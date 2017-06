Marilyn Monroe – Gemenii, între fascinaţie şi vulnerabilitate

La auzul numelui „Marilyn Monroe” în mentalul colectiv apar imediat clişee legate de erotism, strălucirea hollywoodiană, glamour, celebritate, seducţie, carismă feminină. Această actriţă a lăsat în urma sa o imagine iconică a cinematografiei americane, dar şi a stilului în modă (pentru că Marilyn a fost totodată şi manechin) sau în arta plastică (datorită creaţiilor de tip „pop art” ale lui Andy Warhol). Dincolo, însă, de aceste şabloane intens vehiculate, de aceste măşti mai mult sau mai puţin artificiale, se ascundea o fiinţă cu o istorie personală destul de tristă, marcată de multiple dificultăţi.

Adevăratul nume al faimoasei actriţe a fost Norma Jean Mortensen, ea fiind născută pe data de 1 iunie 1926, în Los Angeles County Hospital. Mama fetiţei era Gladys Pearl Baker (născută Monroe), o femeie cu o poveste personală destul de zbuciumată. Gladys, care era fiica a doi emigranţi săraci stabiliţi în California, s-a căsătorit prima oară la vârsta de 15 ani (în anul 1917) cu John Newton Baker, căruia i-a dăruit doi copii: Robert şi Berniece. Cei doi soţi s-au separat în 1921 (copiii rămânând în grija tatălui), iar Gladys s-a recăsătorit în 1924 cu Martin Edward Mortensen, acesta fiind tatăl oficial al micuţei Norma Jean. Spunem „tată oficial”, pentru că tatăl biologic al viitoarei actriţe a rămas necunoscut (se presupune că Gladys ar fi rămas însărcinată cu coleg de serviciu, cu care colabora în activitatea de tehnician, destul de simplă şi modestă, în industria filmului). Soţii Mortensen s-au separat înaintea naşterii fetiţei (în 1926) şi au divorţat în 1928.

În astrograma natală a Normei Jean remarcăm Soarele în Gemeni şi Ascendentul în Leu. Conjuncţia dintre Soare şi Mercur din Gemeni semnifică incertitudinea în privinţa identităţii tatălui, precum şi dualitatea paternă (tată oficial/tată biologic). Mama sa este simbolizată de Luna din Vărsător (plasată în decanul al doilea, atribuit Gemenilor, din Vărsător), indicând o femeie destul de instabilă în relaţiile de cuplu. În plus, această Lună este conjunctă cu Jupiter din Vărsător, semnificând un grad sporit de instabilitate personală (nu uităm că Jupiter guvernează două semne mobile – Săgetătorul şi Peştii) şi o înclinaţie către aventură, aspecte ce au caracterizat-o pe Gladys.

La scurt timp după naşterea Normei Jean, Gladys a realizat că nu este pregătită mental şi financiar să o crească, motiv pentru care a lăsat-o în grija familiei Bolender, din localitatea rurală Hawthorne. Albert şi Ida Bolender erau un cuplu de creştini evanghelici, ei oferindu-i o educaţie de acest gen fetiţei şi fiind chiar dispuşi să o adopte legal. După ce şi-a vizitat periodic fiica timp de câţiva ani, Gladys a decis să o ia din nou în grija sa în 1933. Cele două s-au mutat împreună în localitatea Hollywood (în apropiere de Los Angeles) într-o locuinţă, în care se mai afla şi familia de actori Atkinson. Câteva luni mai târziu, în 1934, Gladys a avut o cădere psihică gravă, care a fost diagnosticată drept schizofrenie, necesitând ulterior o lungă perioadă de internare la Metropolitan State Hospital.

Acest start relativ dificil în viaţă poate fi regăsit şi în astrograma viitoarei actriţe. Casa a IV-a (a familiei de origine) este plasată în Scorpion şi Săgetător, indicând, pe de o parte, o destrămare a familiei (mamă singură, tată absent) şi, pe de altă parte, o instabilitate locativă. Pluton natal din Rac semnifică, de asemenea, o dezagregare a familiei. În plus, Saturn din casa a IV-a indică un climat familial auster, restrictiv, de natură a induce stări depresive (sau insatisfacţie emoţională). Guvernatorul casei a IV-a, Marte, este plasat în Peşti, semnificând o ambianţă familială impregnată de religiozitate (corespunzătoare perioadei în care s-a aflat în grija familiei evanghelice Bolender).

De la vârsta de 8 ani şi până la 16 ani, Norma Jean s-a aflat în custodia familiei Atkinson, apoi a familiei Goddard (Grace McKee Goddard era o prietenă a mamei sale), ba chiar a trăit şi la orfelinat timp de un an. În această perioadă, viitoarea actriţă şi-a realizat studiile primare şi gimnaziale la Emerson Junior High School. Orfelinatul a fost cea mai dureroasă experienţă pentru Norma Jean, alături de molestările sexuale suportate în cadrul familiilor Atkinson şi Goddard. În harta natală a Normei, Marte, guvernatorul casei a IV-a, se află, alături de Uranus, în casa a VIII-a (semnificând abuzurile sexuale, apărute uneori în mod brusc, fulgerător); prezenţa aceluiaşi Marte (ca guvernator al casei a IV-a) în semnul Peştilor semnifică o perioadă de viaţă trăită în grija unei instituţii de importanţă colectivă (experienţa orfelinatului).

În anul 1942, la vârsta de 16 ani, aflată sub riscul de a reveni la orfelinat, Norma Jean s-a căsătorit (desigur, din necesitate stringentă) cu James Dougherty, un vecin de 21 de ani al familiei Goddard. Acest mariaj a fost nefericit pentru ambii soţi, până când James s-a înrolat în trupele de marină militară, în 1943, şi a fost trimis pe frontul din Pacific (pentru a participa la luptele dintre americani şi japonezi, din cadrul celui de-al Doilea Război Mondial). Rămasă singură, Norma s-a angajat la o fabrică de muniţie, pentru a se putea întreţine.

În 1944, Norma a început să facă primii paşi în cariera sa. L-a cunoscut, la fabrica de muniţie, pe fotograful David Conover (care realiza o campanie de propagandă proamericană, în contextul războiului), începând să pozeze pentru acesta. Din 1945, Norma Jean a devenit fotomodel al agenţiei lui Conover. Astfel, ea a putut apare în diverse reclame şi în reviste, inclusiv pe coperta acestora.

În 1946, Norma înregistrase deja un succes semnificativ, apărând în aproximativ 33 de reviste. Datorită notorietăţii dobândite ca fotomodel, cu culoarea părului schimbată (din brunet în blond), Norma Jean a fost introdusă, de nişte intermediari, la case de producţie de film. A fost primită la studiourile „20 Century Fox”, administratorii Ben Lyon şi Darryl F. Zanuck fiind entuziasmaţi de prestaţia sa. Aşadar, în 1946, Norma avea deja un contract semnat cu casa de filme amintită, îşi luase numele de scenă Marilyn Monroe şi divorţase de Jim Dougherty (care era împotriva carierei sale de fotomodel şi actriţă).

Toate aceste evoluţii pot fi înţelese analizând harta natală a artistei. Plasarea casei a VII-a (a căsătoriei) în Vărsător şi Peşti indică instabilitate în relaţia de cuplu (explicând astfel divorţul de Dougherty); în plus, guvernatorul casei a VII-a, Uranus, este plasat în casa a VIII-a (a morţii, sfârşitului, etc.), semnificând, în mod clar, „căsătorie destrămată”.

Activitatea de fotomodel este indicată de mai multe elemente. Ascendentul din Leu a inspirat-o să-şi coloreze părul blond (culoarea aurie a Soarelui, care i-a guvernat Ascendentul), iar Neptun din casa I (angular, deci dominant) i-a conferit acea latură extraordinară de fascinaţie, de carismă, imaginea strălucitoare pe care a afişat-o ca artistă.

Soarele din Gemeni, care este guvernatorul Ascendentului şi al lui Neptun, aflat şi în conjuncţie cu Mercur, semnifică folosirea propriei imagini (Ascendentul), prin intermediul fotografiei (Neptun), în scopuri comerciale (în reclame şi reviste, presa fiind plasată sub influenţa Gemenilor). De asemenea, Saturn din Scorpion indică o transformare profundă în cariera profesională şi în statutul social, care a fost evidentă în cazul său (de la condiţia de casnică şi muncitoare în fabrică, la cea de fotomodel şi vedetă de film).

Până la apariţia în primele roluri de film, Marilyn a luat lecţii de actorie, dans şi interpretare vocală în cadrul şcolii „Actor’s Laboratory Theatre”. Marilyn a avut primele sale apariţii pe marele ecran în filmele „Dangerous Years” (din 1947) şi „Scudda Hoo! Scudda Hay!” (din 1948). Între 1948 şi 1950 Marilyn a părăsit studiourile „20 Century Fox”, trecând apoi la casa de filme „Columbia”, unde a fost distribuită doar în filmul „Lady of the Chorus” (1948).

Abia în 1950 Marilyn a cunoscut adevărata sa lansare ca actriţă de film, apărând în 6 producţii hollywoodiene („Love Happy”, „A Ticket to Tomahawk”, „The Asphalt Jungle”, „Right Cross”, „Fireball” şi „All About Eve”, toate din anul 1950).

În 1951 Marilyn era deja o vedetă consacrată, care avea numeroşi fani şi primea de la aceştia numeroase scrisori săptămânal. Cariera sa, din acest moment, a însemnat mai ales un număr semnificativ de filme în care a jucat, precum şi reacţiile publice (ale criticii de specialitate, ale presei, ale spectatorilor) faţă de acestea. Dintre producţiile cinematografice în care ea a performat, remarcăm: „Home Town Story”, „As Young as You Feel” (ambele din 1951), „Clash by Night”, „Monkey Business” (din 1952), „Niagara”, „How to Mary a Millionare”, „Gentlemen Prefer Blondes” (toate din 1953), „River of No Return” (1954), „The Seven Year Itch” (din 1955, tradus în româneşte ca „7 ani de căsnicie”), „The Prince and the Showgirl” (1957), ş.a.m.d.

Din punct de vedere astrologic, acest succes în cinematografie se datorează plasării Lunii (semnificatoarea popularităţii) şi a lui Jupiter (semnificatorul şansei, oportunităţii) în Vărsător (zodia cinematografiei), în casa a VII-a (folosirea abilă a relaţiilor sociale şi de cuplu, cu oamenii din industria filmului). Ascendentul şi Neptun din Leu indică un anumit talent actoricesc nativ, care a fost „şlefuit” prin studii şi repetiţii, iar Mijlocul Cerului din Taur indică o anumită stabilitate în cariera profesională, care s-a bazat şi pe imaginea fascinantă de bombă sexy (Venus, planeta erotismului şi guvernatoarea MC, este conjunctă cu acesta, deci este planetă dominantă).

În plan relaţional, Marilyn a fost destul de fluctuantă (deloc neaşteptat pentru o nativă Gemeni). Am amintim deja prima ei căsătorie. Au urmat apoi relaţii pasagere cu unii regizori (gen Elia Kazan sau Nicholas Ray) sau actori (Yul Brynner, Peter Lawford), ba chiar şi cu politicieni (dintre care cea cu John Kennedy, de altfel tot nativ Gemeni, este poate cea mai cunoscută). În 1954 s-a recăsătorit cu vedeta sportivă Joe di Maggio, dar acesta a divorţat de ea în 1955. A urmat un al treilea mariaj cu dramaturgul american Arthur Miller, în 1956, care a durat până în 1959.

Ultima parte a vieţii actriţei (între anii 1960 şi 1962) a însemnat un anumit declin în carieră, ca şi o perioadă în care s-a abandonat dependenţelor (de alcool şi medicamente), pe fondul unor probleme de natură psihică. Ultimul film semnificativ în care a apărut a fost „The Misfits” (lansat în 1961), producţie bazată pe un scenariu elaborat de soţul său, Arthur Miller.

Marilyn Monroe a încetat din viaţă pe 5 august 1962, moartea sa fiind încă învăluită în mister şi controversată (explicabil, datorită casei a VIII-a, a morţii, plasate în Peşti). Se presupune că relaţia cu preşedintele Kennedy i-ar fi adus lui Marilyn acest deznodământ nefericit (în astrogramă, plasarea casei a V-a, a iubirilor, în Săgetător şi Capricorn indică un posibil iubit politician, iar plasarea lui Saturn, unul dintre guvernatori, în Scorpion, semnifică o încheiere tragică a relaţiei).

Trecând prin această existenţă, omul Norma Jean Motensen s-a confruntat cu multe suişuri şi coborâşuri, a iubit şi a suferit la fel de mult, s-a luptat pentru a dobândi un loc în plan social şi artistic, s-a iluzionat şi a fost dezamăgită rând pe rând, demonstrând prin toate acestea latura ei de fragilitate interioară, dar şi spiritul de luptător. Actriţa, în schimb, a strălucit asemenea unui meteorit, pe micul ecran, a transmis stări emoţionale puternice, iar sub masca zâmbetului şi a umorului de bună calitate şi-a ascuns drama unei vieţi sfâşiate între o copilărie tristă şi o feminitate derutant de puternică, sub semnul unui erotism absolut uluitor.

MINOLA BRATOVEANU,

Membru AAR, psiholog