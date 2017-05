Părțile arabe – partea a VI-a (Partea Succesului)

Continuăm serialul dedicat părților arabe și rămânem în zona părților care-l implică pe Jupiter. În aceste episod vom analiza Partea Succesului sau Partea Norocului și a Profitului, cum apare notat la Guido Bonatti – în engleză ”Part of Luckiness and Profit”.

Tehnic, această parte se calculează în modul următor:

După cum putem observa, diferența față de Partea Victoriei/Binecuvântării, analizată în episodul anterior, este dată de folosirea Părții Norocului în locul Părții Spiritului.

Ce semnifică această parte a lui Jupiter?

Guido Bonatti în ”Book of Astronomy” ne oferă o descriere succintă a acestui punct:

”Which if it were with the Lord of Ascendant, or he were to aspect it by a trine or sextile aspect (or at least by a square with reception), nor were it otherwise impede, it signifies the native will be lucky and make profit or progress in all matters and he will attain the generality of things which are necessary for him (of temporal things), and not only will his matters be perfected but even the matters of others through his hands, according to how he wants it. Which if, in addition, the benefics were to aspect it, he will attain whatever he might want with ease, so that practically nothing will seem to be lacking from what he wants. Indeed if it were not with Lord of Ascendant, nor did he aspect it, and the malefics where to aspect it, it will be to the contrary.” – Guido Bonatti, Book of Astronomy, în traducerea lui Benjamin N. Dykes.