Edith Piaf, Die Hard și Punctele Mediene în astrologia medicală

La prima vedere este firească întrebarea ce au în comun celebra cântăreață franceză Edith Piaf, zisă și „Vrăbiuța”, unul dintre filmele de referință cu Bruce Willis și astrologia medicală. Ei bine, în articolul de mai jos, voi încerca să expun un studiu de caz care face ca cele menționate mai sus să se lege într-un mod firesc.

Predispoziții natale

Ca în orice analiză astrologică medicală, primul pas este să studiem harta natală a personajului cu pricina. Acest lucru ne trasează repere generale despre vitalitatea individului, temperament, reacția la mediu, stres și boală, predispozițiile medicale, puncte nevralgice. În plus, foarte utilă pentru astrologia medicală s-a dovedit identificarea punctelor mediene (PM). Acestea pot fi active natal sau își pot manifesta potențialul patologic ieșind din starea latentă cu ocazia unor tranzite sau progresii importante.

Ca o paranteză, pentru astrologia medicală, PM reprezintă puncte virtuale situate la egală distanță de două planete sau puncte importante ale hărții. Aici se polarizează cele două influențe, iar ceea ce rezultă este o interfață între funcțiile sau caracteristicile planetelor sau punctelor implicate. Sau mai bine zis, puncte în care echilibrul organismului poate fi în pericol sau expus unor predispoziții patologice. Au fost inițial folosite în cadrul Școlii Uraniene de la Hamburg, ulterior dovedindu-se foarte utile și în studiile medicale.

PM sunt activate numai de aspecte tensionate precum conjuncția, cuadratura, opoziția sau inconjuncția, iar orbul permis este de maxim 1,5 grade.

Revenind, în harta natală a lui Edith Piaf se pot observa următoarele:

Ascendent (Asc.) în Scorpion, guvernator de Ascendent – Marte, în Leu, axa C VI – C XII în semnele Taur – Scorpion. Datorită Asc., rezistența crescută la încercările pe care i le va rezerva viața, putere mare de regenerare. Dar, cu toate semnele fixe activate, vorbim despre o persoană foarte încăpățânată, care crede că poate gestiona singură problemele și care are șanse mari să dezvolte afecțiuni cronice.

Soarele, ca indicator de vitalitate, dar și Marte, ca guvernator de Asc., sunt în semne de foc și aflate în trigon. Acestea ne indică o persoană energică, încrezătoare în forțele și în capacitatea sa de a trece peste dificultăți, dar și o predispoziție către a se consuma înainte de vreme.

Jupiter, ca dispozitor final atât al Soarelui, cât și al lui Marte, se află însă bine plasat, în Pești, semnul său de exaltare și angular. În plus, este în sextil cu Venus, guvernator de C VI și în trigon cu Saturn din C VIII (care, conform clasicilor, nu te lasă pradă morții cu una cu două).

PM Soare/Lună – punct sensibil în ceea ce privește vitalitatea individului;

PM Saturn/Neptun – punct generic de boală sau de minimă rezistență generală a organismului, aflat la 23 grade Rac și în conjuncție cu steaua fixă (SF) Pollux (predispoziție la agresiuni si răniri);

PM Marte/Saturn – punct generic de blocaj, rănire și traumă, aflat la 6 grade Leu, în C IX, conj. NS, cuadratură cu cuspida C VI – C XII;

PM Marte/ Uranus – punct sensibil pentru accidente, operații, răniri, boli neurologice – aflat la 21 grade Scorpion, conjunct cu Asc. și steaua fixă Unukalhai (predispoziție către intoxicații, diverse dependențe);

PM Marte/Pluto = punct responsabil de accidente grave sau situații care pot compromite viața – aflat la 0 grade Leu, pe cuspida C IX;

PM Lună/ Marte – punct ce descrie rezistența fizică și emoțională, de asemenea este un indicator de longevitate; este la 14 grade Rac, conjunct cu Saturn natal și cu SF Sirius si Canopus (tendințe auto-distructive), în C VIII;

PM Marte/ Asc. – punct indicator al predispoziției către diverse tipuri de accidente, aflat la 11 grade Balanță, conjunct cu SF Auva (starea de sănătate va avea un impact important de-a lungul vieții).

Am putea spune că Edith Piaf și-a trăit viața însoțită de o bombă cu ceas. Așa cum reiese și din biografia acesteia, „Fără iubire suntem nimic”, scrisă de Jean-Dominique Brierre, a supraviețuit celor cinci accidente de automobil (ea nu a condus niciodată mașina) și multiplelor intervenții chirurgicale. Însă acestea au avut un preț cam mare. În urma sechelelor a devenit dependentă de analgezice și tranchilizante, mergând până la morfină. A făcut comă hepatică de trei ori, până ce organismul său a capitulat. Așadar, Bruce Willis ar fi fost surclasat lejer de Edith Piaf la categoria „die hard”, dacă ar fi fost contemporani!

Prima serie de accidente

În intervalul iulie – august 1951, Edith Piaf a suferit două accidente de mașină. În această perioadă erau active următoarele progresii secundare:

– Soare progresat, aflat pe cuspida C III în opoziție la PM Marte/Pluto;

– Mercur progresat în C III, în cuadratură la PM Marte/Uranus;

– Marte progresat din C IX, inconjunct Soare și Mercur natale;

– Jupiter progresat în cuadratură la Soarele natal.

Tranzitele la datele când s-au produs accidentele sunt următoarele:

Se observă:

axa C III – C IX activată;

Mercur tranzit & Pluto tranzit, prin C IX, în cuadratură cu Asc.;

Chiron tranzit conj. Soare & Mercur natale;

Marte tranzit & Uranus tranzit conj. Saturn natal din C VIII și PM Lună/Marte;

NN & Luna în tranzit conj. PM Soare/Lună.

Marte tranzit în C VIII inconj. Soare & Mercur natale;

Chiron Rx tranzit conj. Soare natal;

Uranus tranzit conj. Saturn natal și PM Lună/Marte;

Soare tranzit & Pluto tranzit în C IX cuadratură Asc.

A doua serie de accidente

A doua serie de accidente s-a petrecut în intervalul septembrie – octombrie 1958. Progresiile active erau următoarele:

– Marte progresat cuadratură Asc. natal;

– Asc. progresat conj. Soare natal;

– Soare progresat conj. NN natal.

Tranzitele pentru cele două momente sunt afișate după cum urmează:

din nou axa C III – C IX activată;

Marte tranzit conj. steaua fixă Algol;

Marte tranzit conj. DC natal și cuadratură la Marte natal din C IX (și guvernator de Asc.), și la Mercur, Venus, Uranus tranzit prin C IX;

Mercur, Venus și Uranus în tranzit prin CIX în cuadratură la Asc. natal.

Soare & Mercur tranzit conj. PM Marte/Asc.;

Marte tranzit în C VII conj. Luna natală;

Chiron tranzit conj. Uranus natal;

Uranus tranzit opoziție Uranus natal;

Jupiter tranzit conj. cusp. C XII.

Ultimul accident

Cel de al cincilea accident auto s-a produs în data de 20 iulie 1959, pe fondul următoarelor progresii și tranzite:

– Soare progresat conj. NN natal;

– Marte progresat cuadratură Asc. natal;

– Asc. progresat conj. Soare natal;

– Mercur progresat din C III cuadratură la Asc. natal;

– Luna progresată inconj. PM Marte/Pluto;

Marte & Pluto în tranzit cuadratură Luna natală;

axa C III – C IX puternic activată de planete în tranzit;

Chiron tranzit în C III opoziție Marte natal;

Jupiter tranzit conj. Asc. natal, în cuadratură cu Mercur & Uranus tranzit în C IX și conj. PM Marte/Uranus.

Așadar, pentru Edith Piaf viața nu prea a fost „en rose”, iar cu un astfel de potențial astrologic pentru accidente, traume, situații la limită între viață și moarte este remarcabil că a supraviețuit aproape jumătate de secol și ne-a lăsat moștenire atâtea cântece minunate.

ANA OZSVATH,

Membru AAR

