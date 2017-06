Soare – Lună, întâlnire la nivel înalt. Luna Nouă în Gemeni

Cam tuturor ne plac obiectele noi, dar nu același lucru se poate spune despre situațiile noi, mai ales atunci când ele nu reflectă o alegere proprie.

Luna Nouă, ca fenomen astronomic și moment astrologic, nu depinde de alegerea noastră, dar ne oferă nouă posibilitatea de face alegeri ale căror consecințe urmează să se vadă 6 luni mai târziu.

Practic, an de an, Luna Nouă în semnul Gemenilor ne dă imboldul de a intra în contact cu lumea înconjurătoare, fie că este vorba despre contactele interumane sau despre diverse moduri de manifestare a vieții (natură, știință, cultură, mediu geografic, spiritualitate, arte, etc.). Momentul acesta înmagazinează cel mai mare potențial de deschidere a individului către ceva exterior lui, de deplasare către și de fuzionare, într-o oarecare măsură, cu acel element: o formă de viață, o idee, un obiect, un loc în spațiu, o substanță, etc. Luna Nouă în Gemeni marchează, în principiu, începutul interacțiunii dintre individ și altceva, cu un anumit scop.

Anul acesta momentul de Lună Nouă în Gemeni va avea loc pe 25 mai, ora 22.45, ora Bucureștiului.

Ascendentul hărții se află în primul grad din Capricorn, iar stăpânul Ascendentului, Saturn, este retrograd, în casa 12, în opoziție cu Marte, aflat la rândul său chiar în semnul Lunii Noi. Nu este un indiciu de mare forță și nici de dinamism, așadar vom avea nevoie să muncim din greu pentru a ne atinge scopurile pe care ni le propunem acum. Saturn va pune niște stavile în calea deciziilor și a acțiunilor noastre, cu scopul de a ne determina să facem alegeri mature, conștiente și asumate. Vor rămâne în picioare doar deciziile cu adevărat bune și acțiunile verificate, corecte. Dacă simțim că ne împotmolim înseamnă că ori direcția nu este bună, ori strategia.

Pe de altă parte, este posibil să simțim cum inerția a pus stăpânire pe noi și ne este greu să ne mobilizăm. Vom fi tentați să batem pasul pe loc sau să ne retragem defensiv, să căutăm tot felul de justificări care ne par pe moment credibile. Tendința generală va fi aceea de a apela la concepții vechi, cărora le-am rămas inconștient tributari și din care ne este teamă să ne desprindem.

Există și părți bune în această poziționare astrală. În primul rând vom căpăta experiență și vom deprinde răbdarea. Este bine să nu ne repezim să acționăm, să chibzuim cu grijă și să așteptăm momentul prielnic. Avem posibilitatea ca, înțelegând ce anume am greșit în trecut, să răsturnăm acel tipar din temelii (Saturn Rx trigon Uranus pe FC și trigon NN în Leu, casa 8). Eliminarea vechilor modele de gândire și comportament este aproape inevitabilă și nu prea mai are legătură cu voința noastră.

Pentru că Luna Nouă se petrece în semnul Gemenilor, desigur este vorba despre planuri ce țin de fructificarea cunoștințelor acumulate (sau de evaluarea lor), cărora ni se cere să le dăm o formă concretă, chiar dacă pentru asta va fi necesar să depunem mai mult efort decât suntem dispuși. Luna Nouă în casa 5 atrage atenția asupra nevoii de a ne face remarcați ca urmare a demersurilor făcute, a inteligenței și, inclusiv, a relațiilor pe care le avem. Prezența planetei Marte tot în Gemeni ascute inteligența, dar și tentația de a intra în conflicte verbale. Saturn Rx și Luna Neagră din Săgetător, semnul opus Lunii Noi, reprezintă un avertisment serios asupra riscului de a ne sabota singuri planurile și proiectele dacă nu suntem suficient de atenți și diplomați. De asemeni, există tentația păguboasă de a ne supraevalua inteligența și cunoștințele, cum s-ar spune de a urca pe scenă fără să știm textul poeziei, dar convinși că o vom recita răspicat și cu intonație.

În ce fel ne putem face remarcați prin exprimarea valorilor noastre autentice? Mercur, stăpânul semnului Lunii Noi, se află în Taur în casa 4 și aduce o rază de speranță: este drept că un anumit mod de gândire ne ține încă ancorați în tradiții, dar cel puțin este o gândire practică și sănătoasă, care ne oferă șansa unei baze solide de la care să pornim.

Atât stăpânul semnului Lunii noi, cât și stăpânul Ascendentului se află în case așa-numite ”de apă”, sau ”psihice” ceea ce este un indiciu de dirijare pe baze emoționale a unor decizii sau concluzii. Și aici regăsim indiciul că putem trece prin momente de introvertire, întoarcere către sine și către trecut. Uneori s-ar putea chiar să ne facem procese de conștiință ori să ne învinovățim pentru unele eșecuri, iar aceste trăiri ne pot afecta realizarea planurilor pe care ni le propunem acum.

Cu Saturn în casa 12 și Mercur în casa 4, nu vom fi foarte expansivi, deși ne-am dori (NN în Leu). După cum spuneam, vom simți că ceva ne trage mereu înapoi, dar scopul este de a ne atenționa: realitatea este de multe ori diferită de ceea ce am gândit sau ce am dorit.

Ca de obicei, șansa vine de la Jupiter. Aflat în casa 9 și în aspect favorabil de semn cu Luna Nouă, în ciuda faptului că încă se află în mișcare retrogradă, el dă o mână de ajutor stăpânului Ascendentului – așa încât, avem posibilitatea să înțelegem în ce situații am judecat părtinitor, incorect și superficial. Făcând efortul de a trage acum o concluzie justă, ne sporim șansele de creștere, chiar dacă ele vor fi gradate sau din când în când, condiționate.

La fiecare Luna Nouă în Gemeni, indiferent că ne facem planuri sau nu, ni se reamintește că avem niște lecții importante de viață de asimilat și că viața reprezintă ea însăși un proces continuu de învățare: din împliniri, din greșeli, din experiențele proprii sau din experiențele altora. Învățarea este chiar mai mult decât un proces – este o necesitate pe care se sprijină adaptarea omului la viața însăși, iar educația constituie un beneficiu al conștientizării acestei necesități.

Învățăm să vorbim, să mergem, să relaționăm, să ne adaptăm la cerințele societății. Învățăm să supraviețuim, să ne dezvoltăm, iar la maturitate alții învață de la noi. Învățarea, ca instrument al dezvoltării, conduce la exprimarea de sine și la afirmarea propriei valori atât în cadrul societății, cât și în proprii noștri ochi. Cât valorăm și câtă valoare ne dăm?

Pentru următoarele 6 luni, până la Luna Plină în Gemeni, vom avea de îndeplinit câteva misiuni importante, și anume:

– de a selecta după criterii calitative atât informațiile (obținute, deținute sau oferite), cât și relațiile.

-de a (re)structura modul în care gândim, comunicăm și stabilim contacte.

-de a limita tendința către vorbărie, risipirea în idei fără conținut și relevanță, dialogurile inutile, conversațiile de conveniență

-și, în general, de a limita cât mai mult posibil superficialitatea.

Luna Nouă în Gemeni de anul acesta ne solicită să alegem scopul pentru care comunicăm, deoarece efectele vor fi pe termen lung, iar cunoștințele acumulate vor sta la baza unei construcții durabile.

MELANIA MARIN,

Membru AAR, psiholog