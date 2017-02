Poligraful astrologic

În iunie 2014 prezentam la Astro-Festival, simpozionul de astrologie organizat anual de către AAR la Craiova, rezultatele unei mini-cercetări pe care am întreprins-o pe hărțile unor persoane, majoritatea bărbați, a căror trăsătură comună este ușurința cu care denaturează intenționat adevărul în scopul de a înșela pe cineva [1]. Cu alte cuvinte, vorbim despre abilitatea de a minți.

Ideea acestei teme mi-a venit în timp ce urmăream unul din serialele mele preferate, Psihologia minciunii (Lie to me), film al cărui scenariu are la bază munca de cercetare a psihologului Paul Ekman, specializat în limbajul non-verbal, care a realizat un adevărat atlas al emoțiilor umane și a reușit să catalogheze peste 10.000 de expresii faciale cu emoțiile care le corespund. Și m-am gândit: dacă minciuna poate fi citită pe fețele noastre, ce expresie ar căpăta ea în hărțile natale?

Astfel, din oferta generoasă a sitului AstroDataBank.com (categoria Minciună/Fraudă) și din topurile celor mai mari mincinoși din istorie (publicate de diverse situri de web), am vânat pentru disecție astrologică hărțile a 55 de mincinoși, escroci, impostori, falsificatori, plagiatori, ș.a. Am exclus criminalii și alte cazuri definite ca fiind clar patologice.

Cine minte și de ce?

Un vânător îi povestea altuia:

– Şi cum mă plimbam eu aşa pe la Polul Nord , un urs a apărut deodată în faţa mea!

– Şi ce-ai făcut?

– Am început să fug!

– Şi el?

– El fugea după mine!

– Şi apoi?

– Apoi m-am suit într-un palmier.

– Păi bine, mă, dar la Polul Nord nu sunt palmieri!

– Păi ştiu, da’ ce era să fac?!

Conform unui studiu realizat în 2002 la Universitatea din Massachusetts, 60% dintre oameni mint într-o conversație, o dată la 10 minute, spunând în medie 2-3 minciuni. Pe de altă parte, numai 5% din populație are cu adevărat abilitatea de a detecta un mincinos, iar la restul ține mai mult de șansă.

Îmi imaginez că, din cei 60%, nu toți mânuiesc cu ușurință sau cu succes instrumentul numit minciună. Pentru a fi un bun mincinos, ai nevoie de o bună memorie, de stăpânire de sine, de spontaneitate și de inteligență pentru a găsi cel mai eficient mijloc prin care să modifici (manipulezi) conduita celuilalt, fără ca acesta să bage de seamă. Și apoi, ”un mincinos talentat spune de cele mai multe ori adevărul, dar minte în momente strategice, când îi este de folos”, explică Dr. Charles Ford, cercetător de peste 30 de ani în domeniu, făcând distincție între mincinosul talentat și cel patologic, care minte chiar și în momente când ar fi mai avantajos pentru el să spună adevărul.

În ce privește motivul, am înțeles că, în esență, mințim ca să ne integrăm în complicata rețea socială. Minciuna este probabil cea mai facilă cale de împlinire a acestui scop, de fapt, a oricărui scop. Mințim țintind întotdeauna spre mai mult, mai bine, mai frumos: ”Minciuna este un semn că omul este o ființă nemulțumită de ceea ce este sau are. El transcende ceea ce (îi) este dat, tinzând să stăpânească și alte orizonturi pe care le identifică după prealabile ordonări, ierarhizări, selectări. Trebuie să fii capabil de a construi și alte trasee, să le înnobilezi cu valori superioare, pentru ca apoi să ajungi la ele” (sursa probabilă: Anatol Basarab).

Să vedem mai departe cum s-ar traduce toate acestea în termeni astrologici…

14 indicii astrologice

Trag nădejde că, prin acest articol, voi reuși să adăug acelui procent de 5% din oameni care pot detecta minciuna și câțiva astrologi! 🙂 Deși nu se poate trage o concluzie analizând doar 55 de hărți, am să vă prezint mai jos topul celor mai semnificative 14 aspecte planetare pe care le-am observat cercetând aceste hărți [2], primele 5 aspecte fiind de departe cele mai relevante:

1) Armonie (trigon, sextil) între Soare și Jupiter

2) Armonie (trigon, sextil) între Soare și Pluton

3) Armonie (trigon, sextil) între stăpânul Ascendentului și Pluton

4) Armonie (trigon, sextil) între stăpânul casei III și Pluton

5) Armonie (trigon, sextil) între stăpânul casei III și Neptun

6) Tensiune (opoziție, cuadratură) între Ascendent și Uranus

7) Armonie (trigon, sextil) între Mercur și Jupiter

8) Orice tip de aspect major între Venus și Uranus

9) Armonie (trigon, sextil) între stăpânul casei III și Luna

10) Orice tip de aspect major între stăpânul casei III și Uranus

11) Armonie (trigon, sextil) între Venus și Saturn

12) Armonie (trigon, sextil) între Marte și Jupiter

13) Armonie (trigon, sextil) între stăpânul casei XII și Neptun

14) Orice tip de aspect major între Ascendent și Jupiter (cu alte cuvinte, Jupiter vede AS).

Mai jos găsiți un tabel sintetic cu aceleași rezultate grupate în funcție de planeta sau semnificatorul urmărit. Sunt ilustrate cele mai frecvente aspecte realizate de către Soare, Lună, Ascendent și stăpânul Ascendentului, Mercur, Venus, Marte, stăpânii caselor III și XII (rezultatele notate cu gri în colțul din dreapta jos sunt secundare, iar ”/” semnifică orice tip de aspect major, inclusiv conjuncție).

Notă tehnică.

A. S-a lucrat cu:

– sistemul de case pe semne întregi, Whole;

– aspectele de la zodie la zodie (plus conjuncțiile disociate, în orb restrâns);

– stăpânii tradiționali ai zodiilor.

B. Chestiuni urmărite:

– aspectele majore dintre toate planetele rapide, planetele sociale și transsaturniene;

– aspectele tuturor planetelor cu Ascendentul și stăpânul Ascendentului (nota S.AS)*;

– aspectele stăpânilor caselor III și XII (notați S.III și S.XII)*;

– condiția planetei Mercur (demnități și debilități esențiale, angularitate* și retrogradare).

*Doar pentru subiecți a căror oră de naștere este cunoscută, catalogată cu ratingul Rodden AA, A sau B.

C. În final, am considerat ca fiind semnificative doar acele aspecte care s-au regăsit în aprox. 50% din cazuri și/sau a căror apariție a depășit cu cel puțin 10% șansa lor de realizare. Matematic, șansele ca între anumite două elemente să existe un aspect major (inclusiv conjuncție), de la zodie la zodie, sunt de 66%; șansele ca aspectul să fie armonios (trigon și sextil) sunt de 33% față de 25% șanse ca aspectul să fie tensionat (opoziție și cuadratură). Așadar, să nu ne mire faptul că cele mai multe aspecte găsite sunt armonioase. Observație: pentru a identifica cu succes cele 14 indicii pe alte hărți, e de dorit să aplicați aceeași procedură de care m-am folosit și eu pentru a le descoperi.

Cu alte cuvinte…

Abilitatea de a minți cu ușurință pare să se reflecte în harta natală printr-o serie de aspecte planetare armonioase, în principal între Soare, stăpânul Ascendentului, stăpânul casei III, pe de-o parte, și Jupiter, Pluton sau Neptun, de cealaltă parte. Vorbim, așadar, de armonii între semnificatori ai exprimării de sine și planete sociale/transpersonale, o alăturare care descrie foarte bine scopul pentru care oamenii mint, și anume pentru a se integra într-un grup sau într-un context social, pentru a-și păstra poziția dobândită în cadrul acestuia sau pentru a se situa pe o treaptă pe care ei o evaluează ca fiind superioară celei pe care se află în prezent.

V-ați fi așteptat la mai multe aspecte tensionate când vine vorba de fapte imorale? Vă reamintesc că aspectele armonioase nu sunt pozitive, așa cum nici aspectele tensionate nu sunt negative, ele ilustrând doar felul în care curge energia, indiferent de calitatea ei! Aspectele armonioase sunt cele care reflectă ușurința, fluxul lin, neîntrerupt al energiei, pe când aspectele tensionate reflectă dificultatea, fluxul abrupt, discontinuu al energiei. De exemplu, se prea poate ca unei persoane cu aspecte tensionate între acești semnificatori să-i vină greu să mintă, să o facă cu stângăcie sau să aleagă calea mai grea pentru a urca pe treapta socială dorită (cum ar fi munca pe brânci).

Aspectele tensionate găsite implică, în primul rând, planeta Uranus în relație cu Ascendentul, Venus sau stăpânul casei III (și eventual și planeta Jupiter). Să nu uităm că, oricât de inventivi ar fi fost, acești oameni au fost într-un final dați de gol de împrejurări, statutul lor social a cunoscut o răsturnare și reputația le-a fost pătată pentru totdeauna. Aș fi curioasă să văd cum arată hărțile escrocilor nedescoperiți!

În privința conjuncțiilor, este de remarcat faptul că nu apar ca fiind semnificative, iar conjuncția Lună-Marte nu apare niciodată! Poate că această conjuncție ilustrează fidel zicala ”ce-i în gușă, și-n căpușă”…

5 hărți supuse testului poligraf-astrologic

Să ne-nțelegem, dacă deții în hartă mai mult de jumătate sau chiar pe toate cele 14 aspecte enumerate, nu înseamnă automat că ești un mincinos sau un escroc! Dar poți alege cu succes să devii unul, dacă asta îți dorești. Iată trei oameni despre care am putea spune că au reușit din acest punct de vedere…



Și doi mai neîndemânatici:



Închei expunerea cu speranța că vom alege fiecare să dăm o expresie constructivă aspectelor armonioase din hărțile noastre natale!

Notă de final (sau o altă abordare) În urma expunerii de la Craiova, colegul meu, Andrei Tzadde, care a urmărit cu interes prezentarea, și-a exprimat dorința de a analiza cele 55 de hărți pe care i le-am pus imediat la dispoziție. Nu a durat mult până când Andrei mi-a trimis o detaliată analiză, pentru care îi mulțumesc și pe această cale și pe care merită să o menționez. Spre deosebire de abordarea mea, care a fost mai degrabă statistică și urmărea depistarea numitorului comun celor 55 de hărți, Andrei a analizat particularitățile fiecărei hărți în parte, conform propriei viziuni astrologice, pornind de la ipoteza că, în hărțile escrocilor, ar trebui să se găsească o legătură între semnificatorii minții – Mercur, Luna și casa III (a mentalului concret), și cei ai înșelăciunii – Saturn și Marte (pe cel din urmă considerându-l semnificator al escrocilor, trișorilor, vandalilor, hoților și tâlharilor). De asemenea, a specificat că nu a folosit planetele transsaturniene. Cât privește sistemul de case, el a combinat sistemul Whole cu sistemul Placidus, pentru angularitate. Cum nu a tras o concluzie finală, mie mi-ar fi greu s-o formulez în locul său, date fiind toate detaliile pe care le-a expus. Dacă el va dori vreodată s-o publice, este decizia sa. În ce mă privește, ați observat probabil că n-am formulat nicio ipoteză. Deși aveam câteva în minte, am hotărât să trec peste orice prejudecată și am urmărit toate aspectele planetare în care erau implicate planetele rapide (printre care și semnificatorii problemei cercetate), așteptând să văd ce va revela studiul. Rezultatul a fost cel pe care tocmai l-am expus. Mai departe, las tema liberă pentru cercetare oricărui astrolog interesat de subiect și care are timpul și capacitatea de a o întreprinde pe un eșantion mai mare.

—

[1] Minciuna = denaturare intenționată a adevărului având de obicei ca scop înșelarea cuiva; invenție, născocire, amăgire, ș.a. (cf. DEX).

[2] Hărțile celor 55 de subiecți aleși pot fi căutate în situl http://www.astro.com/astro-databank/ (mai puțin unul), aceștia fiind următorii (cei marcați cu dublu asterisc prezintă ora nașterii nesigură, sub rating C inclusiv): Aitken J., Anderson A.**, Antinori S., Bakker J., Bakker T., Bakley B., Ballard D., Barnicle M., Bateman N., Ben-Abraham A.**, Bernheim G., Boimond J., Bourdin G., Brecht B., Clinton B., D’Eusanio A., Elmyr de Hory**, Fagan S., Fleiss H., Frankel M., Han van Meegeren**, Hemingway M., Holmes J., Hudson R., Hunt C., Irving C., Konrad K.**, Kreuger I., Lay K., Legget R., Limbaugh R., MacGregor G.**, Machiavelli N., Madoff B., Mitterand J., Morgan M., Moro A., Naundorff K., Necci L., Negro L, N.A. (privat), Nietzsche E., Nixon R., Parretti G., Plantagenet G., Poivre d’Arvor P., Ponzi C.**, Rocancourt C., Rockefeller J.**, Romanoff M.**, Rougemont L**, Rovelli E., Stocker E., Titus O.**, Voigt W.**

DIANA SPINEAN,

Redactor-șef și vicepreședinte AAR