia mundană, stelele fixe erau studiate pentru prevederea vremii, cutremurelor, inundaţiilor şi a altor dezastre naturale, precum şi a războaielor. Cea mai mare importanţă o are aici studiul fazelor stelelor, momentele în care acestea devin vizibile şi cele în care devin invizibile. Lucia Bellizia este autoarea traducerii în limba italiană şi a comentariului lucrării lui Ptolemeu ”Fazele sau răsăritul stelelor fixe” (”Fasi o Apparizioni delle stelle inerranti”, Ed. Insedicesimo, 2017), iar doritorii au avut ocazia de a-şi achiziţona această lucrare valoroasă direct de la autoare.

Seminarul a continuat cu studiul influenţei stelelor fixe în astrologia natală. Potrivit anticilor, dacă acestea se află în poziții-cheie din hartă pot aduce noroc extraordinar, dar şi nefericire dacă nu sunt susţinute de planete benefice în demersul lor. Am vorbit despre natura stelelor, despre intenstitatea efectului acestora și a calității lor. Spre finalul workshopului, Lucia ne-a oferit câteva exemple sugestive. Unul dintre acestea a fost cel al celebrei actriţe Marilyn Monroe, a cărei binecunoscută biografie ne vorbeşte despre o ascensiune surprinzătoare spre succes, după o copilărie nefericită, dar şi despre instabilitate emoţională, relaţii controversate și o moarte prematură şi violentă. Analizând harta ei, am observat amplasarea a numeroase stele fixe în poziţii importante: Antares (de natura lui Marte) pe FC, Altair (de natură Marte-Jupiter) pe DSC, Pleiadele (stele nebuloase) pe DSC, Aldebaran (de natură Marte-Venus) peste Soare. O altă hartă analizată a fost, spre încântarea doamnelor prezente, cea a actorului italian de filme pentru adulţi Rocco Siffredi. Aici am descoperit Soarele conjunct cu ß-Arietis, stea localizată pe botul Berbecului, una dintre stelele ”impudice”, care sugerează un interes crescut pentru sexualitate, dar şi tendinţă spre excese.

Workshopul s-a încheiat într-o notă festivă, Lucia ne-a făcut bucuria de a accepta calitatea de membru de onoare al AAR. Am încheiat seara printr-o petrecere fastuoasă la restaurantul Ici et Là al Hotelului Cişmigiu. O seară cu discuţii interesante, cu dans, cu voie bună, mâncăruri alese şi cu un tort delicios cu steluţe vesele.

Duminică, 8 octombrie

Ne-am întâlnit, în număr mare, de această dată la Hotel Parliament, fără a ne lăsa intimidaţi de ploaia interminabilă de afară.

Ziua a început cu lansarea cărţii ”Stele fixe şi constelaţii în astrologie”, de Vivian E. Robson, prima carte tradusă de către o echipă AAR şi publicată de Editura Polirom. Traducerea acestei valoroase lucrări a fost posibilă prin efortul susţinut şi dedicarea echipei formate din: NICOLETA EȘANU (vicepreşedintă AAR, redactor-şef adjunct al revistei AAR ”Astrele” şi coordonator al proiectului Traduttore), MIHAELA DICU (preşedintă de onoare a AAR), MONICA LAZĂR (sub coordonarea căreia a debutat proiectul Traduttore) şi MIHAELA IȘFAN (secretară a AAR).

Echipa de traducători ne-a recomandat cu căldură această carte, care vine în întâmpinarea nevoii iubitorilor de astrologie de a se documenta pe acest subiect despre care nu se găsesc prea multe informaţii în limba română. La final, fiecare membru AAR a primit gratuit câte un exemplar al cărţii, iar ceilalţi participanţi au avut ocazia de a o achiziţiona la un preţ redus.

După o scurtă pauză, în care papilele gustative ne-au fost răsfăţate cu gustări delicioase, ne-am întors în sală, unde ni s-a pregătit o altă surpriză – un minunat moment artistic susţinut de MONA VĂLENAȘ, astrolog şi muzician, care ne-a ridicat vibraţiile prin interpretarea unor piese muzicale înălţătoare.

Sesiunea de conferinţe a fost deschisă de MIHAELA DICU, preşedintă de onoare şi membru fondator al AAR, care ne-a oferit un instrument practic şi util în lucrul cu stelele fixe, prezentându-ne ”Tehnica Paranilor”. Paranii ilustrează relaţia care se stabilește între o stea şi o planetă (sau un alt punct important al hărţii) atunci când acestea răsar, culminează, apun sau se află împreună la Nadir. Pornind de la textul Anonimului de la 379, Mihaela ne descrie relaţia dintre parani şi etapele vieţii, urmând direcția dată de mișcarea primară a planetelor prin hartă. Am analizat apoi harta Angelinei Jolie, observând numeroase legături între planetele personale şi stele fixe importante (Aldebaran, Antares şi Sirius).

În continuare, DIANA SPINEAN, preşedintă a AAR şi redactor-şef al revistei ”Astrele” ne-a adus în atenţie un subiect sensibil, dar de mare actualitate, analizând indiciile astrologice cu privire la ”Înstrăinarea în harta natală”. Din perspectiva caselor astrologice, tărâmul străin este cel îndepărtat de zodia ASC şi/sau neconectat cu aceasta: casa 7, casele cadente şi casele succedante care nu formează aspect major de la zodie la zodie cu ASC (C2 şi C8). În ce privește poziţionarea Ascendentului și Lunii în zodii, aflăm că sunt mai predispuse către înstrăinare zodiile de foc şi cele de apă. Ca elemente specifice, putem avea luminatorii în C7, C4 sau în case cadente, în aspecte dificile cu planete malefice sau în zodii de apă împreună cu malefice. De asemenea, o importanţă deosebită o au Fortuna şi Lotul Înstrăinării. Prezentarea Dianei a fost însoţită de numeroase exemple concludente, atât din rândul apropiaţilor, cât şi din cel al persoanelor publice. În încheiere, aceasta ne-a vorbit şi despre o altfel de înstrăinare, una de tip emoțional.

Următorul conferenţiar a fost SORIN BRATOVEANU, medic şi astrolog, membru al AAR, care ne-a vorbit despre ”Astrologie şi alimentaţie”. Pornind de la semnul Racului, care guvernează comportamentul alimentar, dar şi bucătăria în general, restaurantele şi hotelurile, prin analogie, Luna și casa a IV-a sunt, în concepția sa, semnificatori ai alimentaţiei în astrologie. Analizând hărţile unor bucătari celebri, Sorin ne arată elementele ce indică o carieră de succes în domeniu, după care aflăm care ne sunt preferințele culinare în funcție de poziționarea casei a IV-a în zodii. La final, am aruncat o privire asupra tranzitelor Lunii, care descriu stările ce ne influenţează preferinţa de moment pentru un anumit gust și pentru un anumit context în care să servim masa.

A urmat la microfon DAN CIUBOTARU, fost preşedinte AAR, care ne-a împărtăşit din ”Înţelepciunea astrologiei”. Pornind de la ideea că, uneori, folosind tehnici complexe în analiză, putem pierde din vedere esenţialul, Dan ne propune nişte principii pe cât de simple pe atât de profunde prin care putem căpăta şi menţine echilibrul în viaţă cu ajutorul astrologiei. Cum ar arăta harta astrală a omului perfect? Dan spune că aceasta ar fi o hartă… goală, fără planete, deoarece planetele semnifică dezechilibre, probleme cu care venim din existenţe anterioare sau pe care le moştenim ereditar. Din fericire, analiza relaţiilor (aspectelor) dintre casele astrologice ne furnizează toate informaţiile de care avem nevoie pentru a atinge echilibrul. Iar cel mai important punct al temei natale este, în viziunea lui Dan, Nodul Sud – acesta descrie cel mai bine dezechilibrul ce necesită a fi corectat în această viaţă.

Pauza de masă ne-a acordat un moment de reflecție asupra ideilor interesante ce ne-au fost expuse. Ne-am revăzut cu prieteni dragi, am povestit, am schimbat păreri, impresii în timp ce am servit prânzul la restaurantul hotelului.

Ne-am reîntors repejor în sală, unde ne-a aşteptat o altă surpriză – o prezentare de produse cosmetice naturale destinate nativilor fiecărei zodii, realizată de colega noastră ANA OZSVATH sub marca A’Mystic Fusion.

Următoarea conferinţă a fost susţinută de către IOANA ISPAS, vicepreşedintă AAR, coordonatoare a Cercului Phoenix şi proaspăt desemnată de către colegi ”Astro-mămica anului 2017”. Ioana a animat sala prin prezentarea unei teme de mare interes ”Luna în harta unei naţiuni”. Privind harta ingresului Soarelui în Berbec pentru România în 2017, observăm că Luna se află alături de Saturn în casa a VI-a și corelăm această poziţie cu discuţiile actuale despre trecerea plăţilor asigurărilor în sarcina angajaţilor. Dacă suprapunem harta ingresului peste harta României, se observă că Saturn din harta României aspectează prin trigon conjuncţia Lună-Saturn, indicând posibilitatea materializării acestui proiect. Cum Luna este legată, de asemenea, de condiţia femeilor dintr-o societate, Ioana ne propune să analizăm harta Arabiei Saudite. Și fiindcă Luna în harta unei ţări se leagă și de ideea de conştientizare a identităţii naţionale, Ioana ne prezintă harta Germaniei de la 1990 în contrast cu cea de la 1867 (la prima Unire). În final, Ioana lansează pentru noi întrebarea ”Pe cine reprezintă, de fapt, Luna? Pe cei care sunt cetățeni ai acelei țări sau doar pe cei născuți acolo sau…?”.

A urmat apoi ALEXANDRU PĂUNESCU, unul dintre cei mai tineri membri ai AAR, pasionat de astro-psihologie, care a destins atmosfera cu o prezentare despre ”Astrologia umorului negru”. Pentru a stabili cine are umor în general, Alexandru traduce în termeni astrologici afirmaţia lui Freud conform căreia ”Umorul există doar la persoanele cu SupraEu îngăduitor în relaţia cu Eul”. Astfel, persoanele cu umor vor avea o relaţie bună între guvernatorul ASC (”Eu”) şi axa caselor IV-X (”SupraEu”). Un alt punct important pentru analiză este Mercur. Efectuând o cercetare statistică pe hărţile a 70 de persoane ce practică umorul negru, Alexandru ne prezintă următoarea concluzie: Mercur este în proporţie de 94% în mers direct (facilitând astfel exprimarea) și se găseşe cu precădere în Fecioară, Vărsător şi Săgetător. În continuare, Alexandru ne prezintă și celelalte rezultate ale cercetării sale, iar în încheiere teoria este cu succes demonstrată pe câteva hărţi.

Ultima conferinţă a fost susţinută de ANCUȚA CATRINOIU, co-organizatoare a Cercului Phoenix, care ne-a oferit o interesantă tehnică medievală de ”Interpretare a viselor prin astrologie”. Ancuţa ne spune că, în Antichitate, divinaţia (arta de a prezice viitorul) juca un rol foarte important. Visul este forma de divinaţie cea mai răspândită şi accesibilă oricui, deoarece toată lumea visează. În astrologie, axa responsabilă cu visele este cea a caselor III-IX. Astrologia elenistică susţine ideea conform căreia casele cadente fac trecerea de la o lume la alta, de aici făcându-se legătura cu visele, care sunt călătorii într-o stare modificată de conştiinţă. Tehnica de interpretare a viselor pe care Ancuţa ne-o aduce la cunoştinţă a fost descrisă de către William Lilly şi de alţi astrologi din perioada medievală și folosește harta consultativă a visului. Ancuţa ne oferă pentru exemplificare analiza unui vis, dar acceptă şi provocarea de a analiza pe loc visul din noaptea anterioară al colegei noastre Ioana Ispas.

După aceste zile minunate, în care pasiunea comună ne-a unit pentru a învăţa şi a ne dezvolta împreună, ne luăm cu toţii ”rămas bun”, păstrând în suflet amintiri nepreţuite.

Mulţumim colegilor noştri care s-au implicat trup şi suflet în organizarea acestui eveniment, conferenţiarilor şi tuturor celor prezenţi! Să ne revedem cu bine la anu’!

ALEXANDRA GRAMA,

Membră AAR