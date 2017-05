Despre creşterea şi condiţia nativului – Dorotheus din Sidon (XII)

Prima carte a lui Dorotheus, de la astre despre judecăţile cu privire la nativităţi: despre creşterea şi condiţia nativului

Capitolul 13. Informații despre Partea Tatălui

Nu neglija considerentele privind Partea Tatălui și celelalte asemenea. Pe timp de zi, calculeaz-o de la gradul în care se află Soarele până la gradul în care se află Saturn, iar noaptea, de la Saturn la Soare, adună cu gradele

Ascendentului (ziua) ori scade de la Ascendent (noaptea) , câte treizeci de grade o dată , iar apoi uită-te unde este situat stăpânul ei . Dacă găsești stăpânul într-o casă bună, asta indică bunăstarea tatălui, căci situația tatălui se vede din posibilitățile de șansă pe care le dă amplasarea stăpânului [părții]. Avertizează dacă se află în casa a șasea ori a opta, ori a treia, ori a douăsprezecea, fiindcă astea sunt case rele. Tot după stăpân este cunoscut și caracterul tatălui.

Dacă îl găsești pe Saturn sub razele Soarelui , atunci calculează Partea Tatălui de la Marte la Jupiter și adaugă la asta gradele Ascendentului [ziua] sau scade-le, cum le-ai scăzut mai înainte ; astfel [găsești] partea tatălui.

Uită-te după stăpânul semnului în care este Partea Tatălui, iar dacă vezi că aspectează partea sau găsești stăpânul în semnul care urmează după propriul domiciliu, sau dacă stăpânul semnului opus aspectează Partea Tatălui, atunci nativul este chemat de altcineva decât de tatăl său.

Capitolul 14. Partea Mamei

Calculează Partea Mamei, în naștere nocturnă, de la Lună la Venus, iar pe timp de zi de la Venus la Lună și adaugă la asta gradele Ascendentului sau scade-le din Ascendent, câte treizeci o dată; acolo unde se termină, acolo e Partea Mamei .

Dacă găsești Soarele și Luna în semne tropice , iar Ascendentul este în semn tropic, atunci părinții nativului nu sunt de aceeași rasă , mai ales dacă [Soarele și Luna] sunt aspectați de malefice sau sunt în careu sau opoziție cu acestea. La fel mai este și când unul dintre luminători nu-l aspectează pe celălalt și nu aspectează nici Ascendentul, sau când unul dintre cei doi este sub pământ, iar celălalt deasupra pământului, împreună cu malefice, sau dacă Ascendentul este într-un semn tropic în care se află mai mult de o planetă, și mai ales dacă aceste planete sunt malefice, iar unul dintre cei doi luminători este împreună cu acestea, este un indiciu că cei doi părinți nu sunt de aceeași rasă.

Dacă găsești Soarele în al șaptelea semn , asta indică separarea părinților, a unuia dintre cei doi de partenerul său. Dacă, pe lângă asta, Soarele este în termenul maleficelor, este semn de irosire a averii tatălui. Dacă Luna este în această poziție, poți spune la fel în legătură cu mama.

Dacă îi găsești pe Marte și Saturn în careu cu Soarele sau în opoziție, fără aspect de la benefice, este indiciu de irosire a averii tatălui și de dispersare a ei. Dacă găsești Luna în poziția pe care am descris-o, aceste lucruri se întâmplă în legătură cu mama, iar părinții nativului sunt separați, unul dintre cei doi de partenerul său, în perioada de tinerețe a nativului, în viață sau în moarte; deci nu se întâmplă din greșeală să fie orfan, iar uneori este un orfan nevoiaș.

Dacă îl găsești pe Saturn în casă angulară (și este cel mai rău dacă îl găsești în casa a șaptea), fără aspect de la Jupiter, în timp ce Jupiter este cadent , atunci asta indică separarea părinților. Consideră la fel dacă îl găsești pe Marte în casa angulară fără [aspect de la] Venus.

Dacă găsești unul dintre cei doi luminători cadent de la semnul din vest și pe celălalt în opoziție cu el din casa a douăsprezecea, atunci și acesta e un indiciu de separare a părinților.

Dacă găsești ambii luminători într-una dintre cele două case menționate, adică cei doi sunt împreună în aceeași casă și în conjuncție, atunci este un indiciu de separare a părinților.

La fel, e un indiciu de despărțire a părinților dacă găsești Partea Tatălui și Partea Mamei împreună în aceeași casă. Aspectul maleficelor indică, în plus, despărțirea [nativului] de părinți.

La fel, într-o nativitate în care unul dintre luminători nu face aspect cu celălalt sau cu Ascendentul.

Dacă găsești cele două părți, fiecare dintre ele într-un semn, la sfârșitul acestuia, iar în plus maleficele le rănesc din [același] semn, este indiciu de distrugere a ceea ce este între părinți.

Uită-te la casa angulară a patra. Dacă le găsești pe Venus sau Luna aspectând casa angulară a patra, atunci poți prezice cu privire la mamă o creștere a bunăstării și o situație bună. Dacă găsești Soarele și pe Jupiter și pe Saturn în opoziție cu casa tatălui, este un indiciu de preamărire a tatălui și de situație bună în ce-l privește. Dacă ei aspectează împreună, atunci consideră că ambii părinți se bucură de noroc și bogăție și faimă. Dacă îi găsești pe Marte și pe Saturn aspectând casa angulară a patra prin opoziție sau careu, sau dacă se află în această casă fără [a fi însoțiți de] benefice, atunci poți prezice pentru părinții nativului neșansă și sărăcie și sclavie. Dacă Luna se află în casa angulară a patra, prevestește pentru mamă toate aceste rele, iar dacă acolo se află Soarele, prevestește cu privire la tată.

Traducere din engleză și note de MIHAELA DICU,

Senior editor și președinte de onoare AAR