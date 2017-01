Părțile arabe – partea a III-a (Partea lui Saturn)

Continuăm seria dedicată Părților Arabe cu a 3-a parte, pe care o dedicăm Părții lui Saturn. În literatura de specialitate această parte arabă apare și sub alte denumiri: Partea lui Nemesis sau a Lucrurilor Grele – ”Heavy Part” în engleză.

Tehnic, Partea lui Saturn se calculează în modul următor:

Hartă Diurnă : Ascendent + Punctul Norocului – Saturn

Hartă Nocturnă : Ascendent + Saturn – Punctul Norocului

Din acest mod de calcul rezultă o serie de particularități ale acestui punct de calcul. Atunci când avem moment de Lună Nouă, Punctul Norocului aflându-se pe Ascendent, Partea lui Saturn este conjunctă cu Saturn. Atunci când Saturn se află pe Ascendent, Partea lui Saturn este conjunctă cu Partea Norocului.

Ce semnifică Partea lui Saturn?

Paulus Alexandrinus descria acest punct ca ”fiind un element activ al predestinării și a tot ceea ce este rece ca gheața, demonstrativ, legat de impotență, exil, distrugere, suferință și calitatea morții” .

Guido Bonatti în ”Book of Astronomy” ne oferă o descriere mult mai detaliată a acestui punct, dar care este similară cu cea a lui Paulus:

”Semnifică memoria și abilitățile extraordinare, sfaturile, credința, religia, dar și autocontrolul în aceste lucruri, constanța și durabilitatea. Și semnifică un lucru care a dispărut sau care a mers prost, sau care a fost furat ori a fugit sau care a fost scufundat în apă sau într-un râu, sau care a căzut într-o groapă sau într-un loc similar, sau a murit. Semnifică și situația respectivului, adică ce fel de moarte va avea nativul. (…) și orice chestiune cucerită sau încarcerată, sau lucru pus în temniță, și eliberarea din închisoare și constrângere” .

După cum putem vedea, Partea lui Saturn are o paletă destul de largă de influențe. În primul rând, observăm că el poate fi extrem de util în astrologia orară atunci când întrebarea are legătură cu un obiect furat, ascuns, căzut într-o groapă sau legat de moartea unei persoane. Astrologia orară nu este una din pasiunile mele, dar făcând un scurt sondaj printre întrebările legate de pierderea unui obiect am văzut că Partea lui Saturn era activată de o planetă sau de Nodul Nord. În exemplul de analiză orară oferit de Deborah Houlding, legat de un un inel pierdut – vezi http://www.skyscript.co.uk/ring.html -, Partea lui Saturn era la 3 Scorpion, conjunct cu Nodul Nord. Vă las pe voi, cei pasionați de astrologia orară, să dezvoltați acest subiect.

Din cele descrise mai sus de Bonatti și Paulus, Partea lui Saturn ar semnifica și cauza sau natura morții unui individ. Este puțin probabil ca un singur element să ofere o imagine completă asupra acestui subiect. Ținând cont că el este construit plecând de la Ascendent și Punctul Norocului, ambele semnificând corpul fizic, aș spune că Partea lui Saturn, prin poziția în semn, poate indica un organ sau o parte a corpului mai sensibilă și care poate fi un factor cauzator de deces. Ar fi câteva exemple care să susțină acest punct de vedere: Edith Piaf cu Partea lui Saturn la 19 Săgetător moare ca urmare a unei hemoragii interne datorate unei come hepatice, JFK cu Partea lui Saturn la 22 Berbec moare ca urmare a unei împușcături în cap, Oscar Wilde cu Partea lui Saturn la 8 Berbec a decedat ca urmare a unei meningite etc.

Legătura dintre Partea Arabă și intrarea/ieșirea din închisoare este și ea destul de relevantă. Partea lui Saturn devine activă prin tranzite/progresii/profecții etc. atunci când apare un astfel de eveniment. De exemplu, Adolf Hitler a stat 6 luni la închisoare ca urmare a unei tentative eșuate de lovitură de stat. Uranus, în toată această perioadă, a fost în tranzit în opoziție cu Partea lui Saturn de la 16 Fecioară. În mod normal ar fi trebuit să primească închisoare pe viață, dar judecătorii erau simpatizanți de-ai lui și i-au dat 5 ani cu posibilitatea de a ieși în 6 luni. Se vede influența lui Uranus care rescrie regulile și legile.

De reținut: în acest articol analizăm chestiunile strict din perspectiva Părții lui Saturn. Un eveniment este rezultatul mai multor influențe. În exemplele de mai sus și în cele următoare, Partea lui Satun este doar unul din factorii care au legătură cu ce ceea ce s-a întâmplat. Nu vă bazați analiza strict pe acest punct.

Pentru a înțelege mai bine natura și semnificația acestui punct, va trebui să-l analizăm plecând de la părțile constituente. Așa cum am scris în articolele anterioare legate de Părți arabe, atunci când Ascendentul este implicat avem de-a face cu o perspectivă, o viziune personală asupra unui lucru, asupra unui aspect al vieții.

Partea lui Saturn se calculează scăzând poziția lui Saturn din cea a Părții Norocului pentru hartă diurnă. Pentru hartă nocturnă se procedează invers. Partea Norocului indică atitudinea noastră față de ideea de șansă, noroc și oportunitățile pe care le avem în viață. Ea mai arată și capacitatea noastră de a materializa și concretiza oportunitățile care ne apar în viață. Saturn semnifică limitele, constrângerea, responsabilitatea, predestinarea și tot ceea ce este fix, rigid – material sau nu.

Corelând astfel cei 3 factori (AS, POF și Saturn) și semnificațiile lor, în opinia mea, Partea lui Saturn indică atitudinea noastră față de ideea de predestinare în sensul acelor situații, momente, evenimente implacabile, cu care ne putem confrunta în orice moment. Ea poate indica perspectiva noastră asupra ”ghinionului în viață”, asupra fatidicului. Este un punct în care noi putem nega ideea de șanșă, oportunitate sau noroc. Pus în alte cuvinte, Partea lui Saturn ar răspunde la întrebarea ”Unde sau cum cred eu că o să mi-o fur de la viață?”.

Ceea ce este interesant la aceste punct este că el nu desemnează o frică, o teamă. Din acest motiv este greu de interpretat pentru că poziția sa în semn, casă și aspecte, nu indică ceva de care ne este frică. El mai degrabă indică o convingere limitativă foarte adânc înrădăcinată în noi. Nici măcar nu ne mai este teamă de ea, pentru că suntem ferm convinși că nu avem cum să o evităm. Casa în care se află, planetele cu care intră în contact se impregnează de această atitudine fatidică.

Orson Welles, binecunoscutul cineast, regizor și scriitor, ne oferă un exemplu sugestiv al percepției lumii prin acest punct. El avea Partea lui Saturn la 23 grade Pești, în casa 10 și conjunct cu Jupiter, Pallas și Chiron. Avem un citat care exprimă foarte clar cum Jupiter este afectat de Partea lui Saturn: ”Nimănui nu i se face dreptate. Oamenii au doar noroc sau ghinion”

Această condiționare interioară care există în noi face ca, de multe ori, să avem ”ghinion” în anumite lucruri pe care le facem. Semnul în care se află Partea lui Saturn indică atitudinea noastră față de ideea de ”ghinion”. Casa în care se află indică locul în care se manifestă cu putere respectiva gândire limitativă. Poziția guvernatorului părții arabe, în special casa, indică acel sector în care noi suntem mult mai conștienți de acele limitări ale destinului. Planeta guvernatoare este simțită și percepută mult mai ușor și devenim mai repede conștienți de ea. Dar în realitate, această planetă, ca semnificator al Părții lui Saturn, se raportează la poziția acestuia.

Partea lui Saturn are și o componentă pozitivă pe care o putem folosi. Ea indică acele lucruri față de care noi suntem fragili și mai expuși. El ne indică, de fapt, la ce trebuie să acordăm atenție în viață pentru a nu face ca ”destinul” să acționeze nemilos asupra noastră. La un nivel mai subtil, ea indică o atitudine și o perspectivă greșită față de ceva anume. Eroarea constă în a percepe destinul ca pe o pedeapsă, ca pe o limitare și nu ca ceea ce este el, un set de experiențe pe care noi le-am ales să le trăim în această viață. Imaginați-vă viața pe care o aveți, ca un uriaș apartament cu foarte multe camere. Fiecare cameră indică un tip de experiență de trăit. Camera unde se află Partea lui Saturn indică un loc în care există o serie de lucruri, obiecte pe care nu le cunoști și care îți pot face rău. Dar tu crezi că e o cameră ”proastă” și în care de fiecare dată ți-o furi. Dar, în realitate, tu nu ai avut răbdarea (Saturn) să înveți ce e acolo, ce e de făcut. Te-ai bazat prea mult pe Șansă (Punctul Norocului) și mai puțin pe Muncă (Saturn). Acum va trebui să înveți ceea ce e acolo pentru că Bafta (Punctul Norocului) este blocată (Saturn). Partea lui Saturn, din această perspectivă, ar mai însemna și nevoia de asumare a unei părți mai puțin plăcute a ființei noastre.

De exemplu, Partea lui Saturn în casa 2 ar indica o serie de convingeri limitative legate de bani și care s-ar putea traduce prin ghinioane în plan financiar. În realitate, Partea lui Saturn acolo indică faptul că, în trecut, te-ai bazat prea mult pe noroc. Viața ți-a pus la dispoziție resurse și bani, dar tu le-ai luat de-a gata și nu ai învățat să le apreciezi sau nu ți-ai îndeplinit îndatoririle pe care le aveai. Având în trecut bani, pe care i-ai risipit și nu te-ai ales cu nimic, acum păstrezi respectiva amintire și îți creezi o condiționare interioară: ”ce rost are să am bani, oricum îi voi cheltui aiurea, îi voi pierde”. Rolul Părții lui Saturn este de a-ți arăta că acum trebuie să fii responsabil și precaut legat de banii tăi. Ai nevoie să-ți dezvolți o nouă atitudine și să nu mai consideri că ești ghinionist.

Din ce am observat eu, Partea lui Saturn este mult mai activă la cei care îl au în hartă pe Saturn proeminent sau au o componentă saturniană puternică.

Sper ca cele scrise legate de Partea lui Saturn să vă fie de folos. Analizați poziția în semn, casă și aspecte pentru a vedea ce convingeri limitative se manifestă în voi și în viața voastră.

În episodul următor, tot despre acest subiect voi scrie. Vom vedea cum se manifestă în sinastrie acest punct arabic și ce tipuri de relații generează.

Toate bune,

DAN CIUBOTARU,

Membru AAR