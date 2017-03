Părțile arabe – partea a V-a (Partea lui Jupiter)

Pas cu pas, am ajuns la episodul 5 din seria dedicată părților arabe. Dacă ultimele două articole le-am dedicat părții lui Saturn, acum ne vom apleca atenția asupra lui Jupiter și a părții sale arabe, denumită Partea Victoriei sau a Binecuvântării.

Pentru fiecare planetă, inclusiv Jupiter, există mai multe părți arabe care se pot calcula. Cea a Victoriei, subiectul nostru de acum, este cea mai importantă.

Tehnic, partea Victoriei/Binecuvântării se calculează în modul următor:

Ce semnifică această parte a lui Jupiter?

Paulus Alexandrinus descria acest punct ca fiind ”un element de susținere a încrederii, așteptărilor pozitive, competiției și a fiecărei asocieri; dar, uneori, poate contribui la penalizări și la recompense”.

Guido Bonatti în ”Book of Astronomy” ne oferă o descriere mult mai detaliată a acestui punct: ”Semnificația sa este legată de onoare, atingerea obiectivelor, victoriei și ajutorului, binecuvântare și toleranță către ceilalți; de asemenea este legată de finalizarea cu succes a lucrurilor și de căutarea credinței […] iubirea de dreptate și de judecată corectă între oameni; […] și e semnificator al înțelepciunii și al oamenilor înțelepți…”

”And its signification is over honor and the attainment of matters, victory and aid and blessedness and benignity; also a praiseworthy end of matters, and the seeking of faith and its fitness, and whatever there is concerning its nature, and belief of God, and eagerness for every good work and the love of it and of justice and of a just judgement between men; and the buildings of orators [or those praying]; and it signifies wisdom and the wise and the loftniess of the wise; also trust and hope and all good things from which men derive enjoyment, and participating in the good toward one another.” – Guido Bonatti, Book of Astronomy, în traducerea lui Benjamin N. Dykes.