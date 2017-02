Rolul planetelor în metabolismul organismului

Analiza hărții natale din punctul de vedere al astrologiei medicale oferă numeroase indicii referitoare la predispoziţiile metabolice cu care ne naştem. Acestea, reflectate prin poziţiile planetare în semn, casă, dar mai ales prin aspecte, mai devreme sau mai târziu îşi vor face simţită influenţa în modul cel mai evident. De aceea, o minimă cunoaştere a modului de funcţionare a organismului din punct de vedere metabolic ne poate ajuta să ne facem viaţa mai uşoară. De exemplu, folosindu-ne de modurile de acţiune antagonică dar şi complementară ale planetelor, putem minimaliza impactul unei predispoziţii către acumularea de grăsimi în ficat sau de zahăr în sânge.

Pornim de la definiţia metabolismului (metabolein – a se schimba) care reprezintă totalitatea transformărilor biochimice şi energetice care au loc în ţesuturile organismului viu.

Transformările pot fi definite prin două mari categorii de reacţii chimice:

reacţii catabolice, adică procese care determină scindarea compuşilor complecşi într-unii mai simpli

şi

şi reacţii anabolice, adică procese care presupun sinteza unor compuşi complecşi pornind de la unii de bază.

Planeta Venus este răspunzătoare de satisfacerea propriilor plăceri, dar şi de procesele de creştere, de acumulare, iar Jupiter de rezultatul acestei creşteri. De exemplu, glicogenul (forma de stocare temporară a energiei extrase din zaharuri), guvernat de Jupiter, este rezultatul unui proces care începe de la glucoză/zahăr, guvernat de planeta Venus. Aceste planete sunt simbolic legate de reacţiile anabolice.

De cealaltă parte, Marte reprezintă distrugerea, dezintegrarea, iar Saturn, rezultatele acesteia şi anume degenerarea tisulară, procesele de îmbătrânire şi în final moartea, ambele fiind legate simbolic de reacţiile catabolice. Un exemplu similar, dar contrar ca acţiune, îl reprezintă arderea sau distrugerea glucozei prin contracţia musculară, guvernată de Marte, având ca rezultat final producerea de dioxid de carbon, guvernat de Saturn.

De asemenea, metabolismul digestiei presupune ambele mecanisme antagonice. Mai întâi are loc scindarea alimentelor în compuşi simpli (catabolism), acţiune guvernată de Marte şi de Saturn, iar apoi, cu ajutorul acestor compuşi simpli absorbiţi în sânge, se sintetizează alţi compuşi complecşi, necesari organismului (anabolism), procesul fiind guvernat de Venus şi de către Jupiter.

Locul unde se desfăşoară toate aceste procese se află în zona de acţiune a Fecioarei. Aceasta este cea care este expertă în procesul discriminativ care presupune selecţia atentă a moleculelor care vor fi absorbite de cele nefolositoare, care vor fi eliminate din organism.

Planeta Mercur este ambivalentă şi poate contracara efectele determinate fie de cuplul Venus-Jupiter, fie de cel compus din Marte-Saturn. Mercur este guvernatorul Fecioarei, iar aceasta reprezintă detrimentul planetei Jupiter. Faptul că Fecioara este coguvernator al ficatului explică modul cum pot fi gestionate tendinţele excesive culinare şi nu numai, guvernate de Săgetătorul care nu prea cunoaşte limite. De asemenea, raţionalul Mercur, guvernator al Gemenilor, împreună cu autodisciplina (Saturn), poate fi un antidot pentru indivizii consumatori de alcool.

Mercur, mesagerul universal, are şi misiunea de a semnaliza necesitatea de începere sau de stopare a unor procese metabolice. Astfel, în prezenţa unor mâncăruri cu mirosuri apetisante, impulsul nervos transmis la creier va declanşa rapid secreţia salivară în cavitatea bucală dar şi a sucurilor gastrice, semn că organismul este pregătit pentru digestie. Invers, un miros ihoros îţi va tăia orice chef de mâncare.

Transformările metabolice pot fi şi de natură energetică. Unele dintre acestea necesită aport de energie (endoterme), precum cele guvernate de Lună, altele au ca efect producerea de energie (exoterme) şi sunt guvernate de Soare. Acesta din urmă este răspunzator de vitalitatea noastră, este generatorul de caldură şi de energie. Luna, de cealaltă parte, prin traspiraţie, elimină excesul de caldură, evită supraîncălzirea şi răcoreşte. Jupiter, răspunzător de grăsimi, exaltat în Rac, dă o tendinţă de evitare a activitaţii fizice şi deci de încetinire a metabolismului zaharurilor (elemente de bază în producerea de energie).

Ca regulă generală, într-o abordare cât se poate de simplistă, atât pentru predispoziţiile natale, eventual cu conotaţii ereditare, cât şi pentru tranzitele planetare sau progresii ce activează sau exacerbează un anumit tipar, “antidotul” sau soluţia compensatoare se află sub influenţa planetei/planetelor opuse ce acţionează antagonic. Astfel, pornind de la remedii simple, reprezentate de plante sau de substanţe guvernate de acea planetă, putem ajunge chiar la un alt stil de viaţă.

Exemplele pot fi multe, însă voi enumera câteva, tocmai pentru a evidenţia diversitatea formelor de manifestare a unei combinaţii planetare, dar şi a remediilor care ne sunt la îndemână.

În cazul marilor iubitori de dulce, cu planeta Venus nu tocmai puternică sau bine aspectată, există predispoziţia către diabet sau sindrom metabolic. Aceste afecţiuni ar putea fi ţinute sub control printr-un regim de viaţă care implică acţiunea antagonică exercitată de planeta Marte, deci mai multă activitate musculară prin practicarea unui sport. Astfel obţinem mai multă energie şi mai puţine depozite nocive pe termen lung. Sau, un organism cu tendinţa de a reţine lichide, datorată unei disfuncţionalităţi de natură lunară, poate fi ajutat prin îmbunătăţirea circulaţiei sangvine, guvernată de Soare. O bună circulaţie, care, printre altele, are şi rolul de reducere a edemelor prin transportul apei la rinichi, cu scopul de a fi eliminată.

În cazul vitaminelor, dar şi al mineralelor din organism există un alt mod de acţiune, şi anume cel de complementaritate. Acestea sunt guvernate de planeta ce-şi are domiciliul în semnul opus zodiei natale. Tocmai acolo va fi şi cel mai mare deficit de absorbţie pentru elementul respectiv. De exemplu, pentru un individ cu Soare în semnul Racului, Capricornul, semnul opus, este responsabil de cantitatea de calciu din organism. Însă, pentru absorbţia optimă a acestuia, este necesar un supliment de minerale aflate sub guvernarea Lunii, cum ar fi fluorul. Sau, un individ cu Soare în Scorpion va avea nevoie constant, pentru a utiliza optim fierul din organism, de un supliment de cupru (guvernat de planeta Venus, cea care are domiciliul în Taur, semnul opus Scorpionului).

Concluzionând, organismul nostru este şi el un microcosmos şi, în concordanţă cu binecunoscuta lege “precum sus, aşa şi jos”, dezideratul suprem care întreţine viaţa este căutarea constantă a echilibrului, adică realizarea unei homeostazii. Cunoscând acţiunea antagonică, dar şi complementară exercitată de către planete asupra noastră avem la îndemână nenumărate posibilităţi de a contribui în mod activ la temperarea unei predispoziţii metabolice sau la atenuarea acţiunii nefaste a unui tranzit asupra funcţionalităţii propriului organism.

ANA OZSVATH