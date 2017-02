O doamnă pe lună: femeia cu Luna în Vărsător

De când am început această serie de articole, este prima oară când mi s-a întâmplat să ezit atât de mult în prezentarea unei tipologii Lunar-feminine… Târziu mi-am dat seama că nu reușeam ”să prind” esența comportamentului emoțional al nativei luată acum în discuție, deoarece influența Lunii atunci când se află în semnul Vărsătorului este foarte greu de identificat.

Tradițional, Saturn stăpânește atât Capricornul cât și Vărsătorul. Dar, dacă în Capricorn el reprezintă replierea, limitarea, concentrarea și direcționarea către un scop, conducând spre atitudini dominatoare izvorâte din dorința de a obține controlul asupra mediului sau asupra celuilalt, în Vărsător semnificația lui Saturn este diferită. Lăsând să iasă la suprafață moștenirea uraniană a părintelui său (mitologic vorbind), Saturn își face simțită natura sa ”rece” prin distanțare, separare, o formă de neimplicare ce oferă ca avantaj o libertate de mișcare tuturor, dar în același timp ascunde o detașare soră cu indiferența.

Luna emoțională și sensibilă, plină de imaginație și dornică de a fi protejată, se află de această dată pe un câmp deschis, în bătaia vântului, fără nici un sprijin în afara cerului (Soarelui) de deasupra capului. O putem asemui conjuncției Lună-Saturn sau Lună-Uranus, ori poate fi la fel de bine confundată cu Luna într-un alt semn de aer, Gemeni ori Balanță… Nu este nimic sigur în privința ei, decât că se află constant în bătaia vântului, riscând în orice clipă să fie ”spulberată”…

În mijlocul iernii, Luna se mișcă greu pe teritoriul a două semne saturniene. E adevărat ca Vărsătorul are mai mult elan și dezinvoltură decât semnul precedent, dar să nu ne amăgim, nici unul dintre cele două nu excelează în privința sensibilității și căldurii…

De aceea, domnișoara născută sub această amplasare a Lunii are o manifestare a emoțiilor foarte dispersată, oferind imaginea unei tinere dezinvolte, sincere și pline de naturalețe dar lipsite de vulnerabilitate și dispusă oricând să se detașeze de orice și de oricine, fără suferințe prea mari. De multe ori, deși sare în ajutorul celorlalți, nu poate înțelege cu adevărat ce se petrece în sufletul lor decât la nivel teoretic. Emoțiile sale izvorăsc ca urmare a fluxului gândirii și sunt procesate la nivel mental, se află în relație cu lumea înconjurătoare și sunt lipsite de aderență.

Luna în Vărsător în harta natală a femeii este ca o muzică de fond ce acompaniază non-stop în surdină, și lasă cât mai mult spațiu de exprimare zodiei natale estompând mult din excesele acesteia. Este o particularitate pe care am observat-o doar la această categorie de native. Sau, privind dintr-o altă perspectivă: în aceste hărți semnul solar și/sau ascendent sunt mult mai bine reliefate decât cel al Lunii, amprenta ei devenind doar o tușă de culoare ce atenuează nuanțele prea stridente dintr-un tablou, punând în valoare doar ideea centrală. În acest mod se manifestă atitudinea inconștientă determinată de poziția Lunii, aflată de această dată în semnul Vărsătorului: printr-o permanentă detașare. Ca un paradox dar în deplin acord cu semnificația sa, Luna în Vărsător lasă o deplină libertate de exprimare celorlalte influențe planetare din hartă.

Latura cea mai plăcută a nativei este capacitatea de a fi prietenoasă cu toată lumea. Agreabilă, fermecătoare, curtenitoare, ea deschide ușa oricărui nou-venit atât din curiozitate cât și din impresia subiectivă că ar fi o exponentă importantă a binelui social. În aceeași notă se încadrează preocuparea ei mai mult față de grupuri de oameni, decât față de indivizi. Desigur, cei care au crezut că domnișoara Lună în Vărsător este cel mai apropiat prieten al lor, constată rapid că mai sunt mulți alții în aceeași situație și deci soarta nu i-a privilegiat în vreun fel.

Ei îi place varietatea, îi place să exploreze, desigur adoră ciudățeniile, noul, educația prin hoinăreală și curiozitățile. În aceeași manieră tinde să își atragă și grupurile de prieteni – cu cât au procupări mai diverse, cu atât mai bine. Dar, accentuez, relațiile cu aceștia nu sunt atât de strânse cum își imaginează ei. Domnișoara cu siguranță a trecut la un moment dat prin experiențe comune cu aceștia, și și-a îmbogățit bagajul de cunoștințe spre beneficiul ei personal.

Domnișoara Lună în Vărsător este foarte apreciată pentru atitudinea generoasă și omenoasă, dar în profunzime rămâne distantă și își dozează sensibilitatea în manieră rațională. Ea oferă cea mai surprinzătoare paletă de reacții celor pasionali sau romantici, care vor constata că, dincolo de fata atrăgătoare, sociabilă, înțelegătoare și bine dispusă, se află o femeie ale cărei sentimente și emoții nu evoluează în sensul profunzimii ci plutesc în continuare la același nivel …relaxat.

Domnișoara Lună în Vărsător nu are constant o relație bună cu mama sa ori cu familia de proveniență. Câteodată se află în conflict, alteori relația este distantă, ori este traversată de perioade de fluctuație, sau legatura se menține foarte strânsă în virtutea obișnuinței (nu și a rezonanței afective) și este percepută ca o îndatorire morală de la care nativa nu poate abdica. Mai târziu, odată cu maturitatea, ea își păstrează obiceiurile si trăsăturile de personalitate specifice zodiei natale, fiind cea mai consecventă în această privință.

Folosind în continuare o lupă simbolică pentru a detecta influența Lunii în Vărsător în harta nativelor ajunse la maturitate, descoperim că sunt hotarâte să obțină succes într-un anumit domeniu, și chiar dacă fac multe schimbări în plan personal ori în strategia de lucru, în profesie ori chiar în obiectivele pe care le urmăresc, scopul rămâne de fapt succesul. (Am cunoscut o astfel de nativă care schimbase vreo 5 sau 6 meserii și urmase zeci de cursuri de pregătire doar din dorința de a atinge performața). Nu îi place să urmeze o profesie prea comună, iar atunci când o face, caută să se perfecționeze conform celor mai noi tendințe și standarde. Are visuri mărețe, e plină de entuzism, este dotată natural cu inteligență și memorie deosebit de bună ceea ce o ajută mult în studiu, în activități educative sau științifice. Ca orice persoană ”atinsă” de influența uraniană, este interesată de subiecte neobișnuite, originale, oculte, inclusiv de astrologie. (În aceasta privință am avut surpriza să constat ca rareori Luna în Vărsător se regăsește în hărțile astrologilor, ci mai degrabă în a celor doar interesați de cunoașterea acestui domeniu!).

Nativa despre care discutăm, adoptă ușor ideile și obiceiurile moderne chiar și când sunt ușor nerealiste ori bizare, cu privire la îngrijire, hrană, îmbrăcăminte. În vestimentație am observat deseori o tendință către combinații mai puțin obișnuite, stridente, de un gust îndoielnic.

În relațiile sociale își asumă spontan rolul de ”salvator” implicându-se în problemele celorlalți inclusiv când nu este cazul. În aceeași logică a lucrurilor ea își imaginează că și ceilalți sunt la fel de dispuși să îi sară în ajutor ori să colaboreze în sprijinul proiectelor ei, că sunt bine intenționați și disponibili. Aceste așteptări îi sunt frecvent înșelate, de unde poate fi trasă concluzia că nu are o percepție foarte realistă asupra naturii umane, pe care o idealizează…

Domnișoara care accidental decide să devină o Doamnă Lună în Vărsător are nevoie de un partener care să nu îi solicite prea mult implicarea emoțională sau prezența în cămin, și care să accepte permanent recomandările ei bine documentate și oferite cu multă bunăvoință. Să fie pe cât posibil la fel de preocupat de activități intelectuale care nu au legătură prea mare cu sfera intimă, să fie independent și un pic amorf dpdv sentimental, care să se mulțumească cu rolul de cățeluș draguț ce se bucură de mângâierea partenerei… Și să nu uite că, uneori ea se mai căsătorește și din pură întâmplare…

Doamna, ca și domnișoara, este o boemă cu intenții umaniste admirabile dar care nu ține cont de realitatea obiectivă și nevoile concrete ale partenerului. La urma urmei Luna în Vărsător este tot o formă saturniană și implicit distantă, de trăire sufleteasca… Am remarcat cu câtă ușurință își schimbă domiciliul această nativă, sau disponibilitatea ei permanentă de a se muta. Lipsa de atașament se manifestă accentuat în această privință. Nici chiar la nativa Rac cu Luna în Vărsător nu am observat să existe vreo legătură strânsă care să o împiedice să renunțe la locuri, case sau obiecte personale.

Capabilă să iasă dintr-o relație la fel de rapid cum a intrat, nativa Lună în Vărsător este rareori afectată de infidelitatea partenerului, peste care este capabilă să treacă chiar și cu un zâmbet ironic pe buze. Dacă lui îi place de altcineva, ok, poate să plece… La fel și ea, are capacitatea de a-și schimba ținta preocupărilor sentimentale atașându-se arareori de acel bărbat ”ca individ cu nume și prenume”, ci mai degrabă ca exponent al sexului opus.

Doamna Lună în Vărsător oferă partenerilor săi experiența unică a celor mai pașnice despărțiri și divorțuri. ”Vrei divorț? Poftim valiza! Altul la rând!”. În cazul ei, trăirile intense, emoțiile puternice, sunt ca o haină largă în care se poate mișca permanent în voie fara să existe riscul de a plesni la cusături… Pentru că, domnilor, veste proastă: în ciuda comportamentului atent și sincer, ei nu prea îi pasă, iar dragostea nu îi ia niciodată mințile!

Nici în relațiile de amiciție situația nu este foarte diferită. Ea are o mulțime de cunoștințe dar nu are prietene intime, sau prieteniile se succed pe bandă rulată. Ea se dedică mai mult ideii de a contribui la o îmbunătățire a calității vieții (dpdv material sau social) și mai puțin indivizilor din preajma ei. Foarte rar aceasta nativă are copii (ori relația cu ei încetează din diverse motive), și doar în cazul celor în a căror hartă natală sunt accentuate semnele de foc și de apă putem vorbi despre o relație mai strânsă cu aceștia. În rest, copiii ei pot fi inclusiv animalele de companie…

În variantele mai puțin favorabile, Doamna Lună în Vărsător are idei bizare tinzând către utopie. Suprasolicitarea afectivă se manifestă prin nervozitate excesivă, ideea de libertate devine singura ei rațiune de a fi, dragostea de independență se transformă în atitudine cerebrală în exces și solitudine. Tinde către o manieră arogantă de abordare în relațiile sociale, fără să țină seama că oamenii se află pe nivele diferite de evoluție, că au direcții, interese, misiuni diferite de îndeplinit și căi diferite de parcurs în această existență.

(Am observat că atunci când poziția Lunii în Vărsător în harta natală este afectată de Uranus și/sau Neptun, tendința către eliberare specifică atât zodiei cât și celor două planete poate influența echilibrul sufletesc până într-acolo încât procesele afective devin anarhice, și se poate ajunge la ruperea legăturii între structura de personalitate și exprimarea emoțională, situație în care nativa nu-și mai poate gestiona trăirile afective deoarece s-a produs o îndepărtare prea mare de acestea. Cunoaștem cazuri notabile în acest sens: Marilyn Monroe, Vivien Leigh, Prințesa Diana)

Siguranța emoțională a Doamnei Lună în Vărsător este condiționată de respingerea acestei nevoi.

Prezența Lunii în Vărsător în harta natală poate influența starea sănătății din motive ce au legătură cu psihismul:

Afecțiuni ale gambelor și în special circulația sanguină – în speță venele varicoase: ”Nu mă simt deloc bine în poziția mea actuală”, ” E prea mult pentru mine, dar îmi lipsește curajul de a lua o decizie pentru a schimba această situație”. Reflectă încremenirea într-o situație rigidă doar pentru că este acceptabilă dpdv social . Necesită luarea unei decizii în nume propriu, cu curaj și asumarea propriei libertăți, sau altfel spus curajul de a face un pas către libertate.

Cârcei la gambă – semnificația este asemănătoare celei de mai sus, cu mențiunea că este necesară depășirea unor bariere (poate convingeri personale, alteori din tradiție) autoimpuse.

Doamna Lună în Vărsător a trecut printr-o serie de experiențe mai puțin plăcute în viața personală începând din iul. 2005 până în aug. 2007, perioadă în care Saturn s-a aflat în tranzit prin semnul Leului (în opoziție): mutare, despărțire de soț sau de iubit, conflicte cu mama, probleme de sănătate.

În același interval, și până în aprilie 2011, este important de menționat că Neptun s-a aflat în chiar semnul ei lunar, în Vărsător. S-a confruntat astfel cu multă amăgire și dezamăgire, speranțe fără suport real și direcții ori proiecte la care a renunțat.

Pe parcursul anului 2006, Jupiter s-a aflat în Scorpion (în cuadratură) și nici beneficiile materiale nu prea au apărut. Pe tot parcursul anului 2008 și până în iul. 2009 prezența NN și a lui Jupiter în Vărsător au relansat ușor speranțele nativei. Un nou drum a început să capete contur. La început destul de firav, apoi din 2010, odată cu prima intrare a lui Uranus în Berbec și Saturn în Balanță, deși planurile de viitor păreau încă nesigure, situația a continuat să se redreseze.

Anii 2011 și 2012 cred că au fost resimțiți ca fiind foarte buni pentru această nativă, având în vedere susținerea oferită de Saturn (Balanță), Uranus (Berbec) și NN (Săgetător). Abia către sfârșitul anului 2012 și pe parcursul anului 2013, Saturn în Scorpion a pus presiune atât pe carieră cât și pe locul de domiciliu al nativei. A fost nevoită să se mute, poate a întîmpinat unele neplăceri sau întârzieri ori nemulțumiri din partea părinților, în legătură cu această decizie.

Tind să cred că pe parcursul anului 2014, deși a fost puțin mai dificil pentru ea să facă față noului domiciliu (rate de plătit sau distanța mare față de serviciu), ori datorită unor griji legate de starea de sănătate a unuia dintre părinți, a fost totuși un an bun pe plan relațional. Jupiter se afla în Leu, în opoziție, și teoretic ar fi determinat o lămurire în privința relațiilor de parteneriat.

Există însă și un risc major de rupere a unor acorduri sau de compromitere a imaginii sale publice, în cazul în care acest fapt reprezintă consecința unor greșeli făcute în perioada oct. 2012 – sept. 2015, cât timp Saturn s-a aflat în Scorpion. În acel răstimp el a impus niște standarde foarte înalte acestei native, și i s-a cerut să își asume cu mare responsabilitate direcția pe care dorea (dorește) să o urmeze pentru următorii 7, 14 sau 21 de ani.

Anul 2016, cu excepția unor griji cu privire la bani și resurse, nu aduce tensiuni majore acestei native, ba mai mult, către sfărșitul anului, Jupiter intră în Balanță și deschide calea către noi oportunități privind îmbunătățirea nivelului de educație, specializări, apariția unor persoane care vor juca rolul de ghizi ori sfătuitori în viața sa, și eventual posibilitatea unei căsătorii dacă relația în care se află este mulțumitoare.

Doamne cu Luna… departe în Vărsător:

Marilyn Monroe, Britney Spears, Lady Diana Princess of Wales, Sandra Bullok, Victoria Beckham, Angela Merkel, Sophia Loren, Lara Fabian, Melanie Griffith, Vivien Leigh, Sarah Palin, Helen Mirren, Kim Cattrall, Glenn Close, Doina Cornea și… Declaratia de independență a Americii 🙂

MELANIA MARIN