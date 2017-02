Părțile arabe – partea a IV-a (exemple cu Partea lui Saturn)

În articolul anterior am definit Partea lui Saturn și am discutat despre principalele semnificații ale sale. În acest episod al seriei dedicate Părților Arabe vom rămâne în aria lui Saturn și vom analiza o serie de exemple și conexiuni.

Scriam data trecută despre Partea lui Saturn ”că el nu desemnează o frică, o teamă. Din acest motiv este greu de interpretat pentru că poziția sa în semn, casă și aspecte, nu indică ceva de care ne este frică. El mai degrabă indică o convingere limitativă foarte adânc înrădăcinată în noi. Nici măcar nu ne mai este teamă de ea, pentru că suntem ferm convinși că nu avem cum să o evităm.”

Această gândire limitativă a noastră vis-a-vis de un subiect anume generează o serie de stări și percepții interioare destul de complexe. Pe parcursul vieții noi ne vom întâlni cu această limitare sub forma unor restricții și dificultăți în a obține anumite lucruri. Aceste situații generează în noi o mare frustrare și nervozitate. Cel mai adesea noi nu conștientizăm că ne lovim de aceeași problemă, de aceeași limitare. La un moment dat, pe parcursul vieții, începem să simțim existența acestei limitări. În acel moment avem de făcut o alegere. Această alegere ține de caracterul și structura noastră și ea are două opțiuni: alegem să depășim limita în mod constructiv sau în mod distructiv. Constructiv înseamnă că începi să lucrezi cu tine pentru a depăși acele limitări și condiționări. Distructiv înseamnă că redirecționezi toată furia și frustrarea pe o zonă adiacentă și cauți să-ți scoți ” pârleala” acolo. De exemplu, cineva dorește să învețe limba franceză. Problema este că ea nu are răbdare și, atunci, de câte ori se apucă de franceză, renunță la scurt timp. După un timp, ea are de ales: acționează constructiv și începe să lucreze la răbdare și determinare, sau acționează distructiv și ”își bagă picioarele” în ea de franceză, ajungând să urască tot ce ține de acest subiect.

Partea arabă a lui Saturn indică acea limită care ne conduce spre acel moment de decizie. Ea nu indică care va fi decizia. Aceasta este determinată de profilul nostru și de gradul de educație și conștientizare (adică liber-arbitrul).

Partea lui Saturn în harta natală

Să luăm un exemplu concret: Adolf Hitler, 20 Aprilie 1889 18:30 Braunau, Austria, cu Partea lui Saturn la 15 grade Fecioară, în casa 11.

Partea lui Saturn în casa 11 se poate traduce ca o limită pe care Hitler o are în relație cu grupurile, organizațiile, asociațiile, dar și în ceea ce privește recunoaștere publică și sprijinul celorlalți. Pe parcursul vieții, o persoană cu Partea lui Saturn în casa 11 se lovește constant de dificultatea de a se integra, de a fi acceptat în anumite cercuri sociale.

Acest lucru s-a petrecut și în cazul lui Hitler, el fiind respins în anii 1907 și 1908 de către Academia de Arte Vizuale din Viena. Obiectivul său principal a fost acela de a deveni artist. Acest refuz l-a condus mai târziu spre situația de a-și construi propria organizație, propriul cerc social. Doar că a ales calea ”distructivă” și nu ”constructivă”.

Guvernatorul părții lui Saturn este Mercur aflat la 25 grade Berbec, pe cuspida casei 7. Acest guvernator ne oferă informații suplimentare legate de natura limitării întâlnite în casa 11. Casa a 7-a este a 9-a de la casa 11, folosind sistemul de case derivate. Simbolistica casei 9 indică: studii și învățământ, străinătatea și relațiile cu străinii, filosofia, principiile etc.

Vedem cum partea arabă a lui Saturn descrie foarte clar cum s-a manifestat această limitare în cazul lui Hitler: respingerea de către o instituție de învățământ superior. Acest lucru a dus la o dezvoltare pe ramura distructivă a părții lui Saturn: implicarea în organizații paramilitare, principii radicale, extremism, conflicte cu străinii etc. Toate aceste lucruri sunt clar indicate de partea lui Saturn în 11 cu un guvernator în casa 7 (a 9-a de la 11).

De remarcat și faptul că, în cei doi ani în care a fost respins, 1907 și 1908, Saturn se afla în semnul Peștilor și realiza astfel o puternică opoziție la partea lui Saturn din Fecioară. În momentul în care a fost numit Cancelar al Germaniei, Nodul Sud-Neptun-Marte-Jupiter formau un grup unit în semnul Fecioarei, peste partea arabă a lui Saturn.

Hitler a reușit să-și depășească limitarea impusă de partea lui Saturn. Doar că a făcut-o alegând calea distructivă și nu pe cea constructivă. El a accesat o vibrație mai joasă a combinației casei 11 cu casa 7. Este interesant cum el a reușit să-și depășească limitarea și să se impună în anumite cercuri în afara țării sale natale – casa a 9-a de la 11. El fiind austriac a devenit Cancelarul Germaniei.

În acest mod se poate interpreta partea lui Saturn în harta natală. Informațiile pe care le oferă sunt interesante și utile. Înțelegând mai bine care îți sunt limitările, vei putea să alegi conștient calea constructivă pentru a le depăși.

Partea lui Saturn în sinastrie

Partea lui Saturn este importantă și în sinastrie. Ea indică o conexiune mult mai puternică între cele două persoane. Doar că această conexiune este una care limitează și condiționează natura relației. Cel care vine cu o planetă peste partea lui Saturn a celuilalt îl poate ajuta sau dimpotrivă, îl poate bloca, în a-și depăși o anumită limitare și condiționare.

Rămânem tot în sfera ”băieților buni” și vom analiza conexiunea dintre Hitler și principalii săi colaboratori: Goering și Himmler.

Herman Goering a fost al doilea după Hitler la comandă. Partea lui Saturn se află poziționată la 6 Leu în casa 8, dar aproape de cuspida 9. Interesantă este poziționarea Mijlocului Cerului la 17 grade Fecioară – aproape perfectă peste partea lui Saturn a lui Hitler, de la 15 Fecioară. Dar și mai interesant este că Mijlocul Cerului lui Hitler, aflat la 4 grade Leu, este exact peste partea lui Saturn a lui Goering. Deci, avem o dublă activare MC-P.Saturn! Nu întâmplător Goering a fost mâna dreaptă a lui Hitler.

Heinrich Himmler a fost șeful Gestapo-ului și arhitectul Holocaustului. Partea lui Saturn la Himmler se află la 11 grade Fecioară și foarte aproape de cea a lui Hitler. Implicit și MC lui Goering era aproape de partea lui Saturn a lui Himmler. Și mai interesant este că partea lui Saturn a lui Goering, la 6 Leu, este în perfectă conjuncție cu Marte din harta lui Himmler.

Vedem o conexiune foarte puternică între cei 3 care au condus practic în toată acea perioadă. Se știe că Himmler era cel mai dur și mai sadic dintre ei. Nu întâmplător, Marte al său a stimulat Partea lui Saturn a lui Goering și MC al lui Hitler. Practic, Himmler, cu voința sa le-a dat putere celorlați doi parteneri și i-a impins către o anumită direcție.

Din nou, partea lui Saturn își arată puterea de a descrie acele elemente dure, distructive și care, în cadrul unei relații, pot lua forma unor parteneriate distructive și periculoase.

Dacă ne uităm în harta României de la 1918 găsim partea lui Saturn la 19 Rac, fix pe cuspida casei 6 (20 Rac). Acum înțelegem de ce productivitatea muncii, organizarea, rutina, normalitatea, sănătatea au fost, sunt și vor fi tot timpul teme sensibile. Practic, noi avem o anumită limitare legată de capacitatea de a fi eficienți și de a face ceea ce trebuie.

Guvernatorul părții lui Saturn este Luna, aflată la 13 grade Scorpion, în casa 8. Casa 8 este a 3-a de la a 6-a. Casa a 3-a semnifică vecinul. Casa a 6-a reprezintă munca, dar și animalele. Din acest motiv la noi există vorba cu ”capra vecinului”. Limita noastră constă în faptul că ne uităm prea des în ograda celuilalt și nu avem siguranța că facem treaba așa cum trebuie. Foarte interesant este că Ion Iliescu are Pluto la 17 Rac, adică fix peste partea lui Saturn a României. Acum înțelegem de ce am progresat în toți acești ani de la Revoluție. Traian Băsescu are Punctul Norocului exact peste partea lui Saturn din harta României. Și putem spune că i-am purtat noroc… propria noastră gândire limitativă l-a făcut norocos: a câștigat alegerile din postura de candidat surpriză și a rezistat la două demiteri. Iar Victor Ponta are Nodul Sud la 22 Rac. Din nou, exact persoana care să ne ajute să ne depășim limitele…

Vă invit să studiați mai departe această Parte a lui Saturn și să descoperiți noi valențe și moduri de manifestare.

Toate bune,

DAN CIUBOTARU,

Membru AAR