Marte în Pești. Până mâine mai e azi

După lupte seculare care au durat aproape doi ani , Marte încheie în Pești un nou ciclu zodiacal, iacătă. Plecat din Berbec, din postura de forță a unei demnități esențiale de domiciliu diurn , Rambo sfârșește flauăr-pauăr, teribil războinic al luminii, în plină ogradă de panseluțe catifelate neptuniene. Ajuns să lupte cu (te miri ce) alte arme: blândețea, ușurința, fluiditatea, grația, relaxarea. Ce-ar fi să trecem în revistă, cu voia dvs., felul în care procesele mentale de care Marte e responsabil (voință, dorință, motivație, acțiune și excitație, în general) sunt amprentate sub noul său tranzit? Carevasăzică, am avea după cum urmează:

Voință/dorințe.

Sigur, sub Marte în Berbec erai convins că lumea nu-i tocmai cum trebuie, dar las c-o poți schimba tu, prin propria voință. Țineai morțiș ca lucrurile să se întâmple în termenii tăi, în condițiile tale, țineai să faci ce faci de capul tău, cum ți se scoală. Sub Marte în Pești însă nu-i totul să vrei, să ai erecție. Dacă-ți canalizezi prost dorințele? Dacă-ți dorești taman ce nu trebuie? Ai nevoie de un pic de orientare, ai nevoie să știi ce zice, legat de asta, și sufletul. Voința ta distinctă trebuie să primească ok-ul interior de la o voință mai mare, universală (Spiritul, Sursa, Dumnezeu sau cum i-o mai zice). Există o inteligență emoțională originară, (cea mai) veche, care știe să te plaseze cel mai bine într-un context, să-ți asigure un good timing, „norocul”. Firește că dorințe ai și acum, numai că ai încetat să le mai controlezi, nu le mai forțezi să se împlinească. Dorești, dar ca și cum ce-ți dorești deja există. Având încrederea fermă că, prezent în potențialitate, ceea ce vrei are încuviințarea toată să vină și-n a ta realitate. Dar de asta se va îngriji cine trebuie.

Motivație. E adevărat că unde-i Marte îți cresc, de regulă, și ție niște coaie, acolo ești bărbată, Zoe. Acolo cauți a fi prima, acolo iei atitudine. Acum însă nu-ți pui problema competitivității, nu-ți mai propui să fii cel mai bun, ai motivații mult mai subtile pentru care te miști. Te interesează mai puțin prestigiul, banii, prosperitatea, ești mai puțin dispus să acționezi în privința unor obiective exterioare. Ce te pune în mișcare e faptul că tu cauți să obții o stare de bine, că vrei ca înăuntru să-ți fie liniște. Te motivează orice demers prin care ți se ia durerea, te vindeci. Prin care nu mai ai nimic pe suflet, te face să simți că ți-ai ușurat conștiința. N-om avea toți vocație de sihastru, de guru prepotent, de preot ori duhovnic, dar ajută să practici acum ceva ce știi că-i sursă de calm, ar oferi consolare (meditație, rugăciune, retragere în natură).

Acțiune. Contrar aparențelor, Marte în Pești nu exclude viața activă. Nu-i c-ai sta nemișcat, gură cască, fără a mișca un deget, deși intervenția cu forța fizică e una minimă. Operezi aproape insesizabil, având acces la o vigoare de pe un alt plan. Trage mai tare mușchiul tău spiritual. Poți crea realitate intuitiv, fără să-ți pui dinainte intenții. Intervii așteptând ca energiile să se miște întâi singure, n-ai tu inițiativa. Ești eficient conjunctural, te descurci mai bine în cadrul unor provocări lansate de altul. Ții pasul cu ce vine, acționezi de circumstanță, în urma unor descoperiri, revelații, insight-uri. E de ajuns să te păstrezi centrat și participativ, disponibil, că și dispui de steaua ta bună, ești susținut în eforturile tale. Nu mai ești singur. Ai mereu pe cineva care te ajută, niște împrejurări favorizante, niște contexte care se leagă. Dumnezeu îți scurtează drumul, îți iese el înainte. Ai parte de ceva bun ce pare că nu creezi (neapărat) tu, ci ți se dă, ți se arată, ți se deschide.

Pe scurt, pune-ți mai puțin, luna asta, problema a cum să faci ceva, problema unei tehnici (cum o cer NN și Marte în Fecioară, zodia taman opusă, cu care Peștii se află în axă)! Antrenează-te mai puțin, urmează instrucțiuni mai puțin! Nu mai planifica mare lucru, că nu funcționează. Niciun plan, nicio proiecție, nicio strategie a minții (tendințe valabile pe un tranzit al lui Marte în Capricorn). Acum stai, te așezi și vezi ce vine. Nu știi cum să profiți mai bine de tot ce, pe moment, ți se întâmplă. Ce-o mai fi mâine, who fucking cares? Până mâine mai e azi.

NICOLETA EȘANU,

Redactor-șef adjunct și vicepreședinte AAR