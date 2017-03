Tiparele planetare – o moștenire de familie (partea a II-a)

În prima parte a acestui material ne-am familiarizat cu cazul lui T., un băiat de 14 ani care se confruntă cu tulburări de comportament și de sănătate , ne-am străduit să-i înțelegem situația prin prisma hărții natale și am punctat indicatorii astrologici care fac trimitere la capacitatea sa slăbită de a se controla, la tulburările de care suferă. Știind că afecțiunea lui este ereditară (și am stabilit deja linia masculină a familiei ca fiind principala purtătoare de ADHD), putem să-i surprindem mai bine sensul cu ajutorul hărților părinților și bunicilor lui. Totodată, putem astfel să punem în lumină și principiul ”eredității planetare” în astrologie, observat de mai mulți astrologi de-a lungul timpului.

Istoricul familiei, pe scurt

Mama băiatului a lucrat în învățământ și în domeniul financiar, dar și-a întrerupt de nenumărate ori cariera pentru a se dedica educării și îngrijirii lui T. Relația dintre cei doi este însă foarte tensionată, băiatul având un comportament ostil față de ea. Tatăl lui T. deține o afacere proprie, căreia îi este dedicat, și are o relație armonioasă cu fiul său, pe care îl răsfață în intervalul scurt de timp pe care și-l petrec împreună. T. are o soră mai mare, ale cărei rezultate școlare excelente sunt un motiv de mândrie pentru familie și care se străduiește să-l ajute. Atât mama cât și tatăl provin din părinți intelectuali, profesori și ingineri, astfel că rezultatele școlare și profesionale ale membrilor familiei sunt un barometru important pentru acesta.

Băiatul și părinții săi

În articolul precedent, spuneam referitor la harta băiatului că tensiunea dintre planetele aflate în Scorpion (pulsiuni) și cele din Vărsător (mental) este, după opinia mea, cea mai greu de dezamorsat, cea mai provocatoare din harta sa. De la prima privire aruncată peste hărțile părinților lui observăm că mama băiatului este nativă Scorpion, iar tatăl nativ Vărsător și că ambii îl au pe Mercur în semnul solar. Ar fi greșit să spunem că cei doi au adus pe lume un copil care întruchipează relația dintre sorii și mercurii lor? (Și nu numai!)

În continuare vom puncta doar cele mai evidente și mai relevante similarități dintre hărțile celor 3:

1) stăpânul Ascendentului (SAS) în casa a 6-a. Dacă pentru băiat această poziționare a SAS în hartă se traduce prin probleme de sănătate și disciplinare, pentru mamă reflectă rolul de asistentă medicală pe care îl îndeplinește zilnic pentru fiul său. Iar tatăl este, practic, workaholic. Așadar, toți trei experimentează viața cu predilecție prin casa a 6-a. Faptul că băiatul s-a născut cu probleme de sănătate nu poate să fie decât un semnal de alarmă pentru ei referitor la felul în care s-au gestionat pe sine (SAS) pe terenul casei a 6-a, cel puțin până la momentul în care s-a născut T. Consider că de îmbunătățirea stării băiatului depinde, în mare măsură, cum își vor gestiona părinții, în continuare, propria lor casă a 6-a. Iar aici una dintre cele mai interesante întrebări se referă la ce înțelege fiecare din ei prin ”a ajuta”, cum au fost educați să-și ofere ajutorul. (Un psiholog, a cărui nume îmi scapă acum, vorbea despre ajutor ca fiind ”partea însorită a controlului”)

2) Marte și/sau stăpânul casei a 6-a (S6) în casa a 9-a. Dacă vorbim despre stăpânul casei a 6-a în casa a 9-a vorbim despre importanța igienei mentale, a unei practici spirituale constante, a sensului pe care-l dau muncilor zilnice și a transpunerii teoriei învățate în practica de zi cu zi (sau invers: a extrage o învățătură din întâmplările zilnice și din problemele de sănătate). De asemenea, când acești nativi consideră că s-au abătut de la propriul lor cod moral (C9) se pot trezi cu probleme de sănătate (C6).

Iar Marte afectat în C9 poate fi unul dintre indiciile agresivității / epuizării / scindării mentale, al acțiunilor prost direcționate, al forțelor risipite sau poate indica principii de viață în care competiția joacă un rol esențial. Pe acest Marte în C9 din harta băiatului și a mamei îl vom înțelege mai bine când vom adăuga harta bunicii (mama mamei) și vom afla care sunt cerințele ei.

3) Mercur sub ocupație marțiană – în zodie marțiană (Scorpion) și/sau în aspect cu Marte. Similar cu ce spuneam mai sus; vorbim despre un mental frământat, aflat sub presiune (în semne fixe), care se traduce și-n manifestări necontrolate, compulsive, violente. Mai mult, e de remarcat că în toate trei hărțile Mercur (mentalul) este împreună cu Soarele (voința), în relație cu Neptun (ambiguitatea), cu stăpânul casei a 12-a (alienarea) și a 3-a (mișcarea).

4) Saturn afectează capul – pe unul dintre semnificatorii capului sau ai creierului. În harta băiatului, Saturn este în Gemeni (sistem nervos), în casa întâi (zona capului). În harta tatălui, Saturn este în domiciliu împreună cu Mercur (sistem nervos), în casa a 8-a. În harta mamei, Saturn este în Berbec (cap), în casa a 12-a. Poziția poate indica afecțiuni în zona capului sau ale creierului, sau poate indica doar o formă de căpoșenie…

5) Luna în relație tensionată cu Jupiter, unul dintre ei fiind bine poziționat în casă/zodie. Relația celor doi poate fi problematică prin efectul amplificator pe care îl are asupra planetelor care o văd (cu care cele două formează o configurație). Și poate dezvălui o senzație presantă ori de insuficiență (”nu sunt destul de… ”, ”nu am destul de bune / de multe…”) ori de prea-plin (”e prea mult, mai mult decât pot duce”). Mai dezvăluie și relația provocatoare pe care fiecare dintre ei o are cu mama sa – o mamă darnică și care are totodată așteptări mari de la ei.

Mama și părinții săi

Ora nașterii bunicii se cunoaște, dar a bunicului nu, așa că nu vom lua în considerare casele din harta lui.

Marte se găsește în C9 atât în harta bunicii, cât și a mamei și a fiului, fiind cea mai evidentă trăsătură comună. Astfel, iese la iveală rolul semnificativ al competiției în filosofia de viață a celor două mame, în primul rând. Bunica și-a comparat mereu fiica cu ceilalți colegi de clasă, a presat-o să obțină note mari și să fie prima la învățătură. Nota 10 nu era suficientă, fiica trebuind să se autodepășească de fiecare dată. A face performanță școlară a devenit un mod de viață, astfel că e de înțeles că cele două mame-dascăl, cu Marte în C9, întâmpină provocări serioase cu T. Din pricina tulburării de care suferă, el nu poate să se ridice la nivelul așteptărilor acestora, iar uneori pare că nici nu încearcă. Băiatul le resimte frustrarea și răspunde la aceasta cu agresivitate.

O altă învățătură pe care mama și-a însușit-o de la părinți este cât de important este să-ți vezi de treabă – a ta și a altuia, adică să fii la dispoziția semenilor când au nevoie de tine. Pentru mamă asta a devenit o trăsătură definitorie, Venus (SAS) în C6 și-n opoziție cu Saturn prezentând-o adesea în postura de Cenușăreasă. Bunica are o planetă exilată în C6 (Mercur în Săgetător) și-și oferă ajutorul cu atâta pricepere, încât inevitabil apropiații se simt handicapați lângă ea (bunica mai are un fiu, unchiul băiatului, care încă depinde de ea; harta acestuia are elemente comune cu cea a lui T.). Bunicul o are în hartă pe Venus retrogradă în Fecioară, alături de Mercur și Neptun, și peste drum de Saturn, și iubea într-un mod cam exagerat disciplina, ordinea și curățenia (vezi opoziția Venus-Saturn preluată apoi de fiică).

În plus, este posibil ca de la bunicul să fi moștenit și mama, și fiul opoziția Lună-Jupiter. Ar fi fost util de știut cum s-a derulat relația bunicului cu propria sa mamă (străbunica).

Observații:

a) de remarcat că și mama și bunica îl au pe Saturn în Berbec împreună cu axa Nodurilor Lunare, care este inversată în hărțile lor. Vezi ce scriam la punctul 4 de mai sus.

b) Ereditatea planetară este și o unealtă utilă în stabilirea intervalului orar la care o persoană s-a născut. Cum bunica nu prezintă o opoziție Lună-Jupiter, dar aceasta se regăsește în hărțile urmașilor, este foarte posibil ca bunicul să se fi născut înainte de prânz, când Luna era încă în Taur și forma acea opoziție cu Jupiter. Mai mult, cu amândoi părinții având Luna în Taur, șansele ca fata să aibă un reper important al hărții în acest semn era mare (vezi AS ei).

c) Dacă e să considerăm analogia care se face de obicei între C9, Săgetător și Jupiter, atunci și conjuncția Marte-Jupiter din harta bunicului (vezi și a bunicii din partea tatălui!) ar putea fi pe undeva similară cu un Marte în C9, însă prefer să nu întindem coarda atât de tare. Pentru că C9, în sistemul bucuriilor planetare, este casa Soarelui, o relație Marte-Soare ar putea fi mai relevantă, cu atât mai mult cu cât băiatul are o cuadratură între cei doi… Iar de aici până la a considera și un Marte în Leu nu e decât un pas (vezi hărțile din familia tatălui, mai jos). Deși este tentant să săpăm după analogii și să conturăm apoi tipare care sunt mai puțin evidente, trebuie să avem grijă să nu ne îndepărtăm prea mult de realitate și să nu amestecăm merele cu perele!

Tatăl și părinții săi

Copil fiind, tatăl era la fel de neastâmpărat ca și fiul, prezentând cam toate simptomele a ceea ce numim acum ADHD. Despre relația acestuia cu părinții săi nu avem prea multe detalii. Știm însă că și mama tatălui a fost cadru didactic, iar tatăl a urmat studii universitare. Ora de naștere a bunicii o cunoaștem, dar a bunicului este și în acest caz necunoscută.

La fel ca în familia principală, și în familia de proveniență a tatălui vorbim despre trei nativi cu Soarele în semne fixe, cu o relație între Lună și Jupiter și cu un Mercur afectat fie de Marte, fie de Saturn. Și e interesant de observat că tatăl a venit pe lume într-un moment în care Marte era în mișcare retrogradă în Leu, ca la nașterea bunicului. Nepotul a trecut în tabără opusă, ca să zicem așa, și s-a născut cu Marte în Vărsător. Dacă harta lui prezintă o cuadratură Marte-Soare, vedem că harta tatălui și a bunicul găzduiește o opoziție între cele două planete, iar a bunicii tot o cuadratură. Dacă planeta Marte, a tatălui, este scutită de contactul cu Uranus, băiatul în schimb pare să fi moștenit relația Marte-Uranus direct de la bunici (și de la cei din partea mamei și de la cei din partea tatălui, dar relația tensionată Marte-Uranus în special de la cele două bunici).

T. le-a moștenit ingeniozitatea, însă și impulsivitatea și firea orgolioasă. Băiatul se simte lezat din orice, stima sa de sine este fragilă și atunci preferă să fie el cel care atacă primul. Nu poate suferi faptul că problemele pe care le are îl fac să pară slab în ochii celorlalți. Cu același sentiment a trăit probabil și tatăl, iar băiatul a adoptat aceeași schemă de autoapărare.

În final, vă atrag atenția asupra unei curiozități la care vă invit să meditați, așa cum am invitat-o și pe mama băiatului. Părinții și bunicii prezintă hărți cu axa Nodurilor Lunare în zodii cardinale, care se inversează și se intersectează. Nodurile Lunare din harta băiatului se află însă pe axa mutabilă Gemeni – Săgetător. Ce să însemne oare această abatere de la regulă?…

N-am să continui expunerea acestui caz astro-genealogic pentru că ne-am întinde prea mult, iar sensul celor câteva tipare planetare și comportamentale pe care le-am evidențiat mai sus nu este greu de înțeles. La ce i-a folosit mamei observarea propriei eredități planetare? La ce altceva decât la a se înțelege mai bine pe sine, pe fiul său și familia din care provine, și la a-și da șansa de a schimba ceea ce mai poate schimba, fără să blameze pe cineva.

Asta am putea dobândi fiecare dacă ne-am studia arborele astro-genealogic și ar fi bine s-o facem înainte ca în sânul familiei noastre să apară un membru a cărui prezență să impună schimbarea. Pentru că el va fi expresia vie a tot ceea ce înaintașii lui au îndurat, picătura care, nu doar că va umple paharul, dar va face ca ceea ce el conține să se reverse.

În ediția următoare a revistei vom rezolva misterul crizelor convulsive de care suferă băiatul și care revin de 9 ani pe neașteptate, și vom încerca să conturăm o metodă de predicție, adică de prevenție.

DIANA SPINEAN,

Redactor-șef & Președinte AAR