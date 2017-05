Nodul Nord în Leu. Cine nu încape de mine, să stea înghesuit!

Când e să dai piept cu Leul, te trezeşti numaidecât că zici, precum amicul Lache din Caragiale, Vezi, ăsta e cusurul tău, prea te crezi! Vorbe ca prea te dai mare, prea eşti cu nasul pe sus auzim la tot pasul, semn că mai toţi avem o problemă cu evaluarea proprie, un oarece complex de superioritate. Deşi, psihologic vorbind, el trădează adesea un mecanism de compensare al minţii – ai, ca să zicem aşa, o izbucnire violentă de vanitate, ceri altuia, isteric, să-ţi spună cât de bun şi frumos eşti pentru că tu singur te îndoieşti de asta, nepreţuindu-te destul.

Or, taman Leul , semnul de domiciliu al Soarelui , va fi traversat, în următorul an şi jumătate, de către Nodul Nord (NN), indicatorul direcţiei generale de evoluţie dintr-o temă natală. Cum s-ar zice, avem de-a face c-o perioadă în care întreaga activitate planetară se întâmplă pentru ca tu să înveţi să-ţi placă un pic şi de tine. Adevărul e că nu poţi construi ceva decât de la nivelul a ceea ce te crezi în stare, de la nivelul lucrurilor de care te vezi capabil. Faci tot ceea ce faci de la nivelul imaginii tale de sine.

Prin urmare, aş zice, ca primă sugestie astrologică, că-i indicat să te preocupi acum mai mult de eul propriu, ca tocmai să pricepi cum arată o raportare echilibrată la el, să nu mai faci pe nebunul. Găseşte ceva special, o faptă de care eşti mândru, despre care să zici băi, eu-s ăsta care am comis-o, cum să fac să ştie şi alţii. Sau fă o minimă autoevaluare, inventariază, fă-ţi o listă de succese, pune pe hârtie reuşite cât de mici, simple, ce ţi-au ieşit până acum. Nu contează, important e să-ţi intre bine în cap că ai valoare, că între tine şi alţii nu-i nicio diferenţă. Şi viaţa ta e la fel de interesantă ca a lor, doar că ei fac poze mai bune, ştiu să-şi vândă mai bine marfa.

O fi cum o fi să-ţi apreciezi singur calităţile, dar măsura valorii proprii ţi-o dau însă şi ceilalţi. Degeaba eşti tare şi excelezi într-o privinţă dacă înzestrările şi competenţele tale rămân pierdute în negură. Nimeni nu le observă. Degeaba ştii că eşti bun, dacă n-o auzi şi de la alţii, n-o ştiu şi ei. E firesc să înfloreşti mai cu spor într-un mediu cald de admiraţie, când ţi se acordă un spaţiu de recunoaştere, de încredere şi încurajare. Or, ca să ai o minimă confirmare publică, e necesar să-ţi construieşti un performant sistem de promovare personală, să ştii să-ţi pui ca lumea în mişcare divizia de PR. Printr-o mică strădanie proprie poţi fi şi tu vizibil în faţa unei audienţe potrivite, nu trebuie să apari musai la televizor. Construieşte-ţi nişte strategii de imagine şi advertising personal! Branduieşte-te, cum se mai zice în popor. Gândeşte-te cum să-i câştigi pe ceilalţi de partea ta, cum să-i faci să te placă, să le imprimi în minte imaginea ta pozitivă! Cum le poţi arăta mai mult partea ta care seduce. Găseşte-ţi un ambalaj bun pentru ceva ce-ţi doreşti a promova! Ai grijă o ţâră cum ieşi în lume, cât de dichisit ţi-e portretul, etalează-ţi mai degrabă calităţile, strălucirea, arată lucrurile de care poţi fi mândru la tine! N-ar strica să fii mai atent la cum te porţi, cum te îmbraci, la postură. Plusează la impresia artistică! Poţi veni c-o imagine a ta aparte, c-un mesaj inedit, un logo, un nume sau un design să te facă uşor recognoscibil şi identificabil. Ieşi pe scenă mai degrabă cu ce-ţi convine, cu ce ştii că te pune într-o lumină favorabilă, cu ce vrei să ştie lumea despre tine. Punând deoparte, ca-n industria cinematografică, dublele şi arătând publicului doar ce crezi că merită să fie văzut, necăzând la montaj. Asta nu înseamnă să faci din marketing o şmecherie hoaţă, să-ţi permiţi să vinzi castraveţi sub etichetă de pastramă, afară fiind vopsit gardul şi înăuntru leopardul. Ce promovezi trebuie să fie pe bune, să existe, dar să aibă impact însă, să-i poţi convinge pe oameni că ce ai tu au ei nevoie, le e de folos, le va îmbunătăţi viaţa. Şi preferabil ar fi să nu te maimuţăreşti vesel în domenii pe care nu le stăpâneşti. Mai bine fii fudul acolo unde te pricepi!

În două vorbe aşadar, câtă vreme NN parcurge Leul , susţinut fiind o vreme de Saturn în Săgetător, dar permanent de Uranus în Berbec, se cere satisfăcută acea nevoie mentală esenţială de a te păstra demn. D-zeu te-a creat fiinţă întreagă, validă şi legitimă, n-a creat ciurucuri. Meriţi, prin simplul fapt că te-ai născut şi respiri, să-ţi iei ce-i mai bun de la viaţă, fără a te teme c-ai deranja în dreapta şi-n stânga. Cine nu încape de tine n-are decât să stea înghesuit.

NICOLETA EȘANU,

Redactor-șef adjunct și vicepreședinte AAR