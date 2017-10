Părțile arabe – partea a VII-a (Partea lui Marte)

Continuăm serialul dedicat părților arabe și ajungem la Marte cu a sa ”Parte a Curajului”.

Tehnic, această parte se calculează în modul următor:

Ce semnifică această parte a lui Marte?

Guido Bonatti în ”Book of Astronomy” ne oferă o descriere succintă a acestui punct:

„The significations of which are these: because it signifies the disposition of armies, conflicts, and battles, and the honesty and acuity of the mind, and boldness, strength also, anticipation and greatness of heart, with impulse and haste.”