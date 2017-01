Careu de Ași – Formula 1 sau Căruța cu Vărsători

…Probabil că, obosită fiind după efortul zămislirii omului Capricorn, pretențios și veșnic nemulțumit, Mama Natură, extenuată, și-a spus: ”Ia să-i mai las și pe ei să fie după cum i-o tăia capul, să vedem, ce-o ieși?”. Și-a ieșit! Un personaj biped oarecum umanoid, care nu se știe încă dacă se hrănește cu alimente sau cu zilele altora, care nu prea se înțelege pe sine, dar știe cu certitudine ce se întâmplă cu ceilalți și ce e mai bine pentru ei, care, uneori, chiar nu-și mai suportă propriile super-însușiri și avalanșa de super-idei pe care, dacă nu le poate aplica pe sine, atunci le aplică cu mare entuziasm pe alții. Acești ”alții”, de obicei, sar speriați în lături… El insistă: ”Măi, nu fiți proști, habar n-aveți ce pierdeți!”. E drept că ceilalți nu știu ce demonstrații savante și experimente științifice senzaționale ratează, dar nici nu sunt prea dornici să afle – pentru că, surpriză, viața pe Pământ se desfășoară incredibil de bine, florile înfloresc, cozonacii dospesc, pâraiele curg și pițigoii ciripesc, chiar și în lipsa rachetelor spațiale… Dar el, nefericitul geniu veșnic neînțeles, nu are de unde să știe. Dacă Mama Natură l-a scapat din mână la naștere, scăpat a rămas! Cu ideile lui, cu nervii, cu încordările, antenele și revoluțiile lui. Nu mai intră în discuție deci, înhămarea Vărsătorului la vreo căruță – cât despre mașina de Formula 1, nici vorbă, pentru că este un model depășit – EL ÎNSUȘI este rachetă spațială intergalactică, punct.

Asul principal – Soarele

În astrologie, Soarele își are domiciliul în Leu și exilul în Vărsător, în semnul opus. Axa Leu- Vărsător devine, așadar, o axă a iubirii de sine și a exprimării propriei personalități. Dacă Leul, cunoscându-și valoarea se poziționează în fruntea mulțimii pentru a-i deveni stăpân și etalon, Vărsătorul, din același motiv, se desprinde din mulțime dezamăgit ori dezgustat de incapacitatea acestora de a ține pasul cu el. Din păcate se expune cu mare ușurință riscului de a deveni mândru, infatuat, plin de el și autosuficient.

Vărsătorul este, ca și nativul precedent, Capricornul, un bărbat născut sub semnul planetei Saturn, deci un alt nativ nemulțumit – de astă dată mai puțin în plan material, cât mental. Nimic din ceea ce a fost gândit de înaintași nu este suficient de bun, toate invențiile trebuie reinventate, tot ce s-a spus este discutabil, contestabil, interpretabil, reformulabil. Ba, mai mult decât atât: nimic din ce el însuși a gândit cu o oră înainte nu mai este valabil, deoarece între timp i-a venit o idee și mai genială. Această veșnică agitație mentală îl face, pe de o parte, să caute permanent soluții, variante, să conceapă strategii, dar i-a adus și renumele de individ coleric, sucit, imprevizibil, dificil. Influența saturniană determină, în acest caz, nevoia reconfigurării schemelor de gândire, dar și dificultatea de a respecta granița ce separă gândirea proprie de gândirea societății/mediului – conflict ce determină un comportament puternic individualist. Nativul trăiește o experiență de tipul ”el și restul lumii”. Zbuciumul din mintea lui se lovește de realitatea și nevoile celorlalți, de unde apare sentimentul inacceptării, amestecat cu un complex de superioritate.

Nativul Vărsător vrea mereu să schimbe ceva pentru că nu-i place și nu-i convine – și cum este semn fix și greu adaptabil, inventează ceva care să se plieze pe propriile nevoi. Se prezintă lumii ca un individ inteligent, sociabil, instruit, care devine ciclic irascibil, revoltat, nervos și necooperant.

În ciuda a ceea ce apare menționat în cărți, rata de altruism a Vărsătorului variază între: 1 nativ la 10.000 și 1 gest altruist la 10 ani. Concluziile de facto arată că, ori Vărsătorii cunoscuți de mine nu-și știau data de naștere și pesemne aparțineau altor zodii, ori erau într-adevăr nativi Vărsători, dar, din motive total necunoscute, refuzau să arate cât sunt ei de buni și de toleranți. Fac însă mari eforturi de a ascunde ce gândesc cu adevărat despre ei înșiși, pentru că, în realitate ei se află într-o contradicție permanentă cu ei înșiși.

Țin să subliniez ceea ce am afirmat mai sus și anume: bărbatul Vărsător are o părere absolut excepțională despre sine, și dacă nu am fost suficient de clară în exprimare, reformulez: absolut ex-cep-ți-o-na-lă !! Exemplu: Robbie Williams, nativ Vărsător cântă așa: “I am powerful, I am beautiful, I am free, I love my life, I am wonderful, I am magical, I am ME!” Ceea ce, în traducere liberă, ar însemna: “Îmi cunosc lungul nasului, sunt simplu, sobru, îi susțin pe Gigi și pe Nelu să se afirme, sunt plin de smerenie și înțelegere, plâng la telenovele și, în general, sunt vai, steaua mea!” Modestie la superlativ, deci.

(Desigur, există excepții notabile, dar acestea nu fac altceva decât să confirme regula.)

Este adevărat că nativii Vărsători sunt diferiți între ei, dar au și elemente comune, cum ar fi abilitatea de a-și apăra cu strășnicie spațiul personal și atracția față de tot ce funcționează pe bază de curent electric /acumulatori (acesta fiind frecvent domeniul în care profesează). În plus, este de departe cel mai mare specialist în arta discursului (vezi Florin Piersic, Nicolae Ceaușescu).

Deși nu este avid de putere și de obținerea unor funcții, deoarece acestea presupun un angajament, respectarea nevoilor și așteptărilor celorlalți, respectarea unei anumite conduite – ceea ce este peste puterile sale, totuși, atunci când devine lider, nativul Vărsător o face în maniera personală, producând inevitabil niște răsturnări, modificări sau măcar frământări în acel domeniu: Abraham Lincoln, Franklin D.Roosevelt, Ronald Reagan, Valery Giscard d’Estagne, Nicolas Sarkozy, Boris Yeltzîn.

Am găsit puține nume de personalități, nativi Vărsători, dar interesante:

-originalitate exprimată în literatură: Lord Byron, Anton Cekhov, Jules Verne, Lewis Carrol, Charles Dickens, James Joyce, I.L.Caragiale

-originalitate în știință și gândire: Charles Darwin, Thomas Edison, Dmitri Mendeleev; Eckhart Tolle

-actorie și muzică: Paul Newman, James Dean, Clark Gable, John Travolta, Christian Bale, Joe Pesci, Benny Hill; W.A.Mozart, Placido Domingo, Bob Marley, Phil Collins, Alice Cooper, Justin Timberlake

-magnați: Enzo Ferrari, Carlos Selim Helu

-sau pur și simplu indivizi controversați: Grigori Rasputin, Anders Breivik.

(Am tras concluzia că, pentru a deveni celebri, în HN ale acestor nativi, poziția Ascendentului și a planetei Saturn în semn, joacă un rol deosebit de important. Doar poziția Soarelui în Vărsător nu este suficientă pentru a se face remarcați.)

Asul de Pică – Marte

Nativul în a cărui HN Marte se află în Vărsător este înainte de toate individualist. E prezentabil, înalt, uneori chiar frumos și așteaptă să fie admirat pentru aceste însușiri. Cere atenție, vrea să fie lingușit, dar nu este cel mai convingător amant… Marte într-un semn saturnian păstrează mult din răceală și cruzime, fără ca nativul să fie conștient că atitudinea lui detașată este percepută ca indiferență de către parteneră. Procesele lui afective trec prin filtrul rațiunii, nu al inimii, de aceea nu înțelege nevoile ei emoționale. Iar dacă femeia nutrește sentimente față de el, atunci el va găsi rațional o cale prin care să profite de pe urma acestui avantaj – consideră că scopul scuză mijloacele.

Paradoxal, din același motiv (al neimplicării emoționale) se spune că este prietenos. Îi este ușor să socializeze fiind inteligent și comunicativ, dar afecțiunea lui nu prea trece de acest nivel, nu poate coborâ în profunzime, astfel încât să se dăruiască unei persoane. Își poate dedica o parte din minte, din timp, din bunuri, dar nu din inimă. El își imaginează că o face, dar de fapt nu este așa. Deseori devine generos doar pentru spectacol, altminteri nu se poate conta pe el.

Bărbatul în a cărui HN Marte se află în semnul Vărsătorului are o mare capacitate și disponibilitate de a intra în polemici, de a argumenta zgomotos, de a se certa, de a combate, indiferent că are dreptate sau nu, de a ridica vocea și de a jigni. Este personificarea enunțului cum că cel care a aruncat pentru prima oară o înjurie în locul pietrei a deschis calea către civilizație.

Dacă este nevoie să ierte, o face doar din rațiune și este un proces asemănător funcției ”erase” sau ”ignore”. Cântărește lucrurile inuman de rațional. Este cel mai periculos dușman pentru că raționalizând totul, are capacitatea de a deveni crud și nemilos dintr-o clipă într-alta, în funcție de rezultatul afișat pe ecranul digital al proceselor sale cognitive. Nu va ezita să arunce pe ușă afară pe oricine, atunci când interesele lor nu mai converg.

Din nou, lista personalităților născute cu această amprentă este destul de restrânsă și puțin relevantă, foarte eterogenă datorită lipsei elementele comune.

– Josip Broz Tito, Otto von Bismark, Nikita Hrușciov, Charles de Gaulle, George Bush sr.,Jimmi Carter

– Leonardo da Vinci, Giuseppe Verdi, Antonio Vivaldi, Giacomo Puccini; Victor Hugo

– Nicolaus Copernicus, Steven Forrest; Tony Robbins; Ayrton Senna, Steve Irwin

– Justin Timberlake, Justin Bieber, Jon Bon Jovi, Snoop Dogg;

– Gerard Butler, Cary Grant, Marcello Mastroiani, Alec Baldwin

– Josef Mengele, Lee Harvey Oswald, Anders Breivik, Oscar Pistorius; Hugh Hefner, Julian Assange.

Un caz deosebit, după părerea mea, îl reprezintă cel al muzicianului Axl Rose – care, având toate cele 4 planete (Soare, Marte, Jupiter, Saturn) în Vărsător, a reușit să exprime prin muzică întreaga paletă de conflicte interioare specifice semnului zodiacal.

Asul din mânecă – Jupiter

În mod ciudat, se pare ca poziția planetei Jupiter în semnul Vărsătorului, deși este unul dintre domiciliile lui Saturn, are în cele mai multe situații o influență destul de bună asupra nativului, care, ajuns la vârsta maturității, se remarcă prin modul în care își pune în valoare inteligența și dorința de a fi bine informat ori bine intenționat, și în plus este înzestrat cu mult umor. Are deseori un simț fin al observației sociale și porniri filantropice.

Nativul în a cărui HN Jupiter se afla în semnul Vărsătorului, are o toleranță foarte mare față de slăbiciunile și viciile omenești, și deseori, față de cele proprii. Astfel, există riscul real ca acest nativ să abuzeze de libertate – năzuința lui esențială – pe care o înțelege greșit.

Dintre numele sonore care au făcut onoare predispoziției jupiteriene către expansiune a inteligenței, amintesc: Albert Einstein, Michelangelo, Tycho Brahe, Immanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau, John Steinbeck.

Dintre cei care au adus publicului veselia jupiteriană – Louis de Funes, Jerry Louis, Leslie Nielsen, Eddie Murphy, Jim Carrey

Nativi care au căzut în plasa exagerării: Joseph V. Stalin, Pablo Escobar, Dominique Strauss-Kahn, Hugh Hefner.

Lideri foarte agreați de către mase: Charles de Gaulle, Fidel Castro, Regele Juan Carlos I al Spaniei, Barack Obama.

Nativi care s-au bucurat de mare simpatie din partea publicului: George Clooney, Anthony Hopkins, Robbie Williams, Ted Turner, Joe Dimaggio, Jeff Bridges, Woody Harrelson, James Blunt, Lionel Richie.

Asul de atu – Saturn

Putem bănui că, datorită afinității dintre planetă și semn, odată cu trecerea timpului, acest bărbat va dobândi mai multă cunoaștere, stăpânire de sine și priceperea de a da o formă concretă gândirii sale originale. Cred că este cea mai avantajoasă poziție a lui Saturn într-o hartă masculină, cu condiția ca, până în jurul vârstei de 56 de ani, nativul să fi construit durabil și constant la edificiul carierei și renumelui său.

În viața obișnuită regăsim un om care a acumulat o mare experiență de viață și care este receptiv la nou. Nu e întotdeauna o persoană prea agreabilă, dar cu siguranță poate oferi sfaturi de valoare.

Lista nativilor celebri care s-au născut în perioadele în care Saturn se afla în semnul Vărsătorului este mai amplă decât precedentele și cuprinde, în general, bărbați cu carismă și priză la publicul feminin, nativi care au fost avantajați de înaintarea în vârstă, care și-au menținut destul de bine activitatea mentală, intelectuală și ale căror creații au rămas ca etalon în conștiința colectivă.

-Elvis Presley, Peter O’Toole, Fernandel, Cary Grant, Omar Shariff, Jean Gabin, Michael Cain, Leonard Cohen, Bing Crosby, Larry King, Andrei Tarkovsky; Pacco Rabanne, Giorgio Armani, Christian Dior

-Brad Pitt, Johnny Depp,Tom Cruise, Jim Carrey, Erros Ramazzotti, John Bon Jovi,

-W.A. Mozart, Maurice Ravel, Sergei Rachmaninov, Salvador Dali,

-Lord Byron, Jack London, Rainer Maria Rilke, Paul Verlaine, Pablo Neruda, George Orwell

-Friedrich Nietzsche, Winston Churchill, Carl Gustav Jung, Carl Sagan

-Paracelsus, Garry Casparov, Yuri Gagarin, Harry Houdini.

MELANIA MARIN,

Membru AAR, psiholog