Tiparele planetare – o moștenire de familie (partea a III-a)

În primele două episoade ale acestui serial, am vorbit despre tulburările de comportament (ADHD) și de sănătate de care suferă T., am văzut cum ele își găsesc contrapartea astrală în harta sa (vezi partea I) și am observat că anumiți indicatori astrologici ai acestor tulburări apar și în hărțile înaintașilor săi (vezi partea a II-a). Iar aceste descoperiri ne-au ajutat să găsim un sens în suferința băiatului și a familiei sale. Mai departe, vom aborda o altă latură a acestui caz și vom fi iarăși în căutare de tipare, dar din perspectivă previzională de data aceasta.

Problema de cercetat

Prima problemă de sănătate a debutat când T. avea 9 luni. A făcut otită, iar aceasta a fost însoțită de febră, de tremurături (convulsii) și de pierderea cunoștinței. După două luni, T. a suferit o nouă pierdere a cunoștinței, tot pe fondul creșterii temperaturii corporale. Au urmat apoi 6 crize convulsive (convulsii + pierderea cunoștinței + febră), la intervale neregulate de timp, în decurs de cinci ani, însoțite uneori de diverse afecțiuni acute. După acești cinci ani, la sfatul medicului, părinții au întrerupt tratamentul medicamentos pe care T. îl urma. După 3 luni de pauză, face o nouă criză convulsivă.

În total, T. a suferit două episoade de pierdere a cunoștinței (fără convulsii) și 7 crize convulsive. Cauza acestora este necunoscută. Primul RMN a dezvăluit un vas de sânge suspect, cu potențial problematic, în lobul frontal stâng, dar a cărui cauză nu a fost identificată.

Mama lui T. a suferit și ea, la o vârstă fragedă, o criză similară, dar a fost singurul incident de acest tip din viața ei. Ea este cea care a solicitată această investigație astrologică, în căutarea sensului acestor crize, împreună cu un răspuns la întrebarea dacă și când e probabil să se aștepte la un nou episod convulsiv în viața lui T.

9 hărți, un numitor comun

Metoda de lucru aleasă a fost următoarea: am ridicat hărți pentru fiecare dintre cele 9 momente problematice explicate mai sus și le-am raportat rând pe rând la harta natală a lui T. (vezi harta lui mai jos). Am urmărit și notat aspectele pe care planetele în tranzit le formau între ele, în acele momente, și modul în care interacționau cu harta băiatului, în special cu elementele pe care le identificasem deja ca fiind semnificative pentru problemele cu care el se confruntă (vezi partea I). De asemenea, am notat stăpânii perioadei în care fiecare criză a avut loc .

În urma acestui demers (mai curând statistic), am avut surpriza de a găsi un numitor comun al celor 9 momente, o singură relație planetară. Am observat că de fiecare dată când băiatul a trăit o problemă de sănătate, care s-a soldat cu pierderea cunoștinței, a apărut o relație între Jupiter în tranzit, Neptun în tranzit și Marte din natal. Prin asta înțeleg că cele trei planete se aflau fie în aceeași zodie, fie în zodii opuse, fie în zodii aflate în cuadratură, în trigon sau în sextil; erau interconectate.

Cu alte cuvinte, Marte din harta natală a băiatului era atins de tranzitul lui Jupiter și de tranzitul lui Neptun, în timp ce Jupiter și Neptun erau, la rândul lor, conectați unul la celălalt. Și asta de fiecare dată! Desigur, apăreau și alte interacțiuni interesante între elementele astrologice, însă doar această relație a fost prezentă în 9 din 9 hărți, și doar despre ea vom vorbi aici.

Ce reprezintă aceste planete și interacțiunea lor

Știm că Marte are rolul de a dezbina prin acțiune violentă și de a acutiza, de a evidenția tot mai puternic separarea / contrastul în (sau între) ceea ce atinge. Medical, de regulă îl facem responsabil pentru răniri și accidente, mai ales în zona capului sau la nivelul musculaturii, pentru inflamații, convulsii, erupții, febră, ș.a. În contextul hărții lui T., Marte joacă și rolul de stăpân al casei bolilor, casa a 6-a, ceea ce este foarte important! Devine limpede, astfel, ce caută el în această ecuație.

Pe Jupiter l-am privit ca pe o șansă de eliberare, fiindcă în harta lui T. pare a fi planeta cea mai stăpână pe sine (în exaltare, în casă succedantă, văzut de dispozitorul care aplică spre el, conduce unghiuri – C10 și C7 etc.) și care sprijină, prin trigon, acțiunea planetelor din casa a 6-a, printre care și a stăpânului Ascendentului (Mercur). Astfel că, pe de-o parte el confirmă problema de sănătate și o generalizează, dar pe de altă parte vorbește despre o formă de rezolvare.

În ce-l privește pe Neptun, el este simbolul confuziei, al alienării, al rătăcirii și al abandonului, în această ecuație. Este cel care, cred eu, arată că motivul apariției crizelor este greu de identificat.

Per ansamblu, interacțiunea celor 3 planete m-a făcut să bănuiesc că aceste convulsii și pierderi de cunoștință ar putea reprezenta rezolvarea (inconștientă a) unei stări antagonice pe care băiatul o trăia în acele momente. Am interpretat această relație ca pe o încercare de apărare, în acest caz de fugă din calea unui potențial pericol. Ne amintim că, după naștere, pe când avea 9 luni, T. a trăit un episod atât de dureros încât și-a pierdut cunoștința. Vorbim despre durerea cauzată de prima sa otită. Presupunerea mea este că atunci când creierul său a estimat că s-ar putea întruni din nou condițiile experimentării unei otite (prima dintre ele ar putea fi creșterea temperaturii corporale) a optat pentru a da comanda de fugă din calea pericolului. Și cum poți să fugi din propriul tău corp altfel decât pierzându-ți cunoștința?

Dar de ce Jupiter?

Revenind la harta lui T., observăm că deși Marte și Neptun sunt conectați în natal, Jupiter nu este în aspect cu cei doi. Și cu toate astea, în tranzit, relația lui Jupiter cu Marte & Neptun a avut un cuvânt greu de spus. Cum spuneam, am verificat planetele care stăpâneau perioadele de viață în care T. a avut crizele, iar Jupiter nu se număra printre ele – nu era lordul anului și nici nu stăpânea vreo subperioadă… Și atunci, rămâi totuși să te întrebi de ce tocmai Jupiter, și de ce această relație cu Marte și Neptun. Iată câteva dintre răspunsurile pe care le-am găsit:

Pentru că, în natal, Jupiter este planeta cea mai capabilă să producă bine / să aducă o rezolvare, datorită condiției în care se află . Și, cum spuneam, în viziunea mea acele crize reprezintă cea mai rapidă rezolvare pe care (creierul său) a găsit-o în condițiile date, una problematică însă, Jupiter fiind retrograd (el oferă o rezolvare, dar nu definitivă, iar problema continuă să revină).

Pentru că în harta otitei (adică harta primului moment-problemă de după naștere) Jupiter și Neptun se aflau în opoziție aplicantă partilă, în gradul 9 al zodiilor fixe Leu (Jupiter) și Vărsător (Neptun). Băiatul a prins, așadar, un moment foarte important și totodată delicat din ciclul planetelor Jupiter-Neptun și a rămas sensibil la acesta. Iar ciclul Jupiter-Neptun devine activ pentru el atunci când i-l activează pe Marte din harta natală (S6+Uranus+Neptun).

Pentru că am înțeles că există o poveste jupiterian-marțiană mai veche decât harta băiatului. Mai precis, am mers pe firul lunației prenatale și am descoperit că:

– harta lunației prenatale are AS în Săgetător (cu Jupiter tot la gradul 16 din Rac, dar plasat în casa a 8-a), iar conjuncția luminătorilor se produce la gradul 23 din Scorpion, dispozitorul lunației fiind Marte;

– eclipsa prenatală, formată la gradul 14 al zodiilor Rac-Capricorn, are AS hărții tot în Săgetător, cu Jupiter la gradul 29 Gemeni (gradul viitorului AS al băiatului!) și cu Marte rx. în AS, conjunct cu Pluton;

– harta eclipsei-mamă (datând din 1658) prezintă o recepție Soare-Jupiter (Soarele în Săgetător și Jupiter rx în Leu) și Marte în domiciliu, la gradul 26 Scorpion…

În plus, după expunerea acestui material la simpozion, am aflat că planeta care stăpânește, în harta natală, termenul în care s-a produs lunația prenatală, ar fi tradițional considerată Arhitectul întregii vieți a nativului. Am căutat să văd cine este planeta care stăpânește termenul în care s-a produs lunația prenatală (la gradul 23 Scorpion) și am constatat că este… Jupiter!

Dacă ne uităm la hărțile bunicilor și părinților lui T. (vezi partea a II-a a materialului) îl vom găsi pe Jupiter într-o relație cu Luna, cu Marte sau pur și simplu într-o poziție de autoritate, semnalând, așadar, o problemă ereditară (și de asemenea și o soluție!) cu puternice nuanțe jupiteriene.

Dacă & Când

Având astfel numitorul comun al momentelor sale de boală, am căutat următoarea perioadă în care Jupiter în tranzit îi va vedea simultan pe Neptun în tranzit și pe Marte din natal (Vărsător), iar aceasta este 10 octombrie 2017 – 1 decembrie 2019. Acestui trio i-am adăugat apoi, rând pe rând, și alte relații planetare pe care le-am depistat ca fiind active în momentele problematice și am reușit să restrâng intervalul de timp tot mai mult, ajungând la 2-3 zile în care e posibil ca băiatul să sufere o nouă criză, DACĂ nu schimbă nimic în obiceiurile sale.

În mare, schimbarea recomandată presupune explorarea și apoi introducerea unor activități noi în programul său, activități de tip jupiterian și marțian, a căror natură să concorde cu felul în care Jupiter și Marte stau în harta sa. Rolul mamei (Luna) în viața lui T. este unul extrem de important și i-am recomandat acesteia să continuie terapia individuală pe care a început-o, având convingerea că pe măsură ce ea se vindecă și șansele lui de a duce o viață mai fericită vor crește.

În completare…

Tradițional, se crede că stăpânii triplicității luminătorului dominant – în acest caz, Luna – și ai Pars Fortunei pot descrie perioade din viață. Luna lui T. se află în triplicitatea de pământ pe care o și stăpânește, deci este primul trigonocrator, corespunzător primei părți a vieții. După ea, urmează Venus ca trigonocrator secundar și stăpână peste a doua parte a vieții. Condiția lor din natal ar reflecta deci coloratura etapei respective de viață . Luna și Venus sunt ambele într-o stare dificilă, dar dintre ele consider că Luna stă mai bine. În aceste condiții, când ambii trigonocratori sunt slăbiți, se analizează trigonocratorii Pars Fortunei după același principiu. T. are Pars Fortunae în Taur, ceea ce ne întoarce la triplicitatea de pământ stăpânită de aceleași două planete. Tradiția spune că dacă și stăpânii lui Pars Fortunae au o condiție precară în hartă, destinul nativului va fi unul dificil…

Luând-o la modul simplu, semnele fixe și casele cadente tind să prelungească evenimentele sau starea lucrurilor în timp și vedem că harta lui T. are tocmai o astfel de dominanță. Chiar dacă el va reuși să-și controleze tulburarea la maturitate, sunt puține șanse ca ea să dispară definitiv sau ca viața de adult să-i fie ușoară. Asta nu înseamnă neîmplinire sau nefericire, dar înseamnă totuși o continuă provocare. Există numeroase exemple de hărți pe care le numim, ca astrologi, dificile, dar pe care nativii le-au folosit cu succes în avantajul lor și al societății în care trăiesc, realizând lucruri remarcabile în ciuda greutăților sau tocmai din cauza lor. Dar înainte de a putea face asta, T. și orice alt copil care suferă de o tulburare trebuie ajutați să capete cât de mult control e posibil asupra propriei sale persoane și să devină un adult cât mai puțin dependent de ceilalți.

***

Acesta a fost rezumatul modului în care am lucrat pentru acest caz. Nu folosesc mereu același procedeu sau aceleași tehnici, ci le testez pe cele pe care le cunosc pentru a observa care dintre ele funcționează pentru persoana care îmi solicită ajutorul, și în ce combinație. Precizez însă că întotdeauna mă bazez pe ceea ce-mi relevă cercetarea cantitativă – dacă o relație astrologică a fost prezentă în toate momentele cu natură similară pe care le investighez, mă bazez pe acea relație. Chiar dacă mă surprinde sau mă intrigă când n-am explicație pentru ea. Cred că există tehnici, demult pierdute sau pe care nu le cunosc sau nu le stăpânesc, care m-ar putea conduce direct la rezultat însă, precum Toma Necredinciosul, până nu verific hartă cu hartă nu cred. Asta ia însă timp, după cum vă puteți imagina.

Unul dintre factorii care m-au determinat să continui astfel, să văd deci cu răbdare hărțile tuturor momentelor de criză și, înainte de ele, toate hărțile familiei, a fost mama lui T. și faptul că ea studiază astrologia și se bazează pe acest instrument de cunoaștere. Știam că singurul mod în care ea se poate ajuta pe sine și pe T. este să înțeleagă, să poată verifica la rândul ei hărțile, să vadă ceea ce rezultă negru pe alb din studierea lor și să folosească ceea ce descoperă. Fiindcă știu că citește acest material, vreau să-i mulțumesc încă o dată pentru încrederea cu care m-a investit și pentru faptul că mi-a deschis porțile universului ei.

Iar vouă vă doresc să continuați neobosit să cercetați, cercetați, cercetați!

DIANA SPINEAN,

Redactor-șef & Președinte AAR